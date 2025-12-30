大みそか恒例のNHK紅白歌合戦でトップバッターを務める女性7人組グループCANDY TUNE（キャンディーチューン）と、2番手として出場する女性7人グループ、FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が2025年12月29日、それぞれ意気込みを語った。「FRUITS ZIPPERになりたくてアソビシステムに入った」両グループは、芸能事務所「アソビシステム」のアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」からデビュー。FRUITS ZIPPERは22年4月にデビューし、