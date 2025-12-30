「2メートルの津波を低いと考えてはいけない。高波と重なれば（破壊力は）想像もつかないものになる」26日、ソウル銅雀区（トンジャクク）の気象庁国家気象センターで会った李美善（イ・ミソン）気象庁長は、日本の南海トラフ巨大地震が韓国内に及ぼす影響について説明しながら、こう語った。この日、国家地震火山総合状況室（いわゆる危機対応センター）では、日本国内の地震状況とともにNHKの放送をリアルタイムでモニタリングし