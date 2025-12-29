放送・配信中のアニメが終わり、入れ替わりに新たな作品が始まる時期がやってきました。2026年冬(2025年12月〜2026年2月頃)に始まるアニメの数は70本超で、ちょっと多めです。人気シリーズの続編が多数ラインナップに含まれていて、長期シリーズとなった『ゴールデンカムイ』がシリーズ5作目の『ゴールデンカムイ 最終章』で完結を迎えます。同様に、『カードファイト!!ヴァンガード Divinez』もシリーズ5作目で最終章の『幻真星戦