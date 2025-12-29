2026Ç¯Åß³«»Ï¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á°ìÍ÷
ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ë¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤¬»Ï¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯Åß(2025Ç¯12·î¡Á2026Ç¯2·îº¢)¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥¢¥Ë¥á¤Î¿ô¤Ï70ËÜÄ¶¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¿¤á¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂ³ÊÔ¤¬Â¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¹´ü¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤¬¥·¥ê¡¼¥º5ºîÌÜ¤Î¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ºÇ½ª¾Ï¡Ù¤Ç´°·ë¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¡Ø¥«¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!!¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É Divinez¡Ù¤â¥·¥ê¡¼¥º5ºîÌÜ¤ÇºÇ½ª¾Ï¤Î¡Ø¸¸¿¿À±ÀïÊÔ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â³ÊÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µ×¡¹¤Î¿·ºî¤È¤·¤Æ¡Ø³»¿¿ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤ä¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ºîÉÊ¥ê¥¹¥È¤ÏÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®»þ´ü¤¬Áá¤¤¤â¤Î¤«¤é½ç¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö12·î¡×¤Ï2025Ç¯¡¢¡Ö1·î¡×°Ê¹ß¤Ï2026Ç¯¤Ç¤¹¡£
¡¦ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¿ô¤¬Â¿¤¤¤¿¤á´ðËÜÅª¤ËºÇÂ®¥¿¥¤¥ß¥ó¥°°Ê³°¤Î¾ðÊó¤Ï¡ÖÂ¾ÇÛ¿®¡×¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÚÆÈÀê¡Û¤ÈµºÜ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ÏÆÈÀêÇÛ¿®¤Ç¡¢Â¾¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢§ÌÜ¼¡É½¼¨
¡¦ÍÀ´ÀîÎû¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¤Ï½÷¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£
¡¦ÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í-¶ÜÂô°Å»¦ÊÔ-
¡¦¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¢¥ó¥é¥Ã¥¯ WinterÊÔ
¡¦¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤ Âç¿Í¤Ø¤Î³¬ÃÊ
¡¦Â¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á¡ª¡©
¡¦Í¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿´ïÍÑÉÏË³
¡¦¤ï¤¿¤·¤¬Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¥à¥ê¥à¥ê!¡Ê¢¨¥à¥ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿!?¡Ë Âè13ÏÃ¡ÁÂè17ÏÃ
¡¦Í¦¼Ô·º¤Ë½è¤¹ Ä¨È³Í¦¼Ô9004Ââ·ºÌ³µÏ¿
¡¦ºÇ¿ä¤·¤ÎµÁ·»¤ò°¦¤Ç¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹À¸¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¦Fate/strange Fake
¡¦²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø
¡¦Ëâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë
¡¦MF¥´¡¼¥¹¥È 3rd Season
¡¦°ã¹ñÆüµ
¡¦¹éÌä¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï
¡¦¥¤¥Á¥´°¥²Î¡Á»¨¤ÇÀ¸¥¤¥¤ÊËå¤È³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤·»¡Á
¡¦ËÌÅÍ¤Î·ý ·ý²¦·³¥¶¥³¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î
¡¦¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ-ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS- Âè2´ü
¡¦åºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ºÇ½ª¾Ï
¡¦ÍÄÆëÀ÷¤È¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤
¡¦Ëâ²¦¤ÎÌ¼¤ÏÍ¥¤·¤¹¤®¤ë!!
¡¦°ÛÀ¤³¦¤Îº»ÂÁ¤Ï¼ÒÃÜ¼¡Âè
¡¦¿¿ÌëÃæ¥Ï¡¼¥È¥Á¥å¡¼¥ó
¡¦Í¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ðÇò¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¦³»¿¿ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼
¡¦¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ
¡¦¥¢¥ë¥Í¤Î»ö·ïÊí
¡¦29ºÐÆÈ¿ÈÃæ·øËÁ¸±¼Ô¤ÎÆü¾ï
¡¦»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£
¡¦ÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á Âè2¥¯¡¼¥ë
¡¦²º¤ä¤«µ®Â²¤ÎµÙ²Ë¤Î¤¹¤¹¤á¡£
¡¦µ®Â²Å¾À¸¡Á·Ã¤Þ¤ì¤¿À¸¤Þ¤ì¤«¤éºÇ¶¯¤ÎÎÏ¤òÆÀ¤ë¡Á
¡¦¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡ÁÀ¸»º·ÏËâ½Ñ¤ÇÌ¾¤â¤Ê¤Â¼¤òºÇ¶¯¤Î¾ëºÉÅÔ»Ô¤Ë¡Á
¡¦Æ©ÌÀÃË¤È¿Í´Ö½÷¡Á¤½¤Î¤¦¤ÁÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤Õ¤¿¤ê¡Á
¡¦¥¨¥ê¥¹¤ÎÀ»ÇÕ
¡¦ËâÅÔÀºÊ¼¤Î¥¹¥ì¥¤¥Ö2
¡¦¼ö½Ñ²öÀï »àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ
¡¦¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦ÅÔ¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤
¡¦¤É¤¦¤»¡¢Îø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À Âè2´ü
¡¦¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷
¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ
¡¦DARK MOON-¹õ¤Î·î:·î¤Îº×ÃÅ-
¡¦¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ï·Ð¸³¿Í¿ô¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡©
¡¦¡Ú¥¢¥Ë¥³¥ß¡ÛÀ»½÷¤Ê¤Î¤Ë¹ñ¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Êø²õÀ£Á°¤ÎÎÙ¹ñ¤ØÍè¤Þ¤·¤¿ ¥·¡¼¥º¥ó2
¡¦¥Ø¥ë¥â¡¼¥É ¡Á¤ä¤ê¤³¤ß¹¥¤¤Î¥²¡¼¥Þ¡¼¤ÏÇÑÀßÄê¤Î°ÛÀ¤³¦¤ÇÌµÁÐ¤¹¤ë¡Á
¡¦±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ »²¥Î¾Ï Âè2¥¯¡¼¥ë
¡¦¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡Á¥µ¥ó²¦¹ñ¤È¹õ¤Û¤Ã¤ÚÃÄ¤ÎÈëÌ©¡Á
¡¦¥«¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É Divinez ¸¸¿¿À±ÀïÊÔ
¡¦¥é¥Ö¥ë¡õ¥¯¥ë¡¼
¡¦Å¾À¸¤·¤¿¤é¥É¥é¥´¥ó¤ÎÍñ¤À¤Ã¤¿
¡¦¤ªÁ°¤Ï¤Þ¤À¥°¥ó¥Þ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÁÎáÏÂÈÇ¡Á
¡¦TRIGUN STARGAZE
¡¦¥Ç¥Ã¥É¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¡¦¿Í³°¶µ¼¼¤Î¿Í´Ö·ù¤¤¶µ»Õ
¡¦Í¦¼Ô¤Î¥¯¥º
¡¦¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î
¡¦ÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ
¡¦¥«¥ä¤Á¤ã¤ó¤Ï¥³¥ï¤¯¤Ê¤¤
¡¦°ÌòÎá¾î¤ÏÎÙ¹ñ¤Î²¦ÂÀ»Ò¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤ë
¡¦²Ð¶ôÄ»
¡¦ÃÏ¹ö³Ú ÂèÆó´ü
¡¦É±ÍÍ¡È¹éÌä¡É¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹ Âè2´ü
¡¦¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛÂè3´ü
¡¦¥×¥ê¥º¥àÎØÉñ¶Ê
¡¦ÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó Âè2´ü
¡¦¥á¥À¥ê¥¹¥È Âè2´ü
¡¦Ä¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£
¡¦»þ¸÷ÂåÍý¿Í -LINK CLICK- ±ÑÅÔÊÓ
¡¦Ì¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª
¡¦°Ç¼Çµï ½½Ï»´ü
¢¡ÍÀ´ÀîÎû¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¤Ï½÷¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§1/4(Æü)¡Á
BS11¡§1/4(Æü)¡Á
AnimeFesta¡§12/12(¶â)¡Á(¥×¥ì¥ß¥¢¥àÈÇ/¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ)
DMM TV¡§12/12(¶â)¡Á
Â¾ÇÛ¿®¡§1/7(¿å)°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¥â¥Æ¤Ê¤¤Âç³ØÀ¸¡¦¶³Ê¿¤ÎÍ£°ì¤Î¼«Ëý¤Ï¡¢ÃËÀ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍÀ´ÀîÎû¤È¥¤¥È¥³Æ±»Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
À®Ä¹¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤º¤Ã¤È²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ëÈÕ¡¢¶³Ê¿¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ËÎû¤¬¤ªÇ¦¤Ó¤ÇÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡ª
¤·¤«¤·¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÎû¤¬ËÜÅö¤Ï¡Ö½÷¡×¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡ª¡©
¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤Æ¤ë¤¯¤»¤Ë¡¢¼Â¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤è¡Ä
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºîÃø¼Ô¡§Àõ·î¤Î¤ê¤È
´ÆÆÄ¡§º´¡¹ÌÚ½ã¿Í
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¥¤¥ë¥«ÂâÄ¹
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Æá¿ÜÎèÆà
¿§ºÌÀß·×¡§¥µ¥¤¥È¥¦
Èþ½ÑÀßÄê¡¦Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¡¦¥¥à¡¦¥Õ¥¡¥ó
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÍÇÏÁí°ìÏº
ÊÔ½¸¡§¿·³¤¥³¥¦¥
²»¶Á´ÆÆÄ¡§»ÊÇÏÌÀÆÁ
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥¯¥í¥³¥Ç¥¤¥ë
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥ì¥ª
À½ºî¡§×ÂÀ±¼Ò
©Àõ·î¤Î¤ê¤È¡¿Suiseisha Inc.
¡¦¥¥ã¥¹¥È
ÍÀ´Àî¶³Ê¿¡§À¾»³¥æ¥¦¥
ÍÀ´ÀîÎû¡§¤¢¤Þ¤¤¤ß¤ë¤¯
µÈ²¬»©·î¡§²Æ¼ù´»ºÚ
É¢¤â¤â¤«¡§¿Àºê¤Î¤¨¤ë
µÜ²¼¤Ï¤ë¤Ê¡§²Ö±Æ·Ö
¿ùºêÍÛÆà¡§ÍÌÀ¤³¤ó¤Ö
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@af_originalMT
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥Ë¥áÍÀ´ÀîÎû
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍÀ´ÀîÎû¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¤Ï½÷¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¡ÙPV
¢¡ÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í-¶ÜÂô°Å»¦ÊÔ-
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡§12/20(ÅÚ) 17:30¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
»þ¤ÏËëËö--¡£
Æ°Íð´¬¤µ¯¤³¤ëµþ¤Î³¹¤Ë½¸¤¦¼ã¼Ô¤¬¤¤¤¿¡£
¿ÑÀ¸(¤ß¤Ö)Ï²»ÎÁÈ(¤í¤¦¤·¤°¤ß)¡¢ÄÌ¾Î¡È¥ß¥Ö¥í¡É¡£
¤Î¤Á¤Ë¡Ö¿·ÁªÁÈ¡×¤È¤Ê¤ëÈà¤é¤Ï¡¢³¹¤ÎÊ¿²º¤ò¼é¤ë¤¿¤áÌ¿¤ò·ü¤±¤ë¡£
¤Ò¤È¤ê¤Î¿´¤ä¤µ¤·¤¤¾¯Ç¯¡Ö¤Ë¤ª¡×¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¥ß¥Ö¥í¤Ï¡¢Àï¤¤¤ÎÆü¡¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢å«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Öµþ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Þ¤º°Â½»¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤à¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¡×
¤Ë¤ª¤Î°ì¸À¤«¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤òÊç½¸¤·¡¢ÁÈ¿¥¤Î³ÈÂç¤ËÄ©¤à¥ß¥Ö¥í¡£
¤·¤«¤·¡¢É®Æ¬¶ÉÄ¹¤Ç¤¢¤ë¶ÜÂô³û¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤ê¡¢ÂâÆâ¤ËµµÎö¤¬À¸¤¸¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¾ù¤ì¤Ê¤¤ÀµµÁ¤¬¸òºø¤·¤¿Ëö¤Ë¡¢Ñ³¤°Å»¦¤¬Æ°¤½Ð¤¹--¡£
ÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í-¶ÜÂô°Å»¦ÊÔ-¡¢³«Ëë¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ÆÆÄ¡§±©¸¶µ×Èþ»Ò
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Ãö¸¶·òÂÀ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Âç¾ìÍ¥»Ò¡¢À¾ÅÄÈþÌï»Ò¡¢ÃöÀ¥°¦Èþ
²»¶Á´ÆÆÄ¡§µµ»³½Ó¼ù
²»³Ú¡§ÎÓ¤æ¤¦¤
À©ºî²ñ¼Ò¡§MAHO FILM
©°ÂÅÄ¹ä»Î¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡ÖÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¤Á¤ê¤Ì¤Ë¤ª¡§ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯
ºØÆ£¤Ï¤¸¤á¡§¾®ÎÓÀé¹¸
ÅÄÃæÂÀÏº¡§ËÙ¹¾½Ö
ÅÚÊýºÐ»°¡§°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿
²ÅÄÁí»Ê¡§¾®Ìî¸¾Ï
¶ÜÂô³û¡§ÃÝÆâÎÉÂÀ
¶áÆ£Í¦¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
±ÊÁÒ¿·È¬¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
¸¶ÅÄº¸Ç·½õ¡§´äºêÎÊÂÀ
»³Æî·É½õ¡§²ÏÀ¾·ò¸ã
Æ£Æ²Ê¿½õ¡§¸ÍÃ«µÆÇ·²ð
°æ¾å¸»»°Ïº¡§¿ù»³µª¾´
¿·¸«¶Ó¡§Çß¸¶Íµ°ìÏº
Ìî¸ý·ò»Ê¡§ÂçÌîÃÒ·É
Ê¿´Ö½Å½õ¡§Á°ÅÄÍº
Ê¿»³¸ÞÏº¡§ÇµÂ¼·ò¼¡
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@miburo_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¡Ù-¶ÜÂô°Å»¦ÊÔ-¡¡¸ø¼°PVÂè°ìÃÆ¡¿2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡ÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¢¡¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¢¥ó¥é¥Ã¥¯ WinterÊÔ
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
MBS¡¦TBS·ÏÎó28¶É¥Í¥Ã¥È¡§12·î25Æü(ÌÚ) 24:10¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¥æ¥Ë¥ª¥ó¤òÎ¢ÀÚ¤ê¡¢±ßÂî¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Ó¥ê¡¼¡£UMA¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¿áÀã¤ÎÃæ¡¢¥ª¡¼¥¿¥àÀï¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¡¢ÉÔ»à¤ÈÉÔ±¿¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¥¸¥å¥¤¥¹¤¬¸½¤ì¡¢¸ÅÂå°äÊª¤Ï¿À¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¥¢¡¼¥¯¤¬¤¢¤È1²ó¤Î¥ë¡¼¥×¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¡È¿À¤òÅÝ¤¹¡É¤¿¤á¤Ë¶¦¤ËÀï¤¤ÉÔ±¿¤ËÅÒ¤±¤è¤¦¤ÈÀâÆÀ¤ò»î¤ß¤ë¡£¤À¤¬¥Ó¥ê¡¼¤Ï¡Ö²¶Ã£¤ÏÁÈ¤á¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥¢¡¼¥¯¤È¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È²èºö¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥ê¡¼¤Î»×ÏÇ¤Ëµ¤¤Å¤¯¥¸¥å¥¤¥¹¤À¤¬¡¢UMA¤âÆþ¤êÍð¤ì¤Æ¤Î·ãÆ®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¸ß¤¤¤ÎÀµµÁ¤Ë³Ð¸ç¤ò·è¤á¡¢²×Îõ¤ËÇ÷¤ë¥¸¥å¥¤¥¹¤Î·õ¤Ë¡¢Â¾¤ÎÈÝÄê¼Ô¤ÎÇ½ÎÏ¤È½Æ¤ÇÂÐ¤¹¤ë¥Ó¥ê¡¼¡£¥Ó¥ê¡¼¤¬¿¿¤ËÍß¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡½¡½
°ìÊý¡¢¥ª¡¼¥¿¥à¤Î¥³¥¢¤òÊá³Í¤·¤¿¥¢¥ó¥Ç¥£¤ÈÉ÷»Ò¤Ï¡¢¶õÏ©¤Ç¥µ¥Þ¡¼Æ¤È²¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥¸¥å¥¤¥¹¤¬¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¤ò¥¢¥ó¥Ç¥£¤ËÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¥Ó¥ê¡¼¤ËÆÉ¤Þ¤ì¡¢Êü¤¿¤ì¤¿»ÉµÒ¤¬¶õÃæ¤«¤éÆó¿Í¤Ë½±¤¤Íè¤ë¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¸ÍÄÍ·ÄÊ¸
´ÆÆÄ¡¦³¨¥³¥ó¥Æ¡¦±é½Ð¡§ËÑÀ¸ü
µÓËÜ¡§ù¥Åç³ÙÅÍ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¼é²¬±Ñ¹Ô¡¢ÀÐËÜ½Ô°ì
UMA¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»°ÎØÏÂ¹¨
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÀãÂÌ
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¥ë¥¬¥ë¡¦¥ä¥ó
¿§ºÌÀß·×¡§¿åÌî°¦»Ò
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¥µ¥¤¥È¥¦¥¿¥«¥ª
3D¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¿ûÍ§É§
ÊÔ½¸¡§×¢À¥À¶»Ö
²»³Ú¡§Ëö×¢·ò°ìÏº
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î
´ë²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§UNLIMITED PRODUCE by TMS
³«È¯¶¨ÎÏ¡§david production
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§E&H production
© ¸ÍÄÍ·ÄÊ¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¢¥ó¥é¥Ã¥¯À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥¢¥ó¥Ç¥£¡§ÃæÂ¼Íª°ì
½Ð±ÀÉ÷»Ò¡§²Â¸¶Ë¨»Þ
¥¸¥å¥¤¥¹¡§°ËÀ¥çýè½Ìé
¥Ó¥ê¡¼¡§¾®»³ÎÏÌé
¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
¥Æ¥é¡¼¡§¾®Ìî¸¾Ï
¥Ð¥é¥ó¥¹¡§»Ò°ÂÉð¿Í
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@undeadunluck_an
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¢¥ó¥é¥Ã¥¯ #¥¢¥ó¥Ç¥é
OP¡§½÷²¦Ëª¡Ö01¡×
ED¡§½÷²¦Ëª¡Ö02¡×
TVSP¡Ø¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¢¥ó¥é¥Ã¥¯¡ÙWinterÊÔ ¥á¥¤¥óPV¡¿Undead Unluck |Main Trailer
¢¡¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤ Âç¿Í¤Ø¤Î³¬ÃÊ
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§12/31(¿å) 22:00¡Á
BS11¡§12/31(¿å) 22:00¡Á
¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§12/31(¿å) 22:00¡Á
·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡§12/31(¿å) 24:00¡Á
MBS¡§1/2(¶â) 25:15¡Á
RKB¡§1/3(ÅÚ) 26:35¡Á
TeNY¡§1/4(Æü) 26:00¡Á
Amazon Prime Video¡§12/31(¿å) 24:00¡Á¡Ú¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¡Û
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ö¤É¤ì¤â²û¤«¤·¤¯¤Æ¡¢Á´¤Æ¤¬¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¡£¡×
½¨ºÍ¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¥¨¥ê¡¼¥È¹»¡¦½¨ÃÎ±¡³Ø±à
¤½¤ÎÀ¸ÅÌ²ñ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Éû²ñÄ¹¡¦»ÍµÜ¤«¤°¤ä¤ÈÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¡¦Çò¶ä¸æ¹Ô¡£
2¿Í¤ÏÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ëÎø°¦Æ¬Ç¾Àï¤ÎËö¡¢¸òºÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä
·îÆü¤ÏÎ®¤ì¡¢Éô²°¤Ç¤Ò¤È¤ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄ¯¤á¤ë¤«¤°¤ä¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Çò¶ä¤ä½¨ÃÎ±¡³Ø±à¤ÎÃç´Ö¤È²á¤´¤·¤¿»×¤¤½Ð¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
²û¤«¤·¤µ¤Ë¿»¤ê¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ëÅÙ¡¢¤«¤°¤ä¤Î»×¤¤½Ð¤¬ÁÉ¤ë¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ÀÖºä¥¢¥«
´ÆÆÄ¡§È«»³¼é
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§È¬¿ÒÍµ»Ò
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§Àî¾åÅ¯Ìé¡¦´äºêÎáÆà
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÌÚÆ£µ®Ç·
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¼ãÎÓÎ¤¼Ó
Èþ½ÑÀßÄê¡§Ê¿µÁ¼ùÌï
¿§ºÌÀß·×¡§¥Û¥«¥ê¥«¥Ê¥³
CG´ÆÆÄ¡§·ªÎÓÍµµª
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¿®Àî¸øºÈ
ÊÔ½¸¡§¾¾¸¶Íý·Ã
²»³Ú¡§±©²¬²Â
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î
À©ºî¡§A-1 Pictures
©ÀÖºä¥¢¥«¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
»ÍµÜ¤«¤°¤ä¡§¸Å²ì°ª
Çò¶ä¸æ¹Ô¡§¸ÅÀî¿µ
Æ£¸¶Àé²Ö¡§¾®¸¶¹¥Èþ
ÀÐ¾åÍ¥¡§ÎëÌÚÖÅÂÁ
°Ë°æÌî¥ß¥³¡§ÉÙÅÄÈþÍ«
Ááºä°¦¡§²Ö¼é¤æ¤ß¤ê
¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§ÀÄ»³¾÷
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@anime_kaguya
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤«¤°¤äÍÍ
OP¡§ÎëÌÚ²íÇ· feat. ¸Å²ì°ª¡Ö¥¢¥Ö¥Ê¥¤¥¥ª¥¯¡×
¡Ø¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤ Âç¿Í¤Ø¤Î³¬ÃÊ¡ÙËÜPV¡Ã2025Ç¯12·î31Æü(¿å)ÊüÁ÷¡ª
¢¡Â¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á¡ª¡©
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§1/3(ÅÚ) 25:00¡Á
BS11¡§1/3(ÅÚ) 25:00¡Á
U-NEXT¡§12/31(¿å) 24:00¡Á
¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§12/31(¿å) 24:00¡Á
Â¾ÇÛ¿®¡§1/3(ÅÚ) 25:00°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¿ä¤·¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤ë¹â¹»À¸¡¦ÌÚ²¼¤¦¤¿¤²¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ëF/ACE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Ê¡¸¶Â¿Ê¹¤¯¤ó¤òÁ´ÎÏ±þ±çÃæ¡£
Æü¡¹¿ä¤·³è¤ËÎå¤à¤¦¤¿¤²¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü²È»öÂå¹Ô¤Î¥Ð¥¤¥ÈÃæ¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡½¡½¤Þ¤µ¤«¤Î¿ä¤·¤Î²È¡ª¡©
¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î¥»¥¯¥·¡¼¡õ¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê´°àú¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ê¡¢¥¸¥á¥¸¥á±¢¥¥ã¤Ç¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¥¼¥í¤ÎÂ¿Ê¹¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡ª
¡ÖËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤±³¤Ä¤¥¯¥½ÌîÏº¤Ç¡Ä¡ÄËÜÍè¤Ê¤é±þ±ç¤µ¤ì¤ë²ÁÃÍ¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Ê¥Ë¥»¥â¥Î¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤Ï¡©¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦çÓ¤á¤Æ¤Þ¤¹¡©Â¿Ê¹¤¯¤ó¤Ï²æ¡¹¤ÎÀ¤³¦¤ò¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Çú¥¤¥±Å·ºÍ¸Åº£ÌµÁÐ¡ª¤¤¤ï¤Ð¿À¡ª¤¿¤È¤¨ËÜ¿Í¤Ç¤â¥¢¥ó¥Á¤Ë¤Ï¶þ¤·¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¡ª¡ÊÊ¡¸¶Â¿Ê¹Á´¹ÎÄê¡Ë¡×
¿ä¤·¤ÎÎ¢¤Î´é¤ËÆ°ÍÉ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¥¸¥á¥¸¥áÂ¿Ê¹¤¯¤ó¤Ë¤â¤È¤¤á¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡ª¡©
¾Ð¤¨¤Æ¶¦´¶¡ª¤¤å¤ó¤¤å¤óÌå¤¨¤Æ¡¢¾ÂÍî¤Á³ÎÄê¡ª
¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¿ä¤·³è¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£ÇúÃÂ¡ª¡ª¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§»ÕÁö¤æ¤
´ÆÆÄ¡§±Ê²¬ÃÒ²Â
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§±Ê°æÀé¾½
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°ËÅìÍÕ»Ò
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§°ËÅìÍÕ»Ò¡¢ÀéÍÕ½¼¡¢ÏªÌÚ°¦Î¤
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Æ£°æË¨°Í
²»³Ú¡§Âç´Ö¡¹¹·¡¢ÅÄÞ¼²Æ³¤
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Í¾ÎÏ
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§Ìç´Ö°¼¹á
¥é¥¤¥ÖCG¶¨ÎÏ¡§¥µ¥ó¥¸¥²¥ó
2D¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µÈ³ÀÀ¿
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÀÄúËÉ÷¹á
¿§ºÌÀß·×¡§ÌÚÂ¼ÈþÊÝ
ÊÔ½¸¡§ÂíÀî»°ÃÒ¡ÊREAL-T¡Ë
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Âç»ûÊ¸É§
²»¶Á¸ú²Ì¡§À¾º´ÃÎ»Ò
²»¶ÁÀ©ºî¡§ÅÄÃæÍý·Ã
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§J.C.STAFF
À½ºî¡§¾¾ÃÝ¡¦¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¡¦ÇòÀô¼Ò
©»ÕÁö¤æ¤¡¦ÇòÀô¼Ò¡¿Â¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á¡ª¡©À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
ÌÚ²¼¤¦¤¿¤²¡§Áá¸«º»¿¥
Ê¡¸¶Â¿Ê¹¡§ÇÈÂ¿ÌîæÆ
ºä¸ýºùÍø¡§ÀéÍÕæÆÌé
µÌ·É¿Í¡§È«ÃæÍ´
ÀÐ¶¶¥Ê¥Ä¥¡§Å·ùõÞæÊ¿
¹ÃÈåÎÑÂÀÏº¡§Ä¹²¬Î¶Êâ
Æ£ÅÄ¾Ä¡§¿åÃæ²í¾Ï
ÇòÀÐÀô¡§ËÜÅÄµ®»Ò
·ëºÚ¡§Ê¡ÀÑº»Ìí
è½»Ò¡§Ê¿»³¤æ¤ê¤«
ÌÚ²¼¤Û¤Þ¤ì¡§º´¡¹ÌÚÎÜÆà
ÌÚ²¼¤ä¤Þ¤È¡§¼·À¥ºÌ²Æ
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@Tamon_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Â¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á #Tamon_anime
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á!?¡×PVÂè2ÃÆ¡Ã2026Ç¯1·î3Æü(ÅÚ)25:00¤è¤êÊüÁ÷&ÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¢¡Í¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿´ïÍÑÉÏË³
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§1/4(Æü) 22:30¡Á
BSÆü¥Æ¥ì¡§1/5(·î) 24:30¡Á
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡§1/5(·î) 26:59¡Á
AT-X¡§1/7(¿å) 22:00¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§12/31(¿å) 24:00¡Á
ABEMA¡§12/31(¿å) 24:00¡Á
Â¾ÇÛ¿®¡§1/4(Æü) 23:00¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¤â¤¦¡Ø´ïÍÑÉÏË³¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¡ª
¤¤¤Ä¤«¡ØËüÇ½¼Ô¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃµº÷¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡ª
¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡Ä¡Ä
½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÍ¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¤«¤é¼ÂÎÏÉÔÂ¤òÍýÍ³¤ËÄÉÊü¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¥ª¥ë¥ó¡¦¥É¥¥¡¼¥é¡£
¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ú·õ»Î¡Û¤«¤é¡ÚÉÕÍ¿½Ñ»Î¡Û¤Ø¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤·¡¢ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿Ëâ½Ñ¤ÇÃç´Ö¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¥ª¥ë¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅþÄì¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÃç´Ö¤«¤é¤â¡Ø´ïÍÑÉÏË³¡Ù¤À¤È¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸åÇ¤¼Ô¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼º°Õ¤Î¤Ê¤«¡¢¡ÖÍ¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¥ª¥ë¥ó¤ÏÃµº÷¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¡¢¥½¥í³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
È´¤±Íî¤Á¤¿µ²±¡Ä
ÍýÉÔ¿Ô¤µ¤Ø¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÎÏ¡Ä
¿·¤¿¤Ê¤ë½Ð²ñ¤¤¤Î¿ô¡¹¤¬¡¢¥ª¥ë¥ó¤Î±¿Ì¿¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¡£
ÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤ò¸î¤ë¤¿¤á
µæ¶Ë¤Î¡Ø´ïÍÑÉÏË³¡Ù¤Ï¡¢ºÇ¶¯¤Î¡ØËüÇ½¼Ô¡Ù¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¡£
ÂçµÕÅ¾¤Î°ÛÀ¤³¦²¦Æ»¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬³«Ëë¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ÅÔ¿À¼ù
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¤¤µ¤é¤®¤æ¤ê
¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡§¤è¤Í¤¾¤¦
´ÆÆÄ¡§¿À¸ÍÍÎ¹Ô
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÎëÌÚ²í»ì
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃæÂ¼Ä¾¿Í
Éû´ÆÆÄ¡§ÀîËÜÏÂÎ´
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÄÚ°æ·òÂÀ¡ÊÁðÆå¡Ë
¿§ºÌÀß·×¡§ÃÓÅÄ¤Ò¤È¤ß
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÅÄÃæ¹±»Ì¡Ê¥ì¥¢¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ë
3D¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¼¼±òÍ¦µ±
3D´Æ½¤¡§Àî¸¶ÃÒ¹°
ÆÃ¸ú¡¦2D¥ï¡¼¥¯¥¹¡§±×»ÒÅµ»Ò
ÊÔ½¸¡§µÈÉð¾¿Í
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ßÀÌî¹âÇ¯
²»¶Á¸ú²Ì¡§ÃæÅç¾¡Âç
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥°¥í¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó
²»³Ú¡§È¾ÅÄÍã
²»³ÚÀ©ºî¡§¥é¥ó¥Æ¥£¥¹
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§animation studio42
©ÅÔ¿À¼ù¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿Í¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥ª¥ë¥ó¡¦¥É¥¥¡¼¥é¡§ÂçÄÍ¹ä±û
¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥¯¥í¡¼¥Ç¥ë¡§Î©²ÖÆüºÚ
¥»¥ë¥Þ¡¦¥¯¥í¡¼¥Ç¥ë¡§ÂçÀ¾º»¿¥
¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ï¡¼¥É¡§ÂçÃÏÍÕ
¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¡¦¥¤¥ó¥°¥í¥Ã¥È¡§ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á
¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥«¡¼¥Ç¥£¥Õ¡§ÃæÅç¥è¥·¥
¥ë¡¼¥Ê¡¦¥Õ¥í¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥È¡§ÅÄß·çý½ã
¥¢¥Í¥ê¡¦¥ï¥¤¥ë¥º¡§ÅÏÉô¼ÓµÝ
¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥â¡¼¥º¥ì¥¤¡§Ëß»Ò¸¶¹¯
¥Õ¥£¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¡§Âçµ×ÊÝÎÜÈþ
¥ì¥¤¥ó¡¦¥Ï¥°¥¦¥§¥ë¡§¿¼Àî¶Ü°¡
¥ë¥¯¥ì¡¼¥·¥ã¡¦¥ª¡¼¥Æ¥£¥¹¡§ÂçÁÒÄÝ
¥¦¥£¥ë¥¯¥¹¡¦¥»¥ô¥¡¥ê¡¼¡§ßÀ·ò¿Í
¥·¥ª¥ó¡¦¥Ê¥¹¥¿¥Á¥¦¥à¡§Æ£ÅÄ°«
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@kiyou_bimbou
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#´ïÍÑÉÏË³
OP¡§¾ï°Ç¥È¥ï¡Ö¥·¥ë¥Ù¡×
ED¡§Nowlu¡Ösukuu¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿´ïÍÑÉÏË³¡ÙÊüÁ÷Ä¾Á°PV¡Ã2026Ç¯1·î1ÆüÀè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¢¡¤ï¤¿¤·¤¬Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¥à¥ê¥à¥ê!¡Ê¢¨¥à¥ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿!?¡Ë Âè13ÏÃ¡ÁÂè17ÏÃ
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§12/31(¿å) 25:00¡Á
BS11¡§12/31(¿å) 25:00¡Á
AT-X¡§1/10(ÅÚ) 17:00¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§12/31(¿å) 27:30¡Á
¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º¡§12/31(¿å) 27:30¡Á
Â¾ÇÛ¿®¡§1/3(ÅÚ) 27:30°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¸¶ºî¤Ï¥À¥Ã¥·¥å¥¨¥Ã¥¯¥¹Ê¸¸Ë¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®Àâ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢ËÜÊÔ¤Ï´û´©8´¬¡£2025Ç¯²Æ¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ³ÊÔ5ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¤¬¡Ö¤ï¤¿¤·¤¬Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¥à¥ê¥à¥ê¡ª¡Ê¢¨¥à¥ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿!?¡Ë¡Á¥Í¥¯¥¹¥È¥·¥ã¥¤¥ó¡ª¡Á¡×¤ÈÂê¤·¤Æ2025Ç¯11·î¤Ë·à¾ì¤ÇÀè¹Ô¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¤ß¤«¤ß¤Æ¤ì¤ó
¥¤¥é¥¹¥È¡§ÃÝÅè¤¨¤¯
´ÆÆÄ¡§Æâ¾ÂºÚÅ¦
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§²Ã¸ÍÍÀÉ×
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¹ÓÀîÌµ×
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§kojikoji
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ËÙ¤¿¤¨»Ò¡¢ÌðÇëÍø¹¬¡¢¸¶ÀéÍÚ
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§¶â»ÒÈþºé¡¢¿¹Ã«½Õ¼ù¡¢±öÀîµ®»Ë¡¢»þÇµ¥¥Î¡¢°¤¸«·½Ç·²ð¡¢¿·°æÃ£Ìé¡¢´ßËÜÀ¿»Ê¡¢¿Î°æ³Ø¡¢ºäùõÃé
¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§ÀÐ°æµ×Íº
¿§ºÌÀß·×¡§´ØËÜÈþÄÅ»Ò
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¹âÌÚÍ¤Íü¡¢ÅÏÊÕ²Â¿Í
Èþ½ÑÀßÄê¡§¹âÌÚÍ¤Íü¡¢¾åÅÄ¿ð¹á¡¢ÅÄÃæ¹§Åµ¡¢³Ý°æÎæ¡¢¿·°æ²ÂÆà¡¢ËÜÅÄ¤³¤¦¤Ø¤¤
»£±Æ´ÆÆÄ¡§»Õ²¬ÂóËá
ÊÔ½¸¡§ÃãÔ¤°ìÏº
²»¶Á´ÆÆÄ¡§»³¸ýµ®Ç·
²»¶ÁÀ©ºî¡§HALF H¡¦P STUDIO
²»³Ú¡§Æ£ß··Ä¾»
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§studio MOTHER
©¤ß¤«¤ß¤Æ¤ì¤ó¡¦ÃÝÅè¤¨¤¯¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¤ï¤¿¤Ê¤ìÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
´Å¿¥¤ì¤Ê»Ò¡§ÃæÂ¼¥«¥ó¥Ê
²¦ÄÍ¿¿Í£¡§ÂçÀ¾º»¿¥
À¥Ì¾»çÍÛ²Ö¡§°Âã·Í³¹áÎ¤
¶×¼Ó·î¡§»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá
¾®Ìø¹áÊæ¡§ÅÄÃæµ®»Ò
´Å¿¥ÍÚÆà¡§ÁêÎÉçýÍ¥
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@watanare_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤ï¤¿¤Ê¤ì¥¢¥Ë¥á
¢¡Í¦¼Ô·º¤Ë½è¤¹ Ä¨È³Í¦¼Ô9004Ââ·ºÌ³µÏ¿
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§1/3(ÅÚ) 22:00¡Á(Âè2²ó¤Ï1/15(ÌÚ) 22:30¡Á)
BSÆü¥Æ¥ì¡§1/3(ÅÚ) 23:00¡Á(Âè2²ó¤Ï1/15(ÌÚ) 25:00¡Á)
´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡§1/3(ÅÚ) 27:45¡Á(Âè2²ó¤Ï1/15(ÌÚ) 25:45¡Á)
¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥Ó¡§1/8(ÌÚ) 25:29¡Á
Ä¹ÌîÊüÁ÷¡§1/8(ÌÚ) 25:35¡Á(Âè2²ó°Ê¹ß¤Ï25:20¡Á)
¥Æ¥ì¥Ó¿·¹Åç¡§1/8(ÌÚ) 25:50¡Á
¥Æ¥ì¥Ó¥æ¡¼Ê¡Åç¡§1/8(ÌÚ) 25:57¡Á(Âè2²ó°Ê¹ß¤Ï24:59¡Á)
ÀÄ¿¹ÊüÁ÷¡§1/8(ÌÚ) 25:54¡Á
½©ÅÄÄ«ÆüÊüÁ÷¡§1/8(ÌÚ) 25:56¡Á(Âè2²ó°Ê¹ß¤Ï25:50¡Á)
RKBËèÆüÊüÁ÷¡§1/8(ÌÚ) 25:59¡Á
Î°µåÊüÁ÷¡§1/8(ÌÚ) 26:00¡Á(Âè2²ó°Ê¹ß¤Ï25:31¡Á)
Ä¹ºê¹ñºÝ¥Æ¥ì¥Ó¡§1/8(ÌÚ) 26:04¡Á
¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¡§1/8(ÌÚ) 26:20¡Á(Âè2²ó°Ê¹ß¤Ï26:25¡Á)
¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¥Æ¥ì¥Ó¡§1/8(ÌÚ) 26:26¡Á(Âè2²ó°Ê¹ß¤Ï26:22¡Á)
ÂçÊ¬ÊüÁ÷¡§1/8(ÌÚ) 26:26¡Á
¥Æ¥ì¥Ó»³¸ý¡§1/8(ÌÚ) 26:30¡Á
¥á¡Á¥Æ¥ì¡§1/8(ÌÚ) 26:36¡Á(Âè2²ó°Ê¹ß¤Ï26:30¡Á)
IBC´ä¼êÊüÁ÷¡§1/8(ÌÚ) 26:58¡Á
»Í¹ñÊüÁ÷¡§1/8(ÌÚ) 27:07¡Á
AT-X¡§1/9(¶â) 22:30¡Á
¿·³ãÊüÁ÷¡§1/9(¶â) 25:53¡Á
¤¢¤¤¥Æ¥ì¥Ó¡§1/9(¶â) 25:53¡Á
¥Æ¥ì¥Ó»³Íü¡§1/9(¶â) 26:55¡Á
¥Æ¥ì¥Ó¥æ¡¼»³·Á¡§1/10(ÅÚ) 24:28¡Á(Âè2²ó°Ê¹ß¤Ï24:58¡Á)
Ê¡°æ¥Æ¥ì¥Ó¡§1/10(ÅÚ) 25:15¡Á
ÆüËÜ³¤¥Æ¥ì¥Ó¡§1/10(ÅÚ) 26:00¡Á
¼¯»ùÅçÊüÁ÷¡§1/10(ÅÚ) 26:30¡Á
HTBËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥Ó¡§1/11(Æü) 25:45¡Á
Amazon Prime Video¡§1/3(ÅÚ) 22:00¡Á(Âè2²ó¤Ï1/15(ÌÚ) 22:30¡Á)
Â¾ÇÛ¿®¡§1/6(²Ð) 22:00°Ê¹ß½ç¼¡
¢¨½é²ó¤Ï60Ê¬³ÈÂçSP
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
Í¦¼Ô¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ÇºÇ°¤Î·ºÈ³¤Ç¤¢¤ë¡£
Âçºá¤òÈÈ¤·¤¿¼Ô¤¬¡ÖÍ¦¼Ô¡×¤È¤Ê¤ê¡¢Ëâ²¦¤ÈÀï¤¦·ºÈ³¤ò²Ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
»¦¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤âÁÉÀ¸¤µ¤ì¡¢»à¤Ì¤³¤È¤¹¤éµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
Í¦¼Ô·º¤Ë½è¤µ¤ì¤¿¸µÀ»µ³»ÎÃÄÄ¹¤Î¥¶¥¤¥í¡¦¥Õ¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ä¤Ï¡¢À³ÊÇËÃ¾¼Ô¤¿¤Á¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿Ä¨È³Í¦¼ÔÉôÂâ¤òÎ¨¤¤¡¢Àï¤¤¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¥¶¥¤¥í¤ÏºÇ¶¯¤ÎÀ¸ÂÎÊ¼´ï¤Î°ì¿Í¡¢·õ¤Î¡Ô½÷¿À¡Õ¥Æ¥ª¥ê¥Ã¥¿¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£
¡ÖÅ¨¤òÝÓÌÇ¤·¤¿¶Ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»ä¤òË«¤á»¾¤¨¡Ä¡Ä¤½¤·¤ÆÆ¬¤òÉï¤Ç¤Ê¤µ¤¤¡×
À¸¤È´¤¯¤¿¤á¡¢¼«¤é¤ò´Ù¤ì¤¿¼Ô¤ØÉü½²¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡½¡½¡£
¡Ô½÷¿À¡Õ¤È·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¥¶¥¤¥í¤Ï¡¢ÀäË¾Åª¤ÊÀ¤³¦¤ÇßõÎõ¤ÊÆ®Áè¤È±¢ËÅ¤Î±²Ãæ¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¥í¥±¥Ã¥È¾¦²ñ
¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§¤á¤Õ¤£¤¹¤È
´ÆÆÄ¡§üâÅè¹¨Ç·
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§Ãö¸¶·òÂÀ
½õ´ÆÆÄ¡¦¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ãæ¾®Ï©²Âµ£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÌîÅÄÌÔ
À¤³¦´ÑÀßÄê¡§ÃÓ¿®¹§
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿ÜÀî¹¯ÂÀ
¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸÷ÅÄ»ËÎ¼
¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§¿ÜÀî¹¯ÂÀ¡¢¼°ÃÏ ¹¬´î¡¢¹õºêÈ»¿Í¡¢Ê¿ÎÓ¹Ò¡¢ÅÚ°æÅÄÎµ·ò
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÅÏÊÕÍªÍ´
¿§ºÌ´ÆÆÄ¡§Çßºê¤Ò¤í¤³
»£±Æ´ÆÆÄ¡§´ØÃ«Ç½¹°
3DCG¡§ENGI
2D¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡§ÅÐºä¿¿ÍýºÚ(²è¶¸)
ÊÔ½¸¡§¾®¸ýÍýºÚ
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¿¹ÅÄÍ´°ì
²»¶ÁÀ©ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
²»³Ú¡§Âìß·½ÓÊå¡ÊTRYTONELABO¡Ë
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÁýÈø¾»Ë
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ªKAI
À½ºî¡§Í¦¼Ô·º¤Ë½è¤¹À½ºî°Ñ°÷²ñ
©2024 ¥í¥±¥Ã¥È¾¦²ñ/KADOKAWA/Í¦¼Ô·º¤Ë½è¤¹À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥¶¥¤¥í¡¦¥Õ¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ä¡§°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿
¥Æ¥ª¥ê¥Ã¥¿¡§ÈÓÄÍËã·ë
¥Ñ¥È¡¼¥·¥§¡¦¥¥ô¥£¥¢¡§ÀÐ¾åÀÅ¹á
¥É¥Ã¥¿¡¦¥ë¥º¥é¥¹¡§ËÙ¹¾½Ö
¥Ù¥Í¥Æ¥£¥à¡¦¥ì¥ª¥×¡¼¥ë¡§ÅÚ´ôÈ»°ì
¥Î¥ë¥¬¥æ¡¦¥»¥ó¥ê¥Ã¥¸¡§¾åÅÄà¢»Ê
¥¿¥Ä¥ä¡§¾¾²¬Ä÷¾ç
¥Ä¥¡¡¼¥ô¡§Ê¡Åç½á
¥¸¥§¥¤¥¹¡¦¥Ñ¡¼¥Á¥é¥¯¥È¡§ÀéÍÕæÆÌé
¥Ë¡¼¥ê¥£¡§Æü³ÞÍÛ»Ò
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@yushakei_PJ
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Í¦¼Ô·º¤Ë½è¤¹ #yushakei
OP¡§SPYAIR¡ÖKill the Noise¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô·º¤Ë½è¤¹¡ÙPVÂè2ÃÆ¡Ã2026Ç¯1·îÊüÁ÷³«»Ï
¢¡ºÇ¿ä¤·¤ÎµÁ·»¤ò°¦¤Ç¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹À¸¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
tvk¡§1/6(²Ð) 21:55¡Á
Amazon Prime Video¡§1/3(ÅÚ) 22:00¡Á
Â¾ÇÛ¿®¡§1/6(²Ð) 22:00°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢ÉÏË³µ®Â²¤ÎÂ©»Ò¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¡£
ÉÂ¤Î¤»¤¤¤ÇËâË¡¤â»È¤¨¤º¡¢Ã»Ì¿¤Ê±¿Ì¿¤òÇØÉé¤Ã¤¿Èà¤Ï¸ø¼ß²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢µÁ·»¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÁ°À¤¤Î¡ØºÇ¿ä¤·¡Ù¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ë¥·¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤Ä¤Þ¤ê²¶¤Ã¤ÆºÇ¿ä¤·¤ÎµÁÄï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î⁉¡×
¤·¤«¤â¡¢¥²¡¼¥à¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÅ¸³«¤À¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ç¥ª¥ë¥·¥¹¤Ï¾Ð´é¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª
¤½¤Î±¿Ì¿¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¿ä¤·¤ò°¦¤ÇÂ³¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥ë¥Ð¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉÂ¤ò¼£¤·¡¢¥ª¥ë¥·¥¹¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Æ¡½¡½!?
Å¾À¸°¦¤µ¤ìÎáÂ©¤¬¡¢Á´ÎÏ¤Ç±¿Ì¿¤òÇ±¤¸¶Ê¤²¤ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤Û¤Î¤Ü¤Î°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥¤¥Õ¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºîÌ¡²è¡§Ä«ÍÛÅ·Ëþ¡¢ÄÔËÜ»Ì
¸¶ºî¾®Àâ¡§Ä«ÍÛÅ·Ëþ
¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§¥«¥º¥¢¥
´ÆÆÄ¡§¿¹²¼Íµ²ð
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¼êÄÍÀô
²»³Ú¡§YAMAAD¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É
²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°±ºÌ¯»Ò
²»¶Á¸ú²Ì¡§Âð´ÖËãÉ±
À©ºîÅý³ç¡§¹â¶¶ÏÂÌé
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Imagica Infos¡¿Imageworks Studio
À½ºî¡§¡ÖºÇ¿ä¤·¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
©Ä«ÍÛÅ·Ëþ¡¦ÄÔËÜ»Ì¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹/¡ÖºÇ¿ä¤·¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥¢¥ë¥Ð¡§Â¼À¥Êâ
¥ª¥ë¥·¥¹¡§Áó°ææÆÂÀ
¥Ï¥ë¥¹¡§Ã¤¼éÎâÏº
¥Õ¥í¡¼¥í¡§Ä»±Û¤Þ¤¢¤ä
¥Ö¥ë¡¼¥Î¡§¹À¥ÍµÌé
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@baloon_project
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤µ¤¤¤ª¤·
ED¡§Áó°ææÆÂÀ¡ÖEndless You¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¿ä¤·¤ÎµÁ·»¤ò°¦¤Ç¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹À¸¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ÙPVÂè2ÃÆ
¢¡Fate/strange Fake
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§1/3(ÅÚ) 23:30¡Á(TVSP¡ÖWhispers of Dawn¡×¡ÜÂè1ÏÃ¡Ö±ÑÎî»ö·ï¡×¤Î90Ê¬SP)
BS11¡§1/3(ÅÚ) 23:30¡Á(TVSP¡ÖWhispers of Dawn¡×¡ÜÂè1ÏÃ¡Ö±ÑÎî»ö·ï¡×¤Î90Ê¬SP)
·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡§1/3(ÅÚ) 23:30¡Á(TVSP¡ÖWhispers of Dawn¡×¡ÜÂè1ÏÃ¡Ö±ÑÎî»ö·ï¡×¤Î90Ê¬SP)
¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§1/3(ÅÚ) 23:30¡Á(TVSP¡ÖWhispers of Dawn¡×¡ÜÂè1ÏÃ¡Ö±ÑÎî»ö·ï¡×¤Î90Ê¬SP)
AT-X¡§1/4(Æü) 21:00¡Á(TVSP¡ÖWhispers of Dawn¡×¡ÜÂè1ÏÃ¡Ö±ÑÎî»ö·ï¡×¤Î90Ê¬SP¡¦Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï22:00¡Á)
MBS¡§1/10(ÅÚ) 27:08¡Á(Âè1ÏÃ¡Ö±ÑÎî»ö·ï¡×¡ÜÂè2ÏÃ¡Ö·²ÁüVSµõÁü¡×Ï¢Â³ÊüÁ÷Í½Äê)
ABEMA¡§1/3(ÅÚ) 23:30¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/3(ÅÚ) 23:30¡Á
U-NEXT¡§1/3(ÅÚ) 23:30¡Á
¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§1/3(ÅÚ) 23:30¡Á
Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
Ëâ½Ñ»Õ¡Ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ó¤È±ÑÎî¡Ò¥µ¡¼¥ô¥¡¥ó¥È¡Ó¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´ê¤¤¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë´êË¾µ¡¡ÖÀ»ÇÕ¡×¤ò¤á¤°¤êÀï¤¦¡½¡½¡ÖÀ»ÇÕÀïÁè¡×¡£
¤«¤Ä¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè¸Þ¼¡À»ÇÕÀïÁè¤Î½ª·ë¤«¤é´öÇ¯¡£
¿·¤¿¤ÊÀ»ÇÕ¤ÎÍ½Ãû¤¬¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñÀ¾Éô¤ÎÅÔ»Ô¡¦¥¹¥Î¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ½¸¤¦¡¢Ëâ½Ñ»Õ¡Ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ó¤È±ÑÎî¡Ò¥µ¡¼¥ô¥¡¥ó¥È¡ÓÃ£¡½¡½
·ç¤±¤¿¥¯¥é¥¹¡£
Áª¤Ð¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤¥µ¡¼¥ô¥¡¥ó¥È¡£
°ÅÌö¤¹¤ë¹ñ²È¡£
ÀïÁè¤Î°Ù¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿³¹¡£
¡½¡½¿ôÂ¿¤Î¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÀ»ÇÕÀïÁè¡×¤Ïº®ÌÂ¤·¡¢Ç±¤¸¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
µ¶¤ê¤ÎÀ»ÇÕ¤ÎÃÅ¾å¤ÇÍÙ¤ë¡¢¿Í´Ö¤È±ÑÎî¡Ò¥µ¡¼¥ô¥¡¥ó¥È¡ÓÃ£¤Î¶Â±ã¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡½¡½¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§À®ÅÄÎÉ¸ç¡¦TYPE-MOON
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¿¹°æ¤·¤Å¤
´ÆÆÄ¡§±Ý¸Í½Ù¡¦ºäµÍ¿ó¿Î
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÂçÅìÂç²ð
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³ÅÄÍ·Ä
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Âì»³¿¿Å¯¡¦Áê²»¸÷¡¦ÉÍÍ§Î¤·Ã¡¦¤ª¤«¤¶¤¤ª¤«
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÄÃæ°ì¿¿
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ü·ÌîÍµæÆ¡¦ÏÂÅÄ¿µÊ¿
¥¤¥á¡¼¥¸¥Ü¡¼¥É¡§Í¸¶·Å¸ç
Êõ¶ñ±é½Ð¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸àÇðÍ¡
¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§±ó»³Í§²ì
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§À¶ÌÚ°¡Í¼¡ÊÁðÆå¡Ë¡¦È«»³Í¤µ®¡ÊÁðÆå¡Ë
Èþ½Ñ¥Ü¡¼¥É¡§¾®ÁÒ°ìÃË¡ÊÁðÆå¡Ë
Èþ½ÑÀßÄê¡§À®ÅÄ°ÎÊÝ¡ÊÁðÆå¡Ë¡¦ÈÄ¶¶¼Ó°½¹á¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë¡¦¿ùËÜ¤¢¤æ¤ß¡ÊÀé½»¹©Ë¼¡Ë¡¦¿·ºÊ²í¹Ô¡ÊÀé½»¹©Ë¼¡Ë¡¦Ê¿µÁ¼ùÌï¡ÊA-1 Pictures¡Ë
¿§ºÌÀß·×¡§ÌÐÌÚ¹§¹À
CG´ÆÆÄ¡§µÜÉ÷ ¿µ°ì¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë
2D Works¡§¾¾ÅÄÎÍÊ¿
»£±Æ´ÆÆÄ¡§µÜÏÆÍÎÊ¿
ÊÔ½¸¡§¶áÆ£Í¦Æó¡ÊREAL-T¡Ë
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÅÚ²°²íµª
²»¶Á¸ú²Ì¡§¾®»³¶³Àµ
²»¶ÁÀ©ºî¡§INSPION ¥¨¥Ã¥¸
²»³Ú¡§ß·Ìî¹°Ç·
À©ºî¡§A-1 Pictures
©À®ÅÄÎÉ¸ç¡¦TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥¢¥ä¥«¡¦¥µ¥¸¥ç¥¦¡§²Öß·¹áºÚ
¥»¥¤¥Ð¡¼¡§¾®ÌîÍ§¼ù
¥Æ¥£¡¼¥Í¡¦¥Á¥§¥ë¥¯¡§½ôÀ±¤¹¤ß¤ì
¥¢¡¼¥Á¥ã¡¼¡§´ØÃÒ°ì
¥é¥ó¥µ¡¼¡§¾®ÎÓ¤æ¤¦
·«µÖÄØ¡§¸Å²ì°ª
¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ê¡¼¥ô¡§±©Â¿Ìî¾Ä
¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº
¥Õ¥é¥Ã¥È¡¦¥¨¥¹¥«¥ë¥É¥¹¡§¾¾²¬Ä÷¾ç
¥Ð¡¼¥µ¡¼¥«¡¼¡§ËÙÆâ¸Íº
¥¸¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥«¥ë¥È¥¥¡¼¥ì¡§µÌÎ¶´Ý
¥¢¥µ¥·¥ó¡§Lynn
¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥«¡¦¥×¥ì¥é¡¼¥Æ¥£¡§ÆâÅÄ¿¿Îé
¥Õ¥¡¥ë¥Ç¥¦¥¹¡¦¥Ç¥£¥ª¥é¥ó¥É¡§±ÝÌÚ½ßÌï
¥·¥°¥Þ¡§³á¸¶³Ù¿Í
¥Ï¥ó¥¶¡¦¥»¥ë¥Ð¥ó¥Æ¥¹¡§¾®À¾¹î¹¬
¥í¡¼¥É¡¦¥¨¥ë¥á¥í¥¤¶À¤¡§Ï²ÀîÂçÊå
¥é¥ó¥¬¥ë¡§ºéÌî½Ó²ð
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@Fate_SF_Anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#strangefake
ED¡§13.3g¡ÖÀøºßÅª¤Ê¥¢¥¤¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖFate/strange Fake¡×¡ÃTV¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¡È¿¿¡ÉPV
¢¡²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§1/4(Æü) 21:30¡Á
BS11¡§1/4(Æü) 22:30¡Á
MBS¡¢CBC¡¢RKBËèÆü¤ÇÊüÁ÷¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¥¢¥á¥ê¥«°é¤Á¤Î°²²°¿ðµ©¤ÏÆ´¤ì¤ÎÁö¤ê¹âÄ·¤ÓÁª¼ê¡¦º´ÌîÀô¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¡¢ÀÊÌ¤òµ¶¤Ã¤ÆÃË»Ò¹»¤Îºùºé³Ø±à¤ØÊÔÆþ¤¹¤ë¡£
¹ñÆâ¤Ç¤Ï2007Ç¯¤ËËÙËÌ¿¿´õ¼ç±é¤Ç¡¢2011Ç¯¤ËÁ°ÅÄÆØ»Ò¼ç±é¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë2006Ç¯¤ÎÂæÏÑÈÇ¡¢2012Ç¯¤Î´Ú¹ñÈÇ¤¬¤¢¤ë¡£¸¶ºî¼Ô¤ÎÃæ¾òÈæ¼ÓÌé¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯10·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á²½´ë²è¤Ë¤Ï·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥¢¥Ë¥áÈÇ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§Ãæ¾òÈæ¼ÓÌé
´ÆÆÄ¡§ÃÝÂ¼ºÚ·î
´ÆÆÄÊäº´¡§¤¦¤¨¤À¤·¤²¤ë
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§µÈ²¬¤¿¤«¤ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÁÉ»íµ¹
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸¶Í³ÃÎ
¿§ºÌÀß·×¡§È¼²ÆÂå
CG´ÆÆÄ¡§À¾Ì¶ÅÄ祐禎
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§»ÔÁÒ·É
»£±Æ´ÆÆÄ¡§µû»³¿¿»Ö
ÊÔ½¸¡§¼ÆÅÄ¹áÀ¡
²»³Ú¡§²£»³¹î
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥·¥°¥Ê¥ë¡¦¥¨¥à¥Ç¥£
©Ãæ¾òÈæ¼ÓÌé¡¦ÇòÀô¼Ò¡¿¡Ö²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡×¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
°²²°¿ðµ©¡§»³º¬åº
º´ÌîÀô¡§È¬ÂåÂó
ÃæÄÅ½¨°ì¡§¸ÍÃ«µÆÇ·²ð
ÆñÇÈÆî¡§Çß¸¶Íµ°ìÏº
ÇßÅÄËÌÅÍ¡§Ê¡»³½á
Ãæ±ûÀéÎ¤¡§ÀîÅçÎí»Î
³þÅçÂç¼ù¡§Æâ»³¹·µ±
´ØÌÜµþ¸ç¡§¶ðÅÄ¹Ò
Ìî¹¾¿Æó¡§¸Å²°°¡Æî
¿À³Úºä¿¿¸À¡§ÆüÌîÁï
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@hanakimi_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø #²Ö·¯¥¢¥Ë¥á
OP¡§YOASOBI¡Ö¥¢¥É¥ì¥Ê¡×
ED¡§YOASOBI¡ÖBABY¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡×PV¡Ã2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê³Æ¶É¤Ë¤Æ½ç¼¡ÊüÁ÷³«»Ï¡ª¡ª
¢¡Ëâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§1/4(Æü) 22:00¡Á
BSÄ«Æü¡§1/4(Æü) 26:00¡Á
WOWOW¡§1/6(²Ð) 24:30¡Á
ABEMA¡§1/4(Æü) 22:00¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/4(Æü) 22:00¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
ÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¾¯Ç¯¥¯¥Î¥ó¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¿åËâ½Ñ¤Ç¿·¤¿¤ÊÌÜ¤òºî¤ë¤³¤È¡£
Ëâ½Ñ¤ò½¬¤¤»Ï¤á¤Æ¶Ï¤«¸Þ¥õ·î¤Ç¶µ»Õ¤Î¼ÂÎÏ¤òÄÉ¤¤±Û¤·¤¿¥¯¥Î¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î»Ë¾å½é¤ÎÄ©Àï¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤é¤ËºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡Ä
¹¥´ñ¿´¤ÇÀ¤³¦¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡¢ÌÕÌÜ¤ÎÅ·ºÍ¾¯Ç¯¤ÎËâ½ÑÃµµá¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¢³«Ëë¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ÆîÌî³¤É÷
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§Laruha
¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡§La-na
´ÆÆÄ¡§ÂçÄí½¨¾¼
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¹¾²ÆÍ³·ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§º´Æ£ÍÛ»Ò¡¢¾®ÎÓÍø½¼
¥¢¥¯¥·¥ç¥óºî²è´ÆÆÄ¡§ºÍÌÚ¹¯´²
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿ùÂ¼Í§ÏÂ
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§µÜÅÄÍÚ²Ä
¿§ºÌÀß·×¡§»³¾å°¦»Ò
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÀõÀîÌÐµ±
ÊÔ½¸¡§ÌÚÂ¼²Â»Ë»Ò
²»¶Á´ÆÆÄ¡§üâ·¬°ì
²»³Ú¡§Âìß·½ÓÊå¡ÊTRYTONELABO¡Ë
²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥×¥é¥Á¥Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó
©ÆîÌî³¤É÷¡¦Laruha/KADOKAWA/¡ÖËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥¯¥Î¥ó¡¦¥°¥ê¥ª¥ó¡§Áá¸«º»¿¥
¥¤¥³¡¦¥é¥¦¥ó¥É¡§ÆâÅÄ¿¿Îé
¥ß¥ê¥«¡¦¥Ò¥å¡¼¥°¥ê¥¢¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤
¥¸¥§¥Ë¥¨¡¦¥³¡¼¥¹¡§»³¸ýÎ©²Ö»Ò
¥¼¥ª¥ó¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥ó¥í¡¼¥ë¡§Åçùõ¿®Ä¹
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@animekunon
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥Ë¥á¥¯¥Î¥ó
OP¡§¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¡Ö¥é¥±¥Ê¥ê¥¢¤ÎÌ´¡×
ED¡§KOHTA YAMAMOTO¡ÖStory feat. katagiri¡×
2026Ç¯1·î4ÆüÊüÁ÷TV¥¢¥Ë¥á¡ÖËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×ËÜPV
¢¡MF¥´¡¼¥¹¥È 3rd Season
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§1/4(Æü) 23:30¡Á
BSÆü¥Æ¥ì¡§1/4(Æü) 23:30¡Á
RKBËèÆü¡§1/4(Æü) 26:02¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï25:20¡Á)
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§1/6(²Ð) 25:30¡Á
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡§1/8(ÌÚ) 25:59¡Á
¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡§1/23(¶â) 19:00¡Á
Lemino¡¢Amazon Prime Video¡¢¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º¡¢¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤Û¤«¤ÇÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
MFGÂè3Àï¡¦¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é¿¿Äá¨¡¨¡
Ä¾Á°¤ËÉé¤Ã¤¿¥Ò¥¸¤Î²ø²æ¤Ç2Â®¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ·è¾¡¥ì¡¼¥¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ËÂ³¡¹¤ÈÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯µçÃÏ¤Ë¡¢¥«¥Ê¥¿¤ÎÃæ¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿Çí¤½Ð¤·¤ÎÆ®Áè¿´¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¡ª
¨¡¨¡¤¹¤Ù¤ÆÈ´¤ÊÖ¤µ¤Ê¤¤ã¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤!!
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¤·¤²¤Î½¨°ì
´ÆÆÄ¡§ÃæÃÒ¿Î
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§»³²¼·û°ì
µÓËÜ¡§»³²¼·û°ì¡¢°ð²ÙÌÀÈæ¸Å
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²¸ÅÄ¾°Ç·
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§²¸ÅÄ¾°Ç·¡¢ºäËÜÀéÂå»Ò¡¢Ìý°æÅ°ÂÀÏº
3D¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÆâÅÄÇî´ð
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿·Ã«¿¿Ãë
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡¦ÀßÄê¡§ÌÀÀÐÀ»»Ò(STUDIO uni)
¿§ºÌÀß·×¡§ÅÄÃæÀé½Õ
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÎÓ¹¬»Ê(¥Ï¥ä¥Ö¥µ¥Õ¥£¥ë¥à)
ÊÔ½¸¡§×¢À¥À¶»Ö(editz)
²»³Ú¡§ÅÚ¶¶°Âµ³É×
²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°´Ö²íÊ¸
²»¶Á¸ú²Ì¡§¾®»³·òÆó(SOUND BOX)
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Æ¥¯¥Î¥µ¥¦¥ó¥É
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§FelixFilm
CG¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§FelixFilm¡¿directrain
À½ºî¡§MF¥´¡¼¥¹¥ÈÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
©¤·¤²¤Î½¨°ì¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿MF¥´¡¼¥¹¥ÈÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
ÊÒ¶Í²Æ¸þ¡Ê¥«¥Ê¥¿¡¦¥ê¥ô¥£¥ó¥È¥ó¡Ë¡§ÆâÅÄÍºÇÏ
À¾±à»ûÎø¡§º´ÁÒ°½²»
ÁêÍÕ½Ö¡§¾®ÌîÂçÊå
¥ß¥Ï¥¤¥ë¡¦¥Ù¥Ã¥±¥ó¥Ð¥¦¥¢¡¼¡§¿ÀÃ«¹À»Ë
ÂçÀÐÂå¸ã¡§Ï²ÀîÂçÊå
ÀÖ±©³¤¿Í¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì
ÀÐ¿ÀÉ÷¿À¡§°Â¸µÍÎµ®
ÂôÅÏ¸÷µ±¡§°©ºäÎÉÂÀ
È¬Ä¬æÆ¡§ÅÄî´¹¬Êå
ËÌ¸¶Ë¾¡§¶Üß·Í¥
ºäËÜÍºÂç¡§Ý¯°æ¥È¥ª¥ë
ÂçÃ«ÍÎ²ð¡§ÀÐÀî³¦¿Í
¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡§ÃæÂ¼Íª°ì
Á°±àÏÂ¹¨¡§µÜ±àÂóÌ´
ÌøÅÄÂóÌé¡§ºäÅÄ¾¸ã
E¡¦¥Ï¥ó¥Ë¥Í¥ó¡§»°Âð·òÂÀ
½ôÀ±À¥Ì¾¡§È¬ÂåÂó
½ïÊý¡§È«Ãæ Í´
¥ê¥ç¥¦¡¦¥¿¥«¥Ï¥·¡§»Ò°ÂÉð¿Í
¹â¶¶·¼²ð¡§´ØÃÒ°ì
¾åÍ»Ë¹À¡§ºÙ°æ¼£
½©»³¾Ä¡§¾¾ËÜÊÝÅµ
ÉðÆâ¼ù¡§´äÅÄ¸÷±û
ÃÓÃ«¹À°ìÏº¡§ÌðÈø°ì¼ù
·òÆó¡§¹âÌÚ¾Ä
±ü»³¹Ìé¡§ºå¸ý¼þÊ¿
¾®Çð¥«¥¤¡§¿ÀÆà±äÇ¯
ÅÄÃæÍÎÆó(¼Â¶·)¡§¸÷Éô¼ù
µþ»Ò¡§ÈÓÅÄÍ§»Ò
¿¿Èþ¡§ÎÓ¸Ý»Ò
¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§»°ÌÚâÃ°ìÏº
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@mfg_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#MF¥´¡¼¥¹¥È
OP¡§¶Üß·Í¥¡ÖTIMELESS POWER feat. MOTSU¡×
ED¡§Himika Akaneya¡ÖÍ½´¶¤ÎÅÓÃæ Prod. ¡ùTaku Takahashi (m-flo)¡×
2026Ç¯1·î4Æü(Æü)¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡ªTV¥¢¥Ë¥á¡Ø#MF¥´¡¼¥¹¥È 3rd Season¡Ù Âè1ÃÆPV
¢¡°ã¹ñÆüµ
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§1/4(Æü) 24:00¡Á
ABC¡§1/4(Æü) 24:40¡Á
BSÄ«Æü¡§1/4(Æü) 23:00¡Á
AT-X¡§1/5(·î) 22:30¡Á
Amazon Prime Video¤ÇºÇÂ®ÇÛ¿®
Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Î¾®Àâ²È¡¦¹âÂåËêÀ¸¤Ï¡¢»ÐÉ×ÉØ¤ÎÁò¼°¤ÇÎ¾¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿ÌÅ¤ÎÅÄµâÄ«¤ò¡¢Àª¤¤¤Ç°ú¤¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
»×¤¤¤¬¤±¤º¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿Æ±µïÀ¸³è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿ËêÀ¸¤ÎÆü¾ï¤Ï°ìÊÑ¡£Â¾¿Í¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤ËÉÔ´·¤ì¤ÊÀ³Ê¤Î¤¿¤á¡¢15ºÐ¤ÎÄ«¤È¤ÎÀ¸³è¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢Î¾¿Æ¤òË´¤¯¤·µï¾ì½ê¤ò¸«¼º¤Ã¤¿Ä«¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¸ÉÆÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Êì¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¡ÈÂç¿Í¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡ÉËêÀ¸¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¿Í¤Å¤¤¢¤¤¤¬¶ì¼ê¤Ç¸ÉÆÈ¤ò¹¥¤àËêÀ¸¤È¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤¯ÁÇÄ¾¤ÊÀ³Ê¤ÎÄ«¡£
À³Ê¤â²ÁÃÍ´Ñ¤â¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¶¦Æ±À¸³è¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¶¦¤Ë¡¢¸ÉÆÈ¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Æó¿Í¤Î¡¢¼êÃµ¤ê¤Ç»Ï¤Þ¤ëÇ¯¤Îº¹Æ±µïëý¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¥ä¥Þ¥·¥¿¥È¥â¥³
´ÆÆÄ¡§Âç¾ëÈþ¹¬
¹½À®¡¦µÓËÜ¡§´î°Â¹ÀÊ¿
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§±©»³¸Æó
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÀîÂ¼ÉÒ¹¾
¥×¥í¥Ã¥×ÀßÄê¡§¼íÌîÅÔ
°áÁõÀßÄê¡§Áêß·Éö
Èþ½Ñ¡§¹â¶¶°ÍÎ¤»Ò
¿§ºÌÀß·×¡§ÅÄÃæÈþÊæ
»£±Æ¡§ÊÂÌÚÃÒ
ÊÔ½¸¡§´Ø°ìÉ§
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Âç¿¹µ®¹°
²»³Ú¡§µíÈø·ûÊå
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¼ë²Æ
©¥ä¥Þ¥·¥¿¥È¥â¥³¡¦¾ÍÅÁ¼Ò¡¿¥¢¥Ë¥á¡Ö°ã¹ñÆüµ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¹âÂåËêÀ¸¡§Âô¾ë¤ß¤æ¤
ÅÄµâÄ«¡§¿¹É÷»Ò
³ÞÄ®¿®¸ã¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì
Æê¤¨¤ß¤ê¡§½ôÀ±¤¹¤ß¤ì
Âé¸ïÆà¡¹¡§¾¾°æ·ÃÍý»Ò
ÅãÌîÏÂÀ®¡§¶áÆ£Î´
¼ÂÎ¤¡§Âç¸¶¤µ¤ä¤«
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@ikoku_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#°ã¹ñÆüµ
OP¡§TOMOO¡Ö¥½¥Ê¡¼¥ì¡×
ED¡§Bialystocks¡Ö¸ÀÅÁ¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø°ã¹ñÆüµ¡ÙPVÂè2ÃÆ
¢¡¹éÌä¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§1/4(Æü) 24:30¡Á
BSÄ«Æü¡§1/4(Æü) 25:30¡Á
¥Æ¥ì¥Ó°¦É²¡§1/5(·î) 25:50¡Á
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡§1/6(²Ð) 25:29¡Á
U-NEXT¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¤Û¤«¤ÇÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¤³¤³¤Ï¡¢»¦¤·¤ä¹éÌä¤¬¹çË¡²½¤µ¤ì¤¿À¤³¦
¿ô¤¢¤ë¡ã¹éÌäÀÁÉé¶È¼Ò¡ä¤ÎÃæ¤Ç¤â°¿Í¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¶È³¦Í£°ì¤Î¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶È¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ô¥ê¥¿¥¹¡×
¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¡¢4¿Í¤Î¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤¿¤Á
ÌÌÅÝ¸«¤¬ÎÉ¤¤ÀèÇÚ¥Ð¥¤¥È¤Ï
²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤Æ¡¢Ã¯¤È¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¥¨¡¼¥¹¡¦¥»¥í
¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¢¤³¤¬¤ì¤ë¹éÌä³¦¤ÎÀ¸¤¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥·¥¦
¤½¤·¤Æ¡¢´üÂÔ¤Î¿·¿Í¥Ð¥¤¥È
¥¥å¡¼¥È¤Ç¸µµ¤¤Ê´èÄ¥¤ê²°¡¦¥ß¥±
¥Þ¥¸¥á¤Ç¿´Í¥¤·¤¤Âç³ØÀ¸¡¦¥Ò¥å¡¼
Èà¤é¤Ï¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê¿¦¾ì¤Çº£Æü¤â¤æ¤ë¡Á¤¯ÃçÎÉ¤¯¤ª¤Ä¤È¤á¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹
¤Û¤«¤Ë¤â¶ý²°¤ËÁÝ½ü²°¡Ä¡Ä¤½¤·¤Æ¤Þ¤µ¤«¤Î»¦¤·²°!?
¤æ¤«¤¤¤ÇÍê¤ì¤ëÀìÌç¶È¼Ô¤µ¤ó¤¬¤ï¤¤¤ï¤¤ÅÐ¾ì¤Ã
¸ÄÀË¤«¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤ÎËèÆü¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤âµï¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¤Æ¨¡¨¡
¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥À¡¼¥¯¤Ê¤ª»Å»ö¥³¥á¥Ç¥£¡¢»Ï¶È¤Ç¤¹¡ù
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¼¡¸«¤ä¤ò¤é
´ÆÆÄ¡§ÄÉºê»ËÉÒ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§±«µÜ¤Ò¤È¤ß
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§½ÂÃ«½¨
¿§ºÌÀß·×¡§Î©¾¾º»½ïÍý
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Íû½ñ¶å
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÄÇÌ¾Í¥´õ
ÊÔ½¸¡§¾®Åç½ÓÉ§
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Î©ÀÐÌïÀ¸
²»¶Á¸ú²Ì¡§Ý¯°æÍÛ»Ò
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
²»³Ú¡§Æ£ß··ò»ê(Team-MAX)
²»³ÚÀ©ºî¡§¥é¥ó¥Æ¥£¥¹
À©ºî¡§¥Ç¥£¥ª¥á¥Ç¥£¥¢
©¼¡¸«¤ä¤ò¤é¡¦ÇòÀô¼Ò/¡Ö¹éÌä¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥»¥í¡§ÅÚ´ôÈ»°ì
¥·¥¦¡§»ûÅçÂóÆÆ
¥ß¥±¡§±ÊÄÍÂóÇÏ
¥Ò¥å¡¼¡§°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿
¥Ø¥é¡§Ã«»³µª¾Ï
¥Î¥¨¡§°ÂÅÄÎ¦Ìð
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@goumonbt_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¹éÌä¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¹éÌä¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡×¥á¥¤¥óPV | 2026Ç¯1·î4Æü(Æü)¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¢¡¥¤¥Á¥´°¥²Î¡Á»¨¤ÇÀ¸¥¤¥¤ÊËå¤È³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤·»¡Á
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
BS11¡§1/4(Æü)¡Á
TOKYO MX¡§1/6(²Ð)¡Á
AnimeFesta
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ö¥¤¥±¥á¥ó·»µ®¥²¥Ã¥È¡ª ¤È¤«ÅÔ¹ç¤è¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤¡(¡-§Õ-)=3¡×
Éã¿Æ¤ÎºÆº§¤Ç¤Ç¤¤¿Ëå¤Ï¼«Ê¬¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Ê¥´¥ê¥´¥ê¤Î¥®¥ã¥ë¤À¤Ã¤¿¡Ä¡ª
Æ±µï³«»Ï¸å¤âÃË¤òÏ¢¤ì¹þ¤à¤Ê¤É¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤ÎÍõ²Ö¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤Î¸÷ÂÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤ÆÈà½÷¤«¤é¥Ï¥°¤ä¤½¤ì°Ê¾å¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡ª¡©
À¸°Õµ¤¥®¥ã¥ë¤ÈÍý¶þ²°Æ¸Äç¤Î¤Ç¤³¤Ü¤³µÁ·»Ëå¥é¥Ö¥³¥áÇúÃÂ¡ª¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¤Ò¤é¤Õ¤ß
ºî²è¡§¿ÀÇÏÌí¼ù
´ÆÆÄ¡§º«ÌîÈæÍ·ÂÀ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¹õºê¥¨¡¼¥è
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÏÊÕµÁ¹°
¿§ºÌÀß·×¡§¤ï¤·¤ß
Èþ½ÑÀßÄê¡§¥¤¥§¥Þ¥ª¥ä¥Þ
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Ë±Ñà±¡½¤Íå¶ìÍå
ÊÔ½¸¡§¿·³¤¥³¥¦¥
²»¶Á´ÆÆÄ¡§±«·¬¤ß¤¯¤â
²»³Ú¡§¤¢¤¤¤¦¤¨¤ª¤«
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Þ¥¦¥¹
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§studio HōKIBOSHI
À½ºî¡§×ÂÀ±¼Ò
©¿ÀÇÏÌí¼ù ¤Ò¤é¤Õ¤ß¡¿Suiseisha Inc.
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¹âÂ¼Íõ²Ö¡§É´¹çËÜ²Ö
¹âÂ¼¸÷ÂÀ¡§¸Þ½½ÍòÍ¦ÂÀ
¹âÂ¼µÁ¹Ô¡§¥â¥â¥¹¥±
¹âÂ¼Èþºé¡§½ÕÇµ¤¤¤í¤Ï
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@IchigoaikaAnime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¤¥Á¥´°¥²Î #¥¤¥Á¥´°¥²Î¥¢¥Ë¥á
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¤¥Á¥´°¥²Î¡Á»¨¤ÇÀ¸¥¤¥¤ÊËå¤È³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤·»¡Á¡ÙPV
¢¡ËÌÅÍ¤Î·ý ·ý²¦·³¥¶¥³¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¡¡¡¡AT-X¡§1/5(·î) 20:00¡Á
TOKYO MX¡§1/5(·î) 21:54¡Á
¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º¡§1/5(·î) 21:00¡Á
Â¾ÇÛ¿®¡§1/12(·î) 20:00°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
½¢¿¦Àè¤Ï¡Ä·ý²¦·³¤Ç¤·¤¿¡£
199XÇ¯¡£³Ë¤Î±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿À¤³¦¤Ï¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤ÊÀ¤³¦¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼ç¿Í¸ø¥Î¥Ö¤¬¸«¤Ä¤±¤¿½¢¿¦Àè¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¢¤Î¡Ö·ý²¦·³¡×¤À¤Ã¤¿¡ª
»ÖË¾¼Ô¤è¤ê¤â»àË´¼Ô¤¬Â¿¤¤´í¸±¤¹¤®¤ë¿¦¾ì¤Ç¡¢¥Î¥Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä!?
¥Ð¥Ð¥¢¤ËÊÑÁõ¤·¤¿¥¶¥³¤ä¡¢¥«¥µ¥ó¥É¥é¤Î¥¦¥¤¥°¥ë¹öÄ¹¡¢À»Äë·³¤Î¡Ö±øÊª¤Ï¾ÃÆÇ¤Î¿Í¡×¤Ê¤É¸ÄÀË¤«¤Ê¥¶¥³¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì!!
¥¶¥³»à¤Ë¤Þ¤¯¤ê¥³¥á¥Ç¥£¡ù³«Ëë!!
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡¦¸¶°Æ¡§ÉðÏÀÂº¡¦¸¶Å¯É×
ºî²è¡¦ÁÒÈø¹¨
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§»°±ºÂçÊå
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§´ä°æÌ¤Íè
¿§ºÌÀß·×¡§´ä°æÌ¤Íè
»£±Æ´ÆÆÄ¡§°ËÆ£¾®Ìë»Ò
±é½Ð¡¦ÊÔ½¸¡§Ä¹Ã«ÂîËá¡¢ã·Æ£Í¤ÇÏ
²»³Ú¡§»°±ºÀ¿»Ê
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Æ°³Ú
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÃæÂ¼À¿
©ÉðÏÀÂº¡¦¸¶Å¯É×¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹ 1983, ©¥¶¥³¤¿¤Á¤ÎÈÔ²ÎÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥Î¥Ö¡§²¼Ìî¹É
¥¶¥¯¡§ÇÒ¿¿Ç·²ð
¥Ð¡¼¥º¡§ÌðÌîÀµÌÀ
¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§¹â¶¶¿Ìé
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@hokuto_zakoban
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤¶¤³¤Ð¤ó #zakoban #ËÌÅÍ¤Î·ý
OP¡§¥¤¥Ä¥«▶︎¡ÖBlacker Co., Ltd.¡×
ED¡§The Canbellz¡ÖElegy of the Enemies¡×
¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý ·ý²¦·³¥¶¥³¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î¡× PVÂè1ÃÆ
¢¡¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ-ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS- Âè2´ü
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§1/5(·î) 22:00¡Á
BSÆü¥Æ¥ì¡§1/5(·î) 23:00¡Á
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡§1/5(·î) 25:59¡Á
ÇÛ¿®¡§1/5(·î) 22:30°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
³¥²ö¹Ò°ì¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤ËÆ´¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÌ´¤òÄü¤á¤¿ºã¤¨¤Ê¤¤Âç³ØÀ¸¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÌ©¤«¤Ê³Ú¤·¤ß¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Ç³¹¤ò×Ñ×Ë¤·¡¢¥×¥í¥Ò¡¼¥í¡¼¤òµ¤¼è¤Ã¤Æ¿Í½õ¤±¤Ë¶Ð¤·¤à¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
Ê¿ËÞ¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹Ò°ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìµµö²Ä¤Ç¥²¥ê¥é¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¼«¾Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥Ý¥Ã¥×¡ù¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢¡Ö¥¯¥ºÀìÌç¤Î¡ÈÁÝ½ü²°¡É¡×¤òÌ¾¾è¤ëÆæ¤ÎÊ¤ÌÌÃË¡¦¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥À¥¹¥¿¡¼¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¡Ö¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡×¤Î³èÆ°¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
Èó¹çË¡¤Ë¿Í¡¹¤òµß¤±¤ëÈà¤é¤Ï¡¢Ãá½ø¤òÍð¤¹ÈÈºá¼Ô¤«¡¢ÀµµÁ¤Î¼«·ÙÃÄ¤«¡£
¡ÈÈó¹çË¡¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¡Ö¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡×¤ÎÊª¸ì¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡½¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¸Å¶¶½¨Ç·¡¢ÊÌÅ·¹Ó¿Í¡¢ËÙ±Û¹ÌÊ¿
´ÆÆÄ¡§ÎëÌÚ·ò°ì
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¹õÅÄÍÎ²ð
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µÈÅÄÎ´É§
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÅÏÊÕ¹¬¹À
¿§ºÌÀß·×¡§¤Î¤Ü¤ê¤Ï¤ë¤³
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Ä¥±Î±Ï
3DCG´ÆÆÄ¡§º´¡¹ÌÚ¿ðÀ¸
ÊÔ½¸¡§×¢À¥À¶»Ö
²»³Ú¡§ÎÓ¤æ¤¦¤¡¢»³¾ë¥·¥ç¥¦¥´¡¢¸Å¶¶Í¦µª
²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°´Ö²íÊ¸
¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥º¡§¥Ü¥ó¥º
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ü¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥à
© ¸Å¶¶½¨Ç·¡¦ÊÌÅ·¹Ó¿Í¡¦ËÙ±Û¹ÌÊ¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥ÆÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
³¥²ö¹Ò°ì¡§ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯
¥Ý¥Ã¥×¡ù¥¹¥Æ¥Ã¥×¡§Ä¹Ã«Àî°éÈþ
¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥À¥¹¥¿¡¼¡§´ÖµÜ¹¯¹°
¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡§¿¹ÀîÃÒÇ·
ÄÍÆâ¿¿¡§À¥¸ÍËãº»Èþ
ÄÍÆâÄ¾Àµ¡§ÀîÅçÆÀ°¦
³ª²°Éß¥â¥Ë¥«¡§¿¢ÅÄ²ÂÆà
¥Õ¥¡¥Ã¥È¥¬¥à¡§¶½ÄÅÏÂ¹¬
¥Ù¥¹¥È¥¸¡¼¥Ë¥¹¥È¡§ÎÐÀî¸÷
¥¨¥Ã¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¡§³ù´£·òÂÀ
¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¡§»°Âð·òÂÀ
½ý´é¤ÎÃË¡§È¬ÂåÂó
Áêß·¾ÃÂÀ¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì
Çò±ÀÛ°¡§¾®Ìî¸¾Ï
»³ÅÄ¤Ò¤¶¤·¡§µÈÌîÍµ¹Ô
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@vigilante_mha
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ #¥Ò¥í¥¢¥« #MHAvigilantes #mha
OP¡§¤¹¤ê¤£¡ÖCATCH!!!¡×
ED¡§¥·¥ã¥¤¥È¡¼¥×¡Ö¥ß¥¹¡¦¥æ¡¼¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ -ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS-¡ÙÂè2´ü ËÜPV¡Ã2026Ç¯1·î5Æü¤è¤êËè½µ·îÍË22:00¡ÁÊüÁ÷³«»Ï¡ª¡ÃOP¥Æ¡¼¥Þ¡§¤¹¤ê¤£¡ÖCATCH!!!¡×
¢¡åºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
AT-X¡§1/5(·î) 22:00¡Á
TOKYO MX¡§1/5(·î) 24:00¡Á
ABC¡§1/7(¿å) 26:15¡Á
BSÄ«Æü¡§1/9(¶â) 23:30¡Á
SBS¡§1/10(ÅÚ) 26:08¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/5(·î) 22:30¡Á
Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
²¹Àô¤¬Í¯¤½Ð¤ë³¤ÊÕ¤Î³¹¡¦Ç®³¤¡£
¾®¤µ¤Ê¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤ò±Ä¤à¶âÌÜÌÊ²ÖÆà¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤ÆÆ¯¤¼Ô¤Ç²¹Àô¤¬Âç¹¥¤¤Ê½÷¤Î»Ò¡£
Èà½÷¤ÈÈà½÷¤ò½ä¤ë¿Í¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¤Ò¤¤³¤â¤´¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¤Ï¤Ã¤È¤ê¤ß¤Ä¤ë
´ÆÆÄ¡§ÂçÀ¾·òÂÀ¡Ê¥ª¥¯¥ë¥È¥Î¥Ü¥ë¡Ë
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§ÂÔÅÄÆ²»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸ÍÂôÅì
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÃæÃ«´õÈþ
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
²»³Ú¡§ÃáÉã±ÑÎ¤
²»³ÚÀ©ºî¡§¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥É¥Ã¥°
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥ª¥¯¥ë¥È¥Î¥Ü¥ë
©¤Ï¤Ã¤È¤ê¤ß¤Ä¤ë¡¿SQUARE ENIX¡¦¡ÖåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¶âÌÜÌÊ²ÖÆà¡§ÎëÂå¼ÓµÝ
ÀÐ»ýÝÜ¾Í¡§ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯
ÊÒ¸ýÆá¿§¡§°ð³À¹¥
鰙µ×Î¤Î±¡§ÀÄ»³µÈÇ½
鰙¼éÂç¡§ÇòÀÐ·óÅÍ
⽮ÊÁ⿇Ì¤¡§⼩À¶⽔°¡Èþ
°Â¼£¡§⽔⽥¤ï¤µ¤Ó
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@kinishite_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤¤Ë¤·¤Æ
OP¡§¤æ¤¦¡£¡ÖåºÎï¡£¡×
ED¡§À¶±º²Æ¼Â¡Ö¼ãÍÕ¤Î¤³¤í¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡×PVÂè1ÃÆ
¢¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ºÇ½ª¾Ï
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§1/5(·î) 23:00¡Á
BS11¡§1/5(·î) 23:00¡Á
ËÌ³¤Æ»ÊüÁ÷¡§1/5(·î) 25:29¡Á
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡§1/5(·î) 26:29¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëNECO¡§1/9(¶â) 23:30¡Á
¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§1/16(¶â) 23:00¡Á
Ä¹ºêÊüÁ÷¡§1/17(ÅÚ) 24:58¡Á
Amazon Prime Video¡§1/5(·î) 23:00¡Á¡Ú¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¡Û
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¿ù¸µ¤È¥¢¥·ㇼ¥Ñ¤ÎÎ¹¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø!!
¥¢¥¤¥Ì¤«¤éÃ¥¤ï¤ì¤¿¶â²ô¤ò½ä¤ëÀ¸Â¸¶¥Áè¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¢ºÇ½ª¾Ï¤ËÆÍÆþ¥Ã¥Ã!!!
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ ÌîÅÄ¥µ¥È¥ë
¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¤¹¤¬¤Ï¤é¤·¤º¤¿¤«
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¹âÌÚÅÐ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³ÀîÂó¸Ê
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§½ÂÃ«¹¬¹°¡¢»°Âð¿¿±û
¿§ºÌÀß·×¡§Ê¡ÅÄÍ³ÉÛ»Ò
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¿¥ÅÄÍê¿®
ÊÔ½¸¡§ÃÓÅÄ¹¯Î´
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë
¥¢¥¤¥Ì¸ì´Æ½¤¡§ÃæÀîÍµ
¥í¥·¥¢¸ì´Æ½¤¡§Eugenio Uzhinin
²»³Ú¡§Ëö×¢·ò°ìÏº
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ö¥ì¥¤¥ó¥º¡¦¥Ù¡¼¥¹
À½ºî¡§ ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤À½ºî°Ñ°÷²ñ
©ÌîÅÄ¥µ¥È¥ë¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¿ù¸µº´°ì¡§¾®ÎÓ¿Æ¹°
¥¢¥·ㇼ¥Ñ¡§ÇòÀÐÀ²¹á
ÇòÀÐÍ³ÃÝ¡§°ËÆ£·òÂÀÏº
Äá¸«Ãæ°Ó¡§ÂçÄÍË§Ãé
ÅÚÊýºÐ»°¡§ÃæÅÄ¾ù¼£
Èø·ÁÉ´Ç·½õ¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
µí»³Ã¤ÇÏ¡§ÇµÂ¼·ò¼¡
±ÊÁÒ¿·È¬¡§¿ûÀ¸Î´Ç·
Æó³¬Æ²¹ÀÊ¿¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
±§º´Èþ¾åÅùÊ¼¡§¾¾²¬Ä÷¾ç
·îÅç·³Áâ¡§ÃÝËÜ±Ñ»Ë
¸ñÅÐ¾¯°Ó¡§¾®À¾¹î¹¬
³¤Â±Ë¼ÂÀÏº¡§´ØÃÒ°ì
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@kamuy_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤
OP¡§Awich ¡ß ALI¡Ö²«¶â¤ÎÈàÊý¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×ºÇ½ª¾ÏPV
¢¡ÍÄÆëÀ÷¤È¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ìÅì·Ï6¶É¥Í¥Ã¥È¡§1/5(·î) 24:00¡Á
AT-X¡§1/6(²Ð) 22:30¡Á(¥×¥Á¥É¥ver.)
BSÆü¥Æ¥ì¡§1/6(²Ð) 23:30¡Á
AnimeFesta¡§1/5(·î) 24:30¡Á(¥×¥Á¥É¥ver.¡¿¥ª¥ó¥¨¥¢ver.)
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/5(·î) 24:30¡Á(¥×¥Á¥É¥ver.¡¿¥ª¥ó¥¨¥¢ver.)
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ for Prime Video¡§1/5(·î) 24:30¡Á(¥ª¥ó¥¨¥¢ver.)
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ ¥Ë¥³¥Ë¥³»ÙÅ¹¡§1/5(·î) 24:30¡Á(¥ª¥ó¥¨¥¢ver.)
Â¾ÇÛ¿®¡§1/9(¶â) 24:30¡Á(¥ª¥ó¥¨¥¢ver.)
¢¨¥ª¥ó¥¨¥¢ver.¤Ïµ¬À©¤¢¤ê¡¢¥×¥Á¥É¥ver.¤Ï°ìÉôÏÃ¿ô¤Çµ¬À©¤Ê¤·
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ö¤¨¡¼¤æ¡¼¡×¤³¤È³¦À¤Ç·²ð¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¡£Èà½÷¤Ê¤·¡£
¥é¥Ö¥³¥á¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖÍÄÆëÀ÷¤È¤Î¥é¥Ö¥³¥á¡×¤Ë¥É¤Ï¤Þ¤êÃæ¡£
¤½¤ó¤Ê¤¨¡¼¤æ¡¼¤Î¡¢ÌÜ²¼¤ÎÇº¤ß¤ÏÍÄÆëÀ÷¤Î¡Ö¤·¤ª¡×¤È¡Ö¤¢¤«¤ê¡×¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤³¤È¡ª
¤·¤«¤·¡¢¤¨¡¼¤æ¡¼¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ö¸½¼Â¤ÎÍÄÆëÀ÷¤È¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡£
¤¬¡ªÅö¤Î¡Ö¤·¤ª¡×¤È¡Ö¤¢¤«¤ê¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤¨¡¼¤æ¡¼¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡ª
¥Ò¥í¥¤¥óÁ´°÷¡¢ÍÄÆëÀ÷¡ª¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¯¤Æ¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤¡ª¤Ç¤â¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡ª
¡ÖºÇ½ÜÍÄÆëÀ÷¥é¥Ö¥³¥á¡×¡¢³«Ëë¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§»°Îü¿¿Ìé
´ÆÆÄ¡§·¬¸¶ÃÒ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¹ÅÄ¸÷µ£
µÓËÜ¡§¹ÅÄ¸÷µ£¡¢¿¹ÅÄâÃÍ³Èþ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§´äºêÎáÆà
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÀÆÆ£²í¸Ê
¿§ºÌÀß·×¡§ÌýÃ«¤æ¤ß
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÌÚÂ¼½ÓÌé¡ÊT2¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë
ÊÔ½¸¡§ÆâÅÄ¾Ä¡Ê¥³¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ë
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ËÜ»³Å¯
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
²»³Ú¡§ °ËÆ£Íã¡¢ZENTA¡¢¤ä¤·¤¤ó
²»³ÚÀ©ºî¡§¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¼êùà¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
©»°Îü¿¿Ìé¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿ÍÄÆëÀ÷¤È¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
³¦À¤Ç·²ð¡§±ºÈø³ÙÂç
¿åË¨¼®¡§µ×½»ÎÖ
²Ð°ÒÅô¡§¶Üß·Í¥
·î¸«¤ë¤Ê¡§Ê¿ÄÍ¼Ó°Í
Æü¸þ½Õ¡§»³ËÜÍªÍ´õ
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@love_osnnjm_wm
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÍÄ¥é¥Ö¥¢¥Ë¥á
OP¡§HoneyWorks meets ¿åË¨¼®¡¦²Ð°ÒÅô¡¦·î¸«¤ë¤Ê¡¦Æü¸þ½Õ¡ÊCV¡§µ×½»ÎÖ¡¦¶Üß·Í¥¡¦Ê¿ÄÍ¼Ó°Í¡¦»³ËÜÍªÍ´õ¡Ë¡Ö¤¢¤¤¤é¤Ó¤å♡¡×
ED¡§¾®¶Ì¤Ò¤«¤ê¡Ö¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍÄÆëÀ÷¤È¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¥á¥¤¥óPVÂè2ÃÆ¡Ã2026Ç¯1·î5ÆüÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»Ï
¢¡Ëâ²¦¤ÎÌ¼¤ÏÍ¥¤·¤¹¤®¤ë!!
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§1/7(¿å) 22:00¡Á
BS¥Õ¥¸¡§1/7(²Ð) 24:30¡Á
AT-X¡§1/8(ÌÚ) 21:00¡Á
DMM TV¡§1/6(²Ð) 22:00¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/9(¶â) 22:00¡Á
Â¾ÇÛ¿®¡§1/12(·î) 22:00¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
°¤Î¸¢²½¤¿¤ëËâÂ²¤¿¤Á¤òÂ«¤Í¡¢Ë½ÎÏ¤È¸¢ÎÏ¤ÇÀ¤³¦¤ò¿¯Î¬¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿Ëâ²¦¥¢¡¼¥ê¥Þ¥ó¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊËâ²¦¤¬¤Ê¤¼¤«ÆÍÁ³°ìÀÚ¤Î¿¯Î¬¹Ô°Ù¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª
Ëâ³¦ºÇ¶¯¤ÎËâ²¦¤¬¿¯Î¬¤ò¤ä¤á¤¿ÍýÍ³¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ï¡ª
Ëâ²¦¤ÎÌ¼¤Î¥É¥¥¤¬Í¥¤·¤¹¤®¤ë¤«¤é!!
ËâÂ²¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥É¥¥¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÅ·°æÃÎ¤é¤º¡£¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¶§°¤ÊËâÂ²¤â¡¢¶§Ë½¤ÊËâÊª¤â¡¢ÅÛÎì¤Î¿Í´Ö¤â¡¢ÉÔ¶æÂ×Å·¤ÎÅ¨¤Ç¤¢¤ëÅ·»È¤Ç¤¹¤é¤â¥Û¥ï¥Û¥ï¤ËÌþ¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£
Ì¼¤¬¤³¤ó¤ÊÄ´»Ò¤Ç¤Ï¡¢Ëâ²¦¤â¿´ÇÛ¤Ç¿´ÇÛ¤Ç¿¯Î¬¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¶ìÇº¤¹¤ëËâ²¦¤Î»Ñ¤Ë¡¢Â¦¶á¤Î¥¸¥ã¥Ò¡¼¤Ï¥É¥¥¤òÎ©ÇÉ¤ÊËâÂ²¤Ë¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤È·è°Õ¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»îÎý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î»îÎý¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥É¥¥¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¥¸¥ã¥Ò¡¼¤Ï¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¥É¥¥¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ï¡¢¤³¤Î·è¤·¤ÆÍ¥¤·¤¯¤Ê¤¤À¤³¦¤Ë¾®¤µ¤ÊÇÈÌæ¤òµ¯¤³¤·¤Æ--
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ÆÆÄ¡§ÂÀÅÄ²íÉ§
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¤¢¤ª¤·¤Þ¤¿¤«¤·
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃæÌîÍµµª
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾åÅÄ·ÃÍý
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÎëÌÚ½ÓÊå
¿§ºÌÀß·×¡§ÎÓÍ³µ©
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃæÅçÍµÎ¤
»£±Æ´ÆÆÄ¡§±üÃ«ÂÀ´õ
ÊÔ½¸¡§¾®Ìî»û³¨Èþ
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤¨¤Ó¤Ê¤ä¤¹¤Î¤ê
²»¶Á¸ú²Ì¡§»³Ã«¾°¿Í
²»³Ú¡§»°ß·¹¯¹
À©ºî¡§EMT¥¹¥¯¥¨¥¢¡¼¥É
©ºäËÜÍ·Ìé¡¦ÇòÀô¼Ò¡¿¡ÖËâ²¦¤ÎÌ¼¤ÏÍ¥¤·¤¹¤®¤ë!!¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥É¥¥¡§µ×ÌîÈþºé
¥¸¥ã¥Ò¡¼¡§Âç¶¶ºÌ¹á
¥¢¡¼¥ê¥Þ¥ó¡§ÂçÄÍÌÀÉ×
¥µ¥Æ¥£¡§°ËÆ£ºÌº»
¥á¥ê¡¼¥Ê¡§ÀÐ¸¶²Æ¿¥
¥Þ¡¼¥æ¡§»°ÉÓÍ³ÉÛ»Ò
¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§ÀéÍÕÈË
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@maomusu_info
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤Þ¤ª¤à¤¹
OP¡§ÀÐ¸¶²Æ¿¥¡ÖWe Can Do!!¡×
ED¡§¥¸¥ã¥Ò¡¼(CV.Âç¶¶ºÌ¹á),¥É¥¥(CV.µ×ÌîÈþºé),¥¢¡¼¥ê¥Þ¥ó(CV.ÂçÄÍÌÀÉ×)¡Ö¤¤¤Ã¤³¤Ë¤³¤Ë¤³¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ØËâ²¦¤ÎÌ¼¤ÏÍ¥¤·¤¹¤®¤ë!!¡Ù¥á¥¤¥óPV
¢¡°ÛÀ¤³¦¤Îº»ÂÁ¤Ï¼ÒÃÜ¼¡Âè
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
AT-X¡§1/6(²Ð) 23:00¡Á
TOKYO MX¡§1/6(²Ð) 24:30¡Á
BS11¡§1/6(²Ð) 24:30¡Á
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§1/6(²Ð) 24:30¡Á
KBSµþÅÔ¡§1/6(²Ð) 24:30¡Á
ÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
»°½½Ï©ÌÜÁ°¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¶áÆ£À¿°ìÏº¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢À»½÷¾¤´¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ°ÛÀ¤³¦¤Î¥í¥Þ¡¼¥Ë²¦¹ñ¤ËÅ¾°Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÃëÌë¤òÌä¤ï¤ºÆ¯¤Â³¤±¼ÒÃÜº¬À¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿À¿°ìÏº¤Ï¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ç¤â»Å»ö¤òÍ×µá¤·¡¢²¦µÜ¤Î·ÐÍý²Ý¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¡£
·ÐÍý²Ý¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Ê¤á¤ëË»¤·¤¤Æü¡¹¤Î¤Ê¤«¡¢À¿°ìÏº¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ØÈè¤ì¤¬¿á¤ÃÈô¤Ö±ÉÍÜºÞ¡Ù¡£
±ÉÍÜºÞ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¸µ¤«¤é¤¢¤Ã¤¿ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤âÈèÏ«¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê´¶·ã¤¹¤ë¤¬¡¢°ÛÀ¤³¦¤ÎËâÁÇÂÑÀ¤Î¤Ê¤¤À¿°ìÏº¤ÏÉûºîÍÑ¤Î¤»¤¤¤ÇÌ¿¤Î´íµ¡¤Ë¡ª
½õ¤«¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ËâÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¡ÖËâÎÏ¤òÆëÀ÷¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡×É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢À¿°ìÏº¤Ï¡ØÉ¹¤Îµ®¸ø»Ò¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂè»°µ³»ÎÃÄÃÄÄ¹¥¢¥ì¥·¥å¤Ë¿È¤ò¤æ¤À¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡½¡½
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§È¬·îÈ¬
¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§Âç¶¶¥¥Ã¥«
´ÆÆÄ¡§ÀÐÊ¿¿®»Ê
½õ´ÆÆÄ¡§»³ÅÄ¹¸
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÃæÂ¼Ç½»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Æ£°æ¤Þ¤
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Âã¾»¼ù
¿§ºÌÀß·×¡§·ËÌÚº£Î¤
»£±Æ´ÆÆÄ¡§²¼ºê¾¼
ÊÔ½¸¡§ÇòÀÐ¤¢¤«¤Í
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤Ï¤¿¤·¤ç¤¦Æó
²»¶Á¸ú²Ì¡§½Ð±ÀÈÏ»Ò
Ï¿²»¡§Äá´¬·ÄÅµ
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¡¼¥à¡¦¥É¥ó¥Õ¥¡¥ó
²»³Ú¡§Âç¶¶·Ã
²»³ÚÀ©ºî¡§ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ç¥£¡¼¥ó
À½ºî¡§¡Ö°ÛÀ¤³¦¤Îº»ÂÁ¤Ï¼ÒÃÜ¼¡Âè¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
©2026 È¬·îÈ¬¡¦Âç¶¶¥¥Ã¥«¡¿KADOKAWA¡¿¡Ö°ÛÀ¤³¦¤Îº»ÂÁ¤Ï¼ÒÃÜ¼¡Âè¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¶áÆ£À¿°ìÏº¡§°ËÅì·ò¿Í
¥¢¥ì¥·¥å¡¦¥¤¥ó¥É¥é¡¼¥¯¡§Á°ÌîÃÒ¾¼
¥Î¥ë¥Ù¥ë¥È¡§»³²¼À¿°ìÏº
¥«¥ß¥ë¡§ÅìÃÏ¹¨¼ù
¥æ¡¼¥ê¥¦¥¹¡§»³¸ýÃÒ¹
ÇòÀÐÍ¥°¦¡§³ùÁÒÍÆá
¥¤¥¹¥È¡§¸×Åçµ®ÌÀ
¥·¡¼¥°¥ô¥©¥ë¥É¡§¾®ÌîÍ§¼ù
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@iseshachi_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#°ÛÀ¤³¦¤Îº»ÂÁ¤Ï¼ÒÃÜ¼¡Âè #¤¤¤»¤·¤ã¤Á
OP¡§kobore¡ÖMagic¡×
ED¡§MORISAKI WIN¡ÖBack to Back¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø°ÛÀ¤³¦¤Îº»ÂÁ¤Ï¼ÒÃÜ¼¡Âè¡Ù¥á¥¤¥óPVÂè1ÃÆ¡Ã¡Ô2026Ç¯1·îÊüÁ÷³«»Ï¡ª¡Õ
¢¡¿¿ÌëÃæ¥Ï¡¼¥È¥Á¥å¡¼¥ó
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎóÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡§1/6(²Ð) 23:00¡Á
BSÄ«Æü¡§1/9(¶â) 23:00¡Á
¤Û¤«
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
²Î¼ê¡¢À¼Í¥¡¢VTuber¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ä
¡ÖÌ´¡×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ëÊüÁ÷Éô¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤È¡ÖÌ´¡×¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¿ä¤·³è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ÈÀ¼½Õ¡É¥é¥Ö¥³¥á¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¸Þ½½ÍòÀµË®
´ÆÆÄ¡§¹â¶¶²íÇ·
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¿û¸¶Àã³¨
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²¼Ã«ÃÒÇ·
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÊÝÂ¼À®¡¢À÷Ã«Í§Íü²Ö¡¢µÆÃÓÌÀ¹É¡¢¤ß¤Èø
¿§ºÌÀß·×¡§º´¡¹ÌÚ°´
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§»°Âð¾»ÏÂ
Èþ½ÑÀßÄê¡§¾å³ÀÍµµ¯»Ò
»£±Æ´ÆÆÄ¡§×¢Åçñ¥ÂÀ¡Ê¤æ¤áÂÀ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ë
»£±Æ´ÆÆÄÊäº´¡§ÎÓ¾¼É×
¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÊÔ½¸¡§Ã°ºÌ»Ò¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸¡§¥¯¡¼¥×
3D¡¦CG¡§Ìî¸µÎÏ
3D¡¦CG¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡§ÎÓ°¡Èþ
2D¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦UI¥ï¡¼¥¯¥¹¡§¤æ¤áÂÀ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼
²»³Ú¡§¹â¶¶Ë®¹¬(MONACA)
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¿¹ÅÄÍ´°ì
²»¶ÁÀ©ºî¡§·îÆú/¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ª¥ó¥¨¥Ã¥¸
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§·îÆú
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§NBC¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó
À½ºî¡§¡Ø¿¿ÌëÃæ¥Ï¡¼¥È¥Á¥å¡¼¥ó¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
©¸Þ½½ÍòÀµË®¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¿¿ÌëÃæ¥Ï¡¼¥È¥Á¥å¡¼¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
»³¿áÍÀ´¡§°ÂÅÄÎ¦Ìð
°æ¥Î²ÚÏ»²Ö¡§À¥¸ÍÅí»Ò
Æü²êÀîÇ«¡¹¡§Âçµ×ÊÝÎÜÈþ
Ì¸Çµ¥¤¥³¡§ÎëÂå¼ÓµÝ
±«·î¤·¤Î¤Ö¡§°ËÆ£ÈþÍè
°ÂÆ£Ý¦Ý¨¡§²Öß·¹áºÚ
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@anime_mayochu
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¿¿ÌëÃæ¥Ï¡¼¥È¥Á¥å¡¼¥ó
OP¡§À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¡Ö·î¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ·â¤Æ¡×
ED¡§Soala¡ÖÀ¼¤Îµ°À×¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿¿ÌëÃæ¥Ï¡¼¥È¥Á¥å¡¼¥ó¡ÙPVÂè2ÃÆ | 2026.1.6¡ÁON AIR!!
¢¡Í¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ðÇò¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§1/6(²Ð) 23:00¡Á
ËÌ³¤Æ»ÊüÁ÷¡§1/8(ÌÚ) 25:26¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï24:56¡Á)
RKBËèÆüÊüÁ÷¡§1/8(ÌÚ) 27:30¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï27:00¡Á)
BS11¡§1/6(²Ð) 24:00¡Á
AT-X¡§1/8(ÌÚ) 23:30¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/6(²Ð) 23:30¡Á
U-NEXT¡§1/6(²Ð) 23:30¡Á
¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§1/6(²Ð) 23:30¡Á
Â¾ÇÛ¿®¡§1/11(Æü) 23:30°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¤·¤¿¸µ¿Í´Ö¤ÎËâÂ²¡¦¥è¥¦¥¤Ï¡¢Ëâ²¦¤ÎÉô²¼¤È¤¤¤¦ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Í¦¼Ô¤¿¤Á¤òÅÝ¤¹Ç¤Ì³¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ä¤¬¤ÆËâ²¦¾ë¤Ë¹¶¤áÆþ¤ëÍ¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¥è¥¦¥¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡Ö....¤ä¤Ù¤¨¡¢¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤À¤ï¡×
¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¡¢Í¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÁÎÎ·¡¦¥»¥·¥ê¥¢¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª
¿¿·õ¤ËÄ©¤à´é¤â¡¢¤·¤°¤µ¤â¡¢¤â¤¦Á´¤Æ¤¬²Ä°¦¤¤¡ªÅ·»È¤¹¤®¤ë¡ª
¤½¤¦¤·¤Æ¹ðÇò¤ò·è°Õ¤·¤¿¥è¥¦¥¤À¤¬¡½¡½¡©
¿Í´Ö¤ÈËâÂ²¤Î¿¥¤êÀ®¤¹°ÛÀ¤³¦°ì¥Ô¥å¥¢¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¿ßÆó¤Ê¡¢¡É¥é¥Ö¥³¥á¡É¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¿åÀ±¡¦³¤Íû
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§La-na
Áí´ÆÆÄ¡§»³ËÜÌ÷µ®
´ÆÆÄ¡§Ê÷Í§Â§
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¿û¸¶Àã³¨
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÂçÂôÈþÆà
²»³Ú¡§¿ÀÁ°¶Ç¡õMONACA
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§·îÆú
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§ÍõÂôÎ¼(Starry Cube)
©¿åÀ±¡¦³¤Íû¡¿ÁÐÍÕ¼Ò¡¦¡Ö¤æ¤¦¤«¤ï¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥è¥¦¥¡§Å·ùõÞæÊ¿
¥»¥·¥ê¥¢¡§²Öß·¹áºÚ
¥æ¥¦¥¬¡§ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿
¥ß¥«¥Ê¡§²ÆµÈ¤æ¤¦¤³
¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡§Ìî¸ý°á¿¥¡Ê¡áLOVE¡Ë
¥ì¥¤¥ô¥ó¡§Â¼À¥Êâ
¥Ç¥å¡¼¥¯¡§ÁýÅÄ½Ó¼ù
¥·¡¼¥¯¡§ÅÄÃæÈþ³¤
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@yuukawa_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤æ¤¦¤«¤ï
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤⼦¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ð⽩¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ù¥á¥¤¥óPV|2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¢¡³»¿¿ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§1/6(²Ð) 23:30¡Á
´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡§1/6(²Ð) 25:19¡Á
BS11¡§1/7(¿å) 24:00¡Á
U-NEXT¡§1/6(²Ð) 24:00¡Á
¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§1/6(²Ð) 24:00¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/6(²Ð) 24:00¡Á
Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¤«¤Ä¤Æ¿Í´Ö³¦¤ò¶²ÉÝ¤Ë´Ù¤ì¤¿ÍÅ¼Ù³¦¤ÎÉõ°õ¤¬²ò¤±¤ë¤È¡¢¿ôÂ¿¤ÎÍÅ¼ÙÊ¼¤¬¿¯¹¶¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¿ÍÎà¤Î´íµ¡¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ã¤¸Þ¿Í¤Î¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á¡£
¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡¢¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡ª¡ª
Èà¤é¤ÎÆ®¤¤¤ÎÆü¡¹¤¬¡¢¿·¤¿¤ËËë¤ò³«¤±¤ë¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ÌðÎ©È¥
´ÆÆÄ¡§Æ£ÅÄÍÛ°ì
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§ÉðÆ£¾¸ã
¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¼¼ÅÄÍºÊ¿
¥ô¥£¥é¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤³¤È¤Ö¤¤Ä¤«¤µ
¥è¥í¥¤¥®¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¡§²¬ËÜ±ÑÏº
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥è¥í¥¤¥®¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÎëÌÚÂîÌé
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§»³Ãæ½ã»Ò¡¢ÅÄÃæÃÒ»Ò
¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§À¾Â¼ÇîÇ·
²èÌÌÀß·×±é½Ð¡§ã·Æ£±Í
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÅÄ»³½¤
¿§ºÌÀß·×¡§ÅÄÃæÈþÊæ
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÎëÌÚ²í¿Ã¡¢üâ¶¶·½Í¤
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÀÐ¹õÎÜÈþ
ÊÔ½¸¡§ºäËÜµ×Èþ»Ò
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÅÄÃæÎ¼
²»³Ú¡§ÊÒ»³½¤»Ö¡ÊTeam MAX¡Ë
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥µ¥ó¥é¥¤¥º
À½ºî¡§¡Ö³»¿¿ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
©SUNRISE
¡¦¥¥ã¥¹¥È
³®¡§ÀÐ¶¶ÍÛºÌ
¾å¿ù³¡¿Í¡§±ÝÌÚ½ßÌï
ËÌ¾òÉðÂ¢¡§Â¼À¥Êâ
ËÌ¾òÂçÏÂ¡§ÉðÆâ½ÙÊå
ÀÐÅÄ»ç²»¡§·§Ã«·òÂÀÏº
¿¥ÅÄÎ¶À®¡§ÁýÅÄ½Ó¼ù
¿·³ÀÈþÎï¡§Lynn
Íå¿¿²æ¡§¾®À¾¹î¹¬
¥µ¥¹¥±¡§º´Æ£ÂóÌé
¥µ¥¤¥¾¥¦¡§Ä»³¤¹ÀÊå
¥«¥Þ¥Î¥¹¥±¡§»ûÅçÂóÆÆ
¥»¥¤¥«¥¤¥Ë¥å¡¼¥É¡¼¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
¥¤¥µ¥Ë¥å¡¼¥É¡¼¡§Å·ùõÞæÊ¿
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@samuraitroo_pr/
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼
OP¡§blank paper¡ÖYOAKE¡×
ED¡§ONE OR EIGHT¡ÖPOWER¡×
¡ÚËÜPV¡ÛTV¥¢¥Ë¥á¡Ø³»¿¿ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡Ù2026Ç¯1·î6Æü(²Ð)¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¢¡¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ìÅì·Ï6¶É¥Í¥Ã¥È¡§1/6(²Ð) 24:00¡Á
Amazon Prime Video¡§1/6(²Ð) 24:30¡Á¡ÚÆÈÀêÇÛ¿®¡Û
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¤Ê¤ó¤Ç¡¢¿Í´Ö¤À¤±¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤Î¡©
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ß¥º¡¼¥ê½£¤ÎÊÒÅÄ¼Ë¤ËÊë¤é¤¹¾¯Ç¯¡¦¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¿Í´Ö¤òÄ¶¤¨¤ëÃÎÇ½¤È¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤òÄ¶¤¨¤ë¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÊ»¤»¤â¤Ä¡¢È¾Ê¬¥Ò¥È¤ÇÈ¾Ê¬¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Î¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¸¡¼¡×¡£
15ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÎ¤¿Æ¤Î´«¤á¤Ç½é¤á¤Æ³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¡£
¤½¤³¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢Æ¬Ç¾ÌÀÚò¤À¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶ì¼ê¤Ê¥ë¡¼¥·¡¼¤È½Ð²ñ¤¦¡£
Ê¿²º¤Ê³Ø¹»À¸³è¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤Ï¤½¤Î½Ð¼«¤ÎÆÃ°ÛÀ¤æ¤¨¤Ë¡¢¡ÖÆ°Êª²òÊü¡×¤ò·Ç¤²¤ë¥Æ¥íÁÈ¿¥¡¦ALA¤Ë¤Ä¤±ÁÀ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡ª
¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤Ï²ÈÂ²¤ä¥ë¡¼¥·¡¼¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢ALA¤ÈÂÐ·è¤¹¤ëÆ»¤òÁªÂò¤¹¤ë--
¡Ö¥Æ¥í¡×¡Öº¹ÊÌ¡×¡Ö¿Í¸¢¡×¡Ö±ê¾å¡×¡Ä¡Ä¥Ò¥È¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤Ë¡¢¡Ö¥Ò¥È°Ê³°¡×¤Î¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤¬¡¢¥ë¡¼¥·¡¼¤È¤È¤â¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë¡£
¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡õ¥Î¥ó¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤¬¡¢¤³¤³¤Ë³«Ëë!!
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¤¦¤á¤¶¤ï¤·¤å¤ó
´ÆÆÄ¡§ÄÅÅÄ¾°¹î
¥·¥ê¡¼¥º¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§Ãæ»³¾¡°ì
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÃöÄÞ¿µ°ì
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Í§²¬¿·Ê¿
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÌîÂ¼Àµ¿®
¿§ºÌÀß·×¡§¶¶ËÜ¸
»£±Æ´ÆÆÄ¡§»³ÅÄÏÂ¹°
ÊÔ½¸¡§×¢À¥À¶»Ö
²»³Ú¡§²³¶¹´Ö¤¢¤ê¤µ¡¢ËÙÀî¿¿Íý»Ò
²»¶Á´ÆÆÄ¡§´äÏ²ÈþÏÂ
À©ºî¡§¥Ù¥ë¥Î¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¥º
À½ºî¡§¡Ö¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
©2026 ¤¦¤á¤¶¤ï¤·¤å¤ó¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡§¼ïùõÆØÈþ
¥ë¡¼¥·¡¼¡¦¥¨¥ë¥É¥ì¥Ã¥É¡§¿À¸Í¸÷Êâ
¥ê¥ô¥§¥é¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ä¥¢¡¼¥Ù¥ó¥È¡§ÂçÄÍÌÀÉ×
¥®¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó¡¿¥Ð¡¼¥È¡§¿¹ÀîÃÒÇ·
¥Ï¥ó¥Ê¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó¡§º´Æ£ÍøÆà
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥°¥é¥Ï¥à¡¿¥Õ¥£¥ë¡§¾åÅÄà¢»Ê
¥²¥¤¥ë¡§ÀÐÀî³¦¿Í
¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦K¡¦¥ê¥Ã¥×¥Þ¥ó¡¿¾¯º´¡§¹¾Æ¬¹¨ºÈ
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@darwins_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ
OP¡§OfficialÉ¦ÃËdism¡ÖMake Me Wonder¡×
¡Ú¥ª¡¼¥×¥ó¼çÂê²Î²ò¶Ø¡ÛTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ¡ÙËÜÍ½¹ð¡¿2026.01.06 24:00¡Á ON AIR
¢¡¥¢¥ë¥Í¤Î»ö·ïÊí
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡§1/6(²Ð) 25:29¡Á
AT-X¡§1/7(²Ð) 21:00¡Á
BSÆü¥Æ¥ì¡§1/7(¿å) 24:00¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
°Û·Á¤¬½»¤à³¹¡¦¥ê¥å¡¼¥²¥ó¥Ù¥ë¥°¤ÇÃµÄå¶È¤ò±Ä¤à"ÅÁÀâ¤ÎµÛ·ìµ´"¥¢¥ë¥Í¡¦¥Î¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¡¢Ì¾Ìçµ®Â²¤ÎÌ¼¤ÇµÛ·ìµ´¥ª¥¿¥¯¤Î¥ê¥ó¡¦¥é¥¤¥ó¥ô¥¡¥¤¥¹¤Ï¡¢Ï¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë1¿Í¤Î¾¯Ç¯¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ï¥ë¥È¥Þ¥ó¤È½Ð²ñ¤¦¡£
¸¶ºî¤Ï¡¢Ï¢ºÜ·¿¥²¡¼¥àÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥²¡¼¥à¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ËÜ³Ê¿äÍý¥²¡¼¥à¡£¥¢¥ë¥Í¤È¥ê¥ó¤¬´ñ¡¹²ø¡¹¤Ê»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤ëËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡õ¥´¥·¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ë¥¤¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥È¥ê¥×¥ë¼ç¿Í¸ø¤Ç»ö·ï²ò·è¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§½Õ»ç
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§½ÕÂÀÏº
´ÆÆÄ¡§°æ¾å·½²ð
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¤à¤é¤µ¤¡¢°æ¾å·½²ð
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó Áíºî²è´ÆÆÄ¡§º´Æ£½©»Ò
²»³Ú¡§Æ£ß··Ä¾»
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§SILVER LINK.
©½Õ»ç¡¿¥Ð¥«¡¼¡¿¥¢¥ë¥ÍÃµÄå»öÌ³½ê
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥ë¥¤¥¹¡§°ËÀ¥çýè½Ìé
¥¢¥ë¥Í¡§Æâ»³¹·µ±
¥¢¥ë¥Í(¾¯Ç¯)¡§ÅÄÃæ¤¢¤¤¤ß
¥ê¥ó¡§´Ó°æÍ®²Â
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@arne_jknb
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥ë¥Í¤Î»ö·ïÊí
OP¡§Sou¡ÖQ.E.D.¡×
ED¡§¾®ÎÓ»ä¡Ö¿Í·Á¤Î³¹¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ë¥Í¤Î»ö·ïÊí¡×¥á¥¤¥óPV¡¿2026Ç¯1·îÊüÁ÷·èÄê¡ª
¢¡29ºÐÆÈ¿ÈÃæ·øËÁ¸±¼Ô¤ÎÆü¾ï
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
AT-X¡§1/7(¿å) 21:30¡Á
TOKYO MX¡§1/7(¿å) 25:00¡Á
KBSµþÅÔ¡§1/7(¿å) 25:00¡Á
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§1/7(¿å) 25:00¡Á
BS11¡§1/7(¿å) 25:30¡Á
¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥Ó¡§1/7(¿å) 25:59¡Á
¥á¡Á¥Æ¥ì¡§1/7(¿å) 26:30¡Á
ABEMA¡§1/7(¿å) 24:00¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/7(¿å) 24:00¡Á
Â¾ÇÛ¿®¡§1/10(ÅÚ) 24:00°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
ÍÄ¾¯´ü¤òÉÏÌ±³¹¤Ç²á¤´¤·¡¢À¸¤¤ë¤¿¤áÉ¬»à¤Ë¶¯¤µ¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¥·¥Î¥Î¥á¡¦¥Ï¥¸¥á¡£
º£¤Ï¥³¥Þ¥¤Â¼¤ÎÂ¼ÉÕ¤ËÁ¸±¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Íª¡¹¼«Å¬¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¤Î¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ËÀø¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏºÇ¼å¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥¹¥é¥¤¥à¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¾¯½÷¤¬¡ª
¾¯½÷¤ÎÌ¾Á°¤Ï¥ê¥ë¥¤¡£À¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë°ì¿Í¤Ç¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ËÆ§¤ßÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¡¢¹Ô¤¯¤¢¤Æ¤¬¤Ê¤¤Èà½÷¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¥Ï¥¸¥á¤Ï¡¢¥ê¥ë¥¤¤òÂ¼¤ËÏ¢¤ìµ¢¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë!?
ÉÔ´ïÍÑ¤À¤±¤ÉÀ¤ÏÃ¾Æ¤¤ÊÆÈ¿ÈËÁ¸±¼Ô¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÇÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê¾¯½÷¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢¤È¤¤É¤ÎÞ¤¢¤ê¡Ê¡©¡Ë¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿ËÁ¸±¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¢³«Ëë¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ÆàÎÉ°ìÊ¿
´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Ê¡ÅçÍøµ¬
¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ä¹¿¹²ÂÍÆ
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÄÃæ¾÷
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§À¾Â¼Àé½Õ
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§µ´Ã«Âó¼Â
Èþ½Ñ¡§¤¸¤ã¤Ã¤¯
¿§ºÌÀß·×¡§Âç¾ì¾À¸
»£±Æ´ÆÆÄ¡§³¤ÀÚÊâ
»£±Æ¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë
ÊÔ½¸¡§ÌÚÂ¼¾ÍÌÀ¡ÊIMAGICA¡Ë
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¿¹²¼¹¿Í
²»¶Á¸ú²Ì¡§¸ÅÃ«Í§Æó¡Ê¥¹¥ï¥é¡¦¥×¥í¡Ë
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
²»³Ú¡§ÎëÌÚ¶ÇÌé¡¢Johannes Nilsson¡¢¹âËÜ°¦³¤¡ÊTeam-MAX¡Ë
²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§HORNETS
À½ºî¡§¥³¥Þ¥¤Â¼¼«¼£²ñ
©ÆàÎÉ°ìÊ¿¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¥³¥Þ¥¤Â¼¼«¼£²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥·¥Î¥Î¥á¡¦¥Ï¥¸¥á¡§¸ÅÀî¿µ
¥ê¥ë¥¤ ¡§ÎëÂå¼ÓµÝ
¥ô¥§¥í¥Ë¥«¡¦¥Ð¥ê¡§°ËÆ£ÀÅ
¥¢¥Ë¥ã¥ó¥´¡§·¬¸¶Í³µ¤
¥ª¥ê¡¼¥ô¡¦¥«¥ë¥á¥ó¡§½ïÊýÍ¤Æà
¥Ê¥¿¥ê¡¼¡§Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤
¥ê¥·¥ã¥Ã¥È¡§ÂçÌîÃÒ·É
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@anime29sai
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥Ë¥á29ºÐ
OP¡§HoneyWorks feat.Hanon¡Ö·¯¤¬Åô¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¸÷¤òº£¡×
ED¡§HoneyWorks feat.Kotoha¡Ö·¯¤ÎÎÙ¤Ï¶õµ¤¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø29ºÐÆÈ¿ÈÃæ·øËÁ¸±¼Ô¤ÎÆü¾ï¡ÙPVÂè1ÃÆ
¢¡»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§1/7(¿å) 23:00¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï23:30¡Á)
¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡§1/7(¿å) 25:00¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï25:30¡Á)
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§1/7(¿å) 25:00¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï25:30¡Á)
TVQ¶å½£ÊüÁ÷¡§1/7(¿å) 25:30¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï26:00¡Á)
ABC¡§1/7(¿å) 26:45¡Á
AT-X¡§1/8(ÌÚ) 22:00¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï22:30¡Á)
ÅìËÌÊüÁ÷¡§1/8(ÌÚ) 26:05¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï25:35¡Á)
BSÆü¥Æ¥ì¡§1/13(²Ð) 24:00¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï25:00¡Á)
WOWOW¡§1/13(²Ð) 25:00¡Á
¢¨Âè1ÏÃ¤Ï60Ê¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÊüÁ÷
ÇÛ¿®¡§1/7(²Ð) 23:00¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï23:30¡Á)
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¤³¤ì¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¤¤¤«¤ì¤¿À¤³¦¤ÎÏÃ¡£
¾¯½÷¡Ô¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡Õ¤¿¤Á¤¬Ä©¤à¤Î¤Ï¡¢»à¤¬ÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î¥²¡¼¥à¡£
À¸´Ô¤¹¤ì¤Ð¾Þ¶â¤òÆÀ¤ë¤¬¡¢ËüÁ´¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤âÌ¿¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ç¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤¿¤Á¤¬³Î¤«¤Ë¤¤¤ë¡£
¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥Í¡¼¥à¡¦Í©µ´¡Ô¥æ¥¦¥¡Õ¡£
¿¦¶È¡¦»¦¿Í¥²¡¼¥à¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡£
Èà½÷¤Ïº£Æü¤â¡¢»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§±»ôÍ»Ö
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¤Í¤³¤á¤¿¤ë
´ÆÆÄ¡§¾åÌîÁÔÂç
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÃÓÅÄÎ×ÂÀÏº
¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¡¼¥È¡§hewa
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ä¹ÅÄ³¨Î¤
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÂçÄÍ·Ì²Ö¡¢¾®¾¾ÁïÂÀ
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹õ´ä±à²Ã
¿§ºÌÀß·×¡§·ËÌÚº£Î¤
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃæÂ¼²ÅÇî
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¶áÆ£¿µÍ¿
ÊÔ½¸¡§µÆÃÓÀ²»Ò¡¢¾®Ìî»û·Ë»Ò
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¾®¾ÂÂ§µÁ
²»¶Á¸ú²Ì¡§»³ÅÄ¹á¿¥
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
²»³Ú¡§¾¾ËÜ½ß°ì
²»³ÚÀ©ºî¡§ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ç¥£¡¼¥ó
©±»ôÍ»Ö¡¦¤Í¤³¤á¤¿¤ë/KADOKAWA/¡Ö»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
Í©µ´¡§»°±ºÀé¹¬
ÀÄ°æ¡§ËÜÂ¼ÎèÆà
¶â»Ò¡§¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê
¹õÅü¡§º´Æ£¿º²Æ
¹ÈÌî¡§ÅÄÂ¼ËÓ¿´
ÅíÇµ¡§Àî¸ýè½Æà
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@shibouyugi_
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#»àË´Í·µº
OP¡§LIN¡ÊMADKID¡Ë¡Ö¢ÌErsterbend¡×
ED¡§Æ£ÀîÀé°¦¡Öµ§¤ê¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£¡×¥²¡¼¥àPV¡Ö¥´¡¼¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¡×¡Ã2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»Ï ½é²ó¤Ï60Ê¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
¢¡ÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á Âè2¥¯¡¼¥ë
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡§1/7(¿å) 23:45¡Á
BSÄ«Æü¡§1/10(ÅÚ) 25:00¡Á
ÇÛ¿®¡§1/7(¿å) 24:15°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
ÉÔ²Ä²ò¤Ê²ø´ñ¸½¾Ý¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÆ¸¼éÄ®¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢Æ¸¼é¾®³Ø¹»¤Ë°ì¿Í¤Î¶µ»Õ¤¬ÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¡£
5Ç¯3ÁÈÃ´Ç¤¤Îó¬ÌîÌÄ²ð¡¢ÄÌ¾Î¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡£
ÉáÃÊ¤ÏÍ¥¤·¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ´¤±¤Æ¤¤¤ëÈà¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¿¤À°ì¿Í¤ÎÎîÇ½ÎÏ¶µ»Õ¤È¤¤¤¦¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î´é¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤Îº¸¼ê¤Ë¤Ïµ´¤¬½É¤ë¤È¤¤¤¦±½¤â¡Ä!?
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ò½±¤¦³Ø±à¼·ÉÔ»×µÄ¡¢ÍÅ²ø¤ä°Îî¤Ë¡¢ÃÏ¹ö¤«¤é¤¤¿ÀµµÁ¤Î»È¼Ô¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤¦¡ª
¥ª¥«¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó³«Ëë¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¿¿ÁÒæÆ
Ì¡²è¡§²¬Ìî¹ä
´ÆÆÄ¡§ÂçÀÐ¹¯Ç·
½õ´ÆÆÄ¡§»³ÅÄ»Ë¿Í
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÂçÁðË§¼ù
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ë§»³Í¥
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹â¶¶ÆØ»Ò
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°ËÆ£°Í¿¥»Ò
ÍÅ²ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÄÃæ¹¨µª¡¢¤¤¸¤Þ¤ë
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡§²Ã¡¹Èþ¹â¹À¡¢Ë§»³Í¥
Èþ½ÑÀßÄê¡§Ê¿ß·¹¸¹°
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§½ÕÆüÈþÇÈ
¿§ºÌÀß·×¡§ÌîÃÏ¹°Ç¼
3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§µÈÎÉËïÀ®
²èÌÌÀß·×¡§ÅÄÂ¼¿Î
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Ê¿ËÜ±Í»Ò
ÊÔ½¸¡§µÈÉð¾¿Í
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ì¾ÁÒÌ÷
²»¶Á¸ú²Ì¡§¿¹Àî±Ê»Ò¡¢º´Æ£Íý½ï
Ï¿²»¡§ÄÇ¸¶Áà»Ö
²»³Ú¡§EVAN CALL
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ªKAI
©¿¿ÁÒæÆ¡¦²¬Ìî¹ä¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦Æ¸¼é¾®³Ø¹»Â´¶ÈÀ¸°ìÆ±
¡¦¥¥ã¥¹¥È
ó¬ÌîÌÄ²ð¡§ÃÖ°¾Î¶ÂÀÏº
Î©Ìî¹¡§ÇòÀÐÎÃ»Ò
°ðÍÕ¶¿»Ò¡§½§ºê°½
ºÙÀîÈþ¼ù¡§¹õÂô¤È¤â¤è
ÌÚÂ¼¹îÌé¡§´äºêÎÊÂÀ
·ªÅÄ¤Þ¤³¤È¡§¸Å¾ëÌç»ÖÈÁ
¹â¶¶Î§»Ò¡§±óÆ£°½
¤æ¤¤á¡§²Ã·¨°¡°á
¶ÌÁôµþ²ð¡§¿¹ÀîÃÒÇ·
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@nube_ani
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤Ì¡¼¤Ù¡¼¥¢¥Ë¥á #HellTeacher
OP¡§THE ORAL CIGARETTES¡ÖERASE¡×
ED¡§Ayumu Imazu¡ÖMAGICAL¡×
¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù Âè2¥¯¡¼¥ë ËÜPV
¢¡²º¤ä¤«µ®Â²¤ÎµÙ²Ë¤Î¤¹¤¹¤á¡£
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ìÅì¡§1/7(¿å) 24:00¡Á
AT-X¡§1/8(ÌÚ) 21:30¡Á
BS¥Æ¥ìÅì¡§1/8(ÌÚ) 24:30¡Á
µÜ¾ë¥Æ¥ì¥Ó¡§1/7(¿å) 25:29¡Á
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§1/11(Æü) 25:20¡Á
¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¥Æ¥ì¥Ó¡§1/9(¶â) 26:23¡Á
ËÌÎ¦ÊüÁ÷¡§1/26(·î) 25:30¡Á
¥Æ¥ì¥Ó¥æ¡¼Ê¡Åç¡§1/23(¶â) 25:53¡Á
¥Æ¥ì¥Ó¥æ¡¼»³·Á¡§1/23(¶â) 25:23¡Á
IBC´ä¼êÊüÁ÷¡§2/7(ÅÚ) 25:53¡Á
FOD¡§1/7(¿å) 24:30¡Á¡Ú¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¡Û
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÊÀ¤³¦¤Î¤È¤¢¤ëÂç¹ñ¤ÇºËÁê¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤¿ÀÄÇ¯¡¦¥ê¥¼¥ë¡£
¤¢¤ëÆü¡¢Éô²¼¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤Ï¤Õ¤È½Ö¤¤ò¤·¤¿½Ö´Ö¡Ä¡ÄÊÌ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÅ¾°Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢Í¥¤ì¤¿Æ¬Ç¾¤ÈÏÃ½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥ê¥¼¥ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸µ¤¤¤¿À¤³¦¤ØÌá¤ì¤ë¤Î¤«²ò¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢Èà¤Ï·Ú¤ä¤«¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡ÖµÙ²Ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡×
Ã¯¤Ë¤âÕ»¤Ó¤ºÃ¯¤Ë¤â½¾¤ï¤Ê¤¤¾åµéËÁ¸±¼Ô¡¦¥¸¥ë¤òÁêËÀ¤Ë¤·¤¿¥ê¥¼¥ë¤Ï¡¢¼«¤é¤âËÁ¸±¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢°ÛÀ¤³¦À¸³è¤òÂ¸Ê¬¤ËËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£
Í´×µ®Â²¡ß°ìÉ¤Ïµ¤Î°ÛÀ¤³¦¤Þ¤Ã¤¿¤êËÁ¸±¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬º£¡¢»Ï¤Þ¤ë¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§Ì¨
¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§¤µ¤ó¤É
Ì¡²è¡§É´ÃÏ
´ÆÆÄ¡§Ç½ÅÄ·òÂÀ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÎëÌÚÍÎ²ð
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Æ£¸¶¾´¿Í
²»³Ú¡§»³²¼¹¯²ð
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§SynergySP
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¶¨ÎÏ¡§¥¢¥»¥ó¥·¥ç¥ó
©© Ì¨¡¦TO¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¿²º¤ä¤«µ®Â²À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥ê¥¼¥ë¡§ÀÆÆ£ÁÔÇÏ
¥¸¥ë¡§Çß¸¶Íµ°ìÏº
¥ì¥¤¡§Ä»³¤¹ÀÊå
¥·¥ã¥É¥¦¡§°Â¸µÍÎµ®
¥¤¥ó¥µ¥¤¡§ÉÍÅÄ¸Æó
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@odayaka_pr
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#²º¤ä¤«µ®Â²
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²º¤ä¤«µ®Â²¤ÎµÙ²Ë¤Î¤¹¤¹¤á¡£¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼PV¡Ã2026Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï
¢¡µ®Â²Å¾À¸¡Á·Ã¤Þ¤ì¤¿À¸¤Þ¤ì¤«¤éºÇ¶¯¤ÎÎÏ¤òÆÀ¤ë¡Á
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§1/7(¿å) 24:00¡Á
BSÆü¥Æ¥ì¡§1/7(¿å) 24:30¡Á
AT-X¡§1/8(ÌÚ) 20:30¡Á
ABEMA¡§1/4(Æü) 24:00¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/4(Æü) 24:00¡Á
Â¾ÇÛ¿®¡§1/4(Æü) 24:00°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¹ÄÄë¤Î½½»°ÈÖÌÜ¤Î»Ò¶¡¤È¤¤¤¦·Ã¤Þ¤ì¤¿ÃÏ°Ì¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¥ì¥Ù¥ë¾å¸Â¡ç¡¢½¾¤¨¤¿Â¾¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥È¥¹¥¥ë¤ò¤â¤Ã¤¿À¤³¦ºÇ¶¯¤Î6ºÐ¡¦¥Î¥¢¡£
Å¾À¸¤Ë¤è¤Ã¤Æµ®Â²¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢Í¥¤ì¤¿¶µ°é¤ÈËÉÙ¤Ê»ñ¸»¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¼«Ê¬¤ÎºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤¬¡¢²Ú¤ä¤«¤Êµ®Â²¼Ò²ñ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï±¢ËÅ¤ä¸¢ÎÏÁè¤¤¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§»°ÌÚ¤Ê¤º¤Ê
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§kyo
´ÆÆÄ¡§Ê¡ÅÄÆ»À¸
Éû´ÆÆÄ¡§¶â¾µÆÁ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§º´Æ£¼÷¾¼
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÀîÅç¾°¡¢À¾Èª¤¢¤æ¤ß
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÕªÍ¨¸½¡¢âº¾µ¹§¡¢ÃæÎ¤ÍÛÈþ
¿§ºÌÀß·×¡§¤Î¤Ü¤ê¤Ï¤ë¤³
ÊÔ½¸¡§¸åÆ£Àµ¹À
²»¶Á´ÆÆÄ¡§°¤Éô¿®¹Ô
²»³Ú¡§ÏÂÅÄµ®»Ë
²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¼÷ÌçÆ²
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§CompTown
© »°ÌÚ¤Ê¤º¤Ê¡¦SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¿µ®Â²Å¾À¸À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥Î¥¢¡¦¥¢¥é¥é¡¼¥È¡§ÆàÇÈ²ÌÎÓ
¥¾¡¼¥¤¡§µÜ²¼Ááµª
¥·¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥º¡§º´Çì°Ë¿¥
¥¢¥ê¡¼¥Á¥§¡§µÌ°Éºé
¥¨¥ô¥ê¥ó¡§ÀÐÀîÍ³°Í
¥¸¥¸¡§ÏÂÂ¿ÅÄÈþºé
¹ÄÄë¡§°æ¾åÏÂÉ§
²¦ÈÞ¡§¿å¼ùÆà¡¹
¥®¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥¢¥é¥é¡¼¥È¡§»°ÌÚâÃ°ìÏº
¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥¢¥é¥é¡¼¥È¡§Í·º´¹ÀÆó
¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥é¥é¡¼¥È¡§¾®ÌîÂçÊå
¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥¢¥é¥é¡¼¥È¡§²ÏÀ¾·ò¸ã
¥¤¥ó¥É¥é¡¦¥¢¥é¥é¡¼¥È(Íë¿Æ²¦)¡§¾®Â¼Å¯À¸
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@kizokutensei_PR
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#µ®Â²Å¾À¸
OP¡§SUPER¡úDRAGON¡ÖBreak off¡×
ED¡§¥¢¥ê¡¼¥Á¥§(CV¡§µÌ°Éºé)¡ÖYou'll Be In My Heart¡Á¤½¤Ð¤Ë¡Á¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Øµ®Â²Å¾À¸ ¡Á·Ã¤Þ¤ì¤¿À¸¤Þ¤ì¤«¤éºÇ¶¯¤ÎÎÏ¤òÆÀ¤ë¡Á¡ÙÂè3ÃÆPV
¢¡¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡ÁÀ¸»º·ÏËâ½Ñ¤ÇÌ¾¤â¤Ê¤Â¼¤òºÇ¶¯¤Î¾ëºÉÅÔ»Ô¤Ë¡Á
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§1/10(ÅÚ) 22:00¡Á
BS11¡§1/10(ÅÚ) 22:00¡Á
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§1/10(ÅÚ) 22:30¡Á
AT-X¡§1/11(Æü) 23:30¡Á
¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§1/15(ÌÚ) 23:00¡Á
Amazon Prime Video¡§1/7(¿å)¡Á
Â¾ÇÛ¿®¡§1/10(¶â)°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¸ô¼ß²È¤Î»ÍÃË¤È¤·¤Æ°ÛÀ¤³¦¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¥ô¥¡¥ó¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¿ÀÆ¸¤È¸Æ¤Ð¤ì¾Íè¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬8ºÐ¤Î»þ¤Ë¼ø¤«¤Ã¤¿ÎÏ¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡ÈÌòÎ©¤¿¤º¡É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¸»º·ÏËâ½Ñ¡×¤À¤Ã¤¿¡ª
¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¥ô¥¡¥ó¤Ïµ®Â²¤ËÁê±þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤ÈÉã¿Æ¤Ë¤è¤ê¼º³Ê¤Îßà°õ¤ò²¡¤µ¤ìÀ¸²È¤òÄÉÊü¡£
Ì¾¤â¤Ê¤ÊÕ¶¤ÎÂ¼¤ÎÎÎ¼ç¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤·¤«¤·¥Ï¥º¥ìÅ¬À¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿À¸»º·ÏËâ½Ñ¤Ï¡¢ºàÎÁ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð²¿¤Ç¤âÀ¸»º¤Ç¤¤ëµ¬³Ê³°¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤³¤ÎÂ¼¤ò¡¢¤â¤Ã¤Èµ¤³Ú¤Ë³Ú¤·¤¯Êë¤é¤»¤ë¡¢ËÍ¹¥¤ß¤Î¾ì½ê¤Ë¤·¤è¤¦¡ª¡×
¾®¤µ¤¯ÉÏ¤·¤¤Â¼¤Ï¡¢½ù¡¹¤ËÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤¬½¸¤Þ¤ëµðÂçÅÔ»Ô¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¡½¡½!?
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ÀÖÃÓ½¡
¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§Å¾
¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡§ÀÄ¿§¤Þ¤í
´ÆÆÄ¡§¾öÃ«Å¯Ìé
¥·¥ê¡¼¥º¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡õ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§·ª»³´Ó¹Ô
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§°Â±ÊË
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃæÂ¼¿¿¸ç
²»³Ú¡§¤¦¤¿¤¿¤Í²ÎºÚ
²»³ÚÀ©ºî¡§¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥É¥Ã¥°
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§NAZ
©ÀÖÃÓ½¡¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¡¿¤ªµ¤³ÚÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥ô¥¡¥ó¡¦¥Í¥¤¡¦¥Õ¥§¥ë¥Æ¥£¥ª¡§Æâ»³Í¼¼Â
¥Æ¥£¥ë¡§M¡¦A¡¦O
¥«¥à¥·¥ó¡§°ËÀ¥çýè½Ìé
¥Ñ¥Ê¥á¥é¡§Æü³ÞÍÛ»Ò
¥¢¥ë¥Æ¡§¼ã»³»í²»
¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥À¡§ËÙÆâ¸Íº
¥Ç¥£¡¼¡§¾®ÎÓ¿Æ¹°
¥ª¥ë¥È¡§¸ÅÀî¿µ
¥×¥ë¥ê¥¨¥ë¡§ÁÒ»ý¼ãºÚ
¥¯¥µ¥é¡§º´Æ£¸µ
¥é¥À¡¦¥×¥ê¥ª¥é¡§ÂçÞ¼Ìî¡¹²Ö
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@okiraku_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¥¢¥Ë¥á
OP¡§ÃæÅçÎç¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×
ED¡§ÂçÞ¼Ìî¡¹²Ö¡ÖMake it¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡×Âè3ÃÆPV¡Ã2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)¤è¤êÊüÁ÷¡õÇÛ¿®³«»Ï
¢¡Æ©ÌÀÃË¤È¿Í´Ö½÷¡Á¤½¤Î¤¦¤ÁÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤Õ¤¿¤ê¡Á
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§1/8(ÌÚ) 23:30¡Á
BSÆü¥Æ¥ì¡§1/8(ÌÚ) 23:30¡Á
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§1/8(ÌÚ) 24:00¡Á
KBSµþÅÔ¡§1/8(ÌÚ) 24:00¡Á
ÇÛ¿®¡§1/8(ÌÚ) 24:00°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
ÃµÄå»öÌ³½ê¤ò¹½¤¨¤ë¿Â»Î¤Ê¡ÖÆ©ÌÀÃË¡×¤ÎÆ©Çµ´ã¤¢¤¤é¤È¤½¤Î»öÌ³½ê¤Ë¶Ð¤á¤ë¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¡Ö¿Í´Ö½÷À¡×¤ÎÌë¹á¤·¤º¤«¡£
Æ©ÌÀ¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤â¡¢ÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Ìë¹á¤Ë¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÈÆ©Çµ´ã¤Îµï¾ì½ê¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡È¸«¤¨¤Ê¤¤¡È¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¸ß¤¤¤Ë¼æ¤«¤ì¹ç¤¤¡Ä¡©
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§´äÈôÇ
´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§À¥ÅÄ¸÷Êæ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤¦¤Ê¤Ð¤é³¤Î¤
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ó§¤¢¤«¤Í
¥¹¡¼¥Ä´Æ½¤¡§ÌçÌîÍÕ°ì
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿·Ã«¿¿Ãë
Èþ½ÑÀßÄê¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¡¼¥Ö
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Â¼»³Àé²Ú
¿§ºÌÀß·×¡§ÍÈøÍ³µª»Ò
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¸Íß·Íº°ìÏ¯¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë¡¢üâÀ¶¿åÎÉ»Ò¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë
ÊÔ½¸¡§Ã°ºÌ»Ò¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë
ÊÔ½¸½õ¼ê¡§¿¼ß·²ê°á¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë
ÊÔ½¸¥µ¥Ý¡¼¥È½õ¼ê¡§Ê¿ÌîÇ«½ï¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë
¥¹¥Ý¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥È¡§¿·¾ÂÆàÈþ¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÃæÃ«´õÈþ
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
²»³Ú¡§ÀîÅÄÎÜ²Æ
²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Project No.9
©´äÈôÇ¡¿ÁÐÍÕ¼Ò¡¦¡ÖÆ©ÌÀÃË¤È¿Í´Ö½÷¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
Æ©Çµ´ã¤¢¤¤é¡§°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿
Ìë¹á¤·¤º¤«¡§´Ó°æÍ®²Â
¼ÌÍæ»Ò¥ë¥Ê¡§¿ù»³Î¤Êæ
µ´ÌÚÍå¤À¤¤¤Á¡§Ê¡À¾¾¡Ìé
¥«¥ë¥Þ¡§ÂçÌîÃÒ·É
¥é¥¤¥È¡§ÀÐ¸¶²Æ¿¥
ÈÃ»å¥³¥¦¥¹¥±¡§±ÝÌÚ½ßÌï
¥È¥¥¥¤¥ó¡§Î©²Ö¿µÇ·²ð
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@tomeiotoko
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Æ©ÌÀÃË¤È¿Í´Ö½÷
OP¡§°¤Éô¿¿±û¡ÖDing-dong¡×
ED¡§ÀÐ¸¶²Æ¿¥¡ÖÀ±´ã¶À¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÆ©ÌÀÃË¤È¿Í´Ö½÷¡Á¤½¤Î¤¦¤ÁÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤Õ¤¿¤ê¡Á¡ÙÂè2ÃÆPV
¢¡¥¨¥ê¥¹¤ÎÀ»ÇÕ
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TBS·ÏÎó28¶É¥Í¥Ã¥È¡§1/8(ÌÚ) 23:56¡Á
BS11¡§1/9(¶â) 25:00¡Á
ABEMA¡§1/9(¶â) 24:00¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/9(¶â) 24:00¡Á
Â¾ÇÛ¿®¡§1/12(·î) 24:00°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
À¿¼Â¤À¤±¤¬¼è¤êÊÁ¤ÎÃÏÌ£¤Ê»Ò¼ßÎá¾î¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¡¦¥°¥ì¥¤¥ë¤Ï¡¢º§Ìó¼Ô¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤ÎºöÎ¬¤ËÖÈ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤µçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃÇºá¤¬¹Ô¤ï¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ëºÇÃæ¡¢¥³¥Ë¡¼¤Ï½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¼þ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤¹¤â¡¢¼«¿È¤òÈß¤¦¼Ô¤Ï¤ª¤í¤«¿¿¼Â¤òÃÎ¤ë¼Ô¤Ë¤¹¤é¸«Êü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤·¤«¤·ÆÍÁ³¡¢ÀäË¾¤¹¤ë¥³¥Ë¡¼¤Î¼ª¸µ¤Ç¡Ö½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤È¤µ¤µ¤ä¤¯À¼¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ÎÀ¼¤Î¼ç¤Ï¡¢10Ç¯Á°¤Ë½è·º¤µ¤ì¤¿¸ø¼ßÎá¾î¤Ç¡¢µ©Âå¤Î°½÷¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¥¨¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
½Ð²ñ¤¦¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤2¿Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ó¤ê»Ï¤á¤ë»õ¼Ö¡£
¤ä¤¬¤Æ¡¢µ®Â²¼Ò²ñ¤ò¼è¤ê´¬¤¯µðÂç¤Ê±¢ËÅ¤¬´é¤òÇÁ¤«¤»¤ë¡½¡½¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¾ïÈØ¤¯¤¸¤é
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§Í¼Æå
´ÆÆÄ¡§¿¹ÅÄ¤È½ãÊ¿
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§»³²¼·û°ì
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²Ï¸ýÀé·Ã
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅòÀî½ã
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¿Ü¹¾¿®¿Í¡ÊÁðÆå¡Ë
¿§ºÌÀß·×¡§»³¾å°¦»Ò¡ÊT.D.I.¡Ë
»£±Æ´ÆÆÄ¡§³÷¸¶Í»Ò¡ÊT.D.F.¡Ë
ÊÔ½¸¡§º´ÌîÍ³Î¤»Ò¡ÊT.A.P.¡Ë
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¿¹ÅÄÍ´°ì
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Õ¥£¥ë¥à¡¿DRE¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§°±¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
©¾ïÈØ¤¯¤¸¤é¡¦¥É¥ê¥³¥à¡¿¥¨¥ê¥¹¤ÎÀ»ÇÕÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¡¦¥°¥ì¥¤¥ë¡§»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá
¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¥¨¥ë¡§ÎëÂå¼ÓµÝ
¥é¥ó¥É¥ë¥Õ¡¦¥¢¥ë¥¹¥¿¡¼¡§°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿
¥ê¥ê¥£¡¦¥ª¡¼¥é¥ß¥å¥ó¥Ç¡§M¡¦A¡¦O
¥»¥·¥ê¥¢¡¦¥¢¥Ç¥ë¥Ð¥¤¥É¡§ÆâÅÄ¿¿Îé
¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥¢¥Ç¥ë¥Ð¥¤¥É¡§²Ö¹¾²Æ¼ù
¥Ï¡¼¥à¥º¥ï¡¼¥¹¡§Ê¡»³½á
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@Project_of_Eris
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¨¥ê¥¹¤ÎÀ»ÇÕ
OP¡§ÏÉÈøÎâºÚ¡ÖHappy Ever After feat. Í³·°¡×
ED¡§ÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê¡Ö¥«¥á¥ê¥¢¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¨¥ê¥¹¤ÎÀ»ÇÕ¡×PVÂè3ÃÆ¸ø³«¡ª
¢¡ËâÅÔÀºÊ¼¤Î¥¹¥ì¥¤¥Ö2
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§1/8(ÌÚ) 24:00¡Á
BSÄ«Æü¡§1/11(Æü) 25:00¡Á
MBS¡§1/13(²Ð) 27:00¡Á
AT-X¡§1/8(ÌÚ) 23:00¡Á¡Ú¤´Ë«ÈþVer.¡Û
ABEMA¡§1/8(ÌÚ) 24:30¡Á¡ÚTVÊüÁ÷Ver.¡Û
Â¾ÇÛ¿®¡§1/11(Æü) 24:30°Ê¹ß½ç¼¡¡ÚTVÊüÁ÷Ver.¡Û
AnimeFesta¡§1/13(²Ð) 24:30¡Á¡Ú¤´Ë«ÈþVer.¡Û
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/13(²Ð) 24:30¡Á¡Ú¤´Ë«ÈþVer.¡Û
DMM TV¡§1/13(²Ð) 24:30¡Á¡Ú¤´Ë«ÈþVer.¡Û
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ë¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÆæ¤ÎÌç¤¬½Ð¸½¡£
¤½¤ÎÀè¤Î°Û¶õ´Ö¡ØËâÅÔ¡Ù¤Ë¤Ï½÷À¤Ë¤Î¤ß¿©¤Ù¤¿¼Ô¤ËÆÃ°Û¤ÊÇ½ÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤¹Åí¤¬Â¸ºß¤·¡¢¡Ø½¹µ´(¥·¥å¥¦¥)¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²øÊª¤òÂà¼£¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½÷ÀÊ¼¤Ë¤è¤ëÀïÆ®½¸ÃÄ¡ØËâËÉÂâ¡Ù¤¬ÁÈ¿¥¤µ¤ì¤¿¡£
³èÌö¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿ÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦ÏÂÁÒÍ¥´õ¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢ËâÅÔ¤Ø¤ÈÌÂ¤¤¹þ¤à¤È½¹µ´¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤³¤Ø¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤Î¤ÏËâËÉÂâ¼·ÈÖÁÈ¤ÎÈþ¤·¤ÁÈÄ¹¡¦±©Á°µþ¹á¡£
µþ¹á¤ÎÇ½ÎÏ¤ÇÅÛÎì(¥¹¥ì¥¤¥Ö)¤È²½¤·¤¿Í¥´õ¤ÏÎÏ¤ò³«²Ö¤µ¤»¡¢½¹µ´¤ò¸«»öÂÇ¤ÁÅÝ¤·¡¢ÅÛÎì ·ó ËâËÉÂâ¤Î´ÉÍý¿Í¤È¤·¤Æ½¹µ´¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¥¿¥«¥Ò¥í
Ì¡²è¡§ÃÝÂ¼ÍÎÊ¿
´ÆÆÄ¡§ÅÄÂ¼ÀµÊ¸
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÃæÀ¾¤ä¤¹¤Ò¤í
µÓËÜ¡§ÃæÀ¾¤ä¤¹¤Ò¤í¡¢¹¾Ö¿Âç·»¡¢Ä¹À¥µ®¹°¡¢²ÃÇ¼µþÂÀ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃæÌî·½ºÈ
¥³¥ó¥»¥×¥È¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¡§üâÄÅ½ãÊ¿
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¾®¸¶»ÖÌî
¿§ºÌÀß·×¡§ÎëÌÚºé³¨
¿§ºÌÀß·×Êäº´¡§³ñÃ«Ëã°á
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÎÓ¹¬»Ê
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÅÄ¾ìÎ´¾¡Ê¥µ¥ó¥¸¥²¥ó¡Ë
ÊÔ½¸¡§Ã°ºÌ»Ò
²»³Ú¡§KOHTA YAMAMOTO
²»¶Á´ÆÆÄ¡§²£ÅÄÃÎ²Ã»Ò
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥À¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ñ¥Ã¥·¥ç¡¼¥Í ¡ß ¥Ï¥ä¥Ö¥µ¥Õ¥£¥ë¥à
©¥¿¥«¥Ò¥í¡¦ÃÝÂ¼ÍÎÊ¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦ËâËÉÂâ¹ÊóÉô
¡¦¥¥ã¥¹¥È
ÏÂÁÒÍ¥´õ¡§¹À¥ÍµÌé
±©Á°µþ¹á¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤
ÅìÆüËüÑÛ¡§µÜËÜÐÒ²ê
½Ù²Ï¼ë¡¹¡§ÆüÌî¤Þ¤ê
ÂçÀîÂ¼Ç«¡§Î©²ÖÆüºÚ
½Ð±ÀÅ·²Ö¡§ÆâÅÄ¿¿Îé
ÅìÈ¬ÀéÊæ¡§É£ÅÄÇ«¡¹
¼ã¶¹¥µ¥Ï¥é¡§¾åÅÄÎïÆà
Â¿¡¹ÎÉÌÚÇµ¼Â¡§»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá
¾å±¿Å·ÈþÍå¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤
·îÌëÌî¥Ù¥ë¡§ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á
²Ü°ÐÌë±À¡§ÏÂÀôÉ÷²Ö
¥ï¥ë¥ï¥é¡¦¥Ô¥ê¥Ú¥ó¥³¡§¡©¡©¡©¡©¡©
ÅìÉ÷Éñ´õ¡§¤æ¤«¤Ê
ÅìËã°á°¡¡§Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤
ÅìÍÀ¡§º¬ËÜÍ¥Æà
Åì³¤¶Í²Ö¡§°æß·»í¿¥
Åì¶õ»Ò¡§¶âÅÄ°¦
ÅìÃÝÈþ¡§¹°¾¾¶Ü¹á
ÅìµÝÆà¡§ÃæÌî¤µ¤¤¤Þ
»³¾ëÎø¡§²Öß·¹áºÚ
È÷Á°¶äÆà¡§µÈÅÄÍÎ¤
ÏÂÁÒÀÄ±©¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê
Á¬È¡¥³¥³¡§ÀéËÜÌÚºÌ²Ö
ÅòÌîÇÈ²»¡§Æü¹âÎ¤ºÚ
»ç¹õ¡§ÅÎÌî¤Þ¤³
ÍëÎû¡§¤¯¤¸¤é
¾íÎµ¡§À¸Å·ÌÜ¿ÎÈþ
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@mabotai_kohobu
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤Þ¤È¥¹¥ì
OP¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡Ö¸÷¤è¡¢ËÍ¤Ë¡£¡×
ED¡§²Öß·¹áºÚ¡ÖCipher Cipher¡×
ÆâÅÄ¿¿Îé¡ÖLOVE LOVE ¥Ó¡¼¥à¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ØËâÅÔÀºÊ¼¤Î¥¹¥ì¥¤¥Ö2¡ÙÂè2ÃÆPV¡Ã2026Ç¯1·î8ÆüÊüÁ÷&ÇÛ¿®³«»Ï #¤Þ¤È¥¹¥ì
¢¡¼ö½Ñ²öÀï »àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
MBS¡¦TBS·Ï28¶É¥Í¥Ã¥È¡§1/8(ÌÚ) 24:26¡Á(½é²ó¤Ï1»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë)
ÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
½ÂÃ«»öÊÑ¤ò·Ð¤Æ¡¢²ÃÌÐ·ûÎÑ¤¬»ÅÁÈ¤ó¤À¼ö½Ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¼ÔÃ£¤Î»¦¤·¹ç¤¤¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤¬¡¢Á´¹ñ10¤Î·ë³¦¡Ê¥³¥í¥Ë¡¼¡Ë¤ÇÆÍÇ¡³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¸×¾ó¤Ï½ÂÃ«¤Ç¤ÎÂçÎÌ»¦¿Í¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤È¡¢Éú¹õ¤òÁÀ¤¦½ÉÑµ¤Ø¤Î·Ù²ü¿´¤«¤é¡¢¹âÀì¤Ë¤ÏÌá¤é¤ºÄ±Áê¤È£²¿Í¤Ç¡¢²ÃÌÐ·ûÎÑ¤¬Êü¤Ã¤¿ÂçÎÌ¤Î¼öÎî¤ÎÆ¤È²¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÂçº®Íð¤ÎºÇÃæ¡¢¼ö½ÑÁí´ÆÉô¤Ï¸×¾óÍª¿Î¤Î»à·º¼¹¹ÔÍ±Í½¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¡¢»à·º¼¹¹ÔÌò¤ËÆÃµé½Ñ»Õ¡¦²µ¹üÍ«ÂÀ¤òÇ¤Ì¿¡£²µ¹ü¤ÏÇ¤Ì³¿ë¹Ô¤Î¤¿¤á¡¢¸×¾ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£
¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤Î±Ë¼Ô¡Ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ë¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë³ÐÀÃ¤·¤¿¸½Âå¤Î½Ñ»Õ¡¢¼õÆù¤·¤ÆÉü³è¤·¤¿²áµî¤Î½Ñ»Õ¡£
ÍÍ¡¹¤Ê»×ÏÇ¤¬¸òºø¤·¡¢ºÆ¤Ó¼ö½ÑÁ´À¹¤ÎÀ¤¤ØÆÍ¤¿Ê¤à--¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§³©¸«²¼¡¹
´ÆÆÄ¡§¸æ½ê±àæÆÂÀ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§À¥¸Å¹À»Ê
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÌðÅçÍÛ²ð¡¢Ã°±©¹°Èþ
Éû´ÆÆÄ¡§¹âÅÄÍÛ²ð¡¢º´Æ£°Ò
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Åì½á°ì
¿§ºÌÀß·×¡§¾¾Åç±Ñ»Ò
CGI¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Ã¸ÎØÍº²ð
3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§»Ö²ì·òÂÀÏº¡Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¥¨¥Ã¥°¡Ë
»£±Æ´ÆÆÄ¡§°ËÆ£Å¯Ê¿
ÊÔ½¸¡§Ìø·½²ð¡¢ACE
²»³Ú¡§¾È°æ½çÀ¯
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾®ÎÓ·ò¼ù
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤¨¤Ó¤Ê¤ä¤¹¤Î¤ê
²»¶ÁÀ©ºî¡§dugout
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ ¡§À¥²¼·Ã²ð¡¢ÆóËÜÌøÎ¦
À©ºî¡§MAPPA
©³©¸«²¼¡¹¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¼ö½Ñ²öÀïÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¸×¾óÍª¿Î¡§±ÝÌÚ½ßÌï
Éú¹õ·Ã¡§ÆâÅÄÍºÇÏ
ã¸±¡¿¿´õ¡§¾®¾¾Ì¤²Ä»Ò
¥Ñ¥ó¥À¡§´ØÃÒ°ì
²µ¹üÍ«ÂÀ¡§½ïÊý·ÃÈþ
Ä±Áê¡§Ï²ÀîÂçÊå
¶å½½¶åÍ³´ð¡§Æüüâ¤Î¤ê»Ò
Å·¸µ¡§ºç󠄀¸¶ÎÉ»Ò
Çé¶â¼¡¡§Ãæ°æÏÂºÈ
À±åºÍåÍå¡§ºç¸¶Í¥´õ
ã¸±¡Ä¾ºÈ¡§Í·º´¹ÀÆó
Æü¼Ö´²¸«¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
üâ±©»ËÉ§¡§Äá²¬Áï
¥ì¥¸¥£¡¦¥¹¥¿¡¼¡§ÀÄ»³¾÷
¥³¥¬¥Í¡§¥Ë¡¼¥³
²ÆÌý·æ(²ÃÌÐ·ûÎÑ)¡§Ý¯°æ¹§¹¨
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@animejujutsu
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¼ö½Ñ²öÀï #»àÌÇ²óÞâ
OP¡§KingGnu¡ÖAIZO¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×PV¡ÃOP¥Æ¡¼¥Þ¡§King Gnu¡ÖAIZO¡×¡Ã2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)¿¼Ìë0»þ26Ê¬¡ÁMBS/TBS·Ï¤Ë¤ÆÁ´¹ñÆ±»þÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¢¡¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦ÅÔ¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§1/8(ÌÚ) 24:30¡Á
BS11¡§1/8(ÌÚ) 24:30¡Á
AT-X¡§1/10(ÅÚ) 22:30¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/8(ÌÚ) 25:00¡Á
U-NEXT¡§1/8(ÌÚ) 25:00¡Á
¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§1/8(ÌÚ) 25:00¡Á
Â¾ÇÛ¿®¡§1/11(Æü) 25:00¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
Ç½ÎÏÃÍ¥¼¥í¤È¤¤¤¦¿È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿À¤Î¤ª¹ð¤²¤Ë¤è¤êÍ¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥é¥à¡£
Í£°ì»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÈÈ¿Å¾"¤È¤¤¤¦Ì¤¤À¾ÜºÙ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥¹¥¥ë¤À¤±¡£
°Æ¤ÎÄê¡¢ÀïÆ®¤Ç¤ÏÁ´¤¯Ìò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤á¤²¤º¤Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î¤¿¤á¤Ë¤È·òµ¤¤ËÆ¯¤¯¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ò¡¢Å·ºÍ¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¸¼Ô¤Î¥¸¡¼¥ó¤ÏÁÂ¤Þ¤·¤¯»×¤¤¡¢¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¤¤¤Ó¤êÂ³¤±¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¶¯°ú¤ËÅÛÎì¾¦¤ØÇä¤êÊ§¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¤âÌµÇ½¤È¤·¤ÆµÔ¤²¤é¤ì¤ë¥Õ¥é¥à¤Ï¡¢µó¤²¶ç¤ËÍ¾¶½¤È¤·¤Æ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î±Â¿©¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥é¥à¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿ÁªÂò¤ÏÆó¤Ä¡£
¾¦¿Í¤¬µº¤ì¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¡¢ÁõÈ÷¼Ô¤ò»à¤Ë»ê¤é¤·¤á¤ë¡Ø¼ö¤¤¤ÎÂç·õ¡Ù¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¶ô¤¤»¦¤µ¤ì¤ë¤«¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Þ¤Ç¹³¤¦¤³¤È¤òÁªÂò¤·¤¿¤È¤¡¢Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡ÈÈ¿Å¾"¤¹¤ë¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§kiki
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¥¥ó¥¿¡¢kodamazon
¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡§ÆîÊý½ã
´ÆÆÄ¡§¥«¥Þ¥Ê¥«¥Î¥Ö¥Ï¥ë
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Ô¢ß·¿¿Íý»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾¾¸µÈþµ¨¡¢¾¾ËÜÊ¸ÃË¡¢Ê¡À¤¹§ÌÀ¡¢¸Åß·µ®Ê¸
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡§¿Ü²ì½Å¹Ô
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤¤à¤é¤Ò¤Ç¤Õ¤ß
¿§ºÌÀß·×¡§çÕ¶¶Èþ¹á
Èþ½ÑÀßÄê¡§³¤ÄÅÍø»Ò
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ºÙÅÄÉñ²Ú
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ËÙÌîÂçÊå
ÊÔ½¸¡§ÀçÅÚ¿¿´õ(REAL-T)
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌðÌî¤µ¤È¤·
²»¶Á¸ú²Ì¡§ÁÒ¶¶Íµ½¡
²»¶ÁÀ©ºî¡§³Ú²»¼Ë
²»³Ú¡§¹â¶¶ÎÊ
²»³ÚÀ©ºî¡§¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡¦MoooD Records
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¨¡¼¡¦¥·¡¼¡¦¥¸¡¼¡¦¥Æ¥£¡¼
©kiki¡¦¥¥ó¥¿¡¦kodamazon¡¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡¿¤ª¤Þ¤´¤ÈÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥Õ¥é¥à¡¦¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¡§¼·À¥ºÌ²Æ
¥ß¥ë¥¥Ã¥È¡§°ËÆ£ÈþÍè
¥»¡¼¥é¡¦¥¢¥ó¥Ó¥ì¥ó¡§Machico
¥¥ê¥ë¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥Á¥«¡§²¾²°Èþ´õ
¥¸¡¼¥ó¡¦¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸¡§ÊÝÂ¼¿¿
¥¨¥¿¡¼¥Ê¡¦¥ê¥ó¥Ð¥¦¡§µ×ÌîÈþºé
¥¬¥Ç¥£¥ª¡¦¥é¥¹¥«¥Ã¥È¡§¹õÅÄ¿òÌð
¥Þ¥ê¥¢¡¦¥¢¥Õ¥§¥ó¥¸¥§¥ó¥¹¡§±óÆ£°½
¥é¥¤¥Ê¥¹¡¦¥ì¥Ç¥£¥¢¥ó¥Ä¡§¾®³Þ¸¶¿Î
¥Ç¥¤¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ë¥¢¡¼¥¹¡§¿¹ÅÄÀ®°ì
¥¤¡¼¥é¡¦¥¸¥§¥ê¥·¥ó¡§°æ¾å¤Û¤Î²Ö
¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§°æ¾å´îµ×»Ò
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@omagoto_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤ª¤Þ¤´¤È
OP¡§PassCode¡ÖLiberator¡×
ED¡§ÅÄÃæÍµª¡ÖI need¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦ÅÔ¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡Ù¡Ê¤ª¤Þ¤´¤È¡Ë¥¤¥á¡¼¥¸PV¡Ã2026Ç¯1·î8ÆüÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¢¡¤É¤¦¤»¡¢Îø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À Âè2´ü
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TBS¡§1/8(ÌÚ) 25:28¡Á
BS11¡§1/11(Æü) 23:30¡Á
ABEMA¡§1/8(ÌÚ) 26:00¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/8(ÌÚ) 26:00¡Á
U-NEXT¡§1/8(ÌÚ) 26:00¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
2020Ç¯7·î1Æü¡£¹â¹»2Ç¯À¸¤Î¿åÈÁ¤Ï¡¢ºÇ°¤Ê17ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤Ë¶á¤Å¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¿Æ¤Ë¤ÏÃÂÀ¸Æü¤ò¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡Ä¡Ä¡£
¤·¤«¤âÌ¤ÃÎ¤Î´¶À÷¾É¤ÎÎ®¹Ô¤Ç¡¢Éô³è¤ÎÂç²ñ¤ä½¤³ØÎ¹¹Ô¤âÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ë¤Ï¡È¥¥é¥¥é¤·¤¿ÀÄ½Õ¡É¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×¡½¡½¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤ó¤ÊÌðÀè¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Îµ±·î¤«¤éÆÍÁ³¡¢¡ÈÈà»á¸õÊäÀë¸À¡É¤ò¤µ¤ì¤ë¡£
µ±·î¤Î¹ÔÆ°¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿¼¤«¤é¤âÁÛ¤¤¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡¢¸ÍÏÇ¤¦¤Ð¤«¤ê¤Î¿åÈÁ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Íõ¤È¼þ¸ã¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎø¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆ°¤»Ï¤á5¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬Êø¤ì»Ï¤á¤ë¡½¡½¡£
²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë°é¤Ã¤¿4¿Í¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÃË¤Î»Ò¤È¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¾Ìî¿åÈÁ¤È¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿³Ø±àÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§Ëþ°æ½Õ¹á
´ÆÆÄ¡§»³¸µÈ»°ì
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Â¼°æÍº
µÓËÜ¡§Â¼°æÍº¡¢À®Èø½í¡¢Ã«Èª¥æ¥
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤·¤¤¤Ð¤¤¤ª
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ê¿ÅÄÍº»°¡¢±ü»³ÎëÆà
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿¢ÅÄÂçµ®¡¢»á²È²Å¹¨
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¹õß·À®¹¾¡¢¿¢ÅÄ·Ì»Ë
Èþ½ÑÀßÄê¡§ÊÒ²¬¹À¡¢Å·¿å¾¡
¿§ºÌÀßÄê¡§ÆüÈæÃÒ·Ã»Ò
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Á¥±ÛÍº¸¹
ÊÔ½¸¡§Ý¯°æ¿ò
²»³Ú¡§°æÆâ·¼Æó
²»³ÚÀ©ºî¡§Æü²»
²»¶Á´ÆÆÄ¡§º£ÀôÍº°ì
²»¶ÁÀ©ºî²ñ¼Ò¡§¥°¥í¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Ý¯°æ¿ò
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§ñ¦É÷¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹
©Ëþ°æ½Õ¹á¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¤É¤¦¤»¡¢Îø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¡£¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
À¾Ìî¿åÈÁ¡§¿·Ê¡ºù
±©Âôµ±·î¡§±ºÏÂ´õ
ÇðÌÚ¿¼¡§µÈ¹â»Ö²»
ÏÂÀôÍõ¡§ÀéÍÕæÆÌé
À±Àî¼þ¸ã¡§Ãö¸Ô·Å»Î
ÀÆÆ£ÎÃ²ð¡§¾åÂ¼Í´æÆ
ÁÒÉßÀé²Æ¡§ÅÄ½ê¤¢¤º¤µ
À±ÀîÆ©¸ã¡§Çß¸¶Íµ°ìÏº
ÇòÀÐ¿¿ÇÈ¡§Ì¾ÄÍ²Â¿¥
¹õÅÄ¡§É÷´ÖËüÍµ»Ò
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@koishima_pr
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤É¤¦¤»Îø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À #Îø¤·¤Þ
OP¡§ME:I¡ÖL¤ÈR¡×
ED¡§berry meet¡Ö½éÎø¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤É¤¦¤»¡¢Îø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¡£¡×Âè2´ü¥á¥¤¥óPV |2026Ç¯1·î8Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï
¢¡¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TBS¡§1/8(ÌÚ) 25:58¡Á(½é²ó¤Ï2ÏÃÏ¢Â³ÊüÁ÷)
BS11¡§1/9(¶â) 23:00¡Á(½é²ó¤Ï2ÏÃÏ¢Â³ÊüÁ÷)
AT-X¡§1/12(·î) 23:00¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/8(ÌÚ) 27:00¡Á(½é²ó¤Ï2ÏÃÏ¢Â³ÇÛ¿®)
Hulu¡§1/8(ÌÚ) 27:00¡Á(½é²ó¤Ï2ÏÃÏ¢Â³ÇÛ¿®)
Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¹õ¤¤¿¹¤Î±ü¿¼¤¯¡¢ÆÇ¥¥Î¥³¤Î¤ª²È¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¡¢¥ë¡¼¥Ê¤È¤¤¤¦°ì¿Í¤ÎËâ½÷¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà½÷¤¬¿¨¤ì¤¿¤êÊâ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤ÏÆÇ¥¥Î¥³¤¬À¸¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÅÇ¤¯Â©¤äÈéÉæ¤Ë¤ÏÆÇ¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¹¤Î¿ÍÃ£¤ÏÈà½÷¤ò¡È¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷¡É¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¹õËâ½÷¤È¤·¤Æ¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Ë¡¢¶á¤Å¤¯¼Ô¤ÏÃ¯°ì¿Í¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥ë¡¼¥Ê¤Ïº£Æü¤âÌô¤òÇä¤ë¤¿¤á¤Ë³¹¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà½÷¤ÎÌô¤ÏËüÇ½Ìô¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤Ç¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿¿Í¤Ï¤ß¤Ê¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤ß¤ÊÃ¯¤¬Ìô¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥ë¡¼¥Ê¤Ï¡¢º£Æü¤âÌô¤òºî¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡£
¿Í¤Î²¹¤â¤ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¸ÉÆÈ¤Ê¥ë¡¼¥Ê¤Ë¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬Ë¬¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£
Îø¤ÈËÁ¸±¤È´¶Æ°¤ÎËâË¡¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬¡¢¤¤¤ÞËë¤ò³«¤±¤ë¡ª
¨¡¨¡¤³¤ì¤Ï¡¢¿´Í¥¤·¤¤¹õËâ½÷¡¦¥ë¡¼¥Ê¤È¤½¤ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤Î¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°¦¤ÎÊª¸ì¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§Èõ¸ýµÌ
´ÆÆÄ¡§µ×ÊÝÍÎÍ´
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§³Á¸¶Í¥»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾¾¸µÈþµ¨
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÈÓÅçÍ³¼ù»Ò
ÇØ·ÊÈþ½Ñ¡§¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É
¿§ºÌÀß·×¡§ÅçÊý°¡Ìð»Ò
»£±Æ´ÆÆÄ¡§º£Àô½¨¼ù
²»¶Á´ÆÆÄ¡§º£ÀôÍº°ì
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥°¥í¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó
ÊÔ½¸¡§Ý¯°æ¿ò
²»³Ú¡§¤Ï¤Þ¤¿¤±¤·
²»³ÚÀ©ºî¡§Æü²»
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§ñ¦É÷¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡ßQzil.la
©Èõ¸ýµÌ¡¦ÇòÀô¼Ò¡¿¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥ë¡¼¥Ê¡§ÇòÀÐÀ²¹á
¥ê¥¼¡§ºç¸¶Í¥´õ
¥¯¥í¡¼¥É¡§Ê¡Åç½á
¥ß¥Î¥¹¡§²ÃÆ£±ÑÈþÎ¤
¥á¥ê¥Î¡¼¡§²¬ºéÈþÊÝ
¥·¥·¥£¡§Ê¡Ô¤ÈþÎ¤
¥¢¥ó¥ê¡§ÀéÍÕæÆÌé
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@Champignon_PR
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷
OP¡§¥í¥¹¡ÖËâË¡»È¤¤¤ÎÆüµ¡×
ED¡§Ms.OOJA¡Ö·¯¤Ï¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëPV ┋ 2026Ç¯1·î8Æü¿¼Ìë1»þ58Ê¬¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¢¡¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡§1/9(¶â) 23:30¡Á
AT-X¡§1/11(Æü) 21:30¡Á
ÇÛ¿®¡§1/10(ÅÚ) 12:00°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
°ì±þÃæ³Ø¤ËÄÌ¤¦°ìÆ²Îí¡¢Îä±Û¹ë¡¢½ÐÀ¥·é¡¢Âç´Ö¿Î¡¢ÊªÀ±Âç¤Î5¿Í¤Ï¡¢Ãæ³Ø¤ÇÎ±Ç¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸ÄÀË¤«¤Ç¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤ÊÀ³Ê¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤ÏÌ¾Êª½¸ÃÄ¡È´ñÌÌÁÈ¡É¤È¤·¤Æ°ìÌÜ¤òÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸ÄÀË¤«¤Ç¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤ÊÀ³Ê¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¾¹»À¸¤Î²ÏÀîÍ£¤Ï¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î±§Î±Àé³¨¤È¶¦¤Ë¡¢¡È´ñÌÌÁÈ¡É¤Î»Ñ¤òÌÜ·â¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÈà¤é¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢°ì±þÃæ³Ø¤Ë¤ÏÀÚ½ÐæÆÎ¨¤¤¤ë½÷»Ò¤Ë¿Íµ¤¤Î¡È¿§ÃËÁÈ¡É¡¢»÷ÉÈÅÄÍÅÎ¨¤¤¤ëÉÔÎÉ¥°¥ë¡¼¥×¡ÈÈÖÁÈ¡É¡¢±ÀÆ¸²ôÎ¨¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¡ÈÏÓÁÈ¡É¡¢Å·Ìî¼Ù»ÒÎ¨¤¤¤ë¥¹¥±ÈÖ½¸ÃÄ¡È¸æ½÷ÁÈ¡É¤Ê¤É¸ÄÀÅª¤Ê½¸ÃÄ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
½Ð²ñ¤¤¤«¤é¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»þ¤ÏÎ®¤ì¡¢Èà¤é¤Ï¿·¤·¤¤½Õ¤ò·Þ¤¨¡½¡½¡½¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¿·Âô´ð±É
´ÆÆÄ¡§´ØÏÂÎ¼
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§À¾ÀîÂë»Ê
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Â¼±ÛÈË
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°¤ÉôÍ³²Â
·àÃæ²Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§Night Tempo
´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¥¹¥í¥¦¥«¡¼¥Ö
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥»¥Ö¥ó
©¿·Âô´ð±É¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦´ñÌÌÁÈ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
°ìÆ²Îí¡§´ØÃÒ°ì
Îä±Û¹ë¡§ÉðÆâ½ÙÊå
½ÐÀ¥·é¡§¾¾²¬Ä÷¾ç
Âç´Ö¿Î¡§¾®ÎÓÀé¹¸
ÊªÀ±Âç¡§¸ÍÃ«µÆÇ·²ð
²ÏÀîÍ£¡§ÇòÀÐÀ²¹á
±§Î±Àé³¨¡§Ä¹Ã«Àî°éÈþ
»÷ÉÈÅÄÍÅ¡§²¬ËÜ¿®É§
±ÀÆ¸²ô¡§¾®ÎÓÍµ²ð
Å·Ìî¼Ù»Ò¡§M¡¦A¡¦O
ÀÚ½ÐæÆ¡§º´µ×´ÖÂç²ð
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@kimengumi_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë´ñÌÌÁÈ
OP¡§BREIMEN¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¥¹¥Ñ¥¤¥¹ feat.TOMOO¡×
ED¡§Î¥º§ÅÁÀâ¡Ö¥¹¥Æ¥¥Ã¡ª¡ª¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¥á¥¤¥óPV¨¢Á´¹ñ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡È¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡É¤Ë¤Æ26Ç¯1·î9Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï
¢¡DARK MOON-¹õ¤Î·î:·î¤Îº×ÃÅ-
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§1/9(¶â) 24:00¡Á
BS11¡§1/9(¶â) 24:00¡Á
·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡§1/9(¶â) 24:00¡Á
¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§1/9(¶â) 24:00¡Á
ABEMA¡§1/9(¶â) 24:00¡Á
Â¾ÇÛ¿®¡§1/13(²Ð) 12:00°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
Èþ¤·¤¤³¤ÊÕ¤ÎÅÔ»Ô¡¦¥ê¥Ð¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÌ¾Ìç¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ö¥Ç¥»¥ê¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¡£
¤½¤³¤Ë¤ÏÈëÌ©¤Î¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿£·¿Í¤Î¾¯Ç¯¤¬¤¤¤ë¡£
Èà¤é¤Ï°Å¤¤²áµî¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º£¤ÏÊ¿ËÞ¤Ê³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¥Ç¥»¥ê¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ë½÷»ÒÀ¸ÅÌ¡¦¥¹¥Ï¤¬Å¾¹»¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
ÍÄ¤¤º¢¤ËÍ§¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ò¶¯¤¯Áþ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¹¥Ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«³¹¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Î²áµî¤¬½ù¡¹¤Ë²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢Èà¤é¤ÎÀ¤³¦¤ÏÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡£
¸¶ºî¤ÏÀ¤³¦Îß·×2²¯PV¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥¦¥§¥Ö¥È¥¥¡¼¥ó¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§HYBE
´ÆÆÄ¡§»Ö²ìæÆ»Ò
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÂÔÅÄÆ²»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ãö¸Ô²íÈþ
²»³Ú¡§ÀéÍÕ¡Ènaotyu-¡ÉÄ¾¼ù
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ßÀÌî¹âÇ¯
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§TROYCA
©HYBE/Project DARK MOON
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥Ø¥ê¡§¸ÍÃ«µÆÇ·²ð
¥¤¥¢¥ó¡§À¶¿åÂçÅÐ
¥¸¥Î¡§ÃçÂ¼½¡¸ç
¥½¥í¥ó¡§¾®³Þ¸¶¿Î
¥·¥ª¥ó¡§ÅÚ´ôÈ»°ì
¥¸¥ã¥«¡§¾åÂ¼Í´æÆ
¥Î¥¢¡§¾®ÎÓÀé¹¸
¥¹¥Ï¡§ÏÂÀôÉ÷²Ö
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@DARKMOON_TBA
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#DARKMOON_TBA #DARKMOON #¹õ¤Î·î
¡ÖDARK MOON¡¡-¹õ¤Î·î: ·î¤Îº×ÃÅ- Original By DARK MOON : THE BLOOD ALTAR WITH ENHYPEN¡×¥Æ¥£¥¶¡¼PV
¢¡¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ï·Ð¸³¿Í¿ô¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡©
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§1/9(¶â) 25:00¡Á(¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ)
BS11¡§1/11(Æü) 25:10¡Á(¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ)
AnimeFesta¡§1/9(¶â) 25:00¡Á(´°Á´¥Ç¥ì¥®¥å¥éÈÇ¡¿¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ)
DMM TV¡§1/9(¶â) 25:00¡Á(¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ)
¢¨¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ¤Ï±ÇÁü¡¦²»À¼¤È¤â¤ËÂç¤¤¯µ¬À©¤¢¤ê¡¢´°Á´¥Ç¥ì¥®¥å¥éÈÇ¤Ï±ÇÁü¡¦²»À¼¤È¤â¤ËÌµ½¤Àµ
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ø¤¢¤¿¤·¤Î¿ÍÀ¸¡¢½ª¤ï¤ê¤«¤â¡Ä¡Ä¡Ù
Âç¼êÅÅµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤ÇÆ¯¤¯¡ÈÄÅÅÄ¤¢¤«¤Í¡Ê28¡Ë¡É¤¬¤¦¤Ã¤«¤ê¿ì¤Ã¤¿Àª¤¤¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç½Åºá³ÎÄê!?
°ãË¡À½Â¤¤µ¤ì¤¿Âç¿ÍÍÑ¥í¥Þ¥ó¥¹¥í¥¤¥É¤Î¡ÈÉï»Ò¡É¤À¤Ã¤¿!?
Éï»Ò¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¤¢¤«¤Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿§¡¹¤È¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÉï»Ò¤Ë¡¢¤¢¤«¤Í¤ÏËÝÏ®¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¡Ä¡Ä¡©
¤ª¤Ò¤È¤êÍÍOL¤È¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¢Æó¿Í¡Ê¡©¡Ë¤Î¥¦¥Õ¥Õ¤ÊÆ±À³À¸³è¥¹¥¿¡¼¥È!!
TV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷³«»ÏÁ°¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¯´°Á´¿·ºîOVA¡ÖÂè9ÏÃ¡×¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¾ÆÆùÄê¿©
´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¥Í¥³B
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¿§ºÌÀß·×¡§·î³¤½¼
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÀÄÅÄ¾÷
»£±Æ´ÆÆÄ¡¦ÊÔ½¸¡§ÎÓÊþ¹¨
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Âç»ûÊ¸É§
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¥Ç¥ì¥®¥å¥é
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Nyan Pollution-¦Ø-
À½ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö
©¾ÆÆùÄê¿©¡¦°ì¿×¼Ò¡¿¥¦¥§¥¤¥Ö
¡¦¥¥ã¥¹¥È
ÄÅÅÄ¤¢¤«¤Í¡§À¶¿åºÌ¹á(¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ)¡¿À¥ÇÈ¤¢¤ª(´°Á´¥Ç¥ì¥®¥å¥éÈÇ)
Éï»Ò¡§ÁáÀ¥è½²Ö(¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ)¡¿ÇòÌÚÍ¼(´°Á´¥Ç¥ì¥®¥å¥éÈÇ)
°ËÆ£¤µ¤ó¡§·ª¶ð¤³¤Þ¤ë(¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»)
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@hanisuka_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤Ï¤Ë¤¹¤« #¤Ï¤Ë¤¹¤«¥¢¥Ë¥á
OP¡§·ª¶ð¤³¤Þ¤ë(¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»)¡Ö¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥Éde¿·»þÂå¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ï·Ð¸³¿Í¿ô¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡©¡×¥á¥¤¥óPV
¢¡¡Ú¥¢¥Ë¥³¥ß¡ÛÀ»½÷¤Ê¤Î¤Ë¹ñ¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Êø²õÀ£Á°¤ÎÎÙ¹ñ¤ØÍè¤Þ¤·¤¿ ¥·¡¼¥º¥ó2
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡§1/9(¶â) 25:13¡Á
¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º¡§1/10(ÅÚ)¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/10(ÅÚ)¡Á
Â¾ÇÛ¿®¡§1/13(²Ð)°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍýÍ³¤ÇÊì¹ñ¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¡¢ÎÙ¹ñ¤Î¹ñ²¦¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿À»½÷¥ê¡¼¥·¥ã¡£Êø²õÀ£Á°¤À¤Ã¤¿ÎÙ¹ñ¤ò¥ê¡¼¥·¥ã¤ÏÀ»¤Ê¤ëÎÏ¤ÇÉü¶½¤µ¤»¡¢¹ñ²¦¥é¥ª¥¦¥Ï¥ë¥È¤È¤âÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¡¢¥ê¡¼¥·¥ã¤òÄÉÊü¤·¤¿¥Ð¡¼¥º¡¼¥Ç¥ó¹ñ¤Ç¤ÏÀ»¤Ê¤ëÎÏ¤Î¸ú²Ì¤¬ÀÚ¤ìÊø²õ¤Ø¤È¿Ê¤à¡Ä¡Ä
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¥ß¥É¥ê¡¦RTC STUDIO¡¦¤è¤É¤éÊ¸Ä» / Renta¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹
´ÆÆÄ¡§³ëã·°°Ìé
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Æ°³Ú
±ÇÁü´Æ½¤¡§¤«¤Ô»Ò
Æ°²èÀ©ºî¡§ÈÄ¶¶ÃÎ²Â
²»¶Á´ÆÆÄ¡§·´»ÊÅ¯Ìé
À½ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Ô¥ì¥¹
© PAPYLESS
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥ê¡¼¥·¥ã¡§¾®´ä°æ¤³¤È¤ê
¥é¥ª¥¦¥Ï¥ë¥È¡§±ÝÌÚ½ßÌï
¥À¥ë¥¨¥¹¥È¡§¾¾²¬Ä÷¾ç
¥í¡¼¥¨¥ë¡§±óÌî¤Ò¤«¤ë
¥¢¥¨¥ë¡§Àé½Õ
¥°¥ó¥°¥¨¥ë¡§¶áÆ£¹ÀÆÁ
¥¸¥ç¡¼¥¸¡§¹â¶¶¹¼ù
ÂçËâÆ³»Î¡§ÉðÆâ½ÙÊå
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@renta_anicomi
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥Ë¥³¥ßÀ»½÷ #À»½÷¤Ê¤Î¤Ë
ED¡§¾®´ä°æ¤³¤È¤ê¡Öµ§¤ê¤òÏ¢¤ì¤Æ¡×
¡ÚTVÊüÁ÷ÈÇ¡Û¥¢¥Ë¥³¥ß À»½÷¤Ê¤Î¤Ë¹ñ¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Êø²õÀ£Á°¤ÎÎÙ¹ñ¤ØÍè¤Þ¤·¤¿ ¥·¡¼¥º¥ó2 ¡Ú¥á¥¤¥óPV¡Û
¢¡¥Ø¥ë¥â¡¼¥É ¡Á¤ä¤ê¤³¤ß¹¥¤¤Î¥²¡¼¥Þ¡¼¤ÏÇÑÀßÄê¤Î°ÛÀ¤³¦¤ÇÌµÁÐ¤¹¤ë¡Á
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX
MBS
BSÆü¥Æ¥ì
ABEMA¡§1/9(¶â) 25:35¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/9(¶â) 25:35¡Á
Â¾ÇÛ¿®¡§1/12(·î) 25:35°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ö½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ò¾·ÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£¡×
35ºÐÆÈ¿ÈÈà½÷¤Ê¤·¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦»³ÅÄ·ò°ì¡£
¥Ì¥ë¥²¡¼¤ò·ù¤¤¡¢10Ç¯°Ê¾å¤ä¤ê¤³¤á¤ë¥²¡¼¥à¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÃÏµå¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
¶öÁ³¸«¤Ä¤±¤¿Ì¾Á°¤ÎÌµ¤¤¥Í¥Ã¥È¥²¡¼¥à¤òºÇ¹âÆñ°×ÅÙ¡Ö¥Ø¥ë¥â¡¼¥É¡×¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿·ò°ì¤Ï¡¢°ÛÀ¤³¦¤ÎÇÀÅÛ¤Î¾¯Ç¯¡¦¥¢¥ì¥ó¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦!!
Í£°ìÌµÆó¤Ë¤·¤ÆÆæÂ¿¤ºÍÇ½¡Ö¾¤´»Î¡×¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¥Ì¥ë¤¯¤Ê¤¤°ÛÀ¤³¦¤ÇºÇ¶¯¤Ø¤ÎÆ»¤ò¼êÃµ¤ê¤ÇÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¥¢¥ì¥ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¹¶Î¬ËÜ¤ä¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤¬Â¸ºß¤»¤º¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤¨º¤Æñ¤Ê°ÛÀ¤³¦À¸³è¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¡Ö¥Ø¥ë¥â¡¼¥É¡×¤Ç!?
¥Ì¥ë¡Á¤¤°ÛÀ¤³¦À¸³è¤¸¤ãÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡ª
½øÈ×¤«¤éºÇ¶¯¼ç¿Í¸ø¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤!?
¸µÇÑ¥²¡¼¥Þ¡¼¤¬¹Ô¤¯Ä¶¹âÆñ°×ÅÙ¤Î°ÛÀ¤³¦ËÁ¸±ëý¡¢³«Ëë!!
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ÆÆÄ¡§¶ÌÀî¿¿¿Í
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Ã«Â¼Âç»ÍÏº
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÄÅÅç·Ë
²»³Ú¡§ÅÚÅÄÈþºé¡¢¶âºêË¨¡¢ÃæÅè½ã»Ò¡¢º´µ×´ÖÁÕ¡¢°¤ÉôÎè»Ò¡¢ß·ÅÄ²ÂÊâ¡¢¥Ü¥¦¡¦¥Ç¥ß¥¢¥ó¡¢ÅÄÃæÄÅµ×Èþ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§²£ÉÍ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥Ü
©¥Ï¥àÃË¡¿¥¢¡¼¥¹¡¦¥¹¥¿¡¼ ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¿¥Ø¥ë¥â¡¼¥ÉÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥¢¥ì¥ó¡§ÅÄÂ¼ËÓ¿´
¥¯¥ì¥Ê¡§ÈÓÄÍËã·ë
¥É¥´¥é¡§È«ÃæÍ´
¥»¥·¥ë¡§ÀéËÜÌÚºÌ²Ö
¥í¥À¥ó¡§ÀÐÀî±ÑÏº
¥Æ¥ì¥·¥¢¡§Âç¸¶¤µ¤ä¤«
¥Þ¥Ã¥·¥å¡§¾®»ÔâÃ¶×
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@hellmode_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Ø¥ë¥â¡¼¥É
OP¡§¤¢¤¿¤é¤è¡Ö¥Ï¥¯¡×
ED¡§²ÖÌí¡ÖSanctuary¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ø¥ë¥â¡¼¥É ¡Á¤ä¤ê¹þ¤ß¹¥¤¤Î¥²¡¼¥Þ¡¼¤ÏÇÑÀßÄê¤Î°ÛÀ¤³¦¤ÇÌµÁÐ¤¹¤ë¡Á¡×Âè1ÃÆPV¡Ã2026Ç¯01·îÊüÁ÷³«»Ï
¢¡±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ »²¥Î¾Ï Âè2¥¯¡¼¥ë
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
MBS¡§1/9(¶â) 25:53¡Á
TBS¡§1/9(¶â) 25:53¡Á
CBC¡§1/9(¶â) 25:53¡Á
BS-TBS¡§1/9(¶â) 25:53¡Á
AT-X¡§1/12(·î) 21:00¡Á
Netflix¡§1/9(¶â)¡Á¡ÚÆÈÀêÇÛ¿®¡Û
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
±ê¤¬Æ³¤¯¼ÞÇ®¤Î¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºÇ½ª¾Ï»ÏÆ°¨¡¨¡
¡ÖÃì¡×¤ò½ä¤ë·ãÀï¤äàÃÏ²¼(¥Í¥¶¡¼)áÄ´ºººîÀï¤ò·Ð¤Æ¡¢À¤³¦¤ÎÂç¤¤¤Ê¤ëÈëÌ©¤Ø¤È¶á¤Å¤¤¤¿¥·¥ó¥é¤¿¤Á¡£
Èà¤é¤ÎÊ³Æ®¤Ë±þ¤¨¡¢Â¾¤ÎÆÃ¼ì¾ÃËÉÂâ¤â¶¨ÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÆÃ¼ì¾ÃËÉÂâ¤ÏÂçºÒ³²¤òÁË»ß¤¹¤Ù¤¯1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£¡¢À¤³¦¤ò¼é¤ëà¥·¥ó¥é¡Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ëá¤È¾ÃËÉ´±¤¿¤Á¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§Âçµ×ÊÝÆÆ
´ÆÆÄ¡§ÆîÀîÃ£ÇÏ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§°¡ÅÄ°æ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¼é²¬±Ñ¹Ô
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³ËÜÈþ²Â
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§µÈ²¬²Â¹¡¢µ×ÊÝçýè½»Ò
¿§ºÌÀß·×¡§º´Æ£Ä¾»Ò
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ËÙ±ÛÍ³Èþ
Èþ½ÑÀßÄê¡§Å·ÅÄ½Óµ®
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¾®»û¹Ý»Ö
VFX¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§Âç¶¶ÎË
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Éð°æ²Æ¼ù
ÊÔ½¸¡§×¢À¥À¶»Ö
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î
²»¶Á¸ú²Ì¡§¾®»³¶³Àµ
²»³Ú¡§Ëö×¢·ò°ìÏº
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§david production
©Âçµ×ÊÝÆÆ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿ÆÃ¼ì¾ÃËÉÂâÆ°²è¹ÊóÂè»²²Ý
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¿¹ÍåÆü²¼Éô¡§³á¸¶³Ù¿Í
¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥Ü¥¤¥ë¡§¾®ÎÓÍµ²ð
½©Ã®ºùÈ÷¡§Ãæ°æÏÂºÈ
Éðµ×²ÐÆì¡§ÎëÂ¼·ò°ì
çý´õÈøÀ¥¡§¾åÛêº»·Ã»Ò
¥¢¥¤¥ê¥¹¡§M¡¦A¡¦O
´Ä¸ÅÃ£¡§ÍªÌÚÊË
¥ô¥¡¥ë¥«¥ó¡¦¥¸¥ç¥¼¥Õ¡§È¬ÂåÂó
¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥ê¥Ò¥È¡§ºå¸ýÂç½õ
¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¡§ÆïÂçÅµ
¥«¥ê¥à¡¦¥Õ¥é¥à¡§¶½ÄÅÏÂ¹¬
¥Õ¥©¥¤¥§¥ó¡¦¥ê¥£¡§ÆüÌîÁï
¥ª¥Ë¥ã¥ó¥´¡§Êõµµ¹î¼÷
¥°¥¹¥¿¥ÕËÜÅÄ¡§ÅÚ»Õ¹§Ìé
°¡ÌçÃÆÌÚ¡§Ä»³¤¹ÀÊå
ÉðÇ½ÅÐ¡§¾®À¾¹î¹¬
Áó°ìÏº¡¦¥¢¡¼¥°¡§¥Á¥ç¡¼
¥Ñ¡¼¥È¡¦¥³¡¦¥Ñ¡¼¥ó¡§¾®ÌîÂçÊå
¥ª¥°¥ó¡¦¥â¥ó¥´¥á¥ê¡§¸ÅÀî¿µ
²ÐÎÚº´¡¹ÌÚ¡§ºäÅÄ¾¸ã
¥×¥ê¥ó¥»¥¹²Ð²Ú¡§Lynn
¥È¥ª¥ë´ßÍý¡§²ÏÀ¾·ò¸ã
²ÐÂå»Ò²«¡§Âç¸¶¤µ¤ä¤«
¥¢¥µ¥³¡¦¥¢¡¼¥°¡§¶â¸µ¼÷»Ò
¿·Ìç¹È´Ý¡§µÜÌî¿¿¼é
ÁêÌÏ²°º°Ï§¡§Á°ÌîÃÒ¾¼
¥Ò¥«¥²&¥Ò¥Ê¥¿¡§ÀÖÈø¤Ò¤«¤ë
¾ÝÆü²¼Éô¡§ºäËÜ¿¿°½
¥¢¥í¡¼¡§Æâ»³Í¼¼Â
¥Ï¥¦¥á¥¢¡§Å£µÜÍý·Ã
¥«¥í¥ó¡§°Â¸µÍÎµ®
°ø²Ì½ÕÆüÃ«¡§ÅçÂÞÈþÍ³Íø
¥ê¥Ä¡§Âçµ×ÊÝÎÜÈþ
¥·¥¹¥¿¡¼ÃºÎì¡§½ê²Ï¤Ò¤È¤ß
¥´¡¼¥ë¥É¡§Æü³ÞÍÛ»Ò
¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡§ÀîÅÄ¿Â»Ê
¥Õ¥é¥¯¥Á¥å¡§¾¾É÷²íÌé
¥É¥é¥´¥ó¡§ÁêÂô¤Þ¤µ¤
¥¢¥µ¥ë¥È¡§¾®ÎÓ¿Æ¹°
¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¡§»°ÉÓÍ³ÉÛ»Ò
¥è¥Ê¡§¾¾²¬Ä÷¾ç
¥Õ¥ì¥¤¥ë¡§ÇµÂ¼·ò¼¡
¥ß¥é¡¼¥¸¥å¡§ÀéÍÕ¿ÊÊâ
Dr.¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë¡§ÀÄ»³¾÷
Îõ²ÐÀ±µÜ¡§´ØÃÒ°ì
¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
Í¥°ìÏº¹õÌî¡§Ý¯°æ¹§¹¨
Âç¹õ¡§ÀÐÅÄ¾´
¥Ê¥¿¥¯Â¹¡§ÅÄÂ¼ËÓ¿´
¥é¥Õ¥ë¥¹»°À¤¡§ÅçÅÄÉÒ
¥ê¥µµùÊÕ¡§Ä«°æºÌ²Ã
¥æ¥¦¡§ÀéÍÕæÆÌé
ÂìµÁÈøÀ¥¡§¾®ÌîÍ§¼ù
¥¹¥³¥Ã¥×¡§°ËÆ£·òÂÀÏº
¥ä¡¼¥¿¡§Â®¿å¾©
¿·Ìç²ÐÈ¡§ÂçÄÍË§Ãé
ËüÎ¤Æü²¼Éô¡§ÀîÀ¡°½»Ò
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@FireForce_PR
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ #FireForce
OP¡§À¾Àîµ®¶µ¡ÖIgnis -¥¤¥°¥Ë¥¹-¡×
ED¡§Survive Said The Prophet¡ÖSpeak of the Devil¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ »²¥Î¾Ï¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¥á¥¤¥óPV¡Ã2026Ç¯1·î9ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¢¡¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡Á¥µ¥ó²¦¹ñ¤È¹õ¤Û¤Ã¤ÚÃÄ¤ÎÈëÌ©¡Á
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
»³ÍüÊüÁ÷¡§1/10(ÅÚ) 5:00¡Á
¥Á¥Ð¥Æ¥ì¡§1/10(ÅÚ) 7¡§30¡Á
¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¡§1/10(ÅÚ) 8:30¡Á
¥Æ¥ì¶Ì¡§1/11(Æü) 7:00¡Á
BSÆü¥Æ¥ì¡§1/12(·î) 24:00¡Á
À¾ÆüËÜÊüÁ÷¡§1/13(²Ð) 25:59¡Á
ËÌ³¤Æ»Ê¸²½ÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 24:55¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/10(ÅÚ) 5:30¡Á
Â¾ÇÛ¿®¡§1/15(ÌÚ) 5:30¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿À¤³¦¡¢¥µ¥ó²¦¹ñ¡£
¤½¤³¤Ø¸½¤ì¤¿¡È¤¬¤ó¤½¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡É¤Ï¡¢µ²±¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¡ÖÌÂ»Ò¡×¤Î¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡£
°ìÊý¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¡£
OL¤ÎÊâ¡¹(¤Û¤Û)¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î»Å»ö¤ÈÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¼º¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤Î¡ÖÌÂ»Ò¡×¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤É¤³¤«¤Ç²¿¤«¤¬¤¹¤ì°ã¤¤¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÊª¸ì¤¬ÀÅ¤«¤ËÆ°¤¤Ï¤¸¤á¤ë¡½¡½
¥µ¥ó²¦¹ñ¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¡¢ÆÇ¤Î¤¢¤ë¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬¡Ö¥«¥ï¥¤¤¯¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢²¦¹ñ¤ò¼é¤ë¡È¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡É¤Ë¤¬¤ó¤½¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¤â²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¥µ¥ó²¦¹ñ¤ÎÉü³è¤ò¤á¤°¤ë¡¢¥Ñ¥é¥ì¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¥µ¥óÊõÀÐ
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¸¶°Æ¡§¥µ¥ó²¦¹ñ¤Î¤Ê¤«¤Þ¤¿¤Á
´ÆÆÄ¡§¤Ê¤Ù¤·¤²
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Gurin.¡¢Àî¸ý¥¤¥Ã¥µ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÊÆÆâ»³ÍÛ»Ò
µÓËÜ¡§ÊÆÆâ»³ÍÛ»Ò¡¢±ÊÌî¤¿¤«¤Ò¤í¡¢¾®¿¹¤µ¤¸
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃæÅÄ±ÑÊå
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¥Ý¥ó¥Ý¥³P
²»³Ú¡§¥¨¥ë¥¢¥ó¥É¥¨¥ë¡¦¥Ó¥¯¥¿¡¼¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢²È¤ÎÎ¢¤Ç¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤¬»à¤ó¤Ç¤ëP
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥È¥¥¡¼¥ó¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ï¡¼¥¯¥¹
À½ºî¡§¥µ¥óÊõÀÐ¡¿¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
©¥µ¥óÊõÀÐ¡¿¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¤¬¤ó¤½¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡§µ×½»ÎÖ
¤ª¤Ï¤Ê¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡§ÁÒ»ýµþ»Ò¡Ê¤¢¤ß¤å¤É¤ë¡Ë
¥¹¥¿¡¼¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡§ÂëÂ¼ºÌ²Ö
¥á¥¬¥Í¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡§¤ß¤µ¤È¤é¤ó¡Ê¤¢¤ß¤å¤É¤ë¡Ë
¥Ï¡¼¥È¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡§°ËÆ£ºÌº»
¥Æ¥£¥¢¥é¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡§ÅÄÃæ²»½ï
Êâ¡¹¡Êº´Æ£Êâ¡¹¡Ë¡§Sachi
¹õ¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡§¾®ºä°æÍ´è½³¨
°Ç¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡§Âç°ªÍü±û
ÆÇ¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡§ÂçÀÐÎø¡¹ºÚ
²¦ÍÍ¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡§¶áÆ£Íº²ð
¼¹»ö¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡§Éª²¬ÂóÏ¯
²»¡¹¡Êº´Æ£²»¡¹¡Ë¡§¼ÆÅÄÍ®ÇÃ
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@hoppechan_pj
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó #¥¢¥Ë¤Û¤Ú
¡ÚPVÂè1ÃÆ¡Û¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó ¡Á¥µ¥ó²¦¹ñ¤È¹õ¤Û¤Ã¤ÚÃÄ¤ÎÈëÌ©¡Á¡×
¢¡¥«¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É Divinez ¸¸¿¿À±ÀïÊÔ
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¦¥Æ¥ìÅì·ÏÎó6¶É¥Í¥Ã¥È¡§1/10(ÅÚ) 8:00¡Á
BSÆü¥Æ¥ì¡§1/10(ÅÚ) 23:30¡Á
ÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¥¢¥¥ÊÃ£¤Î½»¤à²Ã²ìÔ¢¶âß·¤Ç¡¢°Û¾ï¸½¾Ý¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£
Ç»Ì¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë³¹¡¢æà¤¨Î©¤ÄÅã¡£¤½¤ì¤Ï¸¸À¤³¦¡£
¡½¡½³Ò¤·î¤Î¾º¤ëÌë¡¢Èà¤é¤Ï"¸¸±Æ"¤È¤Ê¤ë¡£
¸¸¤ò¾Ã¤·µî¤ë¤«¡¢¿¿¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ë¤«¡£
À¤³¦¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢¥¢¥¥Ê¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
À½ºîÁí»Ø´ø¡¦¸¶°Æ¡§ÌÚÃ«¹âÌÀ
¸¶ºî¡§¥Ö¥·¥í¡¼¥É¡¢°ËÆ£¾´
´ÆÆÄ¡§»³ÅÄÂî
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¡§CLAMP
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¹»Ûê½Õ¡¢ÂçÀ¾Íº¿Î
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§±ÊºîÍ§¹î¡¢óîÅÄÇîÇ·
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§±ÊºîÍ§¹î¡¢PARK Gayoung
¥æ¥Ë¥Ã¥Èºî²è´ÆÆÄ¡§¾®·ª´²»Ò
¥«¡¼¥É±é½Ð¡§°æ¾åÍºÂÀ
¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹âÁÒÉð»Ë
¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§³ùÅÄÀ¿
Èþ½ÑÀßÄê¡§ÀÐ¿¹Ï¢
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Íû½Õ
3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§À¾ÌîÈ»¿Í
¿§ºÌÀß·×¡§¾®µÜ¤Ò¤«¤ê
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÂçÍ§»ÖÍ¥
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î
²»¶Á¸ú²Ì¡§ÇÏ¾ìÕò¼Â
ÊÔ½¸¡§¹õß·²íÇ·
²»³Ú¡§·¬ÌîÀ»
Æþ¾ì¶Ê²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§»³ÅÄ¸øÊ¿¡¢Æ£°æÎ¼ÂÀ
À©ºîÃ´Åö¡§±ÛÀÐ±Ñ°ì
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Kinema citrus
¤®¤Õ¤È¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óSTUDIO JEMI
À½ºî¡§¥Ö¥·¥í¡¼¥É
©VANGUARD Divinez¡¡Character Design ©2021-2026 CLAMP¡¦ST
¡¦¥¥ã¥¹¥È
ÌÀÆ³¥¢¥¥Ê¡§µÜÅÄ½ÓºÈ
¥¬¥Ö¥¨¥ê¥¦¥¹(¸¸±Æ)¡§Ê¡»³½á
ÀÐÀî¥«¥Ê¥ß¡§²ÆµÈ¤æ¤¦¤³
ÀÐÀî¥¯¥ë¥ß¡§Ä¹Ã«Àî°éÈþ
Éú¸«¥ê¥å¥¦¥¬¡§²¬ËÜ¿®É§
¥ô¥§¥¤¥º¥ë¡¼¥°(¥¹¥Þ¥Û)¡§»Ò°ÂÉð¿Í
È¬±À¥«¥²¥Ä¡§ÂçÄÍ¹ä±û
°÷ÊÛ¥Ê¥ª¡§À¾ÈøÍ¼¹á
À¾Åã¥ß¥³¥È¡§´äÅÄÍÛ°ª
²ö´Ö¥ß¥Á¥ë¡§º´µ×´ÖÂç²ð
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@cfvanguard_PR
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É
OP¡§V.W.P¡Ö¸¸³¦¡×
ED¡§RealRomantic¡Ö¥®¥é¥®¥é¡×
¡ÚPV¡ÛTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥«¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É Divinez ¸¸¿¿À±ÀïÊÔ¡×
¢¡¥é¥Ö¥ë¡õ¥¯¥ë¡¼
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ìÅì·Ï6¶É¥Í¥Ã¥È¡§1/10(ÅÚ) 9:45¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¥Ñ¥¦¡¦¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥é¥Ö¥ë¤¿¤Á¤Î¤ªÏÃ¡£
¹©»ö¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡¢¥é¥Ö¥ë¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡Ö¥é¥Ö¥ë¡õ¥¯¥ë¡¼¡×¤¬¥Ó¥ë¥À¡¼¡¦¥¿¥¦¥ó¤ÇÂç³èÌö¡ª
¤ªÅ¹¤ä¶¶¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤âºî¤Ã¤Æ³¹¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤è¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¥¹¥Ô¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥Ë¥³¥í¥Ç¥ª¥ó
ÆüËÜ¸ìÀ½ºî¡§¥é¥Ö¥ë¡õ¥¯¥ë¡¼À½ºî°Ñ°÷²ñ
©2025 Spin Master Ltd. RUBBLE & CREW, PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd.
Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥é¥Ö¥ë¡§¾¾ÅÄñ¥¿å
¥ß¥Ã¥¯¥¹¡§Á°Ç÷°¦¼ë²Â
¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¡§ÅÏÃ«ÈþÈÁ
¥¦¥£¡¼¥é¡¼¡§Å·²»¤æ¤«¤ê
¥â¡¼¥¿¡¼¡§°æ¾å¤Û¤Î²Ö
¥¯¥ì¡¼¥ó¤ª¤Ð¤µ¤ó¡§Ìð¸ý¥¢¥µ¥ß
¥°¥é¥Ù¥ë¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡§¸¶ÅÄ¹¸
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@pawpatrol_jp
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Ñ¥¦¥Ñ¥È #¥é¥Ö¥¯¥ë
¥Ñ¥¦¡¦¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë | ¥é¥Ö¥ë¡õ¥¯¥ë¡¼ | TV¥¢¥Ë¥áÈÖÀë | ¥Æ¥ìÅì·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È | ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ
¢¡Å¾À¸¤·¤¿¤é¥É¥é¥´¥ó¤ÎÍñ¤À¤Ã¤¿
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
AT-X¡§1/10(ÅÚ) 21:30¡Á
TOKYO MX¡§1/10(ÅÚ) 22:30¡Á
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§1/10(ÅÚ) 23:30¡Á(Âè2²ó°Ê¹ß¤Ï23:00¡Á)
BS11¡§1/11(Æü) 24:00¡Á
HTBËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥Ó¡§1/12(·î) 26:10¡Á
¿·³ã¥Æ¥ì¥Ó21¡§1/15(ÌÚ) 25:55¡Á
ËÌÎ¦Ä«ÆüÊüÁ÷¡§1/15(ÌÚ) 26:00¡Á
Amazon Prime Video¡§1/10(ÅÚ) 22:00¡Á
Â¾ÇÛ¿®¡§1/15(ÌÚ) 22:00°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ï¸«ÃÎ¤é¤Ì¿¹¤À¤Ã¤¿¡£
¤É¤¦¤ä¤é¤³¤³¤Ï²¶¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼À¤³¦¤é¤·¤¤¡£
¼þ°Ï¤ò¸«ÅÏ¤»¤Ð¡¢¤ª¤Ã¤«¤Ê¤¤°Û·Á¤ÎËâ½Ã¤À¤é¤±¡£¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥¤!
²¶¡¢Íñ¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤è¤Ã!?
¿Ê²½Àè¤Ë¥É¥é¥´¥ó¤È¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤â¤½¤âÍñ¤«¤éÕÛ¤ë¤Ë¤ÏËâ½Ã¤ò¼í¤Ã¤ÆLv¤ò¾å¤²¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Ý¤¤¡£
Àï¤¦¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐÌµÍý! ¤À¤Ã¤Æ²¶¡¢Íñ¤¸¤ã¤¢¤¢¤¡¤¢¤¢¤¡¤¡¤ó!!!
¤Ê¤ó¤È¤«¿Ê²½¤Ï¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤»¤Ã¤«¤¯½Ð²ñ¤¨¤¿¿Í´Ö¤«¤é¤Ï¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Ç§Äê¡É¤µ¤ì¤ë»ÏËö¡£²¶¤Ï¤¿¤À¡¢¿Í´Ö¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤è¤©¤©¤©¤©¤ª!!
¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÀäÂÎÀäÌ¿¡ª¥É¥é¥´¥ó¤ÎÍñ¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ô¥¤¥ë¥·¥¢¡Õ¤ÎÆóÅ¾»°Å¾¡¢¤³¤í¤³¤íÅ¾¤¬¤ëËÁ¸±¤ÎÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë!!
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§Ç»Ò¡¦NAJIÌøÅÄ
´ÆÆÄ¡§¹âÂ¼ÍºÂÀ
Éû´ÆÆÄ¡§¿·°æÀë·½
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§±ºÈªÃ£É§
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾®ÅÄÍµ¹¯
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾®ÌîÅÄ¾¿Í
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¹â¶¶¹ä
²»³Ú¡§ÂçÃ«¹¬
²»³ÚÀ©ºî¡§IMAGINE
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§²è¶¸¡ßFelix Film
À½ºî¡§¥É¥é¤¿¤ÞÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
©Ç»Ò¡¦NAJIÌøÅÄ¡¿SQUARE ENIX¡¦¥É¥é¤¿¤ÞÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥¤¥ë¥·¥¢¡§ÅÚ´ôÈ»°ì
¿À¤ÎÀ¼¡§¾®À¶¿å°¡Èþ
¥ß¥ê¥¢¡§°ËÆ£ÈþÍè
¥Þ¥ê¥¨¥ë¡§Å£µÜÍý·Ã
¹õéòéî¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@doratama_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥É¥é¤¿¤Þ
OP¡§Sizuk¡ÖGliding Claw¡×
ED¡§Æ³Ñà & ºó¿ý¡ÖSky Clipper¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥É¥é¥´¥ó¤ÎÍñ¤À¤Ã¤¿¡Ù¥á¥¤¥óPV¡¿2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)ÊüÁ÷³«»Ï
¢¡¤ªÁ°¤Ï¤Þ¤À¥°¥ó¥Þ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÁÎáÏÂÈÇ¡Á
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
Å´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§1/10(ÅÚ) 21:30¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/10(ÅÚ) 22:00¡Á
Â¾ÇÛ¿®¡§1/15(ÌÚ)°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¥Á¥Ð¸©¤«¤é¥°¥ó¥Þ¸©¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¿À·î¡£°ú¤Ã±Û¤·Àè¤Î°ÜÆ°Ãæ¡¢¥°¥ó¥Þ¸©ºß½»¤Î¿ÆÍ§¡¢¹ì¤ØÏ¢Íí¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö¡ÄÍè¤ë¤Ê¡¢¥°¥ó¥Þ¤ËÍè¤ÆÀ¸¤¤Æµ¢¤Ã¤¿¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ìÂÎ¥°¥ó¥Þ¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÃÏ¤Ê¤Î¤«¡©Èà¤Î¿È¤Ë²¿¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©°µÅÝÅªÇ®ÎÌ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡Ö¥°¥ó¥Þ¤Î¿¿¼Â¡×¤È¤Ï¡Ä
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§°æÅÄ¥Ò¥í¥È
´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¾öÃ«Å¯Ìé
µÓËÜ¡§ã·Æ£±ÉÈþ¡¦Ãæ»³¹äÊ¿
²»³Ú¡§Áý°æÏ¯¿Í
²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°±ºÌ¯»Ò
À©ºîÅý³ç¡§¹â¶¶ÏÂÌé
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Imagica Infos¡¿Imageworks Studio
À½ºî¡§¡Ö¤ª¤Þ¥°¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
©°æÅÄ¥Ò¥í¥È¡¿¿·Ä¬¼Ò¡¿¡Ö¤ª¤Þ¥°¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¿À·îµª¡§³á¸¶³Ù¿Í
¹ìÆóÌð¡§³Þ´Ö½ß
¼Ä²¬µþ¡§ÆâÅÄºÌ
²È¾ë±ÍÆî¡§¾®ÁÒÍ£
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@TetsudoCh_sub
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤ª¤Þ¥°¥óÎáÏÂÈÇ
ED¡§½Ð¸ý²íÇ·¡Ö¾åÌÓ¤«¤ë¤¿¡ÁÎáÏÂÈÇ¡×
¡Ø¤ªÁ°¤Ï¤Þ¤À¥°¥ó¥Þ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÁÎáÏÂÈÇ¡Á¡ÙÂè2ÃÆ¥Æ¥£¥¶¡¼PV
¢¡TRIGUN STARGAZE
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¡§1/10(ÅÚ) 23:00¡Á
ÇÛ¿®¡§1/10(ÅÚ) 23:30°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
À¤³¦¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢³¹¤Ò¤È¤Ä¤ò¤Þ¤ë¤´¤È²õÌÇ¾õÂÖ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡Ò¥í¥¹¥È¡¦¥¸¥å¥é¥¤¡Ó¤«¤é2Ç¯È¾¡£ÀèÇÚµ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥ê¥ë¤Ï¡¢¸åÇÚ¡¦¥ß¥ê¥£¤È¤È¤â¤Ë¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¤ÎÁÜº÷¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¥Ë¥³¥é¥¹¤ÈºÆ²ñ¡£ºÆ¤ÓÈ¯À¸¤·»Ï¤á¤¿¥×¥é¥ó¥È¶¯Ã¥»ö·ï¤Ë¡¢¥ß¥ê¥ª¥ó¥º¡¦¥Ê¥¤¥ô¥º°ìÇÉ¤Î±Æ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÕ¶¤ÎÄ®¤Ç¥¨¥ê¥¯¥¹¤ÈÌ¾¤òÊÑ¤¨Ì©¤ä¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ø»°ÈÖ´Ï¡È¥Û¡¼¥à¡É¤ÎSOS¤ò¹ð¤²¤ë¾¯½÷¡¦¥¸¥§¥·¥«¤¬¸½¤ì¤ë¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¡¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢°ø±ï¤òÃÇ¤Ä¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¡½¡½
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±¿Ì¿¤¬³ú¤ß¹ç¤¤ºÆ¤ÓÊª¸ì¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿»þ¡¢±§Ãè¤ÎÈàÊý¤«¤éÄÌ¿®¤¬¹ß¤êÃí¤°¡£¡Ö²æ¡¹¤ÏÃÏµå¤«¤é¤Î°ÜÌ±Á¥ÃÄ¡£´õË¾¼Ô¤Ï¡¢²æ¡¹¤È¶¦¤Ë¿·Å·ÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡½¡½¡£¡×´¬¤µ¯¤³¤ë´¿´î¤È¶½Ê³¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤ò¤¢¤¶¾Ð¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÉ¤Ã¤¿ÊÒÍã¤ÎÅ·»È¤¬ÀäË¾¤È¶²ÉÝ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¶¸Íð¤Î¤ë¤Ä¤Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿ÏÇÀ±¤Ç¡¢±¿Ì¿¤Ï¿ë¤Ë·èÃå¤¹¤ë¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ÆâÆ£ÂÙ¹°
´ÆÆÄ¡§º´Æ£²í»Ò
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§É®°Â°ì¹¬
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¸¶°Æ¡§¥ª¥¥·¥¿¥±¥Ò¥³
¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¡¼¥È¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§ÅÄÅç¸÷Æó
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²¡»³À¶¹â
¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÌøÀ¥·ÉÇ·¡¢ÊÒ³Ê¸ÍÎ
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ä¹Ã«ÀîÃÝ¸÷
CG¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§°æÌî¸µ±ÑÆó
CG¥ê¡¼¥É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§ÅÔÅÄ¿òÇ·
CG¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§ÅÄÃæÅ¯Ïº
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÃÓÆâÎ´°ì¡¢ÀÄÌÚ½Ó²ð
¿§ºÌÀß·×¡§¶¶ËÜ¸
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃæÅçÍý
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Â¼»³¶×¼Â
ÊÔ½¸¡§º£°æÂç²ð
¥µ¥¦¥ó¥É¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡§¾¡Ëó¤Þ¤µ¤È¤·
²»³Ú¡§²ÃÆ£Ã£Ìé
À©ºî¡§¥ª¥ì¥ó¥¸
© 2026 ÆâÆ£ÂÙ¹°¡¦¾¯Ç¯²èÊó¼Ò¡¿¡ÖTRIGUN STARGAZE¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¡¦¥¶¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ô¡¼¥É¡§¾¾²¬Ä÷¾ç
¥á¥ê¥ë¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥Õ¡§¤¢¤ó¤É¤¦¤µ¤¯¤é
¥Ë¥³¥é¥¹¡¦D¡¦¥¦¥ë¥Õ¥¦¥Ã¥É¡§ºÙÃ«²ÂÀµ
¥ß¥ê¥£¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡§°½¿¹Àé²Æ
¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¥É¡¦¥¶¡¦¥¬¥ó¥È¥ì¥Ã¥È¡§Éð¸×
¥ì¥ª¥Î¥Õ¡¦¥¶¡¦¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼¡§¥Á¥ç¡¼
¥ß¥Ã¥É¥Ð¥ì¥¤¡¦¥¶¡¦¥Û¡¼¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¯¡§»°ÌÚâÃ°ìÏº
¥ì¥¬¡¼¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥µ¥Þ¡¼¥º¡§Æâ»³¹·µ±
¥¨¥ì¥ó¥Ç¥£¥é¡¦¥¶¡¦¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¥Í¥¤¥ë¡§Â¼À¥Êâ
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥³¥ó¥é¥Ã¥É¡§ÃæÈøÎ´À»
¥¶¥¸¡¦¥¶¡¦¥Ó¡¼¥¹¥È¡§TARAKO
¥ß¥ê¥ª¥ó¥º¡¦¥Ê¥¤¥ô¥º¡§º´Æ£Î®»Ê
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@trigun_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#TRIGUN
OP¡§ano¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×
ED¡§FOMARE¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ØTRIGUN STARGAZE¡ÙËÜÍ½¹ð¡Ã2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë23»þ¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¢¡¥Ç¥Ã¥É¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¡§1/10(ÅÚ) 23:30¡Á
Lemino¡§1/10(ÅÚ) 24:00¡Á
U-NEXT¡§1/10(ÅÚ) 24:00¡Á
¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º¡§1/10(ÅÚ) 24:00¡Á
¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§1/10(ÅÚ) 24:00¡Á
Â¾ÇÛ¿®¡§1/13(²Ð) 24:00°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
»à¼Ô¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡©
Ì¤Îý¤ò»Ä¤·¤¿Ë´¼Ô¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È(¥Ç¥Ã¥É¥¢¥«¥¦¥ó¥È)¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÍ©Îî¡½¡½²½¤±¹¤¤È¤·¤Æ¸½À¤¤ØÁÉ¤ë¡Ä¡Ä¡£
±ï¾ëÁóÍù¤Ï¡¢Ëå¡¦ÈìÎ¤¤Î¼£ÎÅÈñ¤ò²Ô¤°¤¿¤á¡¢±ê¾å·ÏÇÛ¿®¼Ô¡ØÀú¤ê¤ó¤´¡Ù¤È¤·¤ÆÆü¡¹ÇÛ¿®³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤È¤¢¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ÇÅÅÇ½¤Ë³«´ã¤·¤¿±ï¾ë¤Ï¡¢²ø¤·¤¤±½¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¡ØÌïÅÅ(¤ß¤Ç¤ó)³Ø±à¡Ù¤Ø¤ÈÏ¢¤ì¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤³¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÉáµÚ¤È¶¦¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Í©Îî¤òã±¤¦¡¢¿·»þÂå¤ÎÎîÇÞ»Õ¤ò°é¤Æ¤ë³Ø±à¤À¤Ã¤¿¡ª
Ç³¤ä¤·¤ÆÃ¡¤¤¤Æã±¤¦¡¢¸½Âå¼°½üÎî¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó³«Ëë¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ÅÏÊÕÀÅ
´ÆÆÄ¡§óîÆ£·¼Ìé
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¹ÅÄ¸÷µ£
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Æ£°æÀ±²Æ¡¦»³º¬º¸ÈÁ(ÁðÆå)
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¶ÜÂôÍÛ¹á(°°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó)
¿§ºÌÀß·×¡§°¤Ìî±ÉÂÀÏº
ÊÔ½¸¡§¾åÌîÍ¦Êå(ÌøÊÔ½¸¼¼)
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ç¼Ã«Î½²ð
²»³Ú¡§°æÆâ·¼Æó
²»³ÚÀ©ºî¡§ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢
À©ºî¡§SynergySP
©ÅÏÊÕÀÅ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
±ï¾ëÁóÍù¡§²¬ËÜ¿®É§
²âÎ®³ç¡§Æâ»³¹·µ±
¼¿À´Àî´õ±Ó¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤
±©½»Ï¡Íý¡§²Ö¹¾²Æ¼ù
³¥Åç¤Ò¤è¤ê¡§Machico
ÊÁËÜÀ®É§¡§ÎëÌÚÖÅÂÁ
áÜÌÚ¾¬´Ý¡§º´Æ£ÂóÌé
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@DDAC_WM
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Ç¥Ã¥É¥¢¥«¥¦¥ó¥È #¥Ç¥É¥¢¥«
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÙPVÂè2ÃÆ¡Ã¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¡ÈIMAnimation¡ÉÏÈ¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î¤è¤êËè½µÅÚÍËÌë11»þ30Ê¬¡ÁÊüÁ÷³«»Ï!!
¢¡¿Í³°¶µ¼¼¤Î¿Í´Ö·ù¤¤¶µ»Õ
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
AT-X¡§1/10(ÅÚ) 24:00¡Á
ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎóÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¡§1/10(ÅÚ) 26:00¡Á
ABEMA¡§1/10(ÅÚ) 26:30¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/10(ÅÚ) 26:30¡Á
Â¾ÇÛ¿®¡§1/15(ÌÚ) 26:30°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¡½¡½¥Ë¥ó¥²¥ó¤Ê¤ó¤Æ·ù¤¤¤À¡£
¤È¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¥È¥é¥¦¥Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸µ¶µ»Õ¤Î¥¢¥é¥µ¡¼¥Ë¡¼¥È¡¦¿Í´ÖÎí¡£
¡ÈÀ¸ÅÌÁÛ¤¤¤ÎÀèÀ¸¡É¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¶µ»Õ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿Èà¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µá¿Í¥µ¥¤¥È¤Î¸ÀÍÕ¤ËÆ³¤«¤ìÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë±þÊç¡£¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤ËÌÌÀÜ¤òÄÌ²á¤·¡¢»³Ãæ¤Ë¤¢¤ë¼«Á³Ë¤«¤Ê³Ø¹»¤Ø¶Ð¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·¤½¤³¤Ï¡¢¿Í³°¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î³Ø¹»¤Ç¡½¡½!?
Èà¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÍµûÂ²¤Ë¿ÍÏµ¡¢¥¦¥µ¥®¡¢Ä»¡Ä¡Ä¡£
¤Ê¤¼Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡¡Èà¤Î·ù¤¤¤Ê¿Í´Ö¤Î¤É¤³¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤«¡©
¤³¤ì¤Ï¡¢°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ç¤â¡¢¿ÍÀ¸¤ä¤êÄ¾¤·Å¾À¸¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿³Ø¹»¤Ç¡¢°ì¿Í¤Î¶µ»Õ¤¬¿Í´Ö¤ËÆ´¤ì¤ë¿Í³°½÷»Ò¤¿¤Á¤ÈÁ÷¤ë³Ø±à¡È¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡É¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡½¡½
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ÍèÀ´²Æ²ê
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§ÀôºÌ¡¢ÍèÀ´²Æ²ê
´ÆÆÄ¡§´ä±Ê¾´
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¹â»³¥«¥Ä¥Ò¥³
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²¬ÅÄËü°á»Ò
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ê¿»³±Ñ»Ì¡¢ÅÏÊÕ²ÂÆà»Ò¡¢¾®ÅçÃÒ²Ã
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Æ£ß·ÍÛ
¿§ºÌÀß·×¡§±öÅÄÃÒÀ»
¥×¥í¥Ã¥×ÀßÄê¡§¸¶Í³ÏÂ
Èþ½ÑÀßÄê¡§Ä¹ß·½ç»Ò
3D¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§Ä¹²¬ÍºÂÀ
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Éð¸¶·òÆó
ÊÔ½¸¡§°ËÆ£½á°ì
²»¶Á´ÆÆÄ¡§È¬ÌÚ¾ÂÃÒÉ§
²»¶Á¸ú²Ì¡§Ãæ¸¶Î´ÂÀ
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥¶¥Ã¥¯¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
²»³Ú¡§µÜºêÀ¿
²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§asread.
©ÍèÀ´²Æ²ê¡¿KADOKAWA¡¿ÉÔÃÎ²Ð¹â¹»À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¿Í´ÖÎí¡§ÁýÅÄ½Ó¼ù
¿å·î¶À²Ö¡§±«µÜÅ·
Èø¡¹¼é°ìºé¡§ÂçÀ¾º»¿¥
±¦º¸Èþ×Â¡§Ä¹Æì¤Þ¤ê¤¢
±©º¬ÅÄ¥È¥Ð¥ê¡§ÅÄÊÕÎ±°Í
Î¶ºê¥«¥ê¥ó¡§¾ÂÁÒ°¦Èþ
º¬ÄÅËüÃÒ¡§Ê¡Ô¤ÈþÎ¤
¹õß·Ç«¡¹»Ò¡§¾åÅÄÎïÆà
¼ãÍÕ°ª¡§ÀÐÀîÍ³°Í
¾®º¡µ´¥Þ¥¡§ËÙ¹¾Í³°á
½ÕÌ¾Ì¤Íè¡§°æ¾å¤Û¤Î²Ö
±¨´Ý»ÍÏº¡§°æ¾åÏÂÉ§
À±Ìî¸ç¡§ÀÐ°æ¿¿
Áá²µ½÷Àã¡§³ýÌî°¦°á
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@jingaikyoshitsu
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¿Í³°¶µ¼¼
OP¡§¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡Ö¥Ë¥ó¥²¥ó¡×
ED¡§¿å·î¶À²Ö(CV.±«µÜÅ·), Èø¡¹¼é°ìºé(CV.ÂçÀ¾º»¿¥), ±¦º¸Èþ×Â(CV.Ä¹Æì¤Þ¤ê¤¢), ±©º¬ÅÄ¥È¥Ð¥ê(CV.ÅÄÊÕÎ±°Í)¡Ö¿Í´Ö¥«¥à¥È¥¥¥ë¡¼¡ª¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Í³°¶µ¼¼¤Î¿Í´Ö·ù¤¤¶µ»Õ¡Ù¥á¥¤¥óPV ¡Ú2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»Ï¡ª¡Û
¢¡Í¦¼Ô¤Î¥¯¥º
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡§1/10(ÅÚ) 24:55¡Á
ÀÄ¿¹ÊüÁ÷¡§1/10(ÅÚ) 24:55¡Á
¥Æ¥ì¥Ó´ä¼ê¡§1/10(ÅÚ) 24:55¡Á
»³·ÁÊüÁ÷¡§1/10(ÅÚ) 24:55¡Á
»³ÍüÊüÁ÷¡§1/10(ÅÚ) 24:55¡Á
¹Åç¥Æ¥ì¥Ó¡§1/10(ÅÚ) 25:25¡Á
Æî³¤ÊüÁ÷¡§1/10(ÅÚ) 25:25¡Á(1/24(ÅÚ)°Ê¹ß¤Ï24:55¡Á)
ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó¡§1/10(ÅÚ) 25:50¡Á
¥Æ¥ì¥ÓµÜºê¡§1/10(ÅÚ) 25:50¡Á
Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡§1/10(ÅÚ) 25:55¡Á
»Í¹ñÊüÁ÷¡§1/10(ÅÚ) 25:55¡Á
À¾ÆüËÜÊüÁ÷¡§1/11(Æü) 25:25¡Á
Ê¡²¬ÊüÁ÷¡§1/12(·î) 25:59¡Á
¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥Ó¡§1/13(²Ð) 25:29¡Á
Ä¹ºê¹ñºÝ¥Æ¥ì¥Ó¡§1/13(²Ð) 25:29¡Á
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡§1/13(²Ð) 25:59¡Á
¹âÃÎÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 25:24¡Á
¼¯»ùÅçì¦ìÎ¥Æ¥ì¥Ó¡§1/14(¿å) 25:34¡Á
»¥ËÚ¥Æ¥ì¥Ó¡§1/14(¿å) 25:50¡Á
ËÌÆüËÜÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 25:59¡Á
¥Æ¥ì¥ÓÂçÊ¬¡§1/15(ÌÚ) 24:59¡Á
½©ÅÄÊüÁ÷¡§1/15(ÌÚ) 25:24¡Á
¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã¡§1/15(ÌÚ) 25:29¡Á
·§ËÜ¸©Ì±¥Æ¥ì¥Ó¡§1/15(ÌÚ) 25:29¡Á
¥Æ¥ì¥Ó¶âÂô¡§1/15(ÌÚ) 25:35¡Á
¥Æ¥ì¥Ó¿®½£¡§1/15(ÌÚ) 25:44¡Á
»³¸ýÊüÁ÷¡§1/15(ÌÚ) 25:54¡Á
ÆüËÜ³¤¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡§1/15(ÌÚ) 26:00¡Á
Ê¡°æÊüÁ÷¡§1/16(¶â) 24:30¡Á
Ê¡ÅçÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡§1/16(¶â) 25:56¡Á
AT-X¡§1/18(Æü) 23:00¡Á
Hulu¡§1/10(ÅÚ) 25:30¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/10(ÅÚ) 25:30¡Á
Â¾ÇÛ¿®¡§1/15(ÌÚ) 25:30°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¡ÖÍ¦¼Ô¤Ê¤ó¤Æ¡¢ºÇÄã¤Î¥¯¥º¤¬¤ä¤ë¾¦Çä¤À¡×
21À¤µª¤Ê¤«¤Ð¡¢Åìµþ¤ÎÎ¢¼Ò²ñ¤Ï¡¢¥¨¡¼¥Æ¥ë¡ÊËâÎÏ¡Ë¶¯²½¼ê½Ñ¤Ç¡ÔËâ²¦¡Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥Õ¥£¥¢¤¿¤Á¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎËâ²¦¤¿¤Á¤òÅÝ¤¹¾Þ¶â²Ô¤®¨¡¨¡¤½¤ì¤¬¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÔÍ¦¼Ô¡Õ¤Ç¤¢¤ë¡ª
Í¦¼Ô¤Ï¡¢¡ÔE3¡Õ(¥¤¡¼¥¹¥ê¡¼)¤È¤¤¤¦ÌôºÞ¤Ç¥¨¡¼¥Æ¥ëÇ½ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤ÆËâ²¦¤ËÂÐ¹³¡£
¤½¤Î»¦½ý¹Ô°Ù¤Ï¹çË¡²½¤µ¤ì¡¢Í¦¼Ô¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡É¿Í»¦¤·¡É¤Î¿¦¶È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÍ¦¼Ô¡Ô»à¿À¡Õ¥ä¥·¥í¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¼«¾Î¡ÖÄï»Ò¡×¤¬²¡¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Í¦¼Ô¸«½¬¤¤¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¦¾ë¥öÊö¡£
¤·¤Ö¤·¤ÖÈà½÷¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¥ä¥·¥í¤Ï¡¢¥í¥¯¤Ç¤â¤Ê¤¤»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡ª
¥¯¥º¤Î¡Ö»Õ¾¢¡×¤È¼«¾Î¡ÖÄï»Ò¡×¡¡×¸µé¸½Âå°ÛÇ½¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎËë¤¬³«¤¯¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¥í¥±¥Ã¥È¾¦²ñ
Ì¡²è¡§¥Ê¥«¥·¥Þ723
´ÆÆÄ¡§¥¦¥·¥í¥·¥ó¥¸
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§²ÃÆ£ÍÛ°ì
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Â¼¾åÍû¹á
¿§ºÌÀß·×¡§¶áÆ£Ä¾ÅÐ
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§°æ¾å°ì¹¨
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¹¾´Ö¾ï¹â
ÊÔ½¸¡§ÅÏÊÕÄ¾¼ù
²»¶Á´ÆÆÄ:¤¨¤Î¤â¤È¤¿¤«¤Ò¤í
²»³Ú¡§Ëö×¢·ò°ìÏº
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§OLM
©¥Ê¥«¥·¥Þ723¡¿¥í¥±¥Ã¥È¾¦²ñ¡¿¥ê¥¤¥É¼Ò¡¦À½ºî°Ñ°÷²ñ¤Î¥¯¥º
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¡Ô»à¿À¡Õ¥ä¥·¥í¡§ÎëÌÚÖÅÂÁ
¾ë¥öÊö°¡´õ¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤
°õÆ²Àã²»¡§½Õ³¤É´Çµ
¥»¡¼¥é¡¦¥«¥·¥ï¥®¡¦¥Ú¥ó¥É¥é¥´¥ó¡§²Ö¼é¤æ¤ß¤ê
¡Ô¥½¥ë¥È¡Õ¥¸¥ç¡¼¡§ÅÄ½êÍÛ¸þ
¡Ô²»³Ú²°¡Õ¥¤¥·¥Î¥ª¡§Ê¿ÀîÂçÊå
¡Ô¤â¤°¤ê¡Õ¤Î¥Þ¥ë¥¿¡§¹â¸ÍÌ÷¹
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@yushanokuzu
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Í¦¼Ô¤Î¥¯¥º
OP¡§TOOBOE¡ÖGUN POWDER¡×
ED¡§»çº£¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥ì¥ó¥¿¥ë¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô¤Î¥¯¥º¡ÙPVÂè1ÃÆ / 1·î10Æü(ÅÚ)Ëè½µÅÚÍË24:55¡Á¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆÏ¢Â³2¥¯¡¼¥ë¤Ç½ç¼¡Á´¹ñÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¢¡¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TBS·Ï28¶É¥Í¥Ã¥È¡§1/11(Æü) 16:30¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎÂì¸ý¾¬¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Æ´¤ì¤ëÂ¸ºß¡£À°¤Ã¤¿ÍÆ»Ñ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¿´¡£¡È¤ªÉ±ÍÍ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤«²¦»Ò¤¬¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤ë¡É¡Ä¡Ä¼«Ê¬¤â¡¢¼þ°Ï¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¹¥¤¤Ç²¦»Ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×
¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö²¦»Ò¡×¡£Æ±¤¸³Ø¹»¤ÎÀèÇÚ¡¦»ÔÂ¼àèàá¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿°ì¸À¤¬¡¢¾¬¤ÎÀ¤³¦¤òÍÉ¤é¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¤¢¤ó¤¿¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¤·¤¤¤Ê¡×
²êÀ¸¤¨»Ï¤á¤ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Æ¶¯¤¤¤³¤Î¸ÝÆ°¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¤È¤â¤Ë¡Ö²¦»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃË½÷¤¬ËÂ¤°¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎÀÄ½Õ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¤ä¤Þ¤â¤ê»°¹á
´ÆÆÄ¡§´Ý»³Íµ²ð
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§µ×ÈøÊâ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ê¡ÅÄÍµ¼ù
²»³Ú¡§°ËÆ£Íã
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¤¡¼¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢¥¢¥È¥ê¥¨¥×¥×¥ê¥¨
©¤ä¤Þ¤â¤ê»°¹á¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·îÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
Âì¸ý¾¬¡§°ìµÜÎï
»ÔÂ¼àèàá¡§ÎëÌÚÖÅÂÁ
Íøº¬¤Î¤Ð¤é¡§»³º¬åº
ÆüÈæÃ«¼÷¡§À¥¸ÍÅí»Ò
°«ÀçÂÀÏº¡§ÍÕ»³æÆÂÀ
·¬Èª½Õ¡§·§Ã«·òÂÀÏº
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@uruwashi_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î
OP¡§UNISON SQUARE GARDEN¡Ö¤¦¤ë¤ï¤·¡×
ED¡§UNISON SQUARE GARDEN¡Ö¥¢¥¶¥ì¥¢¤ÎÉ÷¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡ÙÂè2ÃÆPV¨¢2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êTBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË¤´¤´4»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï
¢¡ÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
MBS¡¿TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¡§1/11(Æü) 17:00¡Á
AT-X¡§1/16(¶â) 22:00¡Á
ABEMA¡§1/11(Æü) 17:30¡Á
Amazon Prime Video¡§1/11(Æü) 17:30¡Á
Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤±¤É¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷»Ò¡¦ÎëÌÚ¤È¡¢ÊªÀÅ¤«¤À¤±¤É¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸À¤¨¤ëÃË»Ò¡¦Ã«¡£
ÀµÈ¿ÂÐ¤ÊÆó¿Í¤¬¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤È¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤È¤Î³Ø¹»À¸³è¤òÉÁ¤¯¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§°¤²ìÂô¹ÈÃã
´ÆÆÄ¡§Ä¹Í§¹§ÏÂ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æâ³¤¾È»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤ß¤ä¤³¤Þ¤³
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§¾®±àºÚÊæ
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ùõËÜ¤µ¤æ¤ê¡¢ÁáÀî²Ã¼÷»Ò
¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§Á°¸¶Î¤·Ã¡¢°Ëß·¼îÈþ
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃæÂ¼Àé·Ã»Ò
¿§ºÌÀß·×¡§½©¸µÍ³µª
»£±Æ´ÆÆÄ¡§±öÀîÃÒ¹¬
3D¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§±ÛÅÄÍ´»Ë
ÊÔ½¸¡§¹õß·²íÇ·
2D¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ï¡¼¥¯¥¹¡§±ÛºåÉô¥ï¥¿¥ë
²»³Ú¡§tofubeats
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÚÂ¼³¨Íý»Ò
²»¶Á¸ú²Ì¡§°ÂÆ£Í³°á
Ï¿²»Ä´À°¡§ÂÀÅÄÂÙÌÀ
Áª¶Ê¡§¹çÅÄËã°á»Ò
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥é¥Ñ¥ó¥È¥é¥Ã¥¯
À½ºî´´»ö¡§¾¾ÃÝ¥¢¥Ë¥á»ö¶ÈÉô
©°¤²ìÂô¹ÈÃã¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡ÖÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
ÎëÌÚ¡§ÎëÂå¼ÓµÝ
Ã«¡§ºäÅÄ¾¸ã
ÅÏÊÕ¡§Ã«¸ýÌ´Æà
º´Æ£¡§Ê¿ÎÓ¸ê²Æ
»³ÅÄ¡§´äÅÄ¥¢¥ó¥¸
Åì¡§ÅçÂÞÈþÍ³Íø
Ê¿¡§²ÃÆ£¾Ä
À¾¡§Âç¿¹¤³¤³¤í
ËÜÅÄ¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@seihantai_x
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ
OP¡§Çµ»ç¡Ö¥á¥¬¥Í¤ò³°¤·¤Æ¡×
ED¡§PAS TASTA¡Ö¥Ô¥å¥¢ feat. ¶¶ËÜ³¨è½»Ò¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡×PVÂè4ÃÆ
¢¡¥«¥ä¤Á¤ã¤ó¤Ï¥³¥ï¤¯¤Ê¤¤
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ìÅì·ÏÎó6¶É¥Í¥Ã¥È¡§1/11(Æü) 17:30¡Á
AT-X¡§1/11(Æü) 21:00¡Á
WOWOW¡§1/13(²Ð) 24:00¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
²ÖÇþÍÄÃÕ±à¤ËÄÌ¤¦¥«¥ä¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¶¯¤¤ÎîÇ½ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¡£
¿ÍÃÎ¤ì¤ºÍ§Ã£¤ä²ÈÂ²¤ËÇ¦¤Ó´ó¤ë¡Ø¤ª¤Ð¤±¡Ù¤ò¥Ü¥³¥¹¥«¤È¤ä¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸ÀÆ°¤òÍý²ò¤µ¤ì¤º¡¢ÌäÂê»ù°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Ã´Ç¤¤Î¥Á¥¨ÀèÀ¸¤¬¤½¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥«¥ä¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÄÃÕ±à¥é¥¤¥Õ¤ËÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì»Ï¤á¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤ëÉÔµ¤Ì£¤Ç¶§°¤Ê²ø°Û¤¿¤Á¤Ë¡¢º£Æü¤â¥«¥ä¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬ßÚÎö¤¹¤ë¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§É´¹çÂÀÏº
´ÆÆÄ¡§Çî»ËÃÓÈ«
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Â¼±ÛÈË
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³ÅÄÂÀÏº¡¢¿¹¸ý¹°Ç·
Èþ½ÑÀßÄê¡¦Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§º´Æ£Êâ
¿§ºÌÀß·×¡§²ÎÀîÎ§»Ò
»£±Æ´ÆÆÄ¡§µÈß·ºÚ·î
ÊÔ½¸¡§Äê¾¾¹ä
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ä¹ºê¹ÔÃË
²»¶Á¸ú²Ì¡§ÁÒ¶¶Íµ½¡
²»³Ú¡§KOHTA YAMAMOTO¡¢À®ÅÄ½Ü
²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¤¡¼¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¸¥ª
© É´¹çÂÀÏº¡¦¿·Ä¬¼Ò¡¿¥«¥ä¥³¥ïÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥«¥ä¤Á¤ã¤ó¡§µÌ°Éºé
¥Á¥¨ÀèÀ¸¡§ÆâÅÄ¿¿Îé
¥Ê¥à¡§³áÍµµ®
¥â¥Ö¥ª¡§Íî¹çÊ¡»Ì
¥¢¥¥éÀèÀ¸¡§ÅÄ½ê¤¢¤º¤µ
¥Á¥Ò¥íÀèÀ¸¡§°æß·»í¿¥
¥«¥ä¥Ñ¥Ñ¡§¿¹ÀîÃÒÇ·
¥«¥ä¥Þ¥Þ¡§Ç½ÅÐËãÈþ»Ò
¥Ê¥Ê¡§¸Í¾¾ÍÚ
¥à¥Ä¡§ºç¸¶ÎÉ»Ò
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@kayakowa
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥«¥ä¥³¥ï
OP¡§¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¡Ö¤Þ¤Ü¤í¤·¤Î¹ÔÊý¡×
ED¡§ºó¿ý & Æ³Ñà¡ÖPlaymour feat. ¥«¥ä¤Á¤ã¤ó¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥«¥ä¤Á¤ã¤ó¤Ï¥³¥ï¤¯¤Ê¤¤¡ÙPV¢¡Ã2026Ç¯1·î11Æü17¡§30¡Á¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¡¢AT-X¡¢WOWOW¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¢¡°ÌòÎá¾î¤ÏÎÙ¹ñ¤Î²¦ÂÀ»Ò¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤ë
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§1/11(Æü) 23:00¡Á
KBSµþÅÔ¡§1/12(·î) 23:00¡Á
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§1/12(·î) 23:30¡Á
BSÆü¥Æ¥ì¡§1/12(·î) 23:30¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/11(Æü) 23:30¡Á
U-NEXT¡§1/11(Æü) 23:30¡Á
¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§1/11(Æü) 23:30¡Á
Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¤ï¤¿¤¯¤·¤Ï¡¢¥Æ¥£¥¢¥é¥í¡¼¥º¡¦¥é¥Ô¥¹¡¦¥¯¥é¥á¥ó¥Æ¥£¡¼¥ë¡£
ÌÀÆü¤ÎÂ´¶È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î¸å¡¢²Ö²Ç½¤¶È¤ò·Ð¤Æ¥é¥Ô¥¹¥é¥º¥ê²¦¹ñ¤Î²¦ÂÀ»Ò¡¦¥Ï¥ë¥È¥Ê¥¤¥ÄÅÂ²¼¤È·ëº§¤·²¦ÈÞ¤È¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¡£
¥Æ¥£¥¢¥é¥í¡¼¥º¤Ï»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
²µ½÷¥²¡¼¥à¡Ø¥é¥Ô¥¹¥é¥º¥ê¤Î»ØÎØ¡Ù¤ËÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¡¢Á°À¤¤Î¼«Ê¬¤ò¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤ËÅ¾À¸¤·¡¢·ùÌ£¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¼ÙËâ¤ò¤¹¤ëà°ÌòÎá¾îá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¥Ï¥ë¥È¥Ê¥¤¥Ä¤Î¹¶Î¬¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ê¤é¥Æ¥£¥¢¥é¥í¡¼¥º¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¶þ¿«¤ÎÃÇºá¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ß¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢ÎÙ¹ñ¤Î²¦ÂÀ»Ò¥¢¥¯¥¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¤¬ñ¥ÁÖ¤È¤¢¤é¤ï¤ì¨¡¨¡¡£
¡Ö¥Æ¥£¥¢¥é¥í¡¼¥º¾î¡¢»ä¤ÎÈÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¤¤¤¤Ê¤êµáº§!?
¤·¤«¤â¥¢¥¯¥¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¤Ï¡¢Á°À¤¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Â³ÊÔ¥²¡¼¥à¤Î¥á¥¤¥ó¹¶Î¬¥¥ã¥é¤Ç¡Ä¡Ä¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¥Æ¥£¥¢¥é¥í¡¼¥º¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
²¦Æ»Å®°¦·Ïà°ÌòÎá¾îá¥ë¡¼¥È¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¨¡¨¡¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¤×¤Ë¤Á¤ã¤ó
¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§À®À¥¤¢¤±¤Î
´ÆÆÄ¡§ÉÍÌ¾¹§¹Ô
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§À®ÅÄÎÉÈþ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤Þ¤¸¤í
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¹Ó°æÏÂ¹À
¿§ºÌÀß·×¡§ÃæÀî¿ð´õ
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÂçÅè¿µ²ð
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¥¸¥ã¥é¥³¡¼¥ó ¥¦¥©¡¼¥é¥Ý¥ó
ÊÔ½¸¡§¾®Ìî»û·Ë»Ò
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¿û¸¶»°Êæ
²»¶Á¸ú²Ì¡§¾®»³¶³Àµ
Ï¿²»¡§»³¸ýÅí
²»¶ÁÀ©ºî¡§HALF H¡¦P STUDIO
²»³Ú¡§ÊõÌîÁï»Ë¡¢ÃæÌî¹áÍü
²»³ÚÀ©ºî¡§AQUA ARIS
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ç¥£¡¼¥ó
À½ºî¡§¡Ö°ÌòÎá¾î¤ÏÎÙ¹ñ¤Î²¦ÂÀ»Ò¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
©¤×¤Ë¤Á¤ã¤ó¡¦À®À¥¤¢¤±¤Î¡¿KADOKAWA¡¿¡Ö°ÌòÎá¾î¤ÏÎÙ¹ñ¤Î²¦ÂÀ»Ò¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥Æ¥£¥¢¥é¥í¡¼¥º¡§Þ¼¾åÉñ
¥¢¥¯¥¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¡§Çß¸¶Íµ°ìÏº
¥Ï¥ë¥È¥Ê¥¤¥Ä¡§º´Æ£ÂóÌé
¥¢¥«¥ê¡§²Ö¼é¤æ¤ß¤ê
¥¢¥¤¥·¥é¡§»³ÅÄËãè½Æà
¥¡¼¥¹¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì
¥¯¥ì¥¤¥ë¡§ÎÐÀî¸÷
¥Ñ¡¼¥ë¡§¹ßÈ¨°¦
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@akudeki_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#°ÌòÎá¾î¤ÏÎÙ¹ñ¤Î²¦ÂÀ»Ò¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤ë #¤¢¤¯¤Ç¤¥¢¥Ë¥á
OP¡§¹â³ÀºÌÍÛ feat. ¾ëÅÄÍ¥¡Ö°¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×
ED¡§¹â³ÀºÌÍÛ feat. ¾ëÅÄÍ¥¡ÖËâË¡¤Î²»¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö°ÌòÎá¾î¤ÏÎÙ¹ñ¤Î²¦ÂÀ»Ò¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤ë¡×¥á¥¤¥óPV¡Ú2026Ç¯1·î11Æü(Æü)ÊüÁ÷³«»Ï⊹˚.¡Û
¢¡²Ð¶ôÄ»
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
CBC¡¦TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¡§1/11(Æü) 23:30¡Á
AT-X¡§1/13(²Ð) 20:00¡Á
U-NEXT¡§1/11(Æü) 25:00¡Á
¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§1/11(Æü) 25:00¡Á
Â¾ÇÛ¿®¡§1/14(¿å) 24:00°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¤½¤ÎÂç²Ð¤ò¤¯¤¤¤È¤á¤¿²Ð¾Ã»ø¤ò¿Í¤Ï¤³¤¦¸Æ¤ó¤À¡¼¡¼¡¼¡¼²Ð¶ôÄ»
¤«¤Ä¤Æ¡Ö²Ð¶ôÄ»¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¹¾¸Í¿ï°ì¤Î²Ð¾Ã»ø¡¦¾¾±Ê¸»¸ã¡£
Ìõ¤¢¤Ã¤Æ²Ð¾Ã¤ò¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÍÁ³¿·¾±ÈÍ¤«¤é»Å´±¤ÎÍ¶¤¤¤¬Íè¤ë¡£
¿·¾±ÈÍ¤Î²Ð¾ÃÁÈ¤Ï¡¢¶â¤âÌµ¤¯¡¢¿Íºà¤â¤ª¤é¤º¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤µ¤²¤¹¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÊ¡¦¿¼Àã¤Î¸å²¡¤·¤â¤¢¤ê¡¢¸»¸ã¤ÏÆ¬¼è¤È¤·¤ÆÊø²õ¤·¤¿²Ð¾ÃÁÈ¤òºÆ·ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ëÃç´Ö¤ò½¸¤á¡¢¡ã¤Ü¤íÆÐ¡ä¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤É¤ó¤ÊÌ¿¤âµß¤¦¤Î¤À¡×¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¸»¸ãÃ£¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢
¹¾¸Í¤Ç¤Ï¡Ö¸Ñ²Ð¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤ÎÏ¢Â³ÉÔ¿³²Ð¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Ç÷¤ê¤¯¤ëºÒ¤¤¤Ë¡¢Äü¤á¤Î°¤¤²Ð¾ÃÃ£¤¬ËÛÁö¤¹¤ë¡¢¥¨¥ó¥¿¥á³è·à¤¬³«Ëë¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§º£Â¼æÆ¸ã
´ÆÆÄ¡§È¬¶ù¹¨
´ÆÆÄ¤Î¸æÆ¬¡§µµ³À°ì
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¿¹Î¶²ð
µÓËÜ¡§¿¹Î¶²ð¡¢Ê¡ÅÄ¾½Ê¿¡¢ÉÚÅÄÍê»Ò¡¢À¾Â¼¹ÌÊ¿
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§BILBA
CG´ÆÆÄ¡§âÃÅÄÃÝ»Ö
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÅÄÃæ¾Ï´î
²»³Ú¡§¹âÍü¹¯¼£
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§SynergySP
©º£Â¼æÆ¸ã¡¿¾ÍÅÁ¼Ò¡¿¤Ü¤íÆÐÁÈ°ìÆ±
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¾¾±Ê¸»¸ã¡§Çß¸¶Íµ°ìÏº
Ä»±Û¿·Ç·½õ¡§ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯
ÆÒ¼¡Ïº¡§ÌÚÂ¼Úå
É§Ìï¡§Åçùõ¿®Ä¹
²Ã»ýÀ±½½Ïº¡§¾®Ìî¸¾Ï
¿¼Àã¡§»°µÈºÌ²Ö
ÀÞ²¼º¸Ìç¡§Í·º´¹ÀÆó
ËÌ¾òÏ»±¦±ÒÌç¡§ÆâÅÄÄ¾ºÈ
½©Âå¡§µ×Àî°½
Âç²»´ª¶åÏº¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì
¶â¸ÞÏº¡§ÄÔ¿·È¬
Îú¼¡¡§¤¿¤¯¤ßÌ÷ÌÀ
¿Ó½õ¡§°ËÅì·ò¿Í
Ä¹Ã«ÀîÊ¿Â¢µ¹Íº¡§¾®Â¼Å¯À¸
Ã£¥ö´Ø¿¹±¦¥¨Ìç¡§ÇÒ¿¿Ç·²ð
¤ª²Æ¡§¡©¡©
¤ªÎë¡§»Ô¥ÎÀ¥²ÃÌí
Æ£¸ÞÏº¡§»°ÌÚâÃ°ìÏº
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@hikuidori_pj
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#²Ð¶ôÄ» #¤Ü¤íÆÐ
OP¡§¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡Ö¤Ï¤ß¤À¤·¸æÌÈ¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö²Ð¶ôÄ»¡×ÂèÆóÃÆPV
¢¡ÃÏ¹ö³Ú ÂèÆó´ü
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ìÅì·×6¶É¥Í¥Ã¥È¡§1/11(Æü) 23:45¡Á
AT-X¡§1/17(ÅÚ) 22:00¡Á
·§ËÜ¸©Ì±¥Æ¥ì¥Ó¡§1/22(ÌÚ) 24:59¡Á
¥Æ¥ì¥Ó¥æ¡¼Ê¡Åç¡§1/23(¶â) 25:23¡Á
Amazon Prime Video¡§1/11(Æü) 24:15¡Á
Netflix¡§1/11(Æü) 24:15¡Á
Lemino¡§1/11(Æü) 24:15¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
ÀçÌô¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤òµá¤á¡¢Åç¤òÅý¤Ù¤ë²½Êª"Å·Àç"¤Îµï¾ë¤ËÃå¤¤¤¿°ì¹Ô¡£
Åç¤«¤é¤ÎÀ¸´Ô¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä»àºá¿Í¤â¼¹¹Ô¿Í¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ËëÉÜ¤Ï¡È»³ÅÄÀõ¥§Ìç¼ì¸½¡É¤òÉ®Æ¬¤Ë¿ÀÀç¶¿¤Ø¤ÎÄÉ²Ã¾åÎ¦¤òÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢²èÈý´Ý¤È°ø±ï¤Î¤¢¤ëÀÐ±£¤ì½°¤Î»Ñ¤â¡£
°ì¹ï¤âÁá¤¯ÀçÌô¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÅç¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë²èÈý´Ý¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÁ°¤ËÅ·Àç¤¿¤Á¤¬Î©¤ÁºÉ¤¬¤ë¡£
ÀçÌô¤ò½ä¤ëÀï¤¤¤Ï¡È¿Í´Ö¡É¤È¡ÈÅ·Àç¡É¤ÎÁ´ÌÌÂÐ·è¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë--!!
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§²ìÍè¤æ¤¦¤¸
´ÆÆÄ¡§ËÒÅÄ²Â¿¥
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¶âÅÄ°ìÌÀ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µ×ÌÚ¹¸»Ì
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Åì½á°ì
¿§ºÌÀß·×¡§Ëö±Ê°¼»Ò
»£±Æ´ÆÆÄ¡§½½ÅÄÃÎ¹á
²»³Ú¡§½Ð±©ÎÉ¾´
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Àî±Û¹±
À©ºî¡§MAPPA
´ë²è¡§¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó
¸¶ºî¶¨ÎÏ¡§¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡ÜÊÔ½¸Éô
©²ìÍè¤æ¤¦¤¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦MAPPA
¡¦¥¥ã¥¹¥È
²èÈý´Ý¡§¾®ÎÓÀé¹¸
»³ÅÄÀõ¥§Ìçº´ÀÚ¡§²Ö¼é¤æ¤ß¤ê
°¡º¸Ä¤Ê¼±Ò¡§ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿
»³ÅÄÀõ¥§Ìç¶ÍÇÏ¡§¾®Ìî¸¾Ï
Ûº¡§¹â¶¶Íû°Í
»³ÅÄÀõ¥§Ìç»Î±ó¡§¾®ÎÓ¿Æ¹°
¥Ì¥ë¥¬¥¤¡§¾®»ÔâÃ¶×
Ì±Ã«´àÅ´ºØ¡§°ðÅÄÅ°
»³ÅÄÀõ¥§ÌçÉÕÃÎ¡§»ÔÀîÁó
»³ÅÄÀõ¥§Ìç¼ì¸½¡§ÎëÌÚÖÅÂÁ
»³ÅÄÀõ¥§Ìç½½²Ó¡§Í·º´¹ÀÆó
»³ÅÄÀõ¥§ÌçÀ¶´Ý¡§ÆâÅÄ¿¿Îé
»³ÅÄÀõ¥§Ìç°ÒÎë¡§Âç¸¶¤µ¤ä¤«
¥á¥¤¡§¾®¸¶¹¥Èþ
Å·Àç¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì¡¿¹ÃÈåÅÄÍµ»Ò
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@jplus_jigokurak
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÃÏ¹ö³Ú
OP¡§¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä feat. BABYMETAL¡Ö¤«¤¹¤«¤Ê¤Ï¤Ê¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹ö³Ú¡ÙÂèÆó´ü ÂèÆóÃÆPV¡ÃOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤«¤¹¤«¤Ê¤Ï¤Ê¡×¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä feat. BABYMETAL
¢¡É±ÍÍ¡È¹éÌä¡É¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹ Âè2´ü
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§1/12(·î) 23:30¡Á
BS11¡§1/12(·î) 23:30¡Á
¥«¥ó¥Æ¥ì¡§1/18(Æü) 26:24¡Á
AT-X¡§1/13(²Ð) 23:30¡Á
¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡§1/15(ÌÚ) 26:00¡Á
ABEMA¡§1/12(·î) 23:30¡Á
Â¾ÇÛ¿®¡§1/15(ÌÚ) 24:00¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¹ñ²¦·³¤ÈËâ²¦·³¤¬¾×ÆÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´öÇ¯·î¡£
²¦½÷¤Ë¤·¤Æ¡¢¹ñ²¦·³Âè»°µ³»ÎÃÄ¡Èµ³»ÎÃÄÄ¹¡É¤Ç¤¢¤ëÉ±¤Ï¡¢Ëâ²¦·³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ü¤ï¤ì¤Î¿È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÉ±ÍÍ¡È¹éÌä¡É¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡×
´Æ¶Ø¤µ¤ì¤¿É±¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÈÌå¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¹éÌä¡É¤Î¿ô¡¹¡Ä¡Ä¡£
¤Û¤ï¤Û¤ï¤Î¾Æ¤¤¿¤Æ¥È¡¼¥¹¥È¡ª
Åòµ¤¤¬¤¿¤Á¤Î¤Ü¤ë¿¼Ìë¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡ª
°¦¤¯¤ë¤·¤¤Æ°Êª¤¿¤Á¤ÈÍ·¤Ö»þ´Ö¡ª
ÈþÌ£¤·¤¤¿©»ö¡õ³Ú¤·¤¤Í·¤Ó¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿É±¤Ï¡¢¡È¹éÌä¡É¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Á²¦¹ñ¤ÎÈëÌ©¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡ª¡©
Ã¯¤â¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ëÀ¤³¦°ì¤ä¤µ¤·¤¤¡È¹éÌä¡É¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¢¥Ë¥á³«Ëë¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§½Õ¸¶¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡¦¤Ò¤é¤±¤¤
´ÆÆÄ¡§¶â¿¹ÍÛ»Ò
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÂçÃÎ·Ä°ìÏº
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²ÏÌîÉÒÌï
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Âì»³¿¿Å¯¡¦²ÆÌÚÍÎ
ÎÁÍý¡¦¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÄÂ¼¶³Êæ¡¦ÍÅÄ¼þÊ¿¡¦¶áÆ£ÌÀÌé·½¡¦¤ªÊÆ¤×¤ó
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡¦Èþ½ÑÀßÄê¡§Æ«»³¼Ó´õ
¿§ºÌÀß·×¡§º£ÌîÀ®Èþ
ÊÔ½¸¡§ºäËÜµ×Èþ»Ò
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÎëÌÚËãÍ½
²»³Ú¡§²£»³¹î
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î
²»¶Á¸ú²Ì¡§°ÂÆ£Í³°á
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§PINE JAM
©½Õ¸¶¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡¦¤Ò¤é¤±¤¤¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¹ñ²¦·³Âè»°µ³»ÎÃÄ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
É±¡§ÇòÀÐÀ²¹á
¥¨¥¯¥¹¡§¾®ÎÓ¿Æ¹°
¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥È¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¡§°ËÆ£ÀÅ
ÍÛµ´¡§±ÊÀ¥¥¢¥ó¥Ê
±¢µ´¡§°æ¾å¤Û¤Î²Ö
¥¯¥í¥ë¡§»³º¬åº
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡§³ýÌî°¦°á
¥Þ¥ª¥Þ¥ª¤Á¤ã¤ó¡§Æü¹âÎ¤ºÚ
¥ë¥ë¥ó¡§Ãæ¸¶Ëã°á
¥®¥ë¥¬¡§ÀéËÜÌÚºÌ²Ö
¥Ð¥Ë¥é¡¦¥Ú¥·¥å¥Ã¥Ä¡§ÉÙÅÄÈþÍ«
¥«¥Ê¥Ã¥¸¡§Ê¡Åç½á
¥¸¥â¥Á¡§ÂçÄÍË§Ãé
Ëâ²¦¡§¸¼ÅÄÅ¯¾Ï
¥µ¥¯¥é¡¦¥Ï¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡§ÅÄÂ¼ËÓ¿´
¥Ï¥à¤Á¤ã¤ó¡§ÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê
¥Ú¥óÂÀ¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@himesama_goumon
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#É±ÍÍ¹éÌä¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹ #¤Ò¤á¤´¤¦
OP¡§ILLIT¡ÖSunday Morning¡×
ED¡§¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÉ±ÍÍ¡È¹éÌä¡É¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡ÙÂè2´ü 30ÉÃÈÖÀë±ÇÁü¨¢¢ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×
¢¡¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛÂè3´ü
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§1/14(¿å) 23:00¡Á
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§1/14(¿å) 24:00¡Á
KBSµþÅÔ¡§
¥Æ¥ì¥ÓÏÂ²Î»³¡§
ÆàÎÉ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡§
¤Ó¤ï¸ÐÊüÁ÷¡§
´ôÉìÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 24:10¡Á
AAB½©ÅÄÄ«ÆüÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 24:15¡Á
»°½Å¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 24:20¡Á
TSK¤µ¤ó¤¤¤óÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡§1/14(¿å) 24:45¡Á
·§ËÜÄ«ÆüÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 24:50¡Á
NBCÄ¹ºêÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 24:56¡Á
¥Æ¥ì¥Ó¥æ¡¼Ê¡Åç¡§1/14(¿å) 24:58¡Á
FBCÊ¡°æÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 24:59¡Á
BS11¡§1/14(¿å) 25:00¡Á
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§1/14(¿å) 25:00¡Á
¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡§1/14(¿å) 25:00¡Á
tbcÅìËÌÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 25:00¡Á
tvk¡§1/14(¿å) 25:00¡Á
·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡§1/14(¿å) 25:00¡Á
¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§1/14(¿å) 25:00¡Á
¥Æ¥ì¥Ó°¦É²¡§1/14(¿å) 25:15¡Á
KSBÀ¥¸ÍÆâ³¤ÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 25:20¡Á
KKB¼¯»ùÅçÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 25:20¡Á
RCCÃæ¹ñÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 25:25¡Á
IBC´ä¼êÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 25:28¡Á
¥Á¥Ð¥Æ¥ì¡§1/14(¿å) 25:30¡Á
¥Æ¥ì¶Ì¡§1/14(¿å) 25:30¡Á
TVQ¶å½£ÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 25:30¡Á
MROËÌÎ¦ÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 25:30¡Á
NST¿·³ãÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡§1/14(¿å) 25:40¡Á
UMK¥Æ¥ì¥ÓµÜºê¡§1/14(¿å) 25:54¡Á
abn Ä¹ÌîÄ«ÆüÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 25:55¡Á
SBSÀÅ²¬ÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 26:00¡Á
UTY¥Æ¥ì¥Ó»³Íü¡§1/14(¿å) 26:30¡Á
AT-X¡§1/15(ÌÚ) 22:00¡Á
ABEMA¡§1/14(¿å) 23:00¡Á
Â¾ÇÛ¿®¡§1/15(ÌÚ) 23:00°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
Êª¸ì¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¨¡¨¡
¡ØPOP IN £²¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤éÈ¾Ç¯¡£
£Í£Å£Í¤Á¤ç¤Î¿ÔÎÏ¤Î¹ÃÈå¤â¤¢¤ê¡¢º£¤äB¾®Ä®¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯À£Á°¡£
¥¢¥¯¥¢¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¤¢¤«¤Í¤Ï¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¤ÎÆ»¤ò½çÄ´¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤«¤Ê¤Ï°ÊÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¤È¥´¥í¡¼¤Î»à¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢¥ë¥Ó¡¼¤Ï·ÝÇ½³¦¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¡£
¨¡¨¡¨¡¨¡±³¤ò¡¢Éð´ï¤Ë¤·¤Æ¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ÀÖºä¥¢¥«¡ß²£Áä¥á¥ó¥´
´ÆÆÄ¡§Ê¿ËÒÂçÊå
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÅÄÃæ¿Î
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ê¿»³´²ºÚ
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§Ê¿»³´²ºÚ¡¢¼¼²ìºÌ²Ö¡¢¿åÌî¸ø¾´¡¢¼ëÎ¤¡¢¿¹ÅÄè½Æà¡¢°ð¼êÍÚ¹á¡¢¶Ó´²Çµ
¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§ÂôÅÄ¸¤Æó
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§±§º´ÈþÅ¯Ìé(¥¹¥¿¥¸¥ª¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼)
Èþ½ÑÀßÄê¡§¿åËÜ¹ÀÂÀ(¥¹¥¿¥¸¥ª¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼)
¿§ºÌÀß·×¡§°²¸¶ÌÀ²»
»£±Æ´ÆÆÄ¡§úÉÌîµ®Ê¸
ÊÔ½¸¡§ÄÚº¬·òÂÀÏº
²»³Ú¡§°Ë²ìÂóÏº
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¹â»û¤¿¤±¤·
²»¶Á¸ú²Ì¡§ÀîÅÄÀ¶µ®
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Æ°²è¹©Ë¼
©ÀÖºä¥¢¥«¡ß²£Áä¥á¥ó¥´¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥¢¥¯¥¢¡§ÂçÄÍ¹ä±û
¥ë¥Ó¡¼¡§°Ë¶ð¤æ¤ê¤¨
ÍÇÏ¤«¤Ê:ß¯¤á¤°¤ß
¹õÀî¤¢¤«¤Í¡§ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á
MEM¤Á¤ç¡§Âçµ×ÊÝÎÜÈþ
¥¢¥¤¡§¹â¶¶Íû°Í
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@anime_oshinoko
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¿ä¤·¤Î»Ò
ED¡§¤Ê¤È¤ê¡Ö¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç¡×
¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛÂè3´ü Âè1ÃÆPV¡Ú2026Ç¯1·î14Æü(¿å)¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡Û
¢¡¥×¥ê¥º¥àÎØÉñ¶Ê
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
Netflix¡§1/15(ÌÚ)¡Á¡ÚÆÈÀêÇÛ¿®¡Û
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¤Î¿ÀÈøÍÕ»Ò¤¬¸¶ºî¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¡ØB: The Beginning¡Ù¤ÎÃæß·°ìÅÐ¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡£1900Ç¯Âå½éÆ¬¤Î¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÈþ½Ñ³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢³¨²è¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿°ì¾ò±¡¤ê¤ê¤¬·Ð¸³¤¹¤ëÌ´¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÆü¡¹¤òÉÁ¤¯¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¿ÀÈøÍÕ»Ò
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§Ãæß·°ìÅÐ
2nd¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§üâ¶¶Å¯Ìé
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹â¶¶Ì÷»Ò
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§äÂÎØ°¦»Ò
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§¹â¶¶Ì÷»Ò¡¢äÂÎØ°¦»Ò
¿§ºÌÀß·×¡§ÅÄÃæ²ÖÆà¼Â
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃÝÅÄÍª²ð¡ÊBamboo¡Ë
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Ìîß··½Êå
ÊÔ½¸¡§ÀÐ°æÃÎ
²»³Ú¡§ÀéÍÕ"naotyu-"Ä¾¼ù
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¾â¹¾Å°
²»¶Á¸ú²Ì¡§ÁÒ¶¶Íµ½¡
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§µÈ¿®·ÄÂÀ
À©ºî¡§WIT STUDIO
¡¦¥¥ã¥¹¥È
°ì¾ò±¡¤ê¤ê¡§¼ïºêÆØÈþ
¥¥Ã¥È¡¦¥Á¥ã¡¼¥Á¡§Æâ»³¹·µ±
¾®ÁáÀî¿·Ç·½õ¡§³áÍµµ®
¾®ÁáÀî¤µ¤¯¤é¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤
¥É¥í¥·¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡§ß¯¤á¤°¤ß
¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡§ºäÅÄ¾¸ã
¥¸¥ç¥Õ¥ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¡§°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿
¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥¢¥¹¥¿¡¼¡§¾åºä¤¹¤ß¤ì
°ì¾ò±¡¤¿¤±¡§¹ÃÈåÅÄÍµ»Ò
¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Á¥ã¡¼¥Á¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì
¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¡§ÂçÄÍË§Ãé
OP¡§Chilli Beans.¡Östar flower¡×
¡Ö¥×¥ê¥º¥àÎØÉñ¶Ê¡×Í½¹ðÊÔ - Netflix
¢¡ÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó Âè2´ü
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ30¶É¥Í¥Ã¥È¡§1/16(¶â) 23:00¡Á
ÇÛ¿®¡§1/16(¶â) 24:00°Ê¹ß½ç¼¡
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
Í¦¼Ô¥Ò¥ó¥á¥ë°ì¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆËâ²¦¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤¿À¤³¦¡£¥Ò¥ó¥á¥ë¤é¤È¶¦¤ËÊ¿ÏÂ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿ÀéÇ¯°Ê¾åÀ¸¤¤ë¥¨¥ë¥Õ¤ÎËâË¡»È¤¤¡¦¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤Ï¡¢¼÷Ì¿¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ò¥ó¥á¥ë¤Î»à¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÎÞ¤È¤½¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¡È¿Í¤Î¿´¤òÃÎ¤ëÎ¹¡É¤Ë½Ð¤ë¡£Æ»Ãæ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¥Ï¥¤¥¿¡¼¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿ËâË¡»È¤¤¥Õ¥§¥ë¥ó¡¢Æ±¤¸¤¯Ãç´Ö¤Î¥¢¥¤¥¼¥ó¤ÎÄï»Ò¤Ç¤¢¤ëÀï»Î¥·¥å¥¿¥ë¥¯¤È¶¦¤Ë¡¢º²¤ÎÌ²¤ëÃÏ¡Ô¥ª¥ì¥ª¡¼¥ë¡Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡£Î¹¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤È¤Î¸òÎ®¡¢àÄàÑ¤ÊËâÂ²¤äËâÊª¤È¤ÎÀï¤¤¡£»þ¤Ë²º¤ä¤«¤Ë¡¢»þ¤Ë¤¯¤À¤é¤Ê¤¯¡¢»þ¤Ë·ã¤·¤¯¡¢»þ¤Ë¶»¤ËÇ÷¤ë¡Ä¡£¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬¡¢¤½¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤¬¡¢3¿Í¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÎ¹¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡½¡½¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§»³ÅÄ¾â¿Í¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ
´ÆÆÄ¡§ËÌÀîÊþºÈ
Éû´ÆÆÄ¡§¸¶²ÊÂç¼ù
´ÆÆÄ¶¨ÎÏ¡§ºØÆ£·½°ìÏº
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÎëÌÚÃÒ¿Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹âÀ¥´Ý¡¢¾®Åè·ÄÍ´¡¢Æ£ÃæÍ§Î¤
¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¡¼¥È¡§µÈ²¬À¿»Ò
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ï¡¼¥¯¥¹¡§¾®¶¶¹°ÐÒ¡¢¸¶ÌîÎÜÆà¡¢À¥¸ýÀô¡¢¸¶²ÊÂç¼ù
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¹âÌÚº´ÏÂ»Ò
Èþ½ÑÀßÄê¡§¿ù»³¿¸»Ë
¿§ºÌÀß·×¡§ÂçÌî½Õ·Ã
3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§º£³À²ÂÆà
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Éú¸¶¤¢¤«¤Í
ÊÔ½¸¡§ÌÚÂ¼²Â»Ë»Ò
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤Ï¤¿¤·¤ç¤¦Æó
²»³Ú¡§Evan Call
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Þ¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹
©»³ÅÄ¾â¿Í¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡¿¾®³Ø´Û¡¿¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡§¼ïùõÆØÈþ
¥Õ¥§¥ë¥ó¡§»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá
¥·¥å¥¿¥ë¥¯¡§¾®ÎÓÀé¹¸
¥Ò¥ó¥á¥ë¡§²¬ËÜ¿®É§
¥Ï¥¤¥¿¡¼¡§ÅìÃÏ¹¨¼ù
¥¢¥¤¥¼¥ó¡§¾åÅÄà¢»Ê
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@Anime_Frieren/
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó #frieren
ED¡§milet¡ÖThe Story of Us¡×
¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´ü PVÂè2ÃÆ¡¿ED¥Æ¡¼¥Þ¡§¡ÖThe Story of Us¡×milet¡¿2026Ç¯1·î16Æü(¶â)ÊüÁ÷³«»Ï¡¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï
¢¡¥á¥À¥ê¥¹¥È Âè2´ü
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¡§1/24(ÅÚ) 25:30¡Á
¥Æ¥ìÄ«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1¡§1/25(Æü) 21:00¡Á
BSÄ«Æü¡§1/25(Æü) 23:30¡Á
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹ ¥¹¥¿¡¼¡§1/24(ÅÚ) 26:00¡Á
YouTube¡§1/24(ÅÚ) 26:00¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ø¤Î¶¯¤¤Ì´¤òÊú¤¡¢¡ÖÁª¼ê¤È¥³¡¼¥Á¡×¤È¤·¤Æ½ä¤ê²ñ¤Ã¤¿·ëÂ«¤¤¤Î¤ê¤ÈÌÀ±ºÏ©»Ê¡£
±É¸÷¤Î¡È¥á¥À¥ê¥¹¥È¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¤¤¤Î¤ê¤ÏÌ¾¹ÁÇÕ¤ÈÀ¾ÆüËÜ¾®Ãæ³ØÀ¸Âç²ñ¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¡¢¥Ð¥Ã¥¸¥Æ¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÖÅ·ºÍ¾¯½÷¡×ÏµÖ¿¸÷¤ÈÆ±¤¸¥é¥ó¥¯¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦»ñ³Ê¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿ÃæÉô¥Ö¥í¥Ã¥¯Âç²ñ¡£
¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤Î¤ê¤Ï¼«¤é¤¬°ìÈÖ¤Ëµ±¤±¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¨¡¨¡¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¤Ä¤ë¤Þ¤¤¤«¤À
´ÆÆÄ¡§»³ËÜÌ÷µ®
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§²ÖÅÄ½½µ±
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§µµ»³Àé²Æ
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¿¶ÉÕ¡§ÎëÌÚÌÀ»Ò
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È´ÆÆÄ¡¦3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¤³¤¦¤¸
3DCG¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¸ÍÅÄµ®Ç·
3DCG¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§ËÙÀµÂÀÏº
3DCG¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÈÓÅçÅ¯
¿§ºÌÀß·×¡§»³¾å°¦»Ò
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃæÂ¼ÍÕ·î
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÇðÌÚ·òÂÀÏº
ÊÔ½¸¡§Ä¹ºäÃÒ¼ù
²»³Ú¡§ÎÓ¤æ¤¦¤
²»¶Á´ÆÆÄ¡§º£ÀôÍº°ì
²»¶Á¸ú²Ì¡§¾®»³·òÆó
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§»°±º¹§½ã
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§ENGI
©¤Ä¤ë¤Þ¤¤¤«¤À¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¥á¥À¥ê¥¹¥ÈÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
·ëÂ«¤¤¤Î¤ê¡§½ÕÀ¥¤Ê¤Ä¤ß
ÌÀ±ºÏ©»Ê¡§ÂçÄÍ¹ä±û
ÏµÖ¿¸÷¡§»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá
ÌëÂë½ã¡§ÆâÅÄÍºÇÏ
鴗Ä»ÍýÑà¡§¾®»ÔâÃ¶×
鴗Ä»¿µ°ìÏº¡§ºäÂÙÅÍ
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@medalist_PR
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥á¥À¥ê¥¹¥È #medalist
OP¡§HANA¡ÖCold Night¡×
ED¡§Conton Candy¡ÖRookies¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡ÙÂè2´üPVÂè2ÃÆ¡ÃED¼çÂê²Î¡§Conton Candy¡ÖRookies¡×
¢¡Ä¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡§2/15(Æü) 9:30¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
1975Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡ÖPROJECT R.E.D.(Records of Extraordinary Dimensions)¡×¤¬»ÏÆ°¡£Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡ÖÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖPROJECT R.E.D.¡×¤ÎÌ¾¾ÎÄÌ¤ê¡¢ÀÖ¤¤¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬³èÌö¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢º£¸åÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤¬¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë±ü¹Ô¤¤ò¤â¤¿¤»¤ë¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÌÌÅª¤ÊÅ¸³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¥¼¥Í¥é¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÂçÀîÉð¹¨¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§µ×»üÎï¿Í¡ÊÅì±Ç¡Ë
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¼Ç¹â·¼²ð¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡¢üâ¶¶ÎÊÊ¿¡¢ÅÏÉôÂó¿Í¡ÊÅì±Ç¡Ë¡¢Ä¹¶¶¾æÆó¡¢¾®³Þ¸¶ÛÙºÚ¡ÊÅì±Ç¥¨¡¼¥¸¥¨¥ó¥·¡¼¡Ë
µÓËÜ¡§ÉÚ²¬½ß¹¡¢¤Û¤«
´ÆÆÄ¡§Ê¡ÂôÇîÊ¸¡¢¤Û¤«
ÆÃ»£´ÆÆÄ¡§ÐÇÅÄÍÎ¡ÊÆÃ»£¸¦µæ½ê¡Ë
²»³Ú¡§±àÅÄ·òÂÀÏº¡¢ÆàÎÉÍª¼ù
À©ºî¡§¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢Åì±Ç¡¢Åì±Ç¥¨¡¼¥¸¥¨¥ó¥·¡¼
© ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦Åì±ÇAG¡¦Åì±Ç
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@ProjectRED_Toei
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈRED #Ä¶¥®¥ã¥Ð¥ó #ProjectRED #GAVAN #GavanInfinity
¡ÚPROJECT R.E.D.¡Û¡ÖÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡×Ä¶Í½¹ð¶
¢¡»þ¸÷ÂåÍý¿Í -LINK CLICK- ±ÑÅÔÊÓ
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
2026Ç¯2·î¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¥È¥¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤¬¼Ì¤Ã¤¿°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤¬¡Ö»þ¸÷¼Ì¿¿´Û¡×¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¡£
¿¿Áê¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥Ò¥«¥ë¤ÏÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ä¤Ä¥È¥¤È¶¦¤Ë±ÑÅÔ¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÌÜÅª¤òÈë¤á¤¿¿ÍÊª¤¿¤Á¤òÁ°¤Ë¡¢¥Ò¥«¥ë¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Äê¤á¤é¤ì¤¿»à¤Î±¿Ì¿¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
Áí´ÆÆÄ¡§Haolin¡Ê¥ê¡¦¥Ï¥ª¥ê¥ó¡Ë
´ÆÆÄ¡§Ï¥¸µ¸µ
µÓËÜ¡§Haolin¡Ê¥ê¡¦¥Ï¥ª¥ê¥ó¡Ë¡¢Ï¥¸µ¸µ¡¢Çò·§¡¢êÏÌé
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¡§INPLICK
¿§ºÌÀß·×¡§¤Î¤Ü¤ê¤Ï¤ë¤³
²»³Ú¡§Å·Ìç¡¢yuma yamaguchi¡¢Kent watari¡¢¸¤ÍÜÁÕ¡¢À¶ÃÝ¿¿ÆàÈþ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§CMC MEDIA¡¢¾å³¤ÜèÆÃÕ¨Æ°²èÀ©ºîÍ¸Â责Ç¤¸ø»Ê¡¢STUDIO EEK¡¢¾å³¤喵¼Ò³¨Ê¸²½ÅÁÇÅÍ¸Â¸ø»Ê¡¢½Å·Ä¸åÀ¸Æ°²èÅÅ±ÆÍ¸Â¸ø»Ê
ÆüËÜÈÇÀ½ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹
©bilibili/BeDream
¡¦¥¥ã¥¹¥È
Äø¾®»þ(¥Á¥ç¥ó¡¦¥·¥ã¥ª¥·¡¼)¡¿¥È¥¡§Ë±ÊÍø¹Ô
Î¦¸÷(¥ë¡¼Ž¥¥°¥¢¥ó)¡¿¥Ò¥«¥ë¡§Ý¯°æ¹§¹¨
¶¬Îê(¥Á¥ã¥ªŽ¥¥ê¥ó)¡¿¥ê¥ó¡§¸Å²ì°ª
ÎÛæ¡Ê¥ê¥¦¡¦¥·¥ã¥ª¡Ë¡§²Ö¹¾²Æ¼ù
¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@linkclick_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#»þ¸÷ÂåÍý¿Í
¥¢¥Ë¥á¡Ø»þ¸÷ÂåÍý¿Í -LINK CLICK- ±ÑÅÔÊÓ¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼PVÂè2ÃÆ¡ÃÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤¬2026Ç¯2·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï
¢¡Ì¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
2026Ç¯2·î¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè23ÃÆ¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
©ABC-A¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¢¡°Ç¼Çµï ½½Ï»´ü
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ìÅì¡§1/11(Æü) 26:20¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤òÂêºà¤È¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè16ºîÌÜ¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§»³ÀîÅµÉ×¡¢´äùõÂóÌð¡¢Á¥ÅÄ¹¸
±é½Ð¡§Á¥ÅÄ¹¸
µÓËÜ¡§·§ËÜ¹ÀÉð¡¢º´¡¹ÌÚ½¼³Ô¡¢ÀÐ¾å²ÃÆà»Ò
ºî²è¡§ÃÝÃ«ÏÂ¿¿¡¢³¤Ï·¸¶Í¥¡¢ÆüÊëÅí²Ö¡¢¤Ë¤·¤ä¤Þ¤Ò¤í¤·¡õ¤ê¤¨¡¢ÈÓÄÍµ®»Î¡¢»³ÀîÅµÉ×¡¢Â¾
³¨¥³¥ó¥Æ¡§ÉðÆ£À»ÇÏ¡¢µÈÀîÃûÆó¡¢ÃÝÃ«ÏÂ¿¿
À©ºî¶¨ÎÏ¡§ILCASHIPS¡¢LEON STUDIO
À©ºî¡§ILCA
À½ºî¡§¡Ö°Ç¼Çµï¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
©YAM
¡¦¥¥ã¥¹¥È
ÄÅÅÄ´²¼£
Ê¿ÌîÎÉ
À±ÌîÍ¦ÂÀ
À¶¿åÍ¥
ÅÚ²°ºéÅÐ»Ò
ÂçÀÐ¤È¤â¤³
¾®Àô¤è¤¦¡Ê±«ÌÏÍÍ¤Î¥½¥é¥ê¥¹¡Ë
¿Ü³øÎÑÂÀÏº
²¬ÅÄ±§°É
ÏÂÅÄ°ÍÐÔ
ED¡§yosugala¡Ö¥Þ¥¹¥«¥ì¥¤¥É¥Ê¥¤¥È¡×
¡¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á°ìÍ÷
2026¡§Åß
2025¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2024¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2023¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2022¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2021¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2020¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2019¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2018¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2017¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2016¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2015¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2014¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2013¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2012¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2011¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2010¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2009¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2008¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2007¡§²Æ - ½©