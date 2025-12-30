『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）に、山口県在住の男性（38）から、娘のちあちゃんに関する依頼が届く。”ちあちゃん”こと娘の「チアキ」は3歳のときに小児がんが見つかり、3年に及ぶ闘病生活を経て6歳で天国へと旅立った。ご両親はちあちゃんの匂いが残っていた枕をビニール袋に入れて保管していたが、2年の歳月によりちあちゃんの匂いが感じ取れなくなってきてしまった…。この夏に次男が生まれ、育児に追わ