ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ë¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤¬»Ï¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯Åß(2025Ç¯12·î¡Á2026Ç¯2·îº¢)¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥¢¥Ë¥á¤Î¿ô¤Ï70ËÜÄ¶¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¿¤á¤Ç¤¹¡£

¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂ³ÊÔ¤¬Â¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¹´ü¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤¬¥·¥ê¡¼¥º5ºîÌÜ¤Î¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ºÇ½ª¾Ï¡Ù¤Ç´°·ë¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¡Ø¥«¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!!¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É Divinez¡Ù¤â¥·¥ê¡¼¥º5ºîÌÜ¤ÇºÇ½ª¾Ï¤Î¡Ø¸¸¿¿À±ÀïÊÔ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥ê¡¼¥º3ºîÌÜ¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ø¼ö½Ñ²öÀï »àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡Ù¡¢¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ »²¥Î¾Ï Âè2¥¯¡¼¥ë¡Ù¡¢¡ØMF¥´¡¼¥¹¥È3rd Season¡Ù¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢ÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤Æ¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó Âè2´ü¡Ù¡¢¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È Âè2´ü¡Ù¡¢¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù(¥·¥ê¡¼¥º2ºîÌÜ)¡¢¡ØÉ±ÍÍ¡È¹éÌä¡É¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹ Âè2´ü¡Ù¡¢¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ-ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS- Âè2´ü¡Ù¡¢¡ØÃÏ¹ö³Ú ÂèÆó´ü¡Ù¡¢¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á Âè2¥¯¡¼¥ë¡Ù¡¢¡ØËâÅÔÀºÊ¼¤Î¥¹¥ì¥¤¥Ö2¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢Â³ÊÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µ×¡¹¤Î¿·ºî¤È¤·¤Æ¡Ø³»¿¿ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤ä¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¢§ÌÜ¼¡É½¼¨

¡¦Í­À´ÀîÎû¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¤Ï½÷¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£

¡¦ÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í-¶ÜÂô°Å»¦ÊÔ-

¡¦¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¢¥ó¥é¥Ã¥¯ WinterÊÔ

¡¦¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤ Âç¿Í¤Ø¤Î³¬ÃÊ

¡¦Â¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á¡ª¡©

¡¦Í¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿´ïÍÑÉÏË³

¡¦¤ï¤¿¤·¤¬Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¥à¥ê¥à¥ê!¡Ê¢¨¥à¥ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿!?¡Ë Âè13ÏÃ¡ÁÂè17ÏÃ

¡¦Í¦¼Ô·º¤Ë½è¤¹ Ä¨È³Í¦¼Ô9004Ââ·ºÌ³µ­Ï¿

¡¦ºÇ¿ä¤·¤ÎµÁ·»¤ò°¦¤Ç¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹À¸¤­¤·¤Þ¤¹¡ª

¡¦Fate/strange Fake

¡¦²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø

¡¦Ëâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë

¡¦MF¥´¡¼¥¹¥È 3rd Season

¡¦°ã¹ñÆüµ­

¡¦¹éÌä¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï

¡¦¥¤¥Á¥´°¥²Î¡Á»¨¤ÇÀ¸¥¤¥­¤ÊËå¤È³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤·»¡Á

¡¦ËÌÅÍ¤Î·ý ·ý²¦·³¥¶¥³¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î

¡¦¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ-ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS- Âè2´ü

¡¦åºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£

¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ºÇ½ª¾Ï

¡¦ÍÄÆëÀ÷¤È¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤

¡¦Ëâ²¦¤ÎÌ¼¤ÏÍ¥¤·¤¹¤®¤ë!!

¡¦°ÛÀ¤³¦¤Îº»ÂÁ¤Ï¼ÒÃÜ¼¡Âè

¡¦¿¿ÌëÃæ¥Ï¡¼¥È¥Á¥å¡¼¥ó

¡¦Í¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ðÇò¤·¤Æ¤ß¤¿¡£

¡¦³»¿¿ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼

¡¦¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ

¡¦¥¢¥ë¥Í¤Î»ö·ïÊí

¡¦29ºÐÆÈ¿ÈÃæ·øËÁ¸±¼Ô¤ÎÆü¾ï

¡¦»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£

¡¦ÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á Âè2¥¯¡¼¥ë

¡¦²º¤ä¤«µ®Â²¤ÎµÙ²Ë¤Î¤¹¤¹¤á¡£

¡¦µ®Â²Å¾À¸¡Á·Ã¤Þ¤ì¤¿À¸¤Þ¤ì¤«¤éºÇ¶¯¤ÎÎÏ¤òÆÀ¤ë¡Á

¡¦¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡ÁÀ¸»º·ÏËâ½Ñ¤ÇÌ¾¤â¤Ê¤­Â¼¤òºÇ¶¯¤Î¾ëºÉÅÔ»Ô¤Ë¡Á

¡¦Æ©ÌÀÃË¤È¿Í´Ö½÷¡Á¤½¤Î¤¦¤ÁÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤Õ¤¿¤ê¡Á

¡¦¥¨¥ê¥¹¤ÎÀ»ÇÕ

¡¦ËâÅÔÀºÊ¼¤Î¥¹¥ì¥¤¥Ö2

¡¦¼ö½Ñ²öÀï »àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ

¡¦¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤­¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦ÅÔ¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤

¡¦¤É¤¦¤»¡¢Îø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À Âè2´ü

¡¦¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷

¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ

¡¦DARK MOON-¹õ¤Î·î:·î¤Îº×ÃÅ-

¡¦¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ï·Ð¸³¿Í¿ô¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡©

¡¦¡Ú¥¢¥Ë¥³¥ß¡ÛÀ»½÷¤Ê¤Î¤Ë¹ñ¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Êø²õÀ£Á°¤ÎÎÙ¹ñ¤ØÍè¤Þ¤·¤¿ ¥·¡¼¥º¥ó2

¡¦¥Ø¥ë¥â¡¼¥É ¡Á¤ä¤ê¤³¤ß¹¥¤­¤Î¥²¡¼¥Þ¡¼¤ÏÇÑÀßÄê¤Î°ÛÀ¤³¦¤ÇÌµÁÐ¤¹¤ë¡Á

¡¦±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ »²¥Î¾Ï Âè2¥¯¡¼¥ë

¡¦¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡Á¥µ¥ó²¦¹ñ¤È¹õ¤Û¤Ã¤ÚÃÄ¤ÎÈëÌ©¡Á

¡¦¥«¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É Divinez ¸¸¿¿À±ÀïÊÔ

¡¦¥é¥Ö¥ë¡õ¥¯¥ë¡¼

¡¦Å¾À¸¤·¤¿¤é¥É¥é¥´¥ó¤ÎÍñ¤À¤Ã¤¿

¡¦¤ªÁ°¤Ï¤Þ¤À¥°¥ó¥Þ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÁÎáÏÂÈÇ¡Á

¡¦TRIGUN STARGAZE

¡¦¥Ç¥Ã¥É¥¢¥«¥¦¥ó¥È

¡¦¿Í³°¶µ¼¼¤Î¿Í´Ö·ù¤¤¶µ»Õ

¡¦Í¦¼Ô¤Î¥¯¥º

¡¦¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î

¡¦ÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ

¡¦¥«¥ä¤Á¤ã¤ó¤Ï¥³¥ï¤¯¤Ê¤¤

¡¦°­ÌòÎá¾î¤ÏÎÙ¹ñ¤Î²¦ÂÀ»Ò¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤ë

¡¦²Ð¶ôÄ»

¡¦ÃÏ¹ö³Ú ÂèÆó´ü

¡¦É±ÍÍ¡È¹éÌä¡É¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹ Âè2´ü

¡¦¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛÂè3´ü

¡¦¥×¥ê¥º¥àÎØÉñ¶Ê

¡¦ÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó Âè2´ü

¡¦¥á¥À¥ê¥¹¥È Âè2´ü

¡¦Ä¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£

¡¦»þ¸÷ÂåÍý¿Í -LINK CLICK- ±ÑÅÔÊÓ

¡¦Ì¾ÃµÄå¥×¥ê¥­¥å¥¢¡ª

¡¦°Ç¼Çµï ½½Ï»´ü



¢¡Í­À´ÀîÎû¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¤Ï½÷¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/4(Æü)¡Á

BS11¡§1/4(Æü)¡Á

AnimeFesta¡§12/12(¶â)¡Á(¥×¥ì¥ß¥¢¥àÈÇ/¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ)

DMM TV¡§12/12(¶â)¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§1/7(¿å)°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¥â¥Æ¤Ê¤¤Âç³ØÀ¸¡¦¶³Ê¿¤ÎÍ£°ì¤Î¼«Ëý¤Ï¡¢ÃËÀ­¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Í­À´ÀîÎû¤È¥¤¥È¥³Æ±»Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£

À®Ä¹¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤º¤Ã¤È²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ëÈÕ¡¢¶³Ê¿¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ËÎû¤¬¤ªÇ¦¤Ó¤ÇÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤Ç¤­¤¿¡ª

¤·¤«¤·¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÎû¤¬ËÜÅö¤Ï¡Ö½÷¡×¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡ª¡©

¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤Æ¤ë¤¯¤»¤Ë¡¢¼Â¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤è¡Ä


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºîÃø¼Ô¡§Àõ·î¤Î¤ê¤È

´ÆÆÄ¡§º´¡¹ÌÚ½ã¿Í

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¥¤¥ë¥«ÂâÄ¹

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Æá¿ÜÎèÆà

¿§ºÌÀß·×¡§¥µ¥¤¥È¥¦

Èþ½ÑÀßÄê¡¦Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¡¦¥­¥à¡¦¥Õ¥¡¥ó

»£±Æ´ÆÆÄ¡§Í­ÇÏÁí°ìÏº

ÊÔ½¸¡§¿·³¤¥³¥¦¥­

²»¶Á´ÆÆÄ¡§»ÊÇÏÌÀÆÁ

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥¯¥í¥³¥Ç¥¤¥ë

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥ì¥ª

À½ºî¡§×ÂÀ±¼Ò

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

Í­À´Àî¶³Ê¿¡§À¾»³¥æ¥¦¥­

Í­À´ÀîÎû¡§¤¢¤Þ¤¤¤ß¤ë¤¯

µÈ²¬»©·î¡§²Æ¼ù´»ºÚ

É¢¤â¤â¤«¡§¿Àºê¤Î¤¨¤ë

µÜ²¼¤Ï¤ë¤Ê¡§²Ö±Æ·Ö

¿ùºêÍÛÆà¡§Í­ÌÀ¤³¤ó¤Ö

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@af_originalMT

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥Ë¥áÍ­À´ÀîÎû

TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ­À´ÀîÎû¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¤Ï½÷¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¡ÙPV

¢¡ÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í-¶ÜÂô°Å»¦ÊÔ-



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡§12/20(ÅÚ) 17:30¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

»þ¤ÏËëËö--¡£

Æ°Íð´¬¤­µ¯¤³¤ëµþ¤Î³¹¤Ë½¸¤¦¼ã¼Ô¤¬¤¤¤¿¡£

¿ÑÀ¸(¤ß¤Ö)Ï²»ÎÁÈ(¤í¤¦¤·¤°¤ß)¡¢ÄÌ¾Î¡È¥ß¥Ö¥í¡É¡£

¤Î¤Á¤Ë¡Ö¿·ÁªÁÈ¡×¤È¤Ê¤ëÈà¤é¤Ï¡¢³¹¤ÎÊ¿²º¤ò¼é¤ë¤¿¤áÌ¿¤ò·ü¤±¤ë¡£

¤Ò¤È¤ê¤Î¿´¤ä¤µ¤·¤¤¾¯Ç¯¡Ö¤Ë¤ª¡×¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¥ß¥Ö¥í¤Ï¡¢Àï¤¤¤ÎÆü¡¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢å«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£

¡Öµþ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Þ¤º°Â½»¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤à¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£¡×

¤Ë¤ª¤Î°ì¸À¤«¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤òÊç½¸¤·¡¢ÁÈ¿¥¤Î³ÈÂç¤ËÄ©¤à¥ß¥Ö¥í¡£

¤·¤«¤·¡¢É®Æ¬¶ÉÄ¹¤Ç¤¢¤ë¶ÜÂô³û¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤ê¡¢ÂâÆâ¤ËµµÎö¤¬À¸¤¸¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¾ù¤ì¤Ê¤¤ÀµµÁ¤¬¸òºø¤·¤¿Ëö¤Ë¡¢Ñ³¤­°Å»¦¤¬Æ°¤­½Ð¤¹--¡£

ÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í-¶ÜÂô°Å»¦ÊÔ-¡¢³«Ëë¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

´ÆÆÄ¡§±©¸¶µ×Èþ»Ò

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Ãö¸¶·òÂÀ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Âç¾ìÍ¥»Ò¡¢À¾ÅÄÈþÌï»Ò¡¢ÃöÀ¥°¦Èþ

²»¶Á´ÆÆÄ¡§µµ»³½Ó¼ù

²»³Ú¡§ÎÓ¤æ¤¦¤­

À©ºî²ñ¼Ò¡§MAHO FILM

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¤Á¤ê¤Ì¤Ë¤ª¡§ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯

ºØÆ£¤Ï¤¸¤á¡§¾®ÎÓÀé¹¸

ÅÄÃæÂÀÏº¡§ËÙ¹¾½Ö

ÅÚÊýºÐ»°¡§°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿

²­ÅÄÁí»Ê¡§¾®Ìî¸­¾Ï

¶ÜÂô³û¡§ÃÝÆâÎÉÂÀ

¶áÆ£Í¦¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ

±ÊÁÒ¿·È¬¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº

¸¶ÅÄº¸Ç·½õ¡§´äºêÎÊÂÀ

»³Æî·É½õ¡§²ÏÀ¾·ò¸ã

Æ£Æ²Ê¿½õ¡§¸ÍÃ«µÆÇ·²ð

°æ¾å¸»»°Ïº¡§¿ù»³µª¾´

¿·¸«¶Ó¡§Çß¸¶Íµ°ìÏº

Ìî¸ý·ò»Ê¡§ÂçÌîÃÒ·É

Ê¿´Ö½Å½õ¡§Á°ÅÄÍº

Ê¿»³¸ÞÏº¡§ÇµÂ¼·ò¼¡

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@miburo_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í

TV¥¢¥Ë¥á¡ØÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¡Ù-¶ÜÂô°Å»¦ÊÔ-¡¡¸ø¼°PVÂè°ìÃÆ¡¿2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡ÊüÁ÷³«»Ï¡ª

¢¡¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¢¥ó¥é¥Ã¥¯ WinterÊÔ



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

MBS¡¦TBS·ÏÎó28¶É¥Í¥Ã¥È¡§12·î25Æü(ÌÚ) 24:10¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¥æ¥Ë¥ª¥ó¤òÎ¢ÀÚ¤ê¡¢±ßÂî¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Ó¥ê¡¼¡£UMA¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¿áÀã¤ÎÃæ¡¢¥ª¡¼¥¿¥àÀï¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¡¢ÉÔ»à¤ÈÉÔ±¿¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£

¤½¤³¤Ë¥¸¥å¥¤¥¹¤¬¸½¤ì¡¢¸ÅÂå°äÊª¤Ï¿À¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¥¢¡¼¥¯¤¬¤¢¤È1²ó¤Î¥ë¡¼¥×¤·¤«¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¡È¿À¤òÅÝ¤¹¡É¤¿¤á¤Ë¶¦¤ËÀï¤¤ÉÔ±¿¤ËÅÒ¤±¤è¤¦¤ÈÀâÆÀ¤ò»î¤ß¤ë¡£¤À¤¬¥Ó¥ê¡¼¤Ï¡Ö²¶Ã£¤ÏÁÈ¤á¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¤Î¤À¤Ã¤¿¡£

¤½¤·¤Æ¥¢¡¼¥¯¤È¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È²èºö¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥ê¡¼¤Î»×ÏÇ¤Ëµ¤¤Å¤¯¥¸¥å¥¤¥¹¤À¤¬¡¢UMA¤âÆþ¤êÍð¤ì¤Æ¤Î·ãÆ®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

¸ß¤¤¤ÎÀµµÁ¤Ë³Ð¸ç¤ò·è¤á¡¢²×Îõ¤ËÇ÷¤ë¥¸¥å¥¤¥¹¤Î·õ¤Ë¡¢Â¾¤ÎÈÝÄê¼Ô¤ÎÇ½ÎÏ¤È½Æ¤ÇÂÐ¤¹¤ë¥Ó¥ê¡¼¡£¥Ó¥ê¡¼¤¬¿¿¤ËÍß¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡½¡½

°ìÊý¡¢¥ª¡¼¥¿¥à¤Î¥³¥¢¤òÊá³Í¤·¤¿¥¢¥ó¥Ç¥£¤ÈÉ÷»Ò¤Ï¡¢¶õÏ©¤Ç¥µ¥Þ¡¼Æ¤È²¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥¸¥å¥¤¥¹¤¬¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¤ò¥¢¥ó¥Ç¥£¤ËÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¥Ó¥ê¡¼¤ËÆÉ¤Þ¤ì¡¢Êü¤¿¤ì¤¿»ÉµÒ¤¬¶õÃæ¤«¤éÆó¿Í¤Ë½±¤¤Íè¤ë¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¸ÍÄÍ·ÄÊ¸

´ÆÆÄ¡¦³¨¥³¥ó¥Æ¡¦±é½Ð¡§ËÑÀ­¸ü

µÓËÜ¡§ù¥Åç³ÙÅÍ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¼é²¬±Ñ¹Ô¡¢ÀÐËÜ½Ô°ì

UMA¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»°ÎØÏÂ¹¨

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÀãÂÌ

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¥ë¥¬¥ë¡¦¥ä¥ó

¿§ºÌÀß·×¡§¿åÌî°¦»Ò

»£±Æ´ÆÆÄ¡§¥µ¥¤¥È¥¦¥¿¥«¥ª

3D¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¿ûÍ§É§

ÊÔ½¸¡§×¢À¥À¶»Ö

²»³Ú¡§Ëö×¢·ò°ìÏº

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î

´ë²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§UNLIMITED PRODUCE by TMS

³«È¯¶¨ÎÏ¡§david production

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§E&H production

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥¢¥ó¥Ç¥£¡§ÃæÂ¼Íª°ì

½Ð±ÀÉ÷»Ò¡§²Â¸¶Ë¨»Þ

¥¸¥å¥¤¥¹¡§°ËÀ¥çýè½Ìé

¥Ó¥ê¡¼¡§¾®»³ÎÏÌé

¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ

¥Æ¥é¡¼¡§¾®Ìî¸­¾Ï

¥Ð¥é¥ó¥¹¡§»Ò°ÂÉð¿Í

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@undeadunluck_an

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¢¥ó¥é¥Ã¥¯ #¥¢¥ó¥Ç¥é

OP¡§½÷²¦Ëª¡Ö01¡×

ED¡§½÷²¦Ëª¡Ö02¡×

TVSP¡Ø¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¢¥ó¥é¥Ã¥¯¡ÙWinterÊÔ ¥á¥¤¥óPV¡¿Undead Unluck |Main Trailer

¢¡¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤ Âç¿Í¤Ø¤Î³¬ÃÊ



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§12/31(¿å) 22:00¡Á

BS11¡§12/31(¿å) 22:00¡Á

¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§12/31(¿å) 22:00¡Á

·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡§12/31(¿å) 24:00¡Á

MBS¡§1/2(¶â) 25:15¡Á

RKB¡§1/3(ÅÚ) 26:35¡Á

TeNY¡§1/4(Æü) 26:00¡Á

Amazon Prime Video¡§12/31(¿å) 24:00¡Á¡Ú¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¡Û

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡Ö¤É¤ì¤â²û¤«¤·¤¯¤Æ¡¢Á´¤Æ¤¬¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¡£¡×

½¨ºÍ¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¥¨¥ê¡¼¥È¹»¡¦½¨ÃÎ±¡³Ø±à

¤½¤ÎÀ¸ÅÌ²ñ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Éû²ñÄ¹¡¦»ÍµÜ¤«¤°¤ä¤ÈÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¡¦Çò¶ä¸æ¹Ô¡£

2¿Í¤ÏÄ¹¤­¤Ë¤ï¤¿¤ëÎø°¦Æ¬Ç¾Àï¤ÎËö¡¢¸òºÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä

·îÆü¤ÏÎ®¤ì¡¢Éô²°¤Ç¤Ò¤È¤ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄ¯¤á¤ë¤«¤°¤ä¡£

¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Çò¶ä¤ä½¨ÃÎ±¡³Ø±à¤ÎÃç´Ö¤È²á¤´¤·¤¿»×¤¤½Ð¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

²û¤«¤·¤µ¤Ë¿»¤ê¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ëÅÙ¡¢¤«¤°¤ä¤Î»×¤¤½Ð¤¬ÁÉ¤ë¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÀÖºä¥¢¥«

´ÆÆÄ¡§È«»³¼é

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§È¬¿ÒÍµ»Ò

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§Àî¾åÅ¯Ìé¡¦´äºêÎáÆà

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÌÚÆ£µ®Ç·

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¼ãÎÓÎ¤¼Ó

Èþ½ÑÀßÄê¡§Ê¿µÁ¼ùÌï

¿§ºÌÀß·×¡§¥Û¥«¥ê¥«¥Ê¥³

CG´ÆÆÄ¡§·ªÎÓÍµµª

»£±Æ´ÆÆÄ¡§¿®Àî¸øºÈ

ÊÔ½¸¡§¾¾¸¶Íý·Ã

²»³Ú¡§±©²¬²Â

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î

À©ºî¡§A-1 Pictures

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

»ÍµÜ¤«¤°¤ä¡§¸Å²ì°ª

Çò¶ä¸æ¹Ô¡§¸ÅÀî¿µ

Æ£¸¶Àé²Ö¡§¾®¸¶¹¥Èþ

ÀÐ¾åÍ¥¡§ÎëÌÚÖÅÂÁ

°Ë°æÌî¥ß¥³¡§ÉÙÅÄÈþÍ«

Ááºä°¦¡§²Ö¼é¤æ¤ß¤ê

¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§ÀÄ»³¾÷

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@anime_kaguya

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤«¤°¤äÍÍ

OP¡§ÎëÌÚ²íÇ· feat. ¸Å²ì°ª¡Ö¥¢¥Ö¥Ê¥¤¥­¥ª¥¯¡×

¡Ø¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤ Âç¿Í¤Ø¤Î³¬ÃÊ¡ÙËÜPV¡Ã2025Ç¯12·î31Æü(¿å)ÊüÁ÷¡ª

¢¡Â¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á¡ª¡©



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/3(ÅÚ) 25:00¡Á

BS11¡§1/3(ÅÚ) 25:00¡Á

U-NEXT¡§12/31(¿å) 24:00¡Á

¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§12/31(¿å) 24:00¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§1/3(ÅÚ) 25:00°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¿ä¤·¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤ë¹â¹»À¸¡¦ÌÚ²¼¤¦¤¿¤²¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ëF/ACE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Ê¡¸¶Â¿Ê¹¤¯¤ó¤òÁ´ÎÏ±þ±çÃæ¡£

Æü¡¹¿ä¤·³è¤ËÎå¤à¤¦¤¿¤²¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü²È»öÂå¹Ô¤Î¥Ð¥¤¥ÈÃæ¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡½¡½¤Þ¤µ¤«¤Î¿ä¤·¤Î²È¡ª¡©

¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î¥»¥¯¥·¡¼¡õ¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê´°àú¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ê¡¢¥¸¥á¥¸¥á±¢¥­¥ã¤Ç¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¥¼¥í¤ÎÂ¿Ê¹¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡ª

¡ÖËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤±³¤Ä¤­¥¯¥½ÌîÏº¤Ç¡Ä¡ÄËÜÍè¤Ê¤é±þ±ç¤µ¤ì¤ë²ÁÃÍ¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Ê¥Ë¥»¥â¥Î¡Ä¡Ä¡×

¡Ö¤Ï¡©¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦çÓ¤á¤Æ¤Þ¤¹¡©Â¿Ê¹¤¯¤ó¤Ï²æ¡¹¤ÎÀ¤³¦¤ò¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Çú¥¤¥±Å·ºÍ¸Åº£ÌµÁÐ¡ª¤¤¤ï¤Ð¿À¡ª¤¿¤È¤¨ËÜ¿Í¤Ç¤â¥¢¥ó¥Á¤Ë¤Ï¶þ¤·¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¡ª¡ÊÊ¡¸¶Â¿Ê¹Á´¹ÎÄê¡Ë¡×

¿ä¤·¤ÎÎ¢¤Î´é¤ËÆ°ÍÉ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¥¸¥á¥¸¥áÂ¿Ê¹¤¯¤ó¤Ë¤â¤È¤­¤á¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡ª¡©

¾Ð¤¨¤Æ¶¦´¶¡ª¤­¤å¤ó¤­¤å¤óÌå¤¨¤Æ¡¢¾ÂÍî¤Á³ÎÄê¡ª

¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¿ä¤·³è¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£ÇúÃÂ¡ª¡ª¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§»ÕÁö¤æ¤­

´ÆÆÄ¡§±Ê²¬ÃÒ²Â

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§±Ê°æÀé¾½

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°ËÅìÍÕ»Ò

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§°ËÅìÍÕ»Ò¡¢ÀéÍÕ½¼¡¢ÏªÌÚ°¦Î¤

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Æ£°æË¨°Í

²»³Ú¡§Âç´Ö¡¹¹·¡¢ÅÄÞ¼²Æ³¤

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Í¾ÎÏ

CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§Ìç´Ö°¼¹á

¥é¥¤¥ÖCG¶¨ÎÏ¡§¥µ¥ó¥¸¥²¥ó

2D¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µÈ³ÀÀ¿

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÀÄúËÉ÷¹á

¿§ºÌÀß·×¡§ÌÚÂ¼ÈþÊÝ

ÊÔ½¸¡§ÂíÀî»°ÃÒ¡ÊREAL-T¡Ë

²»¶Á´ÆÆÄ¡§Âç»ûÊ¸É§

²»¶Á¸ú²Ì¡§À¾º´ÃÎ»Ò

²»¶ÁÀ©ºî¡§ÅÄÃæÍý·Ã

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§J.C.STAFF

À½ºî¡§¾¾ÃÝ¡¦¥­¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¡¦ÇòÀô¼Ò

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÌÚ²¼¤¦¤¿¤²¡§Áá¸«º»¿¥

Ê¡¸¶Â¿Ê¹¡§ÇÈÂ¿ÌîæÆ

ºä¸ýºùÍø¡§ÀéÍÕæÆÌé

µÌ·É¿Í¡§È«ÃæÍ´

ÀÐ¶¶¥Ê¥Ä¥­¡§Å·ùõÞæÊ¿

¹ÃÈåÎÑÂÀÏº¡§Ä¹²¬Î¶Êâ

Æ£ÅÄ¾Ä¡§¿åÃæ²í¾Ï

ÇòÀÐÀô¡§ËÜÅÄµ®»Ò

·ëºÚ¡§Ê¡ÀÑº»Ìí

è½»Ò¡§Ê¿»³¤æ¤ê¤«

ÌÚ²¼¤Û¤Þ¤ì¡§º´¡¹ÌÚÎÜÆà

ÌÚ²¼¤ä¤Þ¤È¡§¼·À¥ºÌ²Æ

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@Tamon_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Â¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á #Tamon_anime

TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á!?¡×PVÂè2ÃÆ¡Ã2026Ç¯1·î3Æü(ÅÚ)25:00¤è¤êÊüÁ÷&ÇÛ¿®³«»Ï¡ª

¢¡Í¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿´ïÍÑÉÏË³



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/4(Æü) 22:30¡Á

BSÆü¥Æ¥ì¡§1/5(·î) 24:30¡Á

ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡§1/5(·î) 26:59¡Á

AT-X¡§1/7(¿å) 22:00¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§12/31(¿å) 24:00¡Á

ABEMA¡§12/31(¿å) 24:00¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§1/4(Æü) 23:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤â¤¦¡Ø´ïÍÑÉÏË³¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¡ª

¤¤¤Ä¤«¡ØËüÇ½¼Ô¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃµº÷¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡ª

¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡Ä¡Ä

½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÍ¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¤«¤é¼ÂÎÏÉÔÂ­¤òÍýÍ³¤ËÄÉÊü¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¥ª¥ë¥ó¡¦¥É¥¥¡¼¥é¡£

¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ú·õ»Î¡Û¤«¤é¡ÚÉÕÍ¿½Ñ»Î¡Û¤Ø¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤·¡¢ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿Ëâ½Ñ¤ÇÃç´Ö¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤­¤¿¥ª¥ë¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅþÄì¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤­¤¿¤Ï¤º¤ÎÃç´Ö¤«¤é¤â¡Ø´ïÍÑÉÏË³¡Ù¤À¤È¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸åÇ¤¼Ô¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¼º°Õ¤Î¤Ê¤«¡¢¡ÖÍ¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¥ª¥ë¥ó¤ÏÃµº÷¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¡¢¥½¥í³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£

È´¤±Íî¤Á¤¿µ­²±¡Ä

ÍýÉÔ¿Ô¤µ¤Ø¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÎÏ¡Ä

¿·¤¿¤Ê¤ë½Ð²ñ¤¤¤Î¿ô¡¹¤¬¡¢¥ª¥ë¥ó¤Î±¿Ì¿¤òÂç¤­¤¯ÊÑ¤¨¤ë¡£

ÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤ò¸î¤ë¤¿¤á

µæ¶Ë¤Î¡Ø´ïÍÑÉÏË³¡Ù¤Ï¡¢ºÇ¶¯¤Î¡ØËüÇ½¼Ô¡Ù¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆÍ¤­¿Ê¤à¡£

ÂçµÕÅ¾¤Î°ÛÀ¤³¦²¦Æ»¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬³«Ëë¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÅÔ¿À¼ù

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¤­¤µ¤é¤®¤æ¤ê

¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡§¤è¤Í¤¾¤¦

´ÆÆÄ¡§¿À¸ÍÍÎ¹Ô

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÎëÌÚ²í»ì

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃæÂ¼Ä¾¿Í

Éû´ÆÆÄ¡§ÀîËÜÏÂÎ´

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÄÚ°æ·òÂÀ¡ÊÁðÆå¡Ë

¿§ºÌÀß·×¡§ÃÓÅÄ¤Ò¤È¤ß

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÅÄÃæ¹±»Ì¡Ê¥ì¥¢¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ë

3D¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¼¼±òÍ¦µ±

3D´Æ½¤¡§Àî¸¶ÃÒ¹°

ÆÃ¸ú¡¦2D¥ï¡¼¥¯¥¹¡§±×»ÒÅµ»Ò

ÊÔ½¸¡§µÈÉð¾­¿Í

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ßÀÌî¹âÇ¯

²»¶Á¸ú²Ì¡§ÃæÅç¾¡Âç

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥°¥í¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó

²»³Ú¡§È¾ÅÄÍã

²»³ÚÀ©ºî¡§¥é¥ó¥Æ¥£¥¹

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§animation studio42

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥ª¥ë¥ó¡¦¥É¥¥¡¼¥é¡§ÂçÄÍ¹ä±û

¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥¯¥í¡¼¥Ç¥ë¡§Î©²ÖÆüºÚ

¥»¥ë¥Þ¡¦¥¯¥í¡¼¥Ç¥ë¡§ÂçÀ¾º»¿¥

¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ï¡¼¥É¡§ÂçÃÏÍÕ

¥­¥ã¥í¥é¥¤¥ó¡¦¥¤¥ó¥°¥í¥Ã¥È¡§ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á

¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥«¡¼¥Ç¥£¥Õ¡§ÃæÅç¥è¥·¥­

¥ë¡¼¥Ê¡¦¥Õ¥í¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥È¡§ÅÄß·çý½ã

¥¢¥Í¥ê¡¦¥ï¥¤¥ë¥º¡§ÅÏÉô¼ÓµÝ

¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥â¡¼¥º¥ì¥¤¡§Ëß»Ò¸¶¹¯

¥Õ¥£¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¡§Âçµ×ÊÝÎÜÈþ

¥ì¥¤¥ó¡¦¥Ï¥°¥¦¥§¥ë¡§¿¼Àî¶Ü°¡

¥ë¥¯¥ì¡¼¥·¥ã¡¦¥ª¡¼¥Æ¥£¥¹¡§ÂçÁÒÄÝ

¥¦¥£¥ë¥¯¥¹¡¦¥»¥ô¥¡¥ê¡¼¡§ßÀ·ò¿Í

¥·¥ª¥ó¡¦¥Ê¥¹¥¿¥Á¥¦¥à¡§Æ£ÅÄ°«

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@kiyou_bimbou

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#´ïÍÑÉÏË³

OP¡§¾ï°Ç¥È¥ï¡Ö¥·¥ë¥Ù¡×

ED¡§Nowlu¡Ösukuu¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿´ïÍÑÉÏË³¡ÙÊüÁ÷Ä¾Á°PV¡Ã2026Ç¯1·î1ÆüÀè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï¡ª

¢¡¤ï¤¿¤·¤¬Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¥à¥ê¥à¥ê!¡Ê¢¨¥à¥ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿!?¡Ë Âè13ÏÃ¡ÁÂè17ÏÃ



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§12/31(¿å) 25:00¡Á

BS11¡§12/31(¿å) 25:00¡Á

AT-X¡§1/10(ÅÚ) 17:00¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§12/31(¿å) 27:30¡Á

¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º¡§12/31(¿å) 27:30¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§1/3(ÅÚ) 27:30°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¸¶ºî¤Ï¥À¥Ã¥·¥å¥¨¥Ã¥¯¥¹Ê¸¸Ë¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®Àâ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢ËÜÊÔ¤Ï´û´©8´¬¡£2025Ç¯²Æ¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ³ÊÔ5ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¤¬¡Ö¤ï¤¿¤·¤¬Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¥à¥ê¥à¥ê¡ª¡Ê¢¨¥à¥ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿!?¡Ë¡Á¥Í¥¯¥¹¥È¥·¥ã¥¤¥ó¡ª¡Á¡×¤ÈÂê¤·¤Æ2025Ç¯11·î¤Ë·à¾ì¤ÇÀè¹Ô¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¤ß¤«¤ß¤Æ¤ì¤ó

¥¤¥é¥¹¥È¡§ÃÝÅè¤¨¤¯

´ÆÆÄ¡§Æâ¾ÂºÚÅ¦

¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§²Ã¸ÍÍÀÉ×

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¹ÓÀîÌ­µ×

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§kojikoji

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ËÙ¤¿¤¨»Ò¡¢ÌðÇëÍø¹¬¡¢¸¶ÀéÍÚ

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§¶â»ÒÈþºé¡¢¿¹Ã«½Õ¼ù¡¢±öÀîµ®»Ë¡¢»þÇµ¥­¥Î¡¢°¤¸«·½Ç·²ð¡¢¿·°æÃ£Ìé¡¢´ßËÜÀ¿»Ê¡¢¿Î°æ³Ø¡¢ºäùõÃé

¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§ÀÐ°æµ×Íº

¿§ºÌÀß·×¡§´ØËÜÈþÄÅ»Ò

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¹âÌÚÍ¤Íü¡¢ÅÏÊÕ²Â¿Í

Èþ½ÑÀßÄê¡§¹âÌÚÍ¤Íü¡¢¾åÅÄ¿ð¹á¡¢ÅÄÃæ¹§Åµ¡¢³Ý°æÎæ¡¢¿·°æ²ÂÆà¡¢ËÜÅÄ¤³¤¦¤Ø¤¤

»£±Æ´ÆÆÄ¡§»Õ²¬ÂóËá

ÊÔ½¸¡§ÃãÔ¤°ìÏº

²»¶Á´ÆÆÄ¡§»³¸ýµ®Ç·

²»¶ÁÀ©ºî¡§HALF H¡¦P STUDIO

²»³Ú¡§Æ£ß··Ä¾»

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§studio MOTHER

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

´Å¿¥¤ì¤Ê»Ò¡§ÃæÂ¼¥«¥ó¥Ê

²¦ÄÍ¿¿Í£¡§ÂçÀ¾º»¿¥

À¥Ì¾»çÍÛ²Ö¡§°Âã·Í³¹áÎ¤

¶×¼Ó·î¡§»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá

¾®Ìø¹áÊæ¡§ÅÄÃæµ®»Ò

´Å¿¥ÍÚÆà¡§ÁêÎÉçýÍ¥

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@watanare_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤ï¤¿¤Ê¤ì¥¢¥Ë¥á

¢¡Í¦¼Ô·º¤Ë½è¤¹ Ä¨È³Í¦¼Ô9004Ââ·ºÌ³µ­Ï¿



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/3(ÅÚ) 22:00¡Á(Âè2²ó¤Ï1/15(ÌÚ) 22:30¡Á)

BSÆü¥Æ¥ì¡§1/3(ÅÚ) 23:00¡Á(Âè2²ó¤Ï1/15(ÌÚ) 25:00¡Á)

´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡§1/3(ÅÚ) 27:45¡Á(Âè2²ó¤Ï1/15(ÌÚ) 25:45¡Á)

¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥Ó¡§1/8(ÌÚ) 25:29¡Á

Ä¹ÌîÊüÁ÷¡§1/8(ÌÚ) 25:35¡Á(Âè2²ó°Ê¹ß¤Ï25:20¡Á)

¥Æ¥ì¥Ó¿·¹­Åç¡§1/8(ÌÚ) 25:50¡Á

¥Æ¥ì¥Ó¥æ¡¼Ê¡Åç¡§1/8(ÌÚ) 25:57¡Á(Âè2²ó°Ê¹ß¤Ï24:59¡Á)

ÀÄ¿¹ÊüÁ÷¡§1/8(ÌÚ) 25:54¡Á

½©ÅÄÄ«ÆüÊüÁ÷¡§1/8(ÌÚ) 25:56¡Á(Âè2²ó°Ê¹ß¤Ï25:50¡Á)

RKBËèÆüÊüÁ÷¡§1/8(ÌÚ) 25:59¡Á

Î°µåÊüÁ÷¡§1/8(ÌÚ) 26:00¡Á(Âè2²ó°Ê¹ß¤Ï25:31¡Á)

Ä¹ºê¹ñºÝ¥Æ¥ì¥Ó¡§1/8(ÌÚ) 26:04¡Á

¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¡§1/8(ÌÚ) 26:20¡Á(Âè2²ó°Ê¹ß¤Ï26:25¡Á)

¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¥Æ¥ì¥Ó¡§1/8(ÌÚ) 26:26¡Á(Âè2²ó°Ê¹ß¤Ï26:22¡Á)

ÂçÊ¬ÊüÁ÷¡§1/8(ÌÚ) 26:26¡Á

¥Æ¥ì¥Ó»³¸ý¡§1/8(ÌÚ) 26:30¡Á

¥á¡Á¥Æ¥ì¡§1/8(ÌÚ) 26:36¡Á(Âè2²ó°Ê¹ß¤Ï26:30¡Á)

IBC´ä¼êÊüÁ÷¡§1/8(ÌÚ) 26:58¡Á

»Í¹ñÊüÁ÷¡§1/8(ÌÚ) 27:07¡Á

AT-X¡§1/9(¶â) 22:30¡Á

¿·³ãÊüÁ÷¡§1/9(¶â) 25:53¡Á

¤¢¤¤¥Æ¥ì¥Ó¡§1/9(¶â) 25:53¡Á

¥Æ¥ì¥Ó»³Íü¡§1/9(¶â) 26:55¡Á

¥Æ¥ì¥Ó¥æ¡¼»³·Á¡§1/10(ÅÚ) 24:28¡Á(Âè2²ó°Ê¹ß¤Ï24:58¡Á)

Ê¡°æ¥Æ¥ì¥Ó¡§1/10(ÅÚ) 25:15¡Á

ÆüËÜ³¤¥Æ¥ì¥Ó¡§1/10(ÅÚ) 26:00¡Á

¼¯»ùÅçÊüÁ÷¡§1/10(ÅÚ) 26:30¡Á

HTBËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥Ó¡§1/11(Æü) 25:45¡Á

Amazon Prime Video¡§1/3(ÅÚ) 22:00¡Á(Âè2²ó¤Ï1/15(ÌÚ) 22:30¡Á)

Â¾ÇÛ¿®¡§1/6(²Ð) 22:00°Ê¹ß½ç¼¡

¢¨½é²ó¤Ï60Ê¬³ÈÂçSP

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

Í¦¼Ô¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ÇºÇ°­¤Î·ºÈ³¤Ç¤¢¤ë¡£

Âçºá¤òÈÈ¤·¤¿¼Ô¤¬¡ÖÍ¦¼Ô¡×¤È¤Ê¤ê¡¢Ëâ²¦¤ÈÀï¤¦·ºÈ³¤ò²Ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£

»¦¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤âÁÉÀ¸¤µ¤ì¡¢»à¤Ì¤³¤È¤¹¤éµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£

Í¦¼Ô·º¤Ë½è¤µ¤ì¤¿¸µÀ»µ³»ÎÃÄÄ¹¤Î¥¶¥¤¥í¡¦¥Õ¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ä¤Ï¡¢À­³ÊÇËÃ¾¼Ô¤¿¤Á¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿Ä¨È³Í¦¼ÔÉôÂâ¤òÎ¨¤¤¡¢Àï¤¤¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¿¡£

²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¥¶¥¤¥í¤ÏºÇ¶¯¤ÎÀ¸ÂÎÊ¼´ï¤Î°ì¿Í¡¢·õ¤Î¡Ô½÷¿À¡Õ¥Æ¥ª¥ê¥Ã¥¿¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£

¡ÖÅ¨¤òÝÓÌÇ¤·¤¿¶Ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»ä¤òË«¤á»¾¤¨¡Ä¡Ä¤½¤·¤ÆÆ¬¤òÉï¤Ç¤Ê¤µ¤¤¡×

À¸¤­È´¤¯¤¿¤á¡¢¼«¤é¤ò´Ù¤ì¤¿¼Ô¤ØÉü½²¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡½¡½¡£

¡Ô½÷¿À¡Õ¤È·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¥¶¥¤¥í¤Ï¡¢ÀäË¾Åª¤ÊÀ¤³¦¤ÇßõÎõ¤ÊÆ®Áè¤È±¢ËÅ¤Î±²Ãæ¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¯¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¥í¥±¥Ã¥È¾¦²ñ

¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§¤á¤Õ¤£¤¹¤È

´ÆÆÄ¡§üâÅè¹¨Ç·

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§Ãö¸¶·òÂÀ

½õ´ÆÆÄ¡¦¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ãæ¾®Ï©²Âµ£

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÌîÅÄÌÔ

À¤³¦´ÑÀßÄê¡§ÃÓ¿®¹§

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿ÜÀî¹¯ÂÀ

¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸÷ÅÄ»ËÎ¼

¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§¿ÜÀî¹¯ÂÀ¡¢¼°ÃÏ ¹¬´î¡¢¹õºêÈ»¿Í¡¢Ê¿ÎÓ¹Ò¡¢ÅÚ°æÅÄÎµ·ò

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÅÏÊÕÍªÍ´

¿§ºÌ´ÆÆÄ¡§Çßºê¤Ò¤í¤³

»£±Æ´ÆÆÄ¡§´ØÃ«Ç½¹°

3DCG¡§ENGI

2D¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡§ÅÐºä¿¿ÍýºÚ(²è¶¸)

ÊÔ½¸¡§¾®¸ýÍýºÚ

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¿¹ÅÄÍ´°ì

²»¶ÁÀ©ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó

²»³Ú¡§Âìß·½ÓÊå¡ÊTRYTONELABO¡Ë

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÁýÈø¾­»Ë

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ªKAI

À½ºî¡§Í¦¼Ô·º¤Ë½è¤¹À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥¶¥¤¥í¡¦¥Õ¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ä¡§°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿

¥Æ¥ª¥ê¥Ã¥¿¡§ÈÓÄÍËã·ë

¥Ñ¥È¡¼¥·¥§¡¦¥­¥ô¥£¥¢¡§ÀÐ¾åÀÅ¹á

¥É¥Ã¥¿¡¦¥ë¥º¥é¥¹¡§ËÙ¹¾½Ö

¥Ù¥Í¥Æ¥£¥à¡¦¥ì¥ª¥×¡¼¥ë¡§ÅÚ´ôÈ»°ì

¥Î¥ë¥¬¥æ¡¦¥»¥ó¥ê¥Ã¥¸¡§¾åÅÄà¢»Ê

¥¿¥Ä¥ä¡§¾¾²¬Ä÷¾ç

¥Ä¥¡¡¼¥ô¡§Ê¡Åç½á

¥¸¥§¥¤¥¹¡¦¥Ñ¡¼¥Á¥é¥¯¥È¡§ÀéÍÕæÆÌé

¥Ë¡¼¥ê¥£¡§Æü³ÞÍÛ»Ò

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@yushakei_PJ

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Í¦¼Ô·º¤Ë½è¤¹ #yushakei

OP¡§SPYAIR¡ÖKill the Noise¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô·º¤Ë½è¤¹¡ÙPVÂè2ÃÆ¡Ã2026Ç¯1·îÊüÁ÷³«»Ï

¢¡ºÇ¿ä¤·¤ÎµÁ·»¤ò°¦¤Ç¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹À¸¤­¤·¤Þ¤¹¡ª



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

tvk¡§1/6(²Ð) 21:55¡Á

Amazon Prime Video¡§1/3(ÅÚ) 22:00¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§1/6(²Ð) 22:00°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢ÉÏË³µ®Â²¤ÎÂ©»Ò¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¡£

ÉÂ¤Î¤»¤¤¤ÇËâË¡¤â»È¤¨¤º¡¢Ã»Ì¿¤Ê±¿Ì¿¤òÇØÉé¤Ã¤¿Èà¤Ï¸ø¼ß²È¤Ë°ú¤­¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£

¤½¤³¤Ç¡¢µÁ·»¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÁ°À¤¤Î¡ØºÇ¿ä¤·¡Ù¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ë¥·¥¹¤À¤Ã¤¿¡£

¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤Ä¤Þ¤ê²¶¤Ã¤ÆºÇ¿ä¤·¤ÎµÁÄï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î⁉¡×

¤·¤«¤â¡¢¥²¡¼¥à¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÅ¸³«¤À¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ç¥ª¥ë¥·¥¹¤Ï¾Ð´é¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª

¤½¤Î±¿Ì¿¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¿ä¤·¤ò°¦¤ÇÂ³¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥ë¥Ð¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉÂ¤ò¼£¤·¡¢¥ª¥ë¥·¥¹¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Æ¡½¡½!?

Å¾À¸°¦¤µ¤ìÎáÂ©¤¬¡¢Á´ÎÏ¤Ç±¿Ì¿¤òÇ±¤¸¶Ê¤²¤ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤Û¤Î¤Ü¤Î°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥¤¥Õ¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºîÌ¡²è¡§Ä«ÍÛÅ·Ëþ¡¢ÄÔËÜ»Ì

¸¶ºî¾®Àâ¡§Ä«ÍÛÅ·Ëþ

¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§¥«¥º¥¢¥­

´ÆÆÄ¡§¿¹²¼Íµ²ð

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¼êÄÍÀô

²»³Ú¡§YAMAAD¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É

²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°±ºÌ¯»Ò

²»¶Á¸ú²Ì¡§Âð´ÖËãÉ±

À©ºîÅý³ç¡§¹â¶¶ÏÂÌé

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Imagica Infos¡¿Imageworks Studio

À½ºî¡§¡ÖºÇ¿ä¤·¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥¢¥ë¥Ð¡§Â¼À¥Êâ

¥ª¥ë¥·¥¹¡§Áó°ææÆÂÀ

¥Ï¥ë¥¹¡§Ã¤¼éÎâÏº

¥Õ¥í¡¼¥í¡§Ä»±Û¤Þ¤¢¤ä

¥Ö¥ë¡¼¥Î¡§¹­À¥ÍµÌé

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@baloon_project

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤µ¤¤¤ª¤·

ED¡§Áó°ææÆÂÀ¡ÖEndless You¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¿ä¤·¤ÎµÁ·»¤ò°¦¤Ç¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹À¸¤­¤·¤Þ¤¹¡ª¡ÙPVÂè2ÃÆ

¢¡Fate/strange Fake



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/3(ÅÚ) 23:30¡Á(TVSP¡ÖWhispers of Dawn¡×¡ÜÂè1ÏÃ¡Ö±ÑÎî»ö·ï¡×¤Î90Ê¬SP)

BS11¡§1/3(ÅÚ) 23:30¡Á(TVSP¡ÖWhispers of Dawn¡×¡ÜÂè1ÏÃ¡Ö±ÑÎî»ö·ï¡×¤Î90Ê¬SP)

·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡§1/3(ÅÚ) 23:30¡Á(TVSP¡ÖWhispers of Dawn¡×¡ÜÂè1ÏÃ¡Ö±ÑÎî»ö·ï¡×¤Î90Ê¬SP)

¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§1/3(ÅÚ) 23:30¡Á(TVSP¡ÖWhispers of Dawn¡×¡ÜÂè1ÏÃ¡Ö±ÑÎî»ö·ï¡×¤Î90Ê¬SP)

AT-X¡§1/4(Æü) 21:00¡Á(TVSP¡ÖWhispers of Dawn¡×¡ÜÂè1ÏÃ¡Ö±ÑÎî»ö·ï¡×¤Î90Ê¬SP¡¦Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï22:00¡Á)

MBS¡§1/10(ÅÚ) 27:08¡Á(Âè1ÏÃ¡Ö±ÑÎî»ö·ï¡×¡ÜÂè2ÏÃ¡Ö·²ÁüVSµõÁü¡×Ï¢Â³ÊüÁ÷Í½Äê)

ABEMA¡§1/3(ÅÚ) 23:30¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/3(ÅÚ) 23:30¡Á

U-NEXT¡§1/3(ÅÚ) 23:30¡Á

¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§1/3(ÅÚ) 23:30¡Á

Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

Ëâ½Ñ»Õ¡Ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ó¤È±ÑÎî¡Ò¥µ¡¼¥ô¥¡¥ó¥È¡Ó¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´ê¤¤¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë´êË¾µ¡¡ÖÀ»ÇÕ¡×¤ò¤á¤°¤êÀï¤¦¡½¡½¡ÖÀ»ÇÕÀïÁè¡×¡£

¤«¤Ä¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè¸Þ¼¡À»ÇÕÀïÁè¤Î½ª·ë¤«¤é´öÇ¯¡£

¿·¤¿¤ÊÀ»ÇÕ¤ÎÍ½Ãû¤¬¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñÀ¾Éô¤ÎÅÔ»Ô¡¦¥¹¥Î¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£

¤½¤·¤Æ½¸¤¦¡¢Ëâ½Ñ»Õ¡Ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ó¤È±ÑÎî¡Ò¥µ¡¼¥ô¥¡¥ó¥È¡ÓÃ£¡½¡½

·ç¤±¤¿¥¯¥é¥¹¡£

Áª¤Ð¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤¥µ¡¼¥ô¥¡¥ó¥È¡£

°ÅÌö¤¹¤ë¹ñ²È¡£

ÀïÁè¤Î°Ù¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿³¹¡£

¡½¡½¿ôÂ¿¤Î¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÀ»ÇÕÀïÁè¡×¤Ïº®ÌÂ¤·¡¢Ç±¤¸¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£

µ¶¤ê¤ÎÀ»ÇÕ¤ÎÃÅ¾å¤ÇÍÙ¤ë¡¢¿Í´Ö¤È±ÑÎî¡Ò¥µ¡¼¥ô¥¡¥ó¥È¡ÓÃ£¤Î¶Â±ã¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡½¡½¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§À®ÅÄÎÉ¸ç¡¦TYPE-MOON

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¿¹°æ¤·¤Å¤­

´ÆÆÄ¡§±Ý¸Í½Ù¡¦ºäµÍ¿ó¿Î

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÂçÅìÂç²ð

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³ÅÄÍ­·Ä

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Âì»³¿¿Å¯¡¦Áê²»¸÷¡¦ÉÍÍ§Î¤·Ã¡¦¤ª¤«¤¶¤­¤ª¤«

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÄÃæ°ì¿¿

¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ü·ÌîÍµæÆ¡¦ÏÂÅÄ¿µÊ¿

¥¤¥á¡¼¥¸¥Ü¡¼¥É¡§Í­¸¶·Å¸ç

Êõ¶ñ±é½Ð¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸àÇðÍ¡

¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§±ó»³Í§²ì

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§À¶ÌÚ°¡Í¼¡ÊÁðÆå¡Ë¡¦È«»³Í¤µ®¡ÊÁðÆå¡Ë

Èþ½Ñ¥Ü¡¼¥É¡§¾®ÁÒ°ìÃË¡ÊÁðÆå¡Ë

Èþ½ÑÀßÄê¡§À®ÅÄ°ÎÊÝ¡ÊÁðÆå¡Ë¡¦ÈÄ¶¶¼Ó°½¹á¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë¡¦¿ùËÜ¤¢¤æ¤ß¡ÊÀé½»¹©Ë¼¡Ë¡¦¿·ºÊ²í¹Ô¡ÊÀé½»¹©Ë¼¡Ë¡¦Ê¿µÁ¼ùÌï¡ÊA-1 Pictures¡Ë

¿§ºÌÀß·×¡§ÌÐÌÚ¹§¹À

CG´ÆÆÄ¡§µÜÉ÷ ¿µ°ì¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë

2D Works¡§¾¾ÅÄÎÍÊ¿

»£±Æ´ÆÆÄ¡§µÜÏÆÍÎÊ¿

ÊÔ½¸¡§¶áÆ£Í¦Æó¡ÊREAL-T¡Ë

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÅÚ²°²íµª

²»¶Á¸ú²Ì¡§¾®»³¶³Àµ

²»¶ÁÀ©ºî¡§INSPION ¥¨¥Ã¥¸

²»³Ú¡§ß·Ìî¹°Ç·

À©ºî¡§A-1 Pictures

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥¢¥ä¥«¡¦¥µ¥¸¥ç¥¦¡§²Öß·¹áºÚ

¥»¥¤¥Ð¡¼¡§¾®ÌîÍ§¼ù

¥Æ¥£¡¼¥Í¡¦¥Á¥§¥ë¥¯¡§½ôÀ±¤¹¤ß¤ì

¥¢¡¼¥Á¥ã¡¼¡§´ØÃÒ°ì

¥é¥ó¥µ¡¼¡§¾®ÎÓ¤æ¤¦

·«µÖÄØ¡§¸Å²ì°ª

¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ê¡¼¥ô¡§±©Â¿Ìî¾Ä

¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡§¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº

¥Õ¥é¥Ã¥È¡¦¥¨¥¹¥«¥ë¥É¥¹¡§¾¾²¬Ä÷¾ç

¥Ð¡¼¥µ¡¼¥«¡¼¡§ËÙÆâ¸­Íº

¥¸¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥«¥ë¥È¥¥¡¼¥ì¡§µÌÎ¶´Ý

¥¢¥µ¥·¥ó¡§Lynn

¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥«¡¦¥×¥ì¥é¡¼¥Æ¥£¡§ÆâÅÄ¿¿Îé

¥Õ¥¡¥ë¥Ç¥¦¥¹¡¦¥Ç¥£¥ª¥é¥ó¥É¡§±ÝÌÚ½ßÌï

¥·¥°¥Þ¡§³á¸¶³Ù¿Í

¥Ï¥ó¥¶¡¦¥»¥ë¥Ð¥ó¥Æ¥¹¡§¾®À¾¹î¹¬

¥í¡¼¥É¡¦¥¨¥ë¥á¥í¥¤­¶À¤¡§Ï²ÀîÂçÊå

¥é¥ó¥¬¥ë¡§ºéÌî½Ó²ð

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@Fate_SF_Anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#strangefake

ED¡§13.3g¡ÖÀøºßÅª¤Ê¥¢¥¤¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ÖFate/strange Fake¡×¡ÃTV¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¡È¿¿¡ÉPV

¢¡²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/4(Æü) 21:30¡Á

BS11¡§1/4(Æü) 22:30¡Á

MBS¡¢CBC¡¢RKBËèÆü¤ÇÊüÁ÷¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¥¢¥á¥ê¥«°é¤Á¤Î°²²°¿ðµ©¤ÏÆ´¤ì¤ÎÁö¤ê¹âÄ·¤ÓÁª¼ê¡¦º´ÌîÀô¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¡¢À­ÊÌ¤òµ¶¤Ã¤ÆÃË»Ò¹»¤Îºùºé³Ø±à¤ØÊÔÆþ¤¹¤ë¡£

¹ñÆâ¤Ç¤Ï2007Ç¯¤ËËÙËÌ¿¿´õ¼ç±é¤Ç¡¢2011Ç¯¤ËÁ°ÅÄÆØ»Ò¼ç±é¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë2006Ç¯¤ÎÂæÏÑÈÇ¡¢2012Ç¯¤Î´Ú¹ñÈÇ¤¬¤¢¤ë¡£¸¶ºî¼Ô¤ÎÃæ¾òÈæ¼ÓÌé¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯10·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á²½´ë²è¤Ë¤Ï·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥¢¥Ë¥áÈÇ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§Ãæ¾òÈæ¼ÓÌé

´ÆÆÄ¡§ÃÝÂ¼ºÚ·î

´ÆÆÄÊäº´¡§¤¦¤¨¤À¤·¤²¤ë

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§µÈ²¬¤¿¤«¤ò

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÁÉ»íµ¹

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸¶Í³ÃÎ

¿§ºÌÀß·×¡§È¼²ÆÂå

CG´ÆÆÄ¡§À¾Ì¶ÅÄ祐禎

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§»ÔÁÒ·É

»£±Æ´ÆÆÄ¡§µû»³¿¿»Ö

ÊÔ½¸¡§¼ÆÅÄ¹áÀ¡

²»³Ú¡§²£»³¹î

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥·¥°¥Ê¥ë¡¦¥¨¥à¥Ç¥£

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

°²²°¿ðµ©¡§»³º¬åº

º´ÌîÀô¡§È¬ÂåÂó

ÃæÄÅ½¨°ì¡§¸ÍÃ«µÆÇ·²ð

ÆñÇÈÆî¡§Çß¸¶Íµ°ìÏº

ÇßÅÄËÌÅÍ¡§Ê¡»³½á

Ãæ±ûÀéÎ¤¡§ÀîÅçÎí»Î

³þÅçÂç¼ù¡§Æâ»³¹·µ±

´ØÌÜµþ¸ç¡§¶ðÅÄ¹Ò

Ìî¹¾¿­Æó¡§¸Å²°°¡Æî

¿À³Úºä¿¿¸À¡§ÆüÌîÁï

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@hanakimi_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø #²Ö·¯¥¢¥Ë¥á

OP¡§YOASOBI¡Ö¥¢¥É¥ì¥Ê¡×

ED¡§YOASOBI¡ÖBABY¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡×PV¡Ã2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê³Æ¶É¤Ë¤Æ½ç¼¡ÊüÁ÷³«»Ï¡ª¡ª

¢¡Ëâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/4(Æü) 22:00¡Á

BSÄ«Æü¡§1/4(Æü) 26:00¡Á

WOWOW¡§1/6(²Ð) 24:30¡Á

ABEMA¡§1/4(Æü) 22:00¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/4(Æü) 22:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

ÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¾¯Ç¯¥¯¥Î¥ó¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¿åËâ½Ñ¤Ç¿·¤¿¤ÊÌÜ¤òºî¤ë¤³¤È¡£

Ëâ½Ñ¤ò½¬¤¤»Ï¤á¤Æ¶Ï¤«¸Þ¥õ·î¤Ç¶µ»Õ¤Î¼ÂÎÏ¤òÄÉ¤¤±Û¤·¤¿¥¯¥Î¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î»Ë¾å½é¤ÎÄ©Àï¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤é¤ËºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡Ä

¹¥´ñ¿´¤ÇÀ¤³¦¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡¢ÌÕÌÜ¤ÎÅ·ºÍ¾¯Ç¯¤ÎËâ½ÑÃµµá¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¢³«Ëë¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÆîÌî³¤É÷

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§Laruha

¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡§La-na

´ÆÆÄ¡§ÂçÄí½¨¾¼

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¹¾²ÆÍ³·ë

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§º´Æ£ÍÛ»Ò¡¢¾®ÎÓÍø½¼

¥¢¥¯¥·¥ç¥óºî²è´ÆÆÄ¡§ºÍÌÚ¹¯´²

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿ùÂ¼Í§ÏÂ

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§µÜÅÄÍÚ²Ä

¿§ºÌÀß·×¡§»³¾å°¦»Ò

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÀõÀîÌÐµ±

ÊÔ½¸¡§ÌÚÂ¼²Â»Ë»Ò

²»¶Á´ÆÆÄ¡§üâ·¬°ì

²»³Ú¡§Âìß·½ÓÊå¡ÊTRYTONELABO¡Ë

²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ý¥Ë¡¼¥­¥ã¥Ë¥ª¥ó

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥×¥é¥Á¥Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥¯¥Î¥ó¡¦¥°¥ê¥ª¥ó¡§Áá¸«º»¿¥

¥¤¥³¡¦¥é¥¦¥ó¥É¡§ÆâÅÄ¿¿Îé

¥ß¥ê¥«¡¦¥Ò¥å¡¼¥°¥ê¥¢¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤

¥¸¥§¥Ë¥¨¡¦¥³¡¼¥¹¡§»³¸ýÎ©²Ö»Ò

¥¼¥ª¥ó¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥ó¥í¡¼¥ë¡§Åçùõ¿®Ä¹

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@animekunon

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥Ë¥á¥¯¥Î¥ó

OP¡§¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¡Ö¥é¥±¥Ê¥ê¥¢¤ÎÌ´¡×

ED¡§KOHTA YAMAMOTO¡ÖStory feat. katagiri¡×

2026Ç¯1·î4ÆüÊüÁ÷TV¥¢¥Ë¥á¡ÖËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×ËÜPV

¢¡MF¥´¡¼¥¹¥È 3rd Season



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/4(Æü) 23:30¡Á

BSÆü¥Æ¥ì¡§1/4(Æü) 23:30¡Á

RKBËèÆü¡§1/4(Æü) 26:02¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï25:20¡Á)

¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§1/6(²Ð) 25:30¡Á

ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡§1/8(ÌÚ) 25:59¡Á

¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡§1/23(¶â) 19:00¡Á

Lemino¡¢Amazon Prime Video¡¢¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º¡¢¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤Û¤«¤ÇÇÛ¿®¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

MFGÂè3Àï¡¦¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é¿¿Äá¨¡¨¡

Ä¾Á°¤ËÉé¤Ã¤¿¥Ò¥¸¤Î²ø²æ¤Ç2Â®¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ·è¾¡¥ì¡¼¥¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ËÂ³¡¹¤ÈÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯µçÃÏ¤Ë¡¢¥«¥Ê¥¿¤ÎÃæ¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿Çí¤­½Ð¤·¤ÎÆ®Áè¿´¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¡ª

¨¡¨¡¤¹¤Ù¤ÆÈ´¤­ÊÖ¤µ¤Ê¤­¤ã¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤!!


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¤·¤²¤Î½¨°ì

´ÆÆÄ¡§ÃæÃÒ¿Î

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§»³²¼·û°ì

µÓËÜ¡§»³²¼·û°ì¡¢°ð²ÙÌÀÈæ¸Å

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²¸ÅÄ¾°Ç·

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§²¸ÅÄ¾°Ç·¡¢ºäËÜÀéÂå»Ò¡¢Ìý°æÅ°ÂÀÏº

3D¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÆâÅÄÇî´ð

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿·Ã«¿¿Ãë

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡¦ÀßÄê¡§ÌÀÀÐÀ»»Ò(STUDIO uni)

¿§ºÌÀß·×¡§ÅÄÃæÀé½Õ

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÎÓ¹¬»Ê(¥Ï¥ä¥Ö¥µ¥Õ¥£¥ë¥à)

ÊÔ½¸¡§×¢À¥À¶»Ö(editz)

²»³Ú¡§ÅÚ¶¶°Âµ³É×

²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°´Ö²íÊ¸

²»¶Á¸ú²Ì¡§¾®»³·òÆó(SOUND BOX)

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Æ¥¯¥Î¥µ¥¦¥ó¥É

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§FelixFilm

CG¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§FelixFilm¡¿directrain

À½ºî¡§MF¥´¡¼¥¹¥ÈÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÊÒ¶Í²Æ¸þ¡Ê¥«¥Ê¥¿¡¦¥ê¥ô¥£¥ó¥È¥ó¡Ë¡§ÆâÅÄÍºÇÏ

À¾±à»ûÎø¡§º´ÁÒ°½²»

ÁêÍÕ½Ö¡§¾®ÌîÂçÊå

¥ß¥Ï¥¤¥ë¡¦¥Ù¥Ã¥±¥ó¥Ð¥¦¥¢¡¼¡§¿ÀÃ«¹À»Ë

ÂçÀÐÂå¸ã¡§Ï²ÀîÂçÊå

ÀÖ±©³¤¿Í¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì

ÀÐ¿ÀÉ÷¿À¡§°Â¸µÍÎµ®

ÂôÅÏ¸÷µ±¡§°©ºäÎÉÂÀ

È¬Ä¬æÆ¡§ÅÄî´¹¬Êå

ËÌ¸¶Ë¾¡§¶Üß·Í¥

ºäËÜÍºÂç¡§Ý¯°æ¥È¥ª¥ë

ÂçÃ«ÍÎ²ð¡§ÀÐÀî³¦¿Í

¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡§ÃæÂ¼Íª°ì

Á°±àÏÂ¹¨¡§µÜ±àÂóÌ´

ÌøÅÄÂóÌé¡§ºäÅÄ¾­¸ã

E¡¦¥Ï¥ó¥Ë¥Í¥ó¡§»°Âð·òÂÀ

½ôÀ±À¥Ì¾¡§È¬ÂåÂó

½ïÊý¡§È«Ãæ Í´

¥ê¥ç¥¦¡¦¥¿¥«¥Ï¥·¡§»Ò°ÂÉð¿Í

¹â¶¶·¼²ð¡§´ØÃÒ°ì

¾åÍ­»Ë¹À¡§ºÙ°æ¼£

½©»³¾Ä¡§¾¾ËÜÊÝÅµ

ÉðÆâ¼ù¡§´äÅÄ¸÷±û

ÃÓÃ«¹À°ìÏº¡§ÌðÈø°ì¼ù

·òÆó¡§¹âÌÚ¾Ä

±ü»³¹­Ìé¡§ºå¸ý¼þÊ¿

¾®Çð¥«¥¤¡§¿ÀÆà±äÇ¯

ÅÄÃæÍÎÆó(¼Â¶·)¡§¸÷Éô¼ù

µþ»Ò¡§ÈÓÅÄÍ§»Ò

¿¿Èþ¡§ÎÓ¸Ý»Ò

¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§»°ÌÚâÃ°ìÏº

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@mfg_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#MF¥´¡¼¥¹¥È

OP¡§¶Üß·Í¥¡ÖTIMELESS POWER feat. MOTSU¡×

ED¡§Himika Akaneya¡ÖÍ½´¶¤ÎÅÓÃæ Prod. ¡ùTaku Takahashi (m-flo)¡×

2026Ç¯1·î4Æü(Æü)¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡ªTV¥¢¥Ë¥á¡Ø#MF¥´¡¼¥¹¥È 3rd Season¡Ù Âè1ÃÆPV

¢¡°ã¹ñÆüµ­



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/4(Æü) 24:00¡Á

ABC¡§1/4(Æü) 24:40¡Á

BSÄ«Æü¡§1/4(Æü) 23:00¡Á

AT-X¡§1/5(·î) 22:30¡Á

Amazon Prime Video¤ÇºÇÂ®ÇÛ¿®

Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Î¾®Àâ²È¡¦¹âÂåËêÀ¸¤Ï¡¢»ÐÉ×ÉØ¤ÎÁò¼°¤ÇÎ¾¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿ÌÅ¤ÎÅÄµâÄ«¤ò¡¢Àª¤¤¤Ç°ú¤­¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£

»×¤¤¤¬¤±¤º¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿Æ±µïÀ¸³è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿ËêÀ¸¤ÎÆü¾ï¤Ï°ìÊÑ¡£Â¾¿Í¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤ËÉÔ´·¤ì¤ÊÀ­³Ê¤Î¤¿¤á¡¢15ºÐ¤ÎÄ«¤È¤ÎÀ¸³è¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£

°ìÊý¡¢Î¾¿Æ¤òË´¤¯¤·µï¾ì½ê¤ò¸«¼º¤Ã¤¿Ä«¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¸ÉÆÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Êì¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¡ÈÂç¿Í¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡ÉËêÀ¸¤ÎÀ¸¤­Êý¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£

¿Í¤Å¤­¤¢¤¤¤¬¶ì¼ê¤Ç¸ÉÆÈ¤ò¹¥¤àËêÀ¸¤È¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤¯ÁÇÄ¾¤ÊÀ­³Ê¤ÎÄ«¡£

À­³Ê¤â²ÁÃÍ´Ñ¤â¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¶¦Æ±À¸³è¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¡£

¶¦¤Ë¡¢¸ÉÆÈ¤òÀ¸¤­¤Æ¤¤¤¯Æó¿Í¤Î¡¢¼êÃµ¤ê¤Ç»Ï¤Þ¤ëÇ¯¤Îº¹Æ±µïëý¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¥ä¥Þ¥·¥¿¥È¥â¥³

´ÆÆÄ¡§Âç¾ëÈþ¹¬

¹½À®¡¦µÓËÜ¡§´î°Â¹ÀÊ¿

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§±©»³¸­Æó

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÀîÂ¼ÉÒ¹¾

¥×¥í¥Ã¥×ÀßÄê¡§¼íÌîÅÔ

°áÁõÀßÄê¡§Áêß·Éö

Èþ½Ñ¡§¹â¶¶°ÍÎ¤»Ò

¿§ºÌÀß·×¡§ÅÄÃæÈþÊæ

»£±Æ¡§ÊÂÌÚÃÒ

ÊÔ½¸¡§´Ø°ìÉ§

²»¶Á´ÆÆÄ¡§Âç¿¹µ®¹°

²»³Ú¡§µíÈø·ûÊå

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¼ë²Æ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¹âÂåËêÀ¸¡§Âô¾ë¤ß¤æ¤­

ÅÄµâÄ«¡§¿¹É÷»Ò

³ÞÄ®¿®¸ã¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì

Æê¤¨¤ß¤ê¡§½ôÀ±¤¹¤ß¤ì

Âé¸ïÆà¡¹¡§¾¾°æ·ÃÍý»Ò

ÅãÌîÏÂÀ®¡§¶áÆ£Î´

¼ÂÎ¤¡§Âç¸¶¤µ¤ä¤«

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@ikoku_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#°ã¹ñÆüµ­

OP¡§TOMOO¡Ö¥½¥Ê¡¼¥ì¡×

ED¡§Bialystocks¡Ö¸ÀÅÁ¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø°ã¹ñÆüµ­¡ÙPVÂè2ÃÆ

¢¡¹éÌä¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/4(Æü) 24:30¡Á

BSÄ«Æü¡§1/4(Æü) 25:30¡Á

¥Æ¥ì¥Ó°¦É²¡§1/5(·î) 25:50¡Á

ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡§1/6(²Ð) 25:29¡Á

U-NEXT¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¤Û¤«¤ÇÇÛ¿®¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤³¤³¤Ï¡¢»¦¤·¤ä¹éÌä¤¬¹çË¡²½¤µ¤ì¤¿À¤³¦

¿ô¤¢¤ë¡ã¹éÌäÀÁÉé¶È¼Ò¡ä¤ÎÃæ¤Ç¤â°­¿Í¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¶È³¦Í£°ì¤Î¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶È¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ô¥ê¥¿¥¹¡×

¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¡¢4¿Í¤Î¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤¿¤Á

ÌÌÅÝ¸«¤¬ÎÉ¤¤ÀèÇÚ¥Ð¥¤¥È¤Ï

²¿¤Ç¤â¤Ç¤­¤Æ¡¢Ã¯¤È¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¥¨¡¼¥¹¡¦¥»¥í

¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¢¤³¤¬¤ì¤ë¹éÌä³¦¤ÎÀ¸¤­¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥·¥¦

¤½¤·¤Æ¡¢´üÂÔ¤Î¿·¿Í¥Ð¥¤¥È

¥­¥å¡¼¥È¤Ç¸µµ¤¤Ê´èÄ¥¤ê²°¡¦¥ß¥±

¥Þ¥¸¥á¤Ç¿´Í¥¤·¤¤Âç³ØÀ¸¡¦¥Ò¥å¡¼

Èà¤é¤Ï¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê¿¦¾ì¤Çº£Æü¤â¤æ¤ë¡Á¤¯ÃçÎÉ¤¯¤ª¤Ä¤È¤á¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹

¤Û¤«¤Ë¤â¶ý²°¤ËÁÝ½ü²°¡Ä¡Ä¤½¤·¤Æ¤Þ¤µ¤«¤Î»¦¤·²°!?

¤æ¤«¤¤¤ÇÍê¤ì¤ëÀìÌç¶È¼Ô¤µ¤ó¤¬¤ï¤¤¤ï¤¤ÅÐ¾ì¤Ã

¸ÄÀ­Ë­¤«¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤ÎËèÆü¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤âµï¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¤Æ¨¡¨¡

¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥À¡¼¥¯¤Ê¤ª»Å»ö¥³¥á¥Ç¥£¡¢»Ï¶È¤Ç¤¹¡ù


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¼¡¸«¤ä¤ò¤é

´ÆÆÄ¡§ÄÉºê»ËÉÒ

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§±«µÜ¤Ò¤È¤ß

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§½ÂÃ«½¨

¿§ºÌÀß·×¡§Î©¾¾º»½ïÍý

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Íû½ñ¶å

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÄÇÌ¾Í¥´õ

ÊÔ½¸¡§¾®Åç½ÓÉ§

²»¶Á´ÆÆÄ¡§Î©ÀÐÌïÀ¸

²»¶Á¸ú²Ì¡§Ý¯°æÍÛ»Ò

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó

²»³Ú¡§Æ£ß··ò»ê(Team-MAX)

²»³ÚÀ©ºî¡§¥é¥ó¥Æ¥£¥¹

À©ºî¡§¥Ç¥£¥ª¥á¥Ç¥£¥¢

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥»¥í¡§ÅÚ´ôÈ»°ì

¥·¥¦¡§»ûÅçÂóÆÆ

¥ß¥±¡§±ÊÄÍÂóÇÏ

¥Ò¥å¡¼¡§°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿

¥Ø¥é¡§Ã«»³µª¾Ï

¥Î¥¨¡§°ÂÅÄÎ¦Ìð

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@goumonbt_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¹éÌä¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¹éÌä¥Ð¥¤¥È¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡×¥á¥¤¥óPV | 2026Ç¯1·î4Æü(Æü)¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»Ï¡ª

¢¡¥¤¥Á¥´°¥²Î¡Á»¨¤ÇÀ¸¥¤¥­¤ÊËå¤È³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤·»¡Á



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

BS11¡§1/4(Æü)¡Á

TOKYO MX¡§1/6(²Ð)¡Á

AnimeFesta

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡Ö¥¤¥±¥á¥ó·»µ®¥²¥Ã¥È¡ª ¤È¤«ÅÔ¹ç¤è¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤¡(¡­-§Õ-)=3¡×

Éã¿Æ¤ÎºÆº§¤Ç¤Ç¤­¤¿Ëå¤Ï¼«Ê¬¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Ê¥´¥ê¥´¥ê¤Î¥®¥ã¥ë¤À¤Ã¤¿¡Ä¡ª

Æ±µï³«»Ï¸å¤âÃË¤òÏ¢¤ì¹þ¤à¤Ê¤É¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤ÎÍõ²Ö¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤Î¸÷ÂÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤ÆÈà½÷¤«¤é¥Ï¥°¤ä¤½¤ì°Ê¾å¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡ª¡©

À¸°Õµ¤¥®¥ã¥ë¤ÈÍý¶þ²°Æ¸Äç¤Î¤Ç¤³¤Ü¤³µÁ·»Ëå¥é¥Ö¥³¥áÇúÃÂ¡ª¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¤Ò¤é¤Õ¤ß

ºî²è¡§¿ÀÇÏÌí¼ù

´ÆÆÄ¡§º«ÌîÈæÍ·ÂÀ

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¹õºê¥¨¡¼¥è

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÏÊÕµÁ¹°

¿§ºÌÀß·×¡§¤ï¤·¤ß

Èþ½ÑÀßÄê¡§¥¤¥§¥Þ¥ª¥ä¥Þ

»£±Æ´ÆÆÄ¡§Ë±Ñà±¡½¤Íå¶ìÍå

ÊÔ½¸¡§¿·³¤¥³¥¦¥­

²»¶Á´ÆÆÄ¡§±«·¬¤ß¤¯¤â

²»³Ú¡§¤¢¤¤¤¦¤¨¤ª¤«

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Þ¥¦¥¹

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§studio HōKIBOSHI

À½ºî¡§×ÂÀ±¼Ò

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¹âÂ¼Íõ²Ö¡§É´¹çËÜ²Ö

¹âÂ¼¸÷ÂÀ¡§¸Þ½½ÍòÍ¦ÂÀ

¹âÂ¼µÁ¹Ô¡§¥â¥â¥¹¥±

¹âÂ¼Èþºé¡§½ÕÇµ¤¤¤í¤Ï

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@IchigoaikaAnime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¤¥Á¥´°¥²Î #¥¤¥Á¥´°¥²Î¥¢¥Ë¥á

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¤¥Á¥´°¥²Î¡Á»¨¤ÇÀ¸¥¤¥­¤ÊËå¤È³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤·»¡Á¡ÙPV

¢¡ËÌÅÍ¤Î·ý ·ý²¦·³¥¶¥³¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¡¡¡¡AT-X¡§1/5(·î) 20:00¡Á

TOKYO MX¡§1/5(·î) 21:54¡Á

¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º¡§1/5(·î) 21:00¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§1/12(·î) 20:00°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

½¢¿¦Àè¤Ï¡Ä·ý²¦·³¤Ç¤·¤¿¡£

199XÇ¯¡£³Ë¤Î±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿À¤³¦¤Ï¡¢À¸¤­¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤ÊÀ¤³¦¡£

¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼ç¿Í¸ø¥Î¥Ö¤¬¸«¤Ä¤±¤¿½¢¿¦Àè¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¢¤Î¡Ö·ý²¦·³¡×¤À¤Ã¤¿¡ª

»ÖË¾¼Ô¤è¤ê¤â»àË´¼Ô¤¬Â¿¤¤´í¸±¤¹¤®¤ë¿¦¾ì¤Ç¡¢¥Î¥Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÀ¸¤­¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä!?

¥Ð¥Ð¥¢¤ËÊÑÁõ¤·¤¿¥¶¥³¤ä¡¢¥«¥µ¥ó¥É¥é¤Î¥¦¥¤¥°¥ë¹öÄ¹¡¢À»Äë·³¤Î¡Ö±øÊª¤Ï¾ÃÆÇ¤Î¿Í¡×¤Ê¤É¸ÄÀ­Ë­¤«¤Ê¥¶¥³¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì!!

¥¶¥³»à¤Ë¤Þ¤¯¤ê¥³¥á¥Ç¥£¡ù³«Ëë!!


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡¦¸¶°Æ¡§ÉðÏÀÂº¡¦¸¶Å¯É×

ºî²è¡¦ÁÒÈø¹¨

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§»°±ºÂçÊå

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§´ä°æÌ¤Íè

¿§ºÌÀß·×¡§´ä°æÌ¤Íè

»£±Æ´ÆÆÄ¡§°ËÆ£¾®Ìë»Ò

±é½Ð¡¦ÊÔ½¸¡§Ä¹Ã«ÂîËá¡¢ã·Æ£Í¤ÇÏ

²»³Ú¡§»°±ºÀ¿»Ê

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Æ°³Ú

¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÃæÂ¼À¿

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥Î¥Ö¡§²¼Ìî¹É

¥¶¥¯¡§ÇÒ¿¿Ç·²ð

¥Ð¡¼¥º¡§ÌðÌîÀµÌÀ

¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§¹â¶¶¿­Ìé

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@hokuto_zakoban

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤¶¤³¤Ð¤ó #zakoban #ËÌÅÍ¤Î·ý

OP¡§¥¤¥Ä¥«▶︎¡ÖBlacker Co., Ltd.¡×

ED¡§The Canbellz¡ÖElegy of the Enemies¡×

¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý ·ý²¦·³¥¶¥³¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î¡× PVÂè1ÃÆ

¢¡¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ-ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS- Âè2´ü



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/5(·î) 22:00¡Á

BSÆü¥Æ¥ì¡§1/5(·î) 23:00¡Á

ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡§1/5(·î) 25:59¡Á

ÇÛ¿®¡§1/5(·î) 22:30°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

³¥²ö¹Ò°ì¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤ËÆ´¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÌ´¤òÄü¤á¤¿ºã¤¨¤Ê¤¤Âç³ØÀ¸¡£

¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÌ©¤«¤Ê³Ú¤·¤ß¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Ç³¹¤ò×Ñ×Ë¤·¡¢¥×¥í¥Ò¡¼¥í¡¼¤òµ¤¼è¤Ã¤Æ¿Í½õ¤±¤Ë¶Ð¤·¤à¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£

Ê¿ËÞ¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹Ò°ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìµµö²Ä¤Ç¥²¥ê¥é¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¼«¾Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥Ý¥Ã¥×¡ù¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢¡Ö¥¯¥ºÀìÌç¤Î¡ÈÁÝ½ü²°¡É¡×¤òÌ¾¾è¤ëÆæ¤ÎÊ¤ÌÌÃË¡¦¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥À¥¹¥¿¡¼¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¡Ö¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡×¤Î³èÆ°¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£

Èó¹çË¡¤Ë¿Í¡¹¤òµß¤±¤ëÈà¤é¤Ï¡¢Ãá½ø¤òÍð¤¹ÈÈºá¼Ô¤«¡¢ÀµµÁ¤Î¼«·ÙÃÄ¤«¡£

¡ÈÈó¹çË¡¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¡Ö¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡×¤ÎÊª¸ì¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡½¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¸Å¶¶½¨Ç·¡¢ÊÌÅ·¹Ó¿Í¡¢ËÙ±Û¹ÌÊ¿

´ÆÆÄ¡§ÎëÌÚ·ò°ì

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¹õÅÄÍÎ²ð

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µÈÅÄÎ´É§

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÅÏÊÕ¹¬¹À

¿§ºÌÀß·×¡§¤Î¤Ü¤ê¤Ï¤ë¤³

»£±Æ´ÆÆÄ¡§Ä¥±Î±Ï

3DCG´ÆÆÄ¡§º´¡¹ÌÚ¿ðÀ¸

ÊÔ½¸¡§×¢À¥À¶»Ö

²»³Ú¡§ÎÓ¤æ¤¦¤­¡¢»³¾ë¥·¥ç¥¦¥´¡¢¸Å¶¶Í¦µª

²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°´Ö²íÊ¸

¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥º¡§¥Ü¥ó¥º

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ü¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥à

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

³¥²ö¹Ò°ì¡§ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯

¥Ý¥Ã¥×¡ù¥¹¥Æ¥Ã¥×¡§Ä¹Ã«Àî°éÈþ

¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥À¥¹¥¿¡¼¡§´ÖµÜ¹¯¹°

¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡§¿¹ÀîÃÒÇ·

ÄÍÆâ¿¿¡§À¥¸ÍËãº»Èþ

ÄÍÆâÄ¾Àµ¡§ÀîÅçÆÀ°¦

³ª²°Éß¥â¥Ë¥«¡§¿¢ÅÄ²ÂÆà

¥Õ¥¡¥Ã¥È¥¬¥à¡§¶½ÄÅÏÂ¹¬

¥Ù¥¹¥È¥¸¡¼¥Ë¥¹¥È¡§ÎÐÀî¸÷

¥¨¥Ã¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¡§³ù´£·òÂÀ

¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¡§»°Âð·òÂÀ

½ý´é¤ÎÃË¡§È¬ÂåÂó

Áêß·¾ÃÂÀ¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì

Çò±ÀÛ°¡§¾®Ìî¸­¾Ï

»³ÅÄ¤Ò¤¶¤·¡§µÈÌîÍµ¹Ô

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@vigilante_mha

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ #¥Ò¥í¥¢¥« #MHAvigilantes #mha

OP¡§¤¹¤ê¤£¡ÖCATCH!!!¡×

ED¡§¥·¥ã¥¤¥È¡¼¥×¡Ö¥ß¥¹¡¦¥æ¡¼¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ -ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS-¡ÙÂè2´ü ËÜPV¡Ã2026Ç¯1·î5Æü¤è¤êËè½µ·îÍË22:00¡ÁÊüÁ÷³«»Ï¡ª¡ÃOP¥Æ¡¼¥Þ¡§¤¹¤ê¤£¡ÖCATCH!!!¡×

¢¡åºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

AT-X¡§1/5(·î) 22:00¡Á

TOKYO MX¡§1/5(·î) 24:00¡Á

ABC¡§1/7(¿å) 26:15¡Á

BSÄ«Æü¡§1/9(¶â) 23:30¡Á

SBS¡§1/10(ÅÚ) 26:08¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/5(·î) 22:30¡Á

Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

²¹Àô¤¬Í¯¤­½Ð¤ë³¤ÊÕ¤Î³¹¡¦Ç®³¤¡£

¾®¤µ¤Ê¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤ò±Ä¤à¶âÌÜÌÊ²ÖÆà¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤ÆÆ¯¤­¼Ô¤Ç²¹Àô¤¬Âç¹¥¤­¤Ê½÷¤Î»Ò¡£

Èà½÷¤ÈÈà½÷¤ò½ä¤ë¿Í¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¤Ò¤­¤³¤â¤´¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¤Ï¤Ã¤È¤ê¤ß¤Ä¤ë

´ÆÆÄ¡§ÂçÀ¾·òÂÀ¡Ê¥ª¥¯¥ë¥È¥Î¥Ü¥ë¡Ë

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§ÂÔÅÄÆ²»Ò

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸ÍÂôÅì

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÃæÃ«´õÈþ

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó

²»³Ú¡§ÃáÉã±ÑÎ¤

²»³ÚÀ©ºî¡§¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥É¥Ã¥°

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥ª¥¯¥ë¥È¥Î¥Ü¥ë

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¶âÌÜÌÊ²ÖÆà¡§ÎëÂå¼ÓµÝ

ÀÐ»ýÝÜ¾Í¡§ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯

ÊÒ¸ýÆá¿§¡§°ð³À¹¥

鰙µ×Î¤Î±¡§ÀÄ»³µÈÇ½

鰙¼éÂç¡§ÇòÀÐ·óÅÍ

⽮ÊÁ⿇Ì¤¡§⼩À¶⽔°¡Èþ

°Â¼£¡§⽔⽥¤ï¤µ¤Ó

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@kinishite_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤­¤Ë¤·¤Æ

OP¡§¤æ¤¦¡£¡ÖåºÎï¡£¡×

ED¡§À¶±º²Æ¼Â¡Ö¼ãÍÕ¤Î¤³¤í¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ÖåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡×PVÂè1ÃÆ

¢¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ºÇ½ª¾Ï



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/5(·î) 23:00¡Á

BS11¡§1/5(·î) 23:00¡Á

ËÌ³¤Æ»ÊüÁ÷¡§1/5(·î) 25:29¡Á

ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡§1/5(·î) 26:29¡Á

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëNECO¡§1/9(¶â) 23:30¡Á

¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§1/16(¶â) 23:00¡Á

Ä¹ºêÊüÁ÷¡§1/17(ÅÚ) 24:58¡Á

Amazon Prime Video¡§1/5(·î) 23:00¡Á¡Ú¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¡Û

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¿ù¸µ¤È¥¢¥·ㇼ¥Ñ¤ÎÎ¹¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø!!

¥¢¥¤¥Ì¤«¤éÃ¥¤ï¤ì¤¿¶â²ô¤ò½ä¤ëÀ¸Â¸¶¥Áè¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¢ºÇ½ª¾Ï¤ËÆÍÆþ¥Ã¥Ã!!!


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ ÌîÅÄ¥µ¥È¥ë

¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¤¹¤¬¤Ï¤é¤·¤º¤¿¤«

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¹âÌÚÅÐ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³ÀîÂó¸Ê

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§½ÂÃ«¹¬¹°¡¢»°Âð¿¿±û

¿§ºÌÀß·×¡§Ê¡ÅÄÍ³ÉÛ»Ò

»£±Æ´ÆÆÄ¡§¿¥ÅÄÍê¿®

ÊÔ½¸¡§ÃÓÅÄ¹¯Î´

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë

¥¢¥¤¥Ì¸ì´Æ½¤¡§ÃæÀîÍµ

¥í¥·¥¢¸ì´Æ½¤¡§Eugenio Uzhinin

²»³Ú¡§Ëö×¢·ò°ìÏº

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ö¥ì¥¤¥ó¥º¡¦¥Ù¡¼¥¹

À½ºî¡§ ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¿ù¸µº´°ì¡§¾®ÎÓ¿Æ¹°

¥¢¥·ㇼ¥Ñ¡§ÇòÀÐÀ²¹á

ÇòÀÐÍ³ÃÝ¡§°ËÆ£·òÂÀÏº

Äá¸«Ãæ°Ó¡§ÂçÄÍË§Ãé

ÅÚÊýºÐ»°¡§ÃæÅÄ¾ù¼£

Èø·ÁÉ´Ç·½õ¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº

µí»³Ã¤ÇÏ¡§ÇµÂ¼·ò¼¡

±ÊÁÒ¿·È¬¡§¿ûÀ¸Î´Ç·

Æó³¬Æ²¹ÀÊ¿¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ

±§º´Èþ¾åÅùÊ¼¡§¾¾²¬Ä÷¾ç

·îÅç·³Áâ¡§ÃÝËÜ±Ñ»Ë

¸ñÅÐ¾¯°Ó¡§¾®À¾¹î¹¬

³¤Â±Ë¼ÂÀÏº¡§´ØÃÒ°ì

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@kamuy_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤

OP¡§Awich ¡ß ALI¡Ö²«¶â¤ÎÈàÊý¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×ºÇ½ª¾ÏPV

¢¡ÍÄÆëÀ÷¤È¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ìÅì·Ï6¶É¥Í¥Ã¥È¡§1/5(·î) 24:00¡Á

AT-X¡§1/6(²Ð) 22:30¡Á(¥×¥Á¥É¥­ver.)

BSÆü¥Æ¥ì¡§1/6(²Ð) 23:30¡Á

AnimeFesta¡§1/5(·î) 24:30¡Á(¥×¥Á¥É¥­ver.¡¿¥ª¥ó¥¨¥¢ver.)

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/5(·î) 24:30¡Á(¥×¥Á¥É¥­ver.¡¿¥ª¥ó¥¨¥¢ver.)

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ for Prime Video¡§1/5(·î) 24:30¡Á(¥ª¥ó¥¨¥¢ver.)

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ ¥Ë¥³¥Ë¥³»ÙÅ¹¡§1/5(·î) 24:30¡Á(¥ª¥ó¥¨¥¢ver.)

Â¾ÇÛ¿®¡§1/9(¶â) 24:30¡Á(¥ª¥ó¥¨¥¢ver.)

¢¨¥ª¥ó¥¨¥¢ver.¤Ïµ¬À©¤¢¤ê¡¢¥×¥Á¥É¥­ver.¤Ï°ìÉôÏÃ¿ô¤Çµ¬À©¤Ê¤·

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡Ö¤¨¡¼¤æ¡¼¡×¤³¤È³¦À¤Ç·²ð¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¡£Èà½÷¤Ê¤·¡£

¥é¥Ö¥³¥á¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖÍÄÆëÀ÷¤È¤Î¥é¥Ö¥³¥á¡×¤Ë¥É¤Ï¤Þ¤êÃæ¡£

¤½¤ó¤Ê¤¨¡¼¤æ¡¼¤Î¡¢ÌÜ²¼¤ÎÇº¤ß¤ÏÍÄÆëÀ÷¤Î¡Ö¤·¤ª¡×¤È¡Ö¤¢¤«¤ê¡×¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤³¤È¡ª

¤·¤«¤·¡¢¤¨¡¼¤æ¡¼¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ö¸½¼Â¤ÎÍÄÆëÀ÷¤È¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡£

¤¬¡ªÅö¤Î¡Ö¤·¤ª¡×¤È¡Ö¤¢¤«¤ê¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤¨¡¼¤æ¡¼¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡ª

¥Ò¥í¥¤¥óÁ´°÷¡¢ÍÄÆëÀ÷¡ª¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¯¤Æ¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤¡ª¤Ç¤â¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡ª

¡ÖºÇ½ÜÍÄÆëÀ÷¥é¥Ö¥³¥á¡×¡¢³«Ëë¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§»°Îü¿¿Ìé

´ÆÆÄ¡§·¬¸¶ÃÒ

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¹­ÅÄ¸÷µ£

µÓËÜ¡§¹­ÅÄ¸÷µ£¡¢¿¹ÅÄâÃÍ³Èþ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§´äºêÎáÆà

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÀÆÆ£²í¸Ê

¿§ºÌÀß·×¡§ÌýÃ«¤æ¤ß

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÌÚÂ¼½ÓÌé¡ÊT2¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë

ÊÔ½¸¡§ÆâÅÄ¾Ä¡Ê¥³¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ë

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ËÜ»³Å¯

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó

²»³Ú¡§ °ËÆ£Íã¡¢ZENTA¡¢¤ä¤·¤­¤ó

²»³ÚÀ©ºî¡§¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¼êùà¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

³¦À¤Ç·²ð¡§±ºÈø³ÙÂç

¿åË¨¼®¡§µ×½»ÎÖ

²Ð°ÒÅô¡§¶Üß·Í¥

·î¸«¤ë¤Ê¡§Ê¿ÄÍ¼Ó°Í

Æü¸þ½Õ¡§»³ËÜÍªÍ­´õ

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@love_osnnjm_wm

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÍÄ¥é¥Ö¥¢¥Ë¥á

OP¡§HoneyWorks meets ¿åË¨¼®¡¦²Ð°ÒÅô¡¦·î¸«¤ë¤Ê¡¦Æü¸þ½Õ¡ÊCV¡§µ×½»ÎÖ¡¦¶Üß·Í¥¡¦Ê¿ÄÍ¼Ó°Í¡¦»³ËÜÍªÍ­´õ¡Ë¡Ö¤¢¤¤¤é¤Ó¤å♡¡×

ED¡§¾®¶Ì¤Ò¤«¤ê¡Ö¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍÄÆëÀ÷¤È¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¥á¥¤¥óPVÂè2ÃÆ¡Ã2026Ç¯1·î5ÆüÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»Ï

¢¡Ëâ²¦¤ÎÌ¼¤ÏÍ¥¤·¤¹¤®¤ë!!



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/7(¿å) 22:00¡Á

BS¥Õ¥¸¡§1/7(²Ð) 24:30¡Á

AT-X¡§1/8(ÌÚ) 21:00¡Á

DMM TV¡§1/6(²Ð) 22:00¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/9(¶â) 22:00¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§1/12(·î) 22:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

°­¤Î¸¢²½¤¿¤ëËâÂ²¤¿¤Á¤òÂ«¤Í¡¢Ë½ÎÏ¤È¸¢ÎÏ¤ÇÀ¤³¦¤ò¿¯Î¬¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿Ëâ²¦¥¢¡¼¥ê¥Þ¥ó¡£

¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊËâ²¦¤¬¤Ê¤¼¤«ÆÍÁ³°ìÀÚ¤Î¿¯Î¬¹Ô°Ù¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª

Ëâ³¦ºÇ¶¯¤ÎËâ²¦¤¬¿¯Î¬¤ò¤ä¤á¤¿ÍýÍ³¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ï¡ª

Ëâ²¦¤ÎÌ¼¤Î¥É¥¥¤¬Í¥¤·¤¹¤®¤ë¤«¤é!!

ËâÂ²¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥É¥¥¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÅ·°æÃÎ¤é¤º¡£¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¶§°­¤ÊËâÂ²¤â¡¢¶§Ë½¤ÊËâÊª¤â¡¢ÅÛÎì¤Î¿Í´Ö¤â¡¢ÉÔ¶æÂ×Å·¤ÎÅ¨¤Ç¤¢¤ëÅ·»È¤Ç¤¹¤é¤â¥Û¥ï¥Û¥ï¤ËÌþ¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£

Ì¼¤¬¤³¤ó¤ÊÄ´»Ò¤Ç¤Ï¡¢Ëâ²¦¤â¿´ÇÛ¤Ç¿´ÇÛ¤Ç¿¯Î¬¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£

¶ìÇº¤¹¤ëËâ²¦¤Î»Ñ¤Ë¡¢Â¦¶á¤Î¥¸¥ã¥Ò¡¼¤Ï¥É¥¥¤òÎ©ÇÉ¤ÊËâÂ²¤Ë¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤È·è°Õ¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»îÎý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î»îÎý¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥É¥¥¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò¹­¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¥¸¥ã¥Ò¡¼¤Ï¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£

¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¥É¥¥¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ï¡¢¤³¤Î·è¤·¤ÆÍ¥¤·¤¯¤Ê¤¤À¤³¦¤Ë¾®¤µ¤ÊÇÈÌæ¤òµ¯¤³¤·¤Æ--


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

´ÆÆÄ¡§ÂÀÅÄ²íÉ§

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¤¢¤ª¤·¤Þ¤¿¤«¤·

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃæÌîÍµµª

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾åÅÄ·ÃÍý

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÎëÌÚ½ÓÊå

¿§ºÌÀß·×¡§ÎÓÍ³µ©

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃæÅçÍµÎ¤

»£±Æ´ÆÆÄ¡§±üÃ«ÂÀ´õ

ÊÔ½¸¡§¾®Ìî»û³¨Èþ

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤¨¤Ó¤Ê¤ä¤¹¤Î¤ê

²»¶Á¸ú²Ì¡§»³Ã«¾°¿Í

²»³Ú¡§»°ß·¹¯¹­

À©ºî¡§EMT¥¹¥¯¥¨¥¢¡¼¥É

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥É¥¥¡§µ×ÌîÈþºé

¥¸¥ã¥Ò¡¼¡§Âç¶¶ºÌ¹á

¥¢¡¼¥ê¥Þ¥ó¡§ÂçÄÍÌÀÉ×

¥µ¥Æ¥£¡§°ËÆ£ºÌº»

¥á¥ê¡¼¥Ê¡§ÀÐ¸¶²Æ¿¥

¥Þ¡¼¥æ¡§»°ÉÓÍ³ÉÛ»Ò

¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§ÀéÍÕÈË

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@maomusu_info

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤Þ¤ª¤à¤¹

OP¡§ÀÐ¸¶²Æ¿¥¡ÖWe Can Do!!¡×

ED¡§¥¸¥ã¥Ò¡¼(CV.Âç¶¶ºÌ¹á),¥É¥¥(CV.µ×ÌîÈþºé),¥¢¡¼¥ê¥Þ¥ó(CV.ÂçÄÍÌÀÉ×)¡Ö¤¤¤Ã¤³¤Ë¤³¤Ë¤³¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ØËâ²¦¤ÎÌ¼¤ÏÍ¥¤·¤¹¤®¤ë!!¡Ù¥á¥¤¥óPV

¢¡°ÛÀ¤³¦¤Îº»ÂÁ¤Ï¼ÒÃÜ¼¡Âè



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

AT-X¡§1/6(²Ð) 23:00¡Á

TOKYO MX¡§1/6(²Ð) 24:30¡Á

BS11¡§1/6(²Ð) 24:30¡Á

¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§1/6(²Ð) 24:30¡Á

KBSµþÅÔ¡§1/6(²Ð) 24:30¡Á

ÇÛ¿®¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

»°½½Ï©ÌÜÁ°¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¶áÆ£À¿°ìÏº¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢À»½÷¾¤´­¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ°ÛÀ¤³¦¤Î¥í¥Þ¡¼¥Ë²¦¹ñ¤ËÅ¾°Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

ÃëÌë¤òÌä¤ï¤ºÆ¯¤­Â³¤±¼ÒÃÜº¬À­¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿À¿°ìÏº¤Ï¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ç¤â»Å»ö¤òÍ×µá¤·¡¢²¦µÜ¤Î·ÐÍý²Ý¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¡£

·ÐÍý²Ý¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Ê¤á¤ëË»¤·¤¤Æü¡¹¤Î¤Ê¤«¡¢À¿°ìÏº¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ØÈè¤ì¤¬¿á¤ÃÈô¤Ö±ÉÍÜºÞ¡Ù¡£

±ÉÍÜºÞ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¸µ¤«¤é¤¢¤Ã¤¿ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤âÈèÏ«¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê´¶·ã¤¹¤ë¤¬¡¢°ÛÀ¤³¦¤ÎËâÁÇÂÑÀ­¤Î¤Ê¤¤À¿°ìÏº¤ÏÉûºîÍÑ¤Î¤»¤¤¤ÇÌ¿¤Î´íµ¡¤Ë¡ª

½õ¤«¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ËâÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¡ÖËâÎÏ¤òÆëÀ÷¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡×É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢À¿°ìÏº¤Ï¡ØÉ¹¤Îµ®¸ø»Ò¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂè»°µ³»ÎÃÄÃÄÄ¹¥¢¥ì¥·¥å¤Ë¿È¤ò¤æ¤À¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡½¡½


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§È¬·îÈ¬

¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§Âç¶¶¥­¥Ã¥«

´ÆÆÄ¡§ÀÐÊ¿¿®»Ê

½õ´ÆÆÄ¡§»³ÅÄ¹¸

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÃæÂ¼Ç½»Ò

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Æ£°æ¤Þ¤­

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Âã¾»¼ù

¿§ºÌÀß·×¡§·ËÌÚº£Î¤

»£±Æ´ÆÆÄ¡§²¼ºê¾¼

ÊÔ½¸¡§ÇòÀÐ¤¢¤«¤Í

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤Ï¤¿¤·¤ç¤¦Æó

²»¶Á¸ú²Ì¡§½Ð±ÀÈÏ»Ò

Ï¿²»¡§Äá´¬·ÄÅµ

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¡¼¥à¡¦¥É¥ó¥Õ¥¡¥ó

²»³Ú¡§Âç¶¶·Ã

²»³ÚÀ©ºî¡§ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ç¥£¡¼¥ó

À½ºî¡§¡Ö°ÛÀ¤³¦¤Îº»ÂÁ¤Ï¼ÒÃÜ¼¡Âè¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¶áÆ£À¿°ìÏº¡§°ËÅì·ò¿Í

¥¢¥ì¥·¥å¡¦¥¤¥ó¥É¥é¡¼¥¯¡§Á°ÌîÃÒ¾¼

¥Î¥ë¥Ù¥ë¥È¡§»³²¼À¿°ìÏº

¥«¥ß¥ë¡§ÅìÃÏ¹¨¼ù

¥æ¡¼¥ê¥¦¥¹¡§»³¸ýÃÒ¹­

ÇòÀÐÍ¥°¦¡§³ùÁÒÍ­Æá

¥¤¥¹¥È¡§¸×Åçµ®ÌÀ

¥·¡¼¥°¥ô¥©¥ë¥É¡§¾®ÌîÍ§¼ù

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@iseshachi_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#°ÛÀ¤³¦¤Îº»ÂÁ¤Ï¼ÒÃÜ¼¡Âè #¤¤¤»¤·¤ã¤Á

OP¡§kobore¡ÖMagic¡×

ED¡§MORISAKI WIN¡ÖBack to Back¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø°ÛÀ¤³¦¤Îº»ÂÁ¤Ï¼ÒÃÜ¼¡Âè¡Ù¥á¥¤¥óPVÂè1ÃÆ¡Ã¡Ô2026Ç¯1·îÊüÁ÷³«»Ï¡ª¡Õ

¢¡¿¿ÌëÃæ¥Ï¡¼¥È¥Á¥å¡¼¥ó



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎóÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡§1/6(²Ð) 23:00¡Á

BSÄ«Æü¡§1/9(¶â) 23:00¡Á

¤Û¤«

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

²Î¼ê¡¢À¼Í¥¡¢VTuber¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ä

¡ÖÌ´¡×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ëÊüÁ÷Éô¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤È¡ÖÌ´¡×¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¿ä¤·³è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ÈÀ¼½Õ¡É¥é¥Ö¥³¥á¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¸Þ½½ÍòÀµË®

´ÆÆÄ¡§¹â¶¶²íÇ·

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¿û¸¶Àã³¨

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²¼Ã«ÃÒÇ·

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÊÝÂ¼À®¡¢À÷Ã«Í§Íü²Ö¡¢µÆÃÓÌÀ¹É¡¢¤ß¤­Èø

¿§ºÌÀß·×¡§º´¡¹ÌÚ°´

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§»°Âð¾»ÏÂ

Èþ½ÑÀßÄê¡§¾å³ÀÍµµ¯»Ò

»£±Æ´ÆÆÄ¡§×¢Åçñ¥ÂÀ¡Ê¤æ¤áÂÀ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ë

»£±Æ´ÆÆÄÊäº´¡§ÎÓ¾¼É×

¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÊÔ½¸¡§Ã°ºÌ»Ò¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë

¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸¡§¥¯¡¼¥×

3D¡¦CG¡§Ìî¸µÎÏ

3D¡¦CG¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡§ÎÓ°¡Èþ

2D¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦UI¥ï¡¼¥¯¥¹¡§¤æ¤áÂÀ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼

²»³Ú¡§¹â¶¶Ë®¹¬(MONACA)

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¿¹ÅÄÍ´°ì

²»¶ÁÀ©ºî¡§·îÆú/¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ª¥ó¥¨¥Ã¥¸

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§·îÆú

¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§NBC¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó

À½ºî¡§¡Ø¿¿ÌëÃæ¥Ï¡¼¥È¥Á¥å¡¼¥ó¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

»³¿áÍ­À´¡§°ÂÅÄÎ¦Ìð

°æ¥Î²ÚÏ»²Ö¡§À¥¸ÍÅí»Ò

Æü²êÀîÇ«¡¹¡§Âçµ×ÊÝÎÜÈþ

Ì¸Çµ¥¤¥³¡§ÎëÂå¼ÓµÝ

±«·î¤·¤Î¤Ö¡§°ËÆ£ÈþÍè

°ÂÆ£Ý¦Ý¨¡§²Öß·¹áºÚ

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@anime_mayochu

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¿¿ÌëÃæ¥Ï¡¼¥È¥Á¥å¡¼¥ó

OP¡§À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¡Ö·î¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ·â¤Æ¡×

ED¡§Soala¡ÖÀ¼¤Îµ°À×¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿¿ÌëÃæ¥Ï¡¼¥È¥Á¥å¡¼¥ó¡ÙPVÂè2ÃÆ | 2026.1.6¡ÁON AIR!!

¢¡Í¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ðÇò¤·¤Æ¤ß¤¿¡£



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/6(²Ð) 23:00¡Á

ËÌ³¤Æ»ÊüÁ÷¡§1/8(ÌÚ) 25:26¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï24:56¡Á)

RKBËèÆüÊüÁ÷¡§1/8(ÌÚ) 27:30¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï27:00¡Á)

BS11¡§1/6(²Ð) 24:00¡Á

AT-X¡§1/8(ÌÚ) 23:30¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/6(²Ð) 23:30¡Á

U-NEXT¡§1/6(²Ð) 23:30¡Á

¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§1/6(²Ð) 23:30¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§1/11(Æü) 23:30°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¤·¤¿¸µ¿Í´Ö¤ÎËâÂ²¡¦¥è¥¦¥­¤Ï¡¢Ëâ²¦¤ÎÉô²¼¤È¤¤¤¦ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Í¦¼Ô¤¿¤Á¤òÅÝ¤¹Ç¤Ì³¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£

¤ä¤¬¤ÆËâ²¦¾ë¤Ë¹¶¤áÆþ¤ëÍ¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¥è¥¦¥­¤Ï¡Ä¡Ä¡£

¡Ö....¤ä¤Ù¤¨¡¢¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤À¤ï¡×

¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¡¢Í¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÁÎÎ·¡¦¥»¥·¥ê¥¢¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª

¿¿·õ¤ËÄ©¤à´é¤â¡¢¤·¤°¤µ¤â¡¢¤â¤¦Á´¤Æ¤¬²Ä°¦¤¤¡ªÅ·»È¤¹¤®¤ë¡ª

¤½¤¦¤·¤Æ¹ðÇò¤ò·è°Õ¤·¤¿¥è¥¦¥­¤À¤¬¡½¡½¡©

¿Í´Ö¤ÈËâÂ²¤Î¿¥¤êÀ®¤¹°ÛÀ¤³¦°ì¥Ô¥å¥¢¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¿ßÆó¤Ê¡¢¡É¥é¥Ö¥³¥á¡É¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¿åÀ±¡¦³¤Íû

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§La-na

Áí´ÆÆÄ¡§»³ËÜÌ÷µ®

´ÆÆÄ¡§Ê÷Í§Â§

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¿û¸¶Àã³¨

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÂçÂôÈþÆà

²»³Ú¡§¿ÀÁ°¶Ç¡õMONACA

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§·îÆú

¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§ÍõÂôÎ¼(Starry Cube)

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥è¥¦¥­¡§Å·ùõÞæÊ¿

¥»¥·¥ê¥¢¡§²Öß·¹áºÚ

¥æ¥¦¥¬¡§ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿

¥ß¥«¥Ê¡§²ÆµÈ¤æ¤¦¤³

¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡§Ìî¸ý°á¿¥¡Ê¡áLOVE¡Ë

¥ì¥¤¥ô¥ó¡§Â¼À¥Êâ

¥Ç¥å¡¼¥¯¡§ÁýÅÄ½Ó¼ù

¥·¡¼¥¯¡§ÅÄÃæÈþ³¤

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@yuukawa_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤æ¤¦¤«¤ï

TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤⼦¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ð⽩¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ù¥á¥¤¥óPV|2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷³«»Ï¡ª

¢¡³»¿¿ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/6(²Ð) 23:30¡Á

´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡§1/6(²Ð) 25:19¡Á

BS11¡§1/7(¿å) 24:00¡Á

U-NEXT¡§1/6(²Ð) 24:00¡Á

¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§1/6(²Ð) 24:00¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/6(²Ð) 24:00¡Á

Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤«¤Ä¤Æ¿Í´Ö³¦¤ò¶²ÉÝ¤Ë´Ù¤ì¤¿ÍÅ¼Ù³¦¤ÎÉõ°õ¤¬²ò¤±¤ë¤È¡¢¿ôÂ¿¤ÎÍÅ¼ÙÊ¼¤¬¿¯¹¶¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£

¿ÍÎà¤Î´íµ¡¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ã¤­¸Þ¿Í¤Î¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á¡£

¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡¢¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡ª¡ª

Èà¤é¤ÎÆ®¤¤¤ÎÆü¡¹¤¬¡¢¿·¤¿¤ËËë¤ò³«¤±¤ë¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÌðÎ©È¥

´ÆÆÄ¡§Æ£ÅÄÍÛ°ì

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§ÉðÆ£¾­¸ã

¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¼¼ÅÄÍºÊ¿

¥ô¥£¥é¥ó¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤³¤È¤Ö¤­¤Ä¤«¤µ

¥è¥í¥¤¥®¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¡§²¬ËÜ±ÑÏº

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥è¥í¥¤¥®¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÎëÌÚÂîÌé

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§»³Ãæ½ã»Ò¡¢ÅÄÃæÃÒ»Ò

¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§À¾Â¼ÇîÇ·

²èÌÌÀß·×±é½Ð¡§ã·Æ£±Í

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÅÄ»³½¤

¿§ºÌÀß·×¡§ÅÄÃæÈþÊæ

CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÎëÌÚ²í¿Ã¡¢üâ¶¶·½Í¤

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÀÐ¹õÎÜÈþ

ÊÔ½¸¡§ºäËÜµ×Èþ»Ò

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÅÄÃæÎ¼

²»³Ú¡§ÊÒ»³½¤»Ö¡ÊTeam MAX¡Ë

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥µ¥ó¥é¥¤¥º

À½ºî¡§¡Ö³»¿¿ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

³®¡§ÀÐ¶¶ÍÛºÌ

¾å¿ù³¡¿Í¡§±ÝÌÚ½ßÌï

ËÌ¾òÉðÂ¢¡§Â¼À¥Êâ

ËÌ¾òÂçÏÂ¡§ÉðÆâ½ÙÊå

ÀÐÅÄ»ç²»¡§·§Ã«·òÂÀÏº

¿¥ÅÄÎ¶À®¡§ÁýÅÄ½Ó¼ù

¿·³ÀÈþÎï¡§Lynn

Íå¿¿²æ¡§¾®À¾¹î¹¬

¥µ¥¹¥±¡§º´Æ£ÂóÌé

¥µ¥¤¥¾¥¦¡§Ä»³¤¹ÀÊå

¥«¥Þ¥Î¥¹¥±¡§»ûÅçÂóÆÆ

¥»¥¤¥«¥¤¥Ë¥å¡¼¥É¡¼¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ

¥¤¥µ¥Ë¥å¡¼¥É¡¼¡§Å·ùõÞæÊ¿

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@samuraitroo_pr/

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼

OP¡§blank paper¡ÖYOAKE¡×

ED¡§ONE OR EIGHT¡ÖPOWER¡×

¡ÚËÜPV¡ÛTV¥¢¥Ë¥á¡Ø³»¿¿ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡Ù2026Ç¯1·î6Æü(²Ð)¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»Ï¡ª

¢¡¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ìÅì·Ï6¶É¥Í¥Ã¥È¡§1/6(²Ð) 24:00¡Á

Amazon Prime Video¡§1/6(²Ð) 24:30¡Á¡ÚÆÈÀêÇÛ¿®¡Û

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤Ê¤ó¤Ç¡¢¿Í´Ö¤À¤±¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤Î¡©

¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ß¥º¡¼¥ê½£¤ÎÊÒÅÄ¼Ë¤ËÊë¤é¤¹¾¯Ç¯¡¦¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¿Í´Ö¤òÄ¶¤¨¤ëÃÎÇ½¤È¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤òÄ¶¤¨¤ë¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÊ»¤»¤â¤Ä¡¢È¾Ê¬¥Ò¥È¤ÇÈ¾Ê¬¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Î¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¸¡¼¡×¡£

15ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÎ¤¿Æ¤Î´«¤á¤Ç½é¤á¤Æ³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¡£

¤½¤³¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢Æ¬Ç¾ÌÀÚò¤À¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶ì¼ê¤Ê¥ë¡¼¥·¡¼¤È½Ð²ñ¤¦¡£

Ê¿²º¤Ê³Ø¹»À¸³è¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤Ï¤½¤Î½Ð¼«¤ÎÆÃ°ÛÀ­¤æ¤¨¤Ë¡¢¡ÖÆ°Êª²òÊü¡×¤ò·Ç¤²¤ë¥Æ¥íÁÈ¿¥¡¦ALA¤Ë¤Ä¤±ÁÀ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡ª

¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤Ï²ÈÂ²¤ä¥ë¡¼¥·¡¼¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢ALA¤ÈÂÐ·è¤¹¤ëÆ»¤òÁªÂò¤¹¤ë--

¡Ö¥Æ¥í¡×¡Öº¹ÊÌ¡×¡Ö¿Í¸¢¡×¡Ö±ê¾å¡×¡Ä¡Ä¥Ò¥È¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤Ë¡¢¡Ö¥Ò¥È°Ê³°¡×¤Î¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤¬¡¢¥ë¡¼¥·¡¼¤È¤È¤â¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë¡£

¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡õ¥Î¥ó¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤¬¡¢¤³¤³¤Ë³«Ëë!!


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¤¦¤á¤¶¤ï¤·¤å¤ó

´ÆÆÄ¡§ÄÅÅÄ¾°¹î

¥·¥ê¡¼¥º¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§Ãæ»³¾¡°ì

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÃöÄÞ¿µ°ì

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Í§²¬¿·Ê¿

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÌîÂ¼Àµ¿®

¿§ºÌÀß·×¡§¶¶ËÜ¸­

»£±Æ´ÆÆÄ¡§»³ÅÄÏÂ¹°

ÊÔ½¸¡§×¢À¥À¶»Ö

²»³Ú¡§²³¶¹´Ö¤¢¤ê¤µ¡¢ËÙÀî¿¿Íý»Ò

²»¶Á´ÆÆÄ¡§´äÏ²ÈþÏÂ

À©ºî¡§¥Ù¥ë¥Î¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¥º

À½ºî¡§¡Ö¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡§¼ïùõÆØÈþ

¥ë¡¼¥·¡¼¡¦¥¨¥ë¥É¥ì¥Ã¥É¡§¿À¸Í¸÷Êâ

¥ê¥ô¥§¥é¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ä¥¢¡¼¥Ù¥ó¥È¡§ÂçÄÍÌÀÉ×

¥®¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó¡¿¥Ð¡¼¥È¡§¿¹ÀîÃÒÇ·

¥Ï¥ó¥Ê¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó¡§º´Æ£ÍøÆà

¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥°¥é¥Ï¥à¡¿¥Õ¥£¥ë¡§¾åÅÄà¢»Ê

¥²¥¤¥ë¡§ÀÐÀî³¦¿Í

¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦K¡¦¥ê¥Ã¥×¥Þ¥ó¡¿¾¯º´¡§¹¾Æ¬¹¨ºÈ

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@darwins_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ

OP¡§OfficialÉ¦ÃËdism¡ÖMake Me Wonder¡×

¡Ú¥ª¡¼¥×¥ó¼çÂê²Î²ò¶Ø¡ÛTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ¡ÙËÜÍ½¹ð¡¿2026.01.06 24:00¡Á ON AIR

¢¡¥¢¥ë¥Í¤Î»ö·ïÊí



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡§1/6(²Ð) 25:29¡Á

AT-X¡§1/7(²Ð) 21:00¡Á

BSÆü¥Æ¥ì¡§1/7(¿å) 24:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

°Û·Á¤¬½»¤à³¹¡¦¥ê¥å¡¼¥²¥ó¥Ù¥ë¥°¤ÇÃµÄå¶È¤ò±Ä¤à"ÅÁÀâ¤ÎµÛ·ìµ´"¥¢¥ë¥Í¡¦¥Î¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¡¢Ì¾Ìçµ®Â²¤ÎÌ¼¤ÇµÛ·ìµ´¥ª¥¿¥¯¤Î¥ê¥ó¡¦¥é¥¤¥ó¥ô¥¡¥¤¥¹¤Ï¡¢Ï¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë1¿Í¤Î¾¯Ç¯¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ï¥ë¥È¥Þ¥ó¤È½Ð²ñ¤¦¡£

¸¶ºî¤Ï¡¢Ï¢ºÜ·¿¥²¡¼¥àÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥²¡¼¥à¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ËÜ³Ê¿äÍý¥²¡¼¥à¡£¥¢¥ë¥Í¤È¥ê¥ó¤¬´ñ¡¹²ø¡¹¤Ê»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤ëËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡õ¥´¥·¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ë¥¤¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥È¥ê¥×¥ë¼ç¿Í¸ø¤Ç»ö·ï²ò·è¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§½Õ»ç

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§½ÕÂÀÏº

´ÆÆÄ¡§°æ¾å·½²ð

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¤à¤é¤µ¤­¡¢°æ¾å·½²ð

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó Áíºî²è´ÆÆÄ¡§º´Æ£½©»Ò

²»³Ú¡§Æ£ß··Ä¾»

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§SILVER LINK.

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥ë¥¤¥¹¡§°ËÀ¥çýè½Ìé

¥¢¥ë¥Í¡§Æâ»³¹·µ±

¥¢¥ë¥Í(¾¯Ç¯)¡§ÅÄÃæ¤¢¤¤¤ß

¥ê¥ó¡§´Ó°æÍ®²Â

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@arne_jknb

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥ë¥Í¤Î»ö·ïÊí

OP¡§Sou¡ÖQ.E.D.¡×

ED¡§¾®ÎÓ»ä¡Ö¿Í·Á¤Î³¹¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ë¥Í¤Î»ö·ïÊí¡×¥á¥¤¥óPV¡¿2026Ç¯1·îÊüÁ÷·èÄê¡ª

¢¡29ºÐÆÈ¿ÈÃæ·øËÁ¸±¼Ô¤ÎÆü¾ï



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

AT-X¡§1/7(¿å) 21:30¡Á

TOKYO MX¡§1/7(¿å) 25:00¡Á

KBSµþÅÔ¡§1/7(¿å) 25:00¡Á

¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§1/7(¿å) 25:00¡Á

BS11¡§1/7(¿å) 25:30¡Á

¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥Ó¡§1/7(¿å) 25:59¡Á

¥á¡Á¥Æ¥ì¡§1/7(¿å) 26:30¡Á

ABEMA¡§1/7(¿å) 24:00¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/7(¿å) 24:00¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§1/10(ÅÚ) 24:00°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

ÍÄ¾¯´ü¤òÉÏÌ±³¹¤Ç²á¤´¤·¡¢À¸¤­¤ë¤¿¤áÉ¬»à¤Ë¶¯¤µ¤òµá¤á¤Æ¤­¤¿¥·¥Î¥Î¥á¡¦¥Ï¥¸¥á¡£

º£¤Ï¥³¥Þ¥¤Â¼¤ÎÂ¼ÉÕ¤­ËÁ¸±¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Íª¡¹¼«Å¬¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¤¢¤ëÆü¤Î¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ËÀø¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏºÇ¼å¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥¹¥é¥¤¥à¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¾¯½÷¤¬¡ª

¾¯½÷¤ÎÌ¾Á°¤Ï¥ê¥ë¥¤¡£À¸¤­¤ë¤¿¤á¤Ë°ì¿Í¤Ç¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ËÆ§¤ßÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¡¢¹Ô¤¯¤¢¤Æ¤¬¤Ê¤¤Èà½÷¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¥Ï¥¸¥á¤Ï¡¢¥ê¥ë¥¤¤òÂ¼¤ËÏ¢¤ìµ¢¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë!?

ÉÔ´ïÍÑ¤À¤±¤ÉÀ¤ÏÃ¾Æ¤­¤ÊÆÈ¿ÈËÁ¸±¼Ô¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÇÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê¾¯½÷¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢¤È¤­¤É¤­ÎÞ¤¢¤ê¡Ê¡©¡Ë¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿ËÁ¸±¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¢³«Ëë¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÆàÎÉ°ìÊ¿

´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Ê¡ÅçÍøµ¬

¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ä¹¿¹²ÂÍÆ

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÄÃæ¾÷

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§À¾Â¼Àé½Õ

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§µ´Ã«Âó¼Â

Èþ½Ñ¡§¤¸¤ã¤Ã¤¯

¿§ºÌÀß·×¡§Âç¾ì¾­À¸

»£±Æ´ÆÆÄ¡§³¤ÀÚÊâ

»£±Æ¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë

ÊÔ½¸¡§ÌÚÂ¼¾ÍÌÀ¡ÊIMAGICA¡Ë

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¿¹²¼¹­¿Í

²»¶Á¸ú²Ì¡§¸ÅÃ«Í§Æó¡Ê¥¹¥ï¥é¡¦¥×¥í¡Ë

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó

²»³Ú¡§ÎëÌÚ¶ÇÌé¡¢Johannes Nilsson¡¢¹âËÜ°¦³¤¡ÊTeam-MAX¡Ë

²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ý¥Ë¡¼¥­¥ã¥Ë¥ª¥ó

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§HORNETS

À½ºî¡§¥³¥Þ¥¤Â¼¼«¼£²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥·¥Î¥Î¥á¡¦¥Ï¥¸¥á¡§¸ÅÀî¿µ

¥ê¥ë¥¤ ¡§ÎëÂå¼ÓµÝ

¥ô¥§¥í¥Ë¥«¡¦¥Ð¥ê¡§°ËÆ£ÀÅ

¥¢¥Ë¥ã¥ó¥´¡§·¬¸¶Í³µ¤

¥ª¥ê¡¼¥ô¡¦¥«¥ë¥á¥ó¡§½ïÊýÍ¤Æà

¥Ê¥¿¥ê¡¼¡§Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤

¥ê¥·¥ã¥Ã¥È¡§ÂçÌîÃÒ·É

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@anime29sai

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥Ë¥á29ºÐ

OP¡§HoneyWorks feat.Hanon¡Ö·¯¤¬Åô¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¸÷¤òº£¡×

ED¡§HoneyWorks feat.Kotoha¡Ö·¯¤ÎÎÙ¤Ï¶õµ¤¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø29ºÐÆÈ¿ÈÃæ·øËÁ¸±¼Ô¤ÎÆü¾ï¡ÙPVÂè1ÃÆ

¢¡»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/7(¿å) 23:00¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï23:30¡Á)

¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡§1/7(¿å) 25:00¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï25:30¡Á)

¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§1/7(¿å) 25:00¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï25:30¡Á)

TVQ¶å½£ÊüÁ÷¡§1/7(¿å) 25:30¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï26:00¡Á)

ABC¡§1/7(¿å) 26:45¡Á

AT-X¡§1/8(ÌÚ) 22:00¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï22:30¡Á)

ÅìËÌÊüÁ÷¡§1/8(ÌÚ) 26:05¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï25:35¡Á)

BSÆü¥Æ¥ì¡§1/13(²Ð) 24:00¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï25:00¡Á)

WOWOW¡§1/13(²Ð) 25:00¡Á

¢¨Âè1ÏÃ¤Ï60Ê¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÊüÁ÷

ÇÛ¿®¡§1/7(²Ð) 23:00¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï23:30¡Á)

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤³¤ì¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¤¤¤«¤ì¤¿À¤³¦¤ÎÏÃ¡£

¾¯½÷¡Ô¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡Õ¤¿¤Á¤¬Ä©¤à¤Î¤Ï¡¢»à¤¬ÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î¥²¡¼¥à¡£

À¸´Ô¤¹¤ì¤Ð¾Þ¶â¤òÆÀ¤ë¤¬¡¢ËüÁ´¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤âÌ¿¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£

¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ç¡¢À¸¤­¤Æ¤¤¤¯¡£

¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤¿¤Á¤¬³Î¤«¤Ë¤¤¤ë¡£

¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥Í¡¼¥à¡¦Í©µ´¡Ô¥æ¥¦¥­¡Õ¡£

¿¦¶È¡¦»¦¿Í¥²¡¼¥à¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡£

Èà½÷¤Ïº£Æü¤â¡¢»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§±­»ôÍ­»Ö

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¤Í¤³¤á¤¿¤ë

´ÆÆÄ¡§¾åÌîÁÔÂç

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÃÓÅÄÎ×ÂÀÏº

¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¡¼¥È¡§hewa

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ä¹ÅÄ³¨Î¤

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÂçÄÍ·Ì²Ö¡¢¾®¾¾ÁïÂÀ

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹õ´ä±à²Ã

¿§ºÌÀß·×¡§·ËÌÚº£Î¤

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃæÂ¼²ÅÇî

»£±Æ´ÆÆÄ¡§¶áÆ£¿µÍ¿

ÊÔ½¸¡§µÆÃÓÀ²»Ò¡¢¾®Ìî»û·Ë»Ò

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¾®¾ÂÂ§µÁ

²»¶Á¸ú²Ì¡§»³ÅÄ¹á¿¥

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó

²»³Ú¡§¾¾ËÜ½ß°ì

²»³ÚÀ©ºî¡§ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ç¥£¡¼¥ó

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

Í©µ´¡§»°±ºÀé¹¬

ÀÄ°æ¡§ËÜÂ¼ÎèÆà

¶â»Ò¡§¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê

¹õÅü¡§º´Æ£¿º²Æ

¹ÈÌî¡§ÅÄÂ¼ËÓ¿´

ÅíÇµ¡§Àî¸ýè½Æà

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@shibouyugi_

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#»àË´Í·µº

OP¡§LIN¡ÊMADKID¡Ë¡Ö¢ÌErsterbend¡×

ED¡§Æ£ÀîÀé°¦¡Öµ§¤ê¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£¡×¥²¡¼¥àPV¡Ö¥´¡¼¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¡×¡Ã2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»Ï ½é²ó¤Ï60Ê¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë

¢¡ÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á Âè2¥¯¡¼¥ë



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡§1/7(¿å) 23:45¡Á

BSÄ«Æü¡§1/10(ÅÚ) 25:00¡Á

ÇÛ¿®¡§1/7(¿å) 24:15°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

ÉÔ²Ä²ò¤Ê²ø´ñ¸½¾Ý¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÆ¸¼éÄ®¡£

»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢Æ¸¼é¾®³Ø¹»¤Ë°ì¿Í¤Î¶µ»Õ¤¬ÉëÇ¤¤·¤Æ¤­¤¿¡£

5Ç¯3ÁÈÃ´Ç¤¤Îó¬ÌîÌÄ²ð¡¢ÄÌ¾Î¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡£

ÉáÃÊ¤ÏÍ¥¤·¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ´¤±¤Æ¤¤¤ëÈà¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¿¤À°ì¿Í¤ÎÎîÇ½ÎÏ¶µ»Õ¤È¤¤¤¦¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î´é¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£

¤½¤Îº¸¼ê¤Ë¤Ïµ´¤¬½É¤ë¤È¤¤¤¦±½¤â¡Ä!?

À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ò½±¤¦³Ø±à¼·ÉÔ»×µÄ¡¢ÍÅ²ø¤ä°­Îî¤Ë¡¢ÃÏ¹ö¤«¤é¤­¤¿ÀµµÁ¤Î»È¼Ô¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤¦¡ª

¥ª¥«¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó³«Ëë¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¿¿ÁÒæÆ

Ì¡²è¡§²¬Ìî¹ä

´ÆÆÄ¡§ÂçÀÐ¹¯Ç·

½õ´ÆÆÄ¡§»³ÅÄ»Ë¿Í

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÂçÁðË§¼ù

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ë§»³Í¥

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹â¶¶ÆØ»Ò

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°ËÆ£°Í¿¥»Ò

ÍÅ²ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÄÃæ¹¨µª¡¢¤­¤¸¤Þ¤ë

¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡§²Ã¡¹Èþ¹â¹À¡¢Ë§»³Í¥

Èþ½ÑÀßÄê¡§Ê¿ß·¹¸¹°

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§½ÕÆüÈþÇÈ

¿§ºÌÀß·×¡§ÌîÃÏ¹°Ç¼

3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§µÈÎÉËïÀ®

²èÌÌÀß·×¡§ÅÄÂ¼¿Î

»£±Æ´ÆÆÄ¡§Ê¿ËÜ±Í»Ò

ÊÔ½¸¡§µÈÉð¾­¿Í

²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ì¾ÁÒÌ÷

²»¶Á¸ú²Ì¡§¿¹Àî±Ê»Ò¡¢º´Æ£Íý½ï

Ï¿²»¡§ÄÇ¸¶Áà»Ö

²»³Ú¡§EVAN CALL

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ªKAI

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ó¬ÌîÌÄ²ð¡§ÃÖ°¾Î¶ÂÀÏº

Î©Ìî¹­¡§ÇòÀÐÎÃ»Ò

°ðÍÕ¶¿»Ò¡§½§ºê°½

ºÙÀîÈþ¼ù¡§¹õÂô¤È¤â¤è

ÌÚÂ¼¹îÌé¡§´äºêÎÊÂÀ

·ªÅÄ¤Þ¤³¤È¡§¸Å¾ëÌç»ÖÈÁ

¹â¶¶Î§»Ò¡§±óÆ£°½

¤æ¤­¤á¡§²Ã·¨°¡°á

¶ÌÁôµþ²ð¡§¿¹ÀîÃÒÇ·

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@nube_ani

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤Ì¡¼¤Ù¡¼¥¢¥Ë¥á #HellTeacher

OP¡§THE ORAL CIGARETTES¡ÖERASE¡×

ED¡§Ayumu Imazu¡ÖMAGICAL¡×

¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù Âè2¥¯¡¼¥ë ËÜPV

¢¡²º¤ä¤«µ®Â²¤ÎµÙ²Ë¤Î¤¹¤¹¤á¡£



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ìÅì¡§1/7(¿å) 24:00¡Á

AT-X¡§1/8(ÌÚ) 21:30¡Á

BS¥Æ¥ìÅì¡§1/8(ÌÚ) 24:30¡Á

µÜ¾ë¥Æ¥ì¥Ó¡§1/7(¿å) 25:29¡Á

¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§1/11(Æü) 25:20¡Á

¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¥Æ¥ì¥Ó¡§1/9(¶â) 26:23¡Á

ËÌÎ¦ÊüÁ÷¡§1/26(·î) 25:30¡Á

¥Æ¥ì¥Ó¥æ¡¼Ê¡Åç¡§1/23(¶â) 25:53¡Á

¥Æ¥ì¥Ó¥æ¡¼»³·Á¡§1/23(¶â) 25:23¡Á

IBC´ä¼êÊüÁ÷¡§2/7(ÅÚ) 25:53¡Á

FOD¡§1/7(¿å) 24:30¡Á¡Ú¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¡Û

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÊÀ¤³¦¤Î¤È¤¢¤ëÂç¹ñ¤ÇºËÁê¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤¿ÀÄÇ¯¡¦¥ê¥¼¥ë¡£

¤¢¤ëÆü¡¢Éô²¼¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤Ï¤Õ¤È½Ö¤­¤ò¤·¤¿½Ö´Ö¡Ä¡ÄÊÌ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÅ¾°Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

ÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢Í¥¤ì¤¿Æ¬Ç¾¤ÈÏÃ½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥ê¥¼¥ë¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¸µ¤¤¤¿À¤³¦¤ØÌá¤ì¤ë¤Î¤«²ò¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢Èà¤Ï·Ú¤ä¤«¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£

¡ÖµÙ²Ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡×

Ã¯¤Ë¤âÕ»¤Ó¤ºÃ¯¤Ë¤â½¾¤ï¤Ê¤¤¾åµéËÁ¸±¼Ô¡¦¥¸¥ë¤òÁêËÀ¤Ë¤·¤¿¥ê¥¼¥ë¤Ï¡¢¼«¤é¤âËÁ¸±¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢°ÛÀ¤³¦À¸³è¤òÂ¸Ê¬¤ËËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£

Í­´×µ®Â²¡ß°ìÉ¤Ïµ¤Î°ÛÀ¤³¦¤Þ¤Ã¤¿¤êËÁ¸±¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬º£¡¢»Ï¤Þ¤ë¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§Ì¨

¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§¤µ¤ó¤É

Ì¡²è¡§É´ÃÏ

´ÆÆÄ¡§Ç½ÅÄ·òÂÀ

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÎëÌÚÍÎ²ð

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Æ£¸¶¾´¿Í

²»³Ú¡§»³²¼¹¯²ð

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§SynergySP

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¶¨ÎÏ¡§¥¢¥»¥ó¥·¥ç¥ó

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥ê¥¼¥ë¡§ÀÆÆ£ÁÔÇÏ

¥¸¥ë¡§Çß¸¶Íµ°ìÏº

¥ì¥¤¡§Ä»³¤¹ÀÊå

¥·¥ã¥É¥¦¡§°Â¸µÍÎµ®

¥¤¥ó¥µ¥¤¡§ÉÍÅÄ¸­Æó

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@odayaka_pr

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#²º¤ä¤«µ®Â²

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²º¤ä¤«µ®Â²¤ÎµÙ²Ë¤Î¤¹¤¹¤á¡£¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼PV¡Ã2026Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï

¢¡µ®Â²Å¾À¸¡Á·Ã¤Þ¤ì¤¿À¸¤Þ¤ì¤«¤éºÇ¶¯¤ÎÎÏ¤òÆÀ¤ë¡Á



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/7(¿å) 24:00¡Á

BSÆü¥Æ¥ì¡§1/7(¿å) 24:30¡Á

AT-X¡§1/8(ÌÚ) 20:30¡Á

ABEMA¡§1/4(Æü) 24:00¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/4(Æü) 24:00¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§1/4(Æü) 24:00°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¹ÄÄë¤Î½½»°ÈÖÌÜ¤Î»Ò¶¡¤È¤¤¤¦·Ã¤Þ¤ì¤¿ÃÏ°Ì¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤­¥ì¥Ù¥ë¾å¸Â¡ç¡¢½¾¤¨¤¿Â¾¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¥×¥é¥¹¤Ç¤­¤ë¥Á¡¼¥È¥¹¥­¥ë¤ò¤â¤Ã¤¿À¤³¦ºÇ¶¯¤Î6ºÐ¡¦¥Î¥¢¡£

Å¾À¸¤Ë¤è¤Ã¤Æµ®Â²¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢Í¥¤ì¤¿¶µ°é¤ÈË­ÉÙ¤Ê»ñ¸»¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿´Ä¶­¤Ç¼«Ê¬¤ÎºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤¬¡¢²Ú¤ä¤«¤Êµ®Â²¼Ò²ñ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï±¢ËÅ¤ä¸¢ÎÏÁè¤¤¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§»°ÌÚ¤Ê¤º¤Ê

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§kyo

´ÆÆÄ¡§Ê¡ÅÄÆ»À¸

Éû´ÆÆÄ¡§¶â¾µÆÁ

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§º´Æ£¼÷¾¼

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÀîÅç¾°¡¢À¾Èª¤¢¤æ¤ß

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÕªÍ¨¸½¡¢âº¾µ¹§¡¢ÃæÎ¤ÍÛÈþ

¿§ºÌÀß·×¡§¤Î¤Ü¤ê¤Ï¤ë¤³

ÊÔ½¸¡§¸åÆ£Àµ¹À

²»¶Á´ÆÆÄ¡§°¤Éô¿®¹Ô

²»³Ú¡§ÏÂÅÄµ®»Ë

²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ý¥Ë¡¼¥­¥ã¥Ë¥ª¥ó

À©ºî¶¨ÎÏ¡§¼÷ÌçÆ²

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§CompTown

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥Î¥¢¡¦¥¢¥é¥é¡¼¥È¡§ÆàÇÈ²ÌÎÓ

¥¾¡¼¥¤¡§µÜ²¼Ááµª

¥·¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥º¡§º´Çì°Ë¿¥

¥¢¥ê¡¼¥Á¥§¡§µÌ°Éºé

¥¨¥ô¥ê¥ó¡§ÀÐÀîÍ³°Í

¥¸¥¸¡§ÏÂÂ¿ÅÄÈþºé

¹ÄÄë¡§°æ¾åÏÂÉ§

²¦ÈÞ¡§¿å¼ùÆà¡¹

¥®¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥¢¥é¥é¡¼¥È¡§»°ÌÚâÃ°ìÏº

¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥¢¥é¥é¡¼¥È¡§Í·º´¹ÀÆó

¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥é¥é¡¼¥È¡§¾®ÌîÂçÊå

¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥¢¥é¥é¡¼¥È¡§²ÏÀ¾·ò¸ã

¥¤¥ó¥É¥é¡¦¥¢¥é¥é¡¼¥È(Íë¿Æ²¦)¡§¾®Â¼Å¯À¸

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@kizokutensei_PR

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#µ®Â²Å¾À¸

OP¡§SUPER¡úDRAGON¡ÖBreak off¡×

ED¡§¥¢¥ê¡¼¥Á¥§(CV¡§µÌ°Éºé)¡ÖYou'll Be In My Heart¡Á¤½¤Ð¤Ë¡Á¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Øµ®Â²Å¾À¸ ¡Á·Ã¤Þ¤ì¤¿À¸¤Þ¤ì¤«¤éºÇ¶¯¤ÎÎÏ¤òÆÀ¤ë¡Á¡ÙÂè3ÃÆPV

¢¡¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡ÁÀ¸»º·ÏËâ½Ñ¤ÇÌ¾¤â¤Ê¤­Â¼¤òºÇ¶¯¤Î¾ëºÉÅÔ»Ô¤Ë¡Á



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/10(ÅÚ) 22:00¡Á

BS11¡§1/10(ÅÚ) 22:00¡Á

¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§1/10(ÅÚ) 22:30¡Á

AT-X¡§1/11(Æü) 23:30¡Á

¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§1/15(ÌÚ) 23:00¡Á

Amazon Prime Video¡§1/7(¿å)¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§1/10(¶â)°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¸ô¼ß²È¤Î»ÍÃË¤È¤·¤Æ°ÛÀ¤³¦¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¥ô¥¡¥ó¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¿ÀÆ¸¤È¸Æ¤Ð¤ì¾­Íè¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¤À¤¬8ºÐ¤Î»þ¤Ë¼ø¤«¤Ã¤¿ÎÏ¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡ÈÌòÎ©¤¿¤º¡É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¸»º·ÏËâ½Ñ¡×¤À¤Ã¤¿¡ª

¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¥ô¥¡¥ó¤Ïµ®Â²¤ËÁê±þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤ÈÉã¿Æ¤Ë¤è¤ê¼º³Ê¤Îßà°õ¤ò²¡¤µ¤ìÀ¸²È¤òÄÉÊü¡£

Ì¾¤â¤Ê¤­ÊÕ¶­¤ÎÂ¼¤ÎÎÎ¼ç¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£

¤·¤«¤·¥Ï¥º¥ìÅ¬À­¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿À¸»º·ÏËâ½Ñ¤Ï¡¢ºàÎÁ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð²¿¤Ç¤âÀ¸»º¤Ç¤­¤ëµ¬³Ê³°¤Î²ÄÇ½À­¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£

¡Ö¤³¤ÎÂ¼¤ò¡¢¤â¤Ã¤Èµ¤³Ú¤Ë³Ú¤·¤¯Êë¤é¤»¤ë¡¢ËÍ¹¥¤ß¤Î¾ì½ê¤Ë¤·¤è¤¦¡ª¡×

¾®¤µ¤¯ÉÏ¤·¤¤Â¼¤Ï¡¢½ù¡¹¤ËÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤¬½¸¤Þ¤ëµðÂçÅÔ»Ô¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤­¡½¡½!?


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÀÖÃÓ½¡

¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§Å¾

¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡§ÀÄ¿§¤Þ¤í

´ÆÆÄ¡§¾öÃ«Å¯Ìé

¥·¥ê¡¼¥º¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡õ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§·ª»³´Ó¹Ô

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§°Â±ÊË­

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃæÂ¼¿¿¸ç

²»³Ú¡§¤¦¤¿¤¿¤Í²ÎºÚ

²»³ÚÀ©ºî¡§¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥É¥Ã¥°

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§NAZ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥ô¥¡¥ó¡¦¥Í¥¤¡¦¥Õ¥§¥ë¥Æ¥£¥ª¡§Æâ»³Í¼¼Â

¥Æ¥£¥ë¡§M¡¦A¡¦O

¥«¥à¥·¥ó¡§°ËÀ¥çýè½Ìé

¥Ñ¥Ê¥á¥é¡§Æü³ÞÍÛ»Ò

¥¢¥ë¥Æ¡§¼ã»³»í²»

¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥À¡§ËÙÆâ¸­Íº

¥Ç¥£¡¼¡§¾®ÎÓ¿Æ¹°

¥ª¥ë¥È¡§¸ÅÀî¿µ

¥×¥ë¥ê¥¨¥ë¡§ÁÒ»ý¼ãºÚ

¥¯¥µ¥é¡§º´Æ£¸µ

¥é¥À¡¦¥×¥ê¥ª¥é¡§ÂçÞ¼Ìî¡¹²Ö

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@okiraku_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¥¢¥Ë¥á

OP¡§ÃæÅçÎç¡Ö¤ª¤­¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×

ED¡§ÂçÞ¼Ìî¡¹²Ö¡ÖMake it¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡×Âè3ÃÆPV¡Ã2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)¤è¤êÊüÁ÷¡õÇÛ¿®³«»Ï

¢¡Æ©ÌÀÃË¤È¿Í´Ö½÷¡Á¤½¤Î¤¦¤ÁÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤Õ¤¿¤ê¡Á



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/8(ÌÚ) 23:30¡Á

BSÆü¥Æ¥ì¡§1/8(ÌÚ) 23:30¡Á

¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§1/8(ÌÚ) 24:00¡Á

KBSµþÅÔ¡§1/8(ÌÚ) 24:00¡Á

ÇÛ¿®¡§1/8(ÌÚ) 24:00°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

ÃµÄå»öÌ³½ê¤ò¹½¤¨¤ë¿Â»Î¤Ê¡ÖÆ©ÌÀÃË¡×¤ÎÆ©Çµ´ã¤¢¤­¤é¤È¤½¤Î»öÌ³½ê¤Ë¶Ð¤á¤ë¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¡Ö¿Í´Ö½÷À­¡×¤ÎÌë¹á¤·¤º¤«¡£

Æ©ÌÀ¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤â¡¢ÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Ìë¹á¤Ë¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÈÆ©Çµ´ã¤Îµï¾ì½ê¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

¡È¸«¤¨¤Ê¤¤¡È¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¸ß¤¤¤Ë¼æ¤«¤ì¹ç¤¤¡Ä¡©


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§´äÈôÇ­

´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§À¥ÅÄ¸÷Êæ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤¦¤Ê¤Ð¤é³¤Î¤

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ó§¤¢¤«¤Í

¥¹¡¼¥Ä´Æ½¤¡§ÌçÌîÍÕ°ì

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿·Ã«¿¿Ãë

Èþ½ÑÀßÄê¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¡¼¥Ö

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Â¼»³Àé²Ú

¿§ºÌÀß·×¡§Í­ÈøÍ³µª»Ò

»£±Æ´ÆÆÄ¡§¸Íß·Íº°ìÏ¯¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë¡¢üâÀ¶¿åÎÉ»Ò¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë

ÊÔ½¸¡§Ã°ºÌ»Ò¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë

ÊÔ½¸½õ¼ê¡§¿¼ß·²ê°á¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë

ÊÔ½¸¥µ¥Ý¡¼¥È½õ¼ê¡§Ê¿ÌîÇ«½ï¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë

¥¹¥Ý¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥È¡§¿·¾ÂÆàÈþ¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÃæÃ«´õÈþ

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó

²»³Ú¡§ÀîÅÄÎÜ²Æ

²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ý¥Ë¡¼¥­¥ã¥Ë¥ª¥ó

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Project No.9

©´äÈôÇ­¡¿ÁÐÍÕ¼Ò¡¦¡ÖÆ©ÌÀÃË¤È¿Í´Ö½÷¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

Æ©Çµ´ã¤¢¤­¤é¡§°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿

Ìë¹á¤·¤º¤«¡§´Ó°æÍ®²Â

¼ÌÍæ»Ò¥ë¥Ê¡§¿ù»³Î¤Êæ

µ´ÌÚÍå¤À¤¤¤Á¡§Ê¡À¾¾¡Ìé

¥«¥ë¥Þ¡§ÂçÌîÃÒ·É

¥é¥¤¥È¡§ÀÐ¸¶²Æ¿¥

ÈÃ»å¥³¥¦¥¹¥±¡§±ÝÌÚ½ßÌï

¥È¥¥¥¤¥ó¡§Î©²Ö¿µÇ·²ð

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@tomeiotoko

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Æ©ÌÀÃË¤È¿Í´Ö½÷

OP¡§°¤Éô¿¿±û¡ÖDing-dong¡×

ED¡§ÀÐ¸¶²Æ¿¥¡ÖÀ±´ã¶À¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ØÆ©ÌÀÃË¤È¿Í´Ö½÷¡Á¤½¤Î¤¦¤ÁÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤Õ¤¿¤ê¡Á¡ÙÂè2ÃÆPV

¢¡¥¨¥ê¥¹¤ÎÀ»ÇÕ



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TBS·ÏÎó28¶É¥Í¥Ã¥È¡§1/8(ÌÚ) 23:56¡Á

BS11¡§1/9(¶â) 25:00¡Á

ABEMA¡§1/9(¶â) 24:00¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/9(¶â) 24:00¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§1/12(·î) 24:00°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

À¿¼Â¤À¤±¤¬¼è¤êÊÁ¤ÎÃÏÌ£¤Ê»Ò¼ßÎá¾î¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¡¦¥°¥ì¥¤¥ë¤Ï¡¢º§Ìó¼Ô¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤ÎºöÎ¬¤ËÖÈ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤µçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

ÃÇºá¤¬¹Ô¤ï¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ëºÇÃæ¡¢¥³¥Ë¡¼¤Ï½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¼þ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤¹¤â¡¢¼«¿È¤òÈß¤¦¼Ô¤Ï¤ª¤í¤«¿¿¼Â¤òÃÎ¤ë¼Ô¤Ë¤¹¤é¸«Êü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

¤·¤«¤·ÆÍÁ³¡¢ÀäË¾¤¹¤ë¥³¥Ë¡¼¤Î¼ª¸µ¤Ç¡Ö½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤È¤µ¤µ¤ä¤¯À¼¤¬¡Ä¡Ä¡£

¤½¤ÎÀ¼¤Î¼ç¤Ï¡¢10Ç¯Á°¤Ë½è·º¤µ¤ì¤¿¸ø¼ßÎá¾î¤Ç¡¢µ©Âå¤Î°­½÷¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¥¨¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£

½Ð²ñ¤¦¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤2¿Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ó¤ê»Ï¤á¤ë»õ¼Ö¡£

¤ä¤¬¤Æ¡¢µ®Â²¼Ò²ñ¤ò¼è¤ê´¬¤¯µðÂç¤Ê±¢ËÅ¤¬´é¤òÇÁ¤«¤»¤ë¡½¡½¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¾ïÈØ¤¯¤¸¤é

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§Í¼Æå

´ÆÆÄ¡§¿¹ÅÄ¤È½ãÊ¿

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§»³²¼·û°ì

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²Ï¸ýÀé·Ã

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅòÀî½ã

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¿Ü¹¾¿®¿Í¡ÊÁðÆå¡Ë

¿§ºÌÀß·×¡§»³¾å°¦»Ò¡ÊT.D.I.¡Ë

»£±Æ´ÆÆÄ¡§³÷¸¶Í­»Ò¡ÊT.D.F.¡Ë

ÊÔ½¸¡§º´ÌîÍ³Î¤»Ò¡ÊT.A.P.¡Ë

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¿¹ÅÄÍ´°ì

¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Õ¥£¥ë¥à¡¿DRE¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§°±¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó

©¾ïÈØ¤¯¤¸¤é¡¦¥É¥ê¥³¥à¡¿¥¨¥ê¥¹¤ÎÀ»ÇÕÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¡¦¥°¥ì¥¤¥ë¡§»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá

¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¥¨¥ë¡§ÎëÂå¼ÓµÝ

¥é¥ó¥É¥ë¥Õ¡¦¥¢¥ë¥¹¥¿¡¼¡§°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿

¥ê¥ê¥£¡¦¥ª¡¼¥é¥ß¥å¥ó¥Ç¡§M¡¦A¡¦O

¥»¥·¥ê¥¢¡¦¥¢¥Ç¥ë¥Ð¥¤¥É¡§ÆâÅÄ¿¿Îé

¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥¢¥Ç¥ë¥Ð¥¤¥É¡§²Ö¹¾²Æ¼ù

¥Ï¡¼¥à¥º¥ï¡¼¥¹¡§Ê¡»³½á

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@Project_of_Eris

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¨¥ê¥¹¤ÎÀ»ÇÕ

OP¡§ÏÉÈøÎâºÚ¡ÖHappy Ever After feat. Í³·°¡×

ED¡§ÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê¡Ö¥«¥á¥ê¥¢¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¨¥ê¥¹¤ÎÀ»ÇÕ¡×PVÂè3ÃÆ¸ø³«¡ª

¢¡ËâÅÔÀºÊ¼¤Î¥¹¥ì¥¤¥Ö2



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/8(ÌÚ) 24:00¡Á

BSÄ«Æü¡§1/11(Æü) 25:00¡Á

MBS¡§1/13(²Ð) 27:00¡Á

AT-X¡§1/8(ÌÚ) 23:00¡Á¡Ú¤´Ë«ÈþVer.¡Û

ABEMA¡§1/8(ÌÚ) 24:30¡Á¡ÚTVÊüÁ÷Ver.¡Û

Â¾ÇÛ¿®¡§1/11(Æü) 24:30°Ê¹ß½ç¼¡¡ÚTVÊüÁ÷Ver.¡Û

AnimeFesta¡§1/13(²Ð) 24:30¡Á¡Ú¤´Ë«ÈþVer.¡Û

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/13(²Ð) 24:30¡Á¡Ú¤´Ë«ÈþVer.¡Û

DMM TV¡§1/13(²Ð) 24:30¡Á¡Ú¤´Ë«ÈþVer.¡Û

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ë¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÆæ¤ÎÌç¤¬½Ð¸½¡£

¤½¤ÎÀè¤Î°Û¶õ´Ö¡ØËâÅÔ¡Ù¤Ë¤Ï½÷À­¤Ë¤Î¤ß¿©¤Ù¤¿¼Ô¤ËÆÃ°Û¤ÊÇ½ÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤¹Åí¤¬Â¸ºß¤·¡¢¡Ø½¹µ´(¥·¥å¥¦¥­)¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²øÊª¤òÂà¼£¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½÷À­Ê¼¤Ë¤è¤ëÀïÆ®½¸ÃÄ¡ØËâËÉÂâ¡Ù¤¬ÁÈ¿¥¤µ¤ì¤¿¡£

³èÌö¤Ç¤­¤ë¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿ÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦ÏÂÁÒÍ¥´õ¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢ËâÅÔ¤Ø¤ÈÌÂ¤¤¹þ¤à¤È½¹µ´¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

¤½¤³¤Ø¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤Î¤ÏËâËÉÂâ¼·ÈÖÁÈ¤ÎÈþ¤·¤­ÁÈÄ¹¡¦±©Á°µþ¹á¡£

µþ¹á¤ÎÇ½ÎÏ¤ÇÅÛÎì(¥¹¥ì¥¤¥Ö)¤È²½¤·¤¿Í¥´õ¤ÏÎÏ¤ò³«²Ö¤µ¤»¡¢½¹µ´¤ò¸«»öÂÇ¤ÁÅÝ¤·¡¢ÅÛÎì ·ó ËâËÉÂâ¤Î´ÉÍý¿Í¤È¤·¤Æ½¹µ´¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤Ë¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¥¿¥«¥Ò¥í

Ì¡²è¡§ÃÝÂ¼ÍÎÊ¿

´ÆÆÄ¡§ÅÄÂ¼ÀµÊ¸

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÃæÀ¾¤ä¤¹¤Ò¤í

µÓËÜ¡§ÃæÀ¾¤ä¤¹¤Ò¤í¡¢¹¾Ö¿Âç·»¡¢Ä¹À¥µ®¹°¡¢²ÃÇ¼µþÂÀ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃæÌî·½ºÈ

¥³¥ó¥»¥×¥È¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¡§üâÄÅ½ãÊ¿

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¾®¸¶»ÖÌî

¿§ºÌÀß·×¡§ÎëÌÚºé³¨

¿§ºÌÀß·×Êäº´¡§³ñÃ«Ëã°á

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÎÓ¹¬»Ê

CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÅÄ¾ìÎ´¾­¡Ê¥µ¥ó¥¸¥²¥ó¡Ë

ÊÔ½¸¡§Ã°ºÌ»Ò

²»³Ú¡§KOHTA YAMAMOTO

²»¶Á´ÆÆÄ¡§²£ÅÄÃÎ²Ã»Ò

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥À¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ñ¥Ã¥·¥ç¡¼¥Í ¡ß ¥Ï¥ä¥Ö¥µ¥Õ¥£¥ë¥à

©¥¿¥«¥Ò¥í¡¦ÃÝÂ¼ÍÎÊ¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦ËâËÉÂâ¹­ÊóÉô

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÏÂÁÒÍ¥´õ¡§¹­À¥ÍµÌé

±©Á°µþ¹á¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤

ÅìÆüËüÑÛ¡§µÜËÜÐÒ²ê

½Ù²Ï¼ë¡¹¡§ÆüÌî¤Þ¤ê

ÂçÀîÂ¼Ç«¡§Î©²ÖÆüºÚ

½Ð±ÀÅ·²Ö¡§ÆâÅÄ¿¿Îé

ÅìÈ¬ÀéÊæ¡§É£ÅÄÇ«¡¹

¼ã¶¹¥µ¥Ï¥é¡§¾åÅÄÎïÆà

Â¿¡¹ÎÉÌÚÇµ¼Â¡§»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá

¾å±¿Å·ÈþÍå¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤

·îÌëÌî¥Ù¥ë¡§ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á

²Ü°ÐÌë±À¡§ÏÂÀôÉ÷²Ö

¥ï¥ë¥ï¥é¡¦¥Ô¥ê¥Ú¥ó¥³¡§¡©¡©¡©¡©¡©

ÅìÉ÷Éñ´õ¡§¤æ¤«¤Ê

ÅìËã°á°¡¡§Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤

ÅìÍÀ¡§º¬ËÜÍ¥Æà

Åì³¤¶Í²Ö¡§°æß·»í¿¥

Åì¶õ»Ò¡§¶âÅÄ°¦

ÅìÃÝÈþ¡§¹°¾¾¶Ü¹á

ÅìµÝÆà¡§ÃæÌî¤µ¤¤¤Þ

»³¾ëÎø¡§²Öß·¹áºÚ

È÷Á°¶äÆà¡§µÈÅÄÍ­Î¤

ÏÂÁÒÀÄ±©¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê

Á¬È¡¥³¥³¡§ÀéËÜÌÚºÌ²Ö

ÅòÌîÇÈ²»¡§Æü¹âÎ¤ºÚ

»ç¹õ¡§ÅÎÌî¤Þ¤³

ÍëÎû¡§¤¯¤¸¤é

¾íÎµ¡§À¸Å·ÌÜ¿ÎÈþ

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@mabotai_kohobu

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤Þ¤È¥¹¥ì

OP¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡Ö¸÷¤è¡¢ËÍ¤Ë¡£¡×

ED¡§²Öß·¹áºÚ¡ÖCipher Cipher¡×

ÆâÅÄ¿¿Îé¡ÖLOVE LOVE ¥Ó¡¼¥à¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ØËâÅÔÀºÊ¼¤Î¥¹¥ì¥¤¥Ö2¡ÙÂè2ÃÆPV¡Ã2026Ç¯1·î8ÆüÊüÁ÷&ÇÛ¿®³«»Ï #¤Þ¤È¥¹¥ì

¢¡¼ö½Ñ²öÀï »àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

MBS¡¦TBS·Ï28¶É¥Í¥Ã¥È¡§1/8(ÌÚ) 24:26¡Á(½é²ó¤Ï1»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë)

ÇÛ¿®¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

½ÂÃ«»öÊÑ¤ò·Ð¤Æ¡¢²ÃÌÐ·ûÎÑ¤¬»ÅÁÈ¤ó¤À¼ö½Ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¼ÔÃ£¤Î»¦¤·¹ç¤¤¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤¬¡¢Á´¹ñ10¤Î·ë³¦¡Ê¥³¥í¥Ë¡¼¡Ë¤ÇÆÍÇ¡³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£

¸×¾ó¤Ï½ÂÃ«¤Ç¤ÎÂçÎÌ»¦¿Í¤ò°ú¤­µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤È¡¢Éú¹õ¤òÁÀ¤¦½ÉÑµ¤Ø¤Î·Ù²ü¿´¤«¤é¡¢¹âÀì¤Ë¤ÏÌá¤é¤ºÄ±Áê¤È£²¿Í¤Ç¡¢²ÃÌÐ·ûÎÑ¤¬Êü¤Ã¤¿ÂçÎÌ¤Î¼öÎî¤ÎÆ¤È²¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¤½¤ó¤ÊÂçº®Íð¤ÎºÇÃæ¡¢¼ö½ÑÁí´ÆÉô¤Ï¸×¾óÍª¿Î¤Î»à·º¼¹¹ÔÍ±Í½¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¡¢»à·º¼¹¹ÔÌò¤ËÆÃµé½Ñ»Õ¡¦²µ¹üÍ«ÂÀ¤òÇ¤Ì¿¡£²µ¹ü¤ÏÇ¤Ì³¿ë¹Ô¤Î¤¿¤á¡¢¸×¾ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£

¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤Î±Ë¼Ô¡Ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ë¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë³ÐÀÃ¤·¤¿¸½Âå¤Î½Ñ»Õ¡¢¼õÆù¤·¤ÆÉü³è¤·¤¿²áµî¤Î½Ñ»Õ¡£

ÍÍ¡¹¤Ê»×ÏÇ¤¬¸òºø¤·¡¢ºÆ¤Ó¼ö½ÑÁ´À¹¤ÎÀ¤¤ØÆÍ¤­¿Ê¤à--¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§³©¸«²¼¡¹

´ÆÆÄ¡§¸æ½ê±àæÆÂÀ

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§À¥¸Å¹À»Ê

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÌðÅçÍÛ²ð¡¢Ã°±©¹°Èþ

Éû´ÆÆÄ¡§¹âÅÄÍÛ²ð¡¢º´Æ£°Ò

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Åì½á°ì

¿§ºÌÀß·×¡§¾¾Åç±Ñ»Ò

CGI¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Ã¸ÎØÍº²ð

3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§»Ö²ì·òÂÀÏº¡Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¥¨¥Ã¥°¡Ë

»£±Æ´ÆÆÄ¡§°ËÆ£Å¯Ê¿

ÊÔ½¸¡§Ìø·½²ð¡¢ACE

²»³Ú¡§¾È°æ½çÀ¯

²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾®ÎÓ·ò¼ù

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤¨¤Ó¤Ê¤ä¤¹¤Î¤ê

²»¶ÁÀ©ºî¡§dugout

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ ¡§À¥²¼·Ã²ð¡¢ÆóËÜÌøÎ¦

À©ºî¡§MAPPA

©³©¸«²¼¡¹¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¼ö½Ñ²öÀïÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¸×¾óÍª¿Î¡§±ÝÌÚ½ßÌï

Éú¹õ·Ã¡§ÆâÅÄÍºÇÏ

ã¸±¡¿¿´õ¡§¾®¾¾Ì¤²Ä»Ò

¥Ñ¥ó¥À¡§´ØÃÒ°ì

²µ¹üÍ«ÂÀ¡§½ïÊý·ÃÈþ

Ä±Áê¡§Ï²ÀîÂçÊå

¶å½½¶åÍ³´ð¡§Æüüâ¤Î¤ê»Ò

Å·¸µ¡§ºç󠄀¸¶ÎÉ»Ò

Çé¶â¼¡¡§Ãæ°æÏÂºÈ

À±åºÍåÍå¡§ºç¸¶Í¥´õ

ã¸±¡Ä¾ºÈ¡§Í·º´¹ÀÆó

Æü¼Ö´²¸«¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ

üâ±©»ËÉ§¡§Äá²¬Áï

¥ì¥¸¥£¡¦¥¹¥¿¡¼¡§ÀÄ»³¾÷

¥³¥¬¥Í¡§¥Ë¡¼¥³

²ÆÌý·æ(²ÃÌÐ·ûÎÑ)¡§Ý¯°æ¹§¹¨

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@animejujutsu

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¼ö½Ñ²öÀï #»àÌÇ²óÞâ

OP¡§KingGnu¡ÖAIZO¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×PV¡ÃOP¥Æ¡¼¥Þ¡§King Gnu¡ÖAIZO¡×¡Ã2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)¿¼Ìë0»þ26Ê¬¡ÁMBS/TBS·Ï¤Ë¤ÆÁ´¹ñÆ±»þÊüÁ÷³«»Ï¡ª

¢¡¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤­¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦ÅÔ¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/8(ÌÚ) 24:30¡Á

BS11¡§1/8(ÌÚ) 24:30¡Á

AT-X¡§1/10(ÅÚ) 22:30¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/8(ÌÚ) 25:00¡Á

U-NEXT¡§1/8(ÌÚ) 25:00¡Á

¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§1/8(ÌÚ) 25:00¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§1/11(Æü) 25:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

Ç½ÎÏÃÍ¥¼¥í¤È¤¤¤¦¿È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿À¤Î¤ª¹ð¤²¤Ë¤è¤êÍ¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥é¥à¡£

Í£°ì»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÈÈ¿Å¾"¤È¤¤¤¦Ì¤¤À¾ÜºÙ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥¹¥­¥ë¤À¤±¡£

°Æ¤ÎÄê¡¢ÀïÆ®¤Ç¤ÏÁ´¤¯Ìò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤á¤²¤º¤Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î¤¿¤á¤Ë¤È·òµ¤¤ËÆ¯¤¯¡£

¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ò¡¢Å·ºÍ¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¸­¼Ô¤Î¥¸¡¼¥ó¤ÏÁÂ¤Þ¤·¤¯»×¤¤¡¢¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¤¤¤Ó¤êÂ³¤±¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¶¯°ú¤ËÅÛÎì¾¦¤ØÇä¤êÊ§¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

¤½¤³¤Ç¤âÌµÇ½¤È¤·¤ÆµÔ¤²¤é¤ì¤ë¥Õ¥é¥à¤Ï¡¢µó¤²¶ç¤ËÍ¾¶½¤È¤·¤Æ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î±Â¿©¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¥Õ¥é¥à¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿ÁªÂò¤ÏÆó¤Ä¡£

¾¦¿Í¤¬µº¤ì¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¡¢ÁõÈ÷¼Ô¤ò»à¤Ë»ê¤é¤·¤á¤ë¡Ø¼ö¤¤¤ÎÂç·õ¡Ù¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¶ô¤¤»¦¤µ¤ì¤ë¤«¡£

¡½¡½ºÇ¸å¤Þ¤Ç¹³¤¦¤³¤È¤òÁªÂò¤·¤¿¤È¤­¡¢Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡ÈÈ¿Å¾"¤¹¤ë¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§kiki

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¥­¥ó¥¿¡¢kodamazon

¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡§ÆîÊý½ã

´ÆÆÄ¡§¥«¥Þ¥Ê¥«¥Î¥Ö¥Ï¥ë

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Ô¢ß·¿¿Íý»Ò

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾¾¸µÈþµ¨¡¢¾¾ËÜÊ¸ÃË¡¢Ê¡À¤¹§ÌÀ¡¢¸Åß·µ®Ê¸

¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡§¿Ü²ì½Å¹Ô

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤­¤à¤é¤Ò¤Ç¤Õ¤ß

¿§ºÌÀß·×¡§çÕ¶¶Èþ¹á

Èþ½ÑÀßÄê¡§³¤ÄÅÍø»Ò

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ºÙÅÄÉñ²Ú

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ËÙÌîÂçÊå

ÊÔ½¸¡§ÀçÅÚ¿¿´õ(REAL-T)

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌðÌî¤µ¤È¤·

²»¶Á¸ú²Ì¡§ÁÒ¶¶Íµ½¡

²»¶ÁÀ©ºî¡§³Ú²»¼Ë

²»³Ú¡§¹â¶¶ÎÊ

²»³ÚÀ©ºî¡§¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡¦MoooD Records

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¨¡¼¡¦¥·¡¼¡¦¥¸¡¼¡¦¥Æ¥£¡¼

©kiki¡¦¥­¥ó¥¿¡¦kodamazon¡¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡¿¤ª¤Þ¤´¤ÈÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥Õ¥é¥à¡¦¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¡§¼·À¥ºÌ²Æ

¥ß¥ë¥­¥Ã¥È¡§°ËÆ£ÈþÍè

¥»¡¼¥é¡¦¥¢¥ó¥Ó¥ì¥ó¡§Machico

¥­¥ê¥ë¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥Á¥«¡§²¾²°Èþ´õ

¥¸¡¼¥ó¡¦¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸¡§ÊÝÂ¼¿¿

¥¨¥¿¡¼¥Ê¡¦¥ê¥ó¥Ð¥¦¡§µ×ÌîÈþºé

¥¬¥Ç¥£¥ª¡¦¥é¥¹¥«¥Ã¥È¡§¹õÅÄ¿òÌð

¥Þ¥ê¥¢¡¦¥¢¥Õ¥§¥ó¥¸¥§¥ó¥¹¡§±óÆ£°½

¥é¥¤¥Ê¥¹¡¦¥ì¥Ç¥£¥¢¥ó¥Ä¡§¾®³Þ¸¶¿Î

¥Ç¥¤¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ë¥¢¡¼¥¹¡§¿¹ÅÄÀ®°ì

¥¤¡¼¥é¡¦¥¸¥§¥ê¥·¥ó¡§°æ¾å¤Û¤Î²Ö

¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§°æ¾å´îµ×»Ò

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@omagoto_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤ª¤Þ¤´¤È

OP¡§PassCode¡ÖLiberator¡×

ED¡§ÅÄÃæÍ­µª¡ÖI need¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤­¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦ÅÔ¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡Ù¡Ê¤ª¤Þ¤´¤È¡Ë¥¤¥á¡¼¥¸PV¡Ã2026Ç¯1·î8ÆüÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»Ï¡ª

¢¡¤É¤¦¤»¡¢Îø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À Âè2´ü



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TBS¡§1/8(ÌÚ) 25:28¡Á

BS11¡§1/11(Æü) 23:30¡Á

ABEMA¡§1/8(ÌÚ) 26:00¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/8(ÌÚ) 26:00¡Á

U-NEXT¡§1/8(ÌÚ) 26:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

2020Ç¯7·î1Æü¡£¹â¹»2Ç¯À¸¤Î¿åÈÁ¤Ï¡¢ºÇ°­¤Ê17ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£

Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤Ë¶á¤Å¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¿Æ¤Ë¤ÏÃÂÀ¸Æü¤ò¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡Ä¡Ä¡£

¤·¤«¤âÌ¤ÃÎ¤Î´¶À÷¾É¤ÎÎ®¹Ô¤Ç¡¢Éô³è¤ÎÂç²ñ¤ä½¤³ØÎ¹¹Ô¤âÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ë¤Ï¡È¥­¥é¥­¥é¤·¤¿ÀÄ½Õ¡É¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×¡½¡½¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¤·¤«¤·¤½¤ó¤ÊÌðÀè¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Îµ±·î¤«¤éÆÍÁ³¡¢¡ÈÈà»á¸õÊäÀë¸À¡É¤ò¤µ¤ì¤ë¡£

µ±·î¤Î¹ÔÆ°¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿¼¤«¤é¤âÁÛ¤¤¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡¢¸ÍÏÇ¤¦¤Ð¤«¤ê¤Î¿åÈÁ¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢Íõ¤È¼þ¸ã¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎø¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆ°¤­»Ï¤á5¿Í¤Î´Ø·¸À­¤¬Êø¤ì»Ï¤á¤ë¡½¡½¡£

²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë°é¤Ã¤¿4¿Í¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÃË¤Î»Ò¤È¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¾Ìî¿åÈÁ¤È¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿³Ø±àÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§Ëþ°æ½Õ¹á

´ÆÆÄ¡§»³¸µÈ»°ì

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Â¼°æÍº

µÓËÜ¡§Â¼°æÍº¡¢À®Èø½í¡¢Ã«Èª¥æ¥­

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤·¤¤¤Ð¤¤¤ª

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ê¿ÅÄÍº»°¡¢±ü»³ÎëÆà

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿¢ÅÄÂçµ®¡¢»á²È²Å¹¨

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¹õß·À®¹¾¡¢¿¢ÅÄ·Ì»Ë

Èþ½ÑÀßÄê¡§ÊÒ²¬¹À¡¢Å·¿å¾¡

¿§ºÌÀßÄê¡§ÆüÈæÃÒ·Ã»Ò

»£±Æ´ÆÆÄ¡§Á¥±ÛÍº¸¹

ÊÔ½¸¡§Ý¯°æ¿ò

²»³Ú¡§°æÆâ·¼Æó

²»³ÚÀ©ºî¡§Æü²»

²»¶Á´ÆÆÄ¡§º£ÀôÍº°ì

²»¶ÁÀ©ºî²ñ¼Ò¡§¥°¥í¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Ý¯°æ¿ò

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§ñ¦É÷¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹

©Ëþ°æ½Õ¹á¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¤É¤¦¤»¡¢Îø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¡£¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

À¾Ìî¿åÈÁ¡§¿·Ê¡ºù

±©Âôµ±·î¡§±ºÏÂ´õ

ÇðÌÚ¿¼¡§µÈ¹â»Ö²»

ÏÂÀôÍõ¡§ÀéÍÕæÆÌé

À±Àî¼þ¸ã¡§Ãö¸Ô·Å»Î

ÀÆÆ£ÎÃ²ð¡§¾åÂ¼Í´æÆ

ÁÒÉßÀé²Æ¡§ÅÄ½ê¤¢¤º¤µ

À±ÀîÆ©¸ã¡§Çß¸¶Íµ°ìÏº

ÇòÀÐ¿¿ÇÈ¡§Ì¾ÄÍ²Â¿¥

¹õÅÄ¡§É÷´ÖËüÍµ»Ò

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@koishima_pr

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤É¤¦¤»Îø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À #Îø¤·¤Þ

OP¡§ME:I¡ÖL¤ÈR¡×

ED¡§berry meet¡Ö½éÎø¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤É¤¦¤»¡¢Îø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¡£¡×Âè2´ü¥á¥¤¥óPV |2026Ç¯1·î8Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï

¢¡¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TBS¡§1/8(ÌÚ) 25:58¡Á(½é²ó¤Ï2ÏÃÏ¢Â³ÊüÁ÷)

BS11¡§1/9(¶â) 23:00¡Á(½é²ó¤Ï2ÏÃÏ¢Â³ÊüÁ÷)

AT-X¡§1/12(·î) 23:00¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/8(ÌÚ) 27:00¡Á(½é²ó¤Ï2ÏÃÏ¢Â³ÇÛ¿®)

Hulu¡§1/8(ÌÚ) 27:00¡Á(½é²ó¤Ï2ÏÃÏ¢Â³ÇÛ¿®)

Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¹õ¤¤¿¹¤Î±ü¿¼¤¯¡¢ÆÇ¥­¥Î¥³¤Î¤ª²È¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¡¢¥ë¡¼¥Ê¤È¤¤¤¦°ì¿Í¤ÎËâ½÷¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Èà½÷¤¬¿¨¤ì¤¿¤êÊâ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤ÏÆÇ¥­¥Î¥³¤¬À¸¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÅÇ¤¯Â©¤äÈéÉæ¤Ë¤ÏÆÇ¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

³¹¤Î¿ÍÃ£¤ÏÈà½÷¤ò¡È¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷¡É¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£

¹õËâ½÷¤È¤·¤Æ¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Ë¡¢¶á¤Å¤¯¼Ô¤ÏÃ¯°ì¿Í¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

¥ë¡¼¥Ê¤Ïº£Æü¤âÌô¤òÇä¤ë¤¿¤á¤Ë³¹¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£

Èà½÷¤ÎÌô¤ÏËüÇ½Ìô¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤Ç¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿¿Í¤Ï¤ß¤Ê¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£

¤·¤«¤·¡¢¤ß¤ÊÃ¯¤¬Ìô¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¤½¤ì¤Ç¤â¥ë¡¼¥Ê¤Ï¡¢º£Æü¤âÌô¤òºî¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£

¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡£

¿Í¤Î²¹¤â¤ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¸ÉÆÈ¤Ê¥ë¡¼¥Ê¤Ë¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬Ë¬¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£

Îø¤ÈËÁ¸±¤È´¶Æ°¤ÎËâË¡¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬¡¢¤¤¤ÞËë¤ò³«¤±¤ë¡ª

¨¡¨¡¤³¤ì¤Ï¡¢¿´Í¥¤·¤¤¹õËâ½÷¡¦¥ë¡¼¥Ê¤È¤½¤ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤Î¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°¦¤ÎÊª¸ì¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§Èõ¸ýµÌ

´ÆÆÄ¡§µ×ÊÝÍÎÍ´

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§³Á¸¶Í¥»Ò

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾¾¸µÈþµ¨

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÈÓÅçÍ³¼ù»Ò

ÇØ·ÊÈþ½Ñ¡§¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É

¿§ºÌÀß·×¡§ÅçÊý°¡Ìð»Ò

»£±Æ´ÆÆÄ¡§º£Àô½¨¼ù

²»¶Á´ÆÆÄ¡§º£ÀôÍº°ì

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥°¥í¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó

ÊÔ½¸¡§Ý¯°æ¿ò

²»³Ú¡§¤Ï¤Þ¤¿¤±¤·

²»³ÚÀ©ºî¡§Æü²»

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§ñ¦É÷¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡ßQzil.la

©Èõ¸ýµÌ¡¦ÇòÀô¼Ò¡¿¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥ë¡¼¥Ê¡§ÇòÀÐÀ²¹á

¥ê¥¼¡§ºç¸¶Í¥´õ

¥¯¥í¡¼¥É¡§Ê¡Åç½á

¥ß¥Î¥¹¡§²ÃÆ£±ÑÈþÎ¤

¥á¥ê¥Î¡¼¡§²¬ºéÈþÊÝ

¥·¥·¥£¡§Ê¡Ô¤ÈþÎ¤

¥¢¥ó¥ê¡§ÀéÍÕæÆÌé

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@Champignon_PR

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷

OP¡§¥í¥¹¡ÖËâË¡»È¤¤¤ÎÆüµ­¡×

ED¡§Ms.OOJA¡Ö·¯¤Ï¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëPV ┋ 2026Ç¯1·î8Æü¿¼Ìë1»þ58Ê¬¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¡ª

¢¡¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡§1/9(¶â) 23:30¡Á

AT-X¡§1/11(Æü) 21:30¡Á

ÇÛ¿®¡§1/10(ÅÚ) 12:00°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

°ì±þÃæ³Ø¤ËÄÌ¤¦°ìÆ²Îí¡¢Îä±Û¹ë¡¢½ÐÀ¥·é¡¢Âç´Ö¿Î¡¢ÊªÀ±Âç¤Î5¿Í¤Ï¡¢Ãæ³Ø¤ÇÎ±Ç¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸ÄÀ­Ë­¤«¤Ç¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤ÊÀ­³Ê¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤ÏÌ¾Êª½¸ÃÄ¡È´ñÌÌÁÈ¡É¤È¤·¤Æ°ìÌÜ¤òÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸ÄÀ­Ë­¤«¤Ç¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤ÊÀ­³Ê¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¾¹»À¸¤Î²ÏÀîÍ£¤Ï¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î±§Î±Àé³¨¤È¶¦¤Ë¡¢¡È´ñÌÌÁÈ¡É¤Î»Ñ¤òÌÜ·â¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÈà¤é¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£

¤Þ¤¿¡¢°ì±þÃæ³Ø¤Ë¤ÏÀÚ½ÐæÆÎ¨¤¤¤ë½÷»Ò¤Ë¿Íµ¤¤Î¡È¿§ÃËÁÈ¡É¡¢»÷ÉÈÅÄÍÅÎ¨¤¤¤ëÉÔÎÉ¥°¥ë¡¼¥×¡ÈÈÖÁÈ¡É¡¢±ÀÆ¸²ôÎ¨¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¡ÈÏÓÁÈ¡É¡¢Å·Ìî¼Ù»ÒÎ¨¤¤¤ë¥¹¥±ÈÖ½¸ÃÄ¡È¸æ½÷ÁÈ¡É¤Ê¤É¸ÄÀ­Åª¤Ê½¸ÃÄ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

½Ð²ñ¤¤¤«¤é¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»þ¤ÏÎ®¤ì¡¢Èà¤é¤Ï¿·¤·¤¤½Õ¤ò·Þ¤¨¡½¡½¡½¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¿·Âô´ð±É

´ÆÆÄ¡§´ØÏÂÎ¼

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§À¾ÀîÂë»Ê

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Â¼±ÛÈË

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°¤ÉôÍ³²Â

·àÃæ²Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§Night Tempo

´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¥¹¥í¥¦¥«¡¼¥Ö

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥»¥Ö¥ó

©¿·Âô´ð±É¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦´ñÌÌÁÈ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

°ìÆ²Îí¡§´ØÃÒ°ì

Îä±Û¹ë¡§ÉðÆâ½ÙÊå

½ÐÀ¥·é¡§¾¾²¬Ä÷¾ç

Âç´Ö¿Î¡§¾®ÎÓÀé¹¸

ÊªÀ±Âç¡§¸ÍÃ«µÆÇ·²ð

²ÏÀîÍ£¡§ÇòÀÐÀ²¹á

±§Î±Àé³¨¡§Ä¹Ã«Àî°éÈþ

»÷ÉÈÅÄÍÅ¡§²¬ËÜ¿®É§

±ÀÆ¸²ô¡§¾®ÎÓÍµ²ð

Å·Ìî¼Ù»Ò¡§M¡¦A¡¦O

ÀÚ½ÐæÆ¡§º´µ×´ÖÂç²ð

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@kimengumi_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë´ñÌÌÁÈ

OP¡§BREIMEN¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥­¡¼¥¹¥Ñ¥¤¥¹ feat.TOMOO¡×

ED¡§Î¥º§ÅÁÀâ¡Ö¥¹¥Æ¥­¥Ã¡ª¡ª¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¥á¥¤¥óPV¨¢Á´¹ñ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡È¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡É¤Ë¤Æ26Ç¯1·î9Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï

¢¡DARK MOON-¹õ¤Î·î:·î¤Îº×ÃÅ-



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/9(¶â) 24:00¡Á

BS11¡§1/9(¶â) 24:00¡Á

·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡§1/9(¶â) 24:00¡Á

¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§1/9(¶â) 24:00¡Á

ABEMA¡§1/9(¶â) 24:00¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§1/13(²Ð) 12:00°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

Èþ¤·¤¤³¤ÊÕ¤ÎÅÔ»Ô¡¦¥ê¥Ð¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÌ¾Ìç¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ö¥Ç¥»¥ê¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¡£

¤½¤³¤Ë¤ÏÈëÌ©¤Î¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿£·¿Í¤Î¾¯Ç¯¤¬¤¤¤ë¡£

Èà¤é¤Ï°Å¤¤²áµî¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º£¤ÏÊ¿ËÞ¤Ê³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡É¤À¤Ã¤¿¡£

¤¢¤ëÆü¡¢¥Ç¥»¥ê¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ë½÷»ÒÀ¸ÅÌ¡¦¥¹¥Ï¤¬Å¾¹»¤·¤Æ¤¯¤ë¡£

ÍÄ¤¤º¢¤ËÍ§¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ò¶¯¤¯Áþ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¹¥Ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£

¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«³¹¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Î²áµî¤¬½ù¡¹¤Ë²ò¤­ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢Èà¤é¤ÎÀ¤³¦¤ÏÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡£


¸¶ºî¤ÏÀ¤³¦Îß·×2²¯PV¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥¦¥§¥Ö¥È¥¥¡¼¥ó¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§HYBE

´ÆÆÄ¡§»Ö²ìæÆ»Ò

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÂÔÅÄÆ²»Ò

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ãö¸Ô²íÈþ

²»³Ú¡§ÀéÍÕ¡Ènaotyu-¡ÉÄ¾¼ù

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ßÀÌî¹âÇ¯

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§TROYCA

©HYBE/Project DARK MOON

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥Ø¥ê¡§¸ÍÃ«µÆÇ·²ð

¥¤¥¢¥ó¡§À¶¿åÂçÅÐ

¥¸¥Î¡§ÃçÂ¼½¡¸ç

¥½¥í¥ó¡§¾®³Þ¸¶¿Î

¥·¥ª¥ó¡§ÅÚ´ôÈ»°ì

¥¸¥ã¥«¡§¾åÂ¼Í´æÆ

¥Î¥¢¡§¾®ÎÓÀé¹¸

¥¹¥Ï¡§ÏÂÀôÉ÷²Ö

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@DARKMOON_TBA

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#DARKMOON_TBA #DARKMOON #¹õ¤Î·î

¡ÖDARK MOON¡¡-¹õ¤Î·î: ·î¤Îº×ÃÅ- Original By DARK MOON : THE BLOOD ALTAR WITH ENHYPEN¡×¥Æ¥£¥¶¡¼PV

¢¡¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ï·Ð¸³¿Í¿ô¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡©



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/9(¶â) 25:00¡Á(¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ)

BS11¡§1/11(Æü) 25:10¡Á(¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ)

AnimeFesta¡§1/9(¶â) 25:00¡Á(´°Á´¥Ç¥ì¥®¥å¥éÈÇ¡¿¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ)

DMM TV¡§1/9(¶â) 25:00¡Á(¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ)

¢¨¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ¤Ï±ÇÁü¡¦²»À¼¤È¤â¤ËÂç¤­¤¯µ¬À©¤¢¤ê¡¢´°Á´¥Ç¥ì¥®¥å¥éÈÇ¤Ï±ÇÁü¡¦²»À¼¤È¤â¤ËÌµ½¤Àµ

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡Ø¤¢¤¿¤·¤Î¿ÍÀ¸¡¢½ª¤ï¤ê¤«¤â¡Ä¡Ä¡Ù

Âç¼êÅÅµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤ÇÆ¯¤¯¡ÈÄÅÅÄ¤¢¤«¤Í¡Ê28¡Ë¡É¤¬¤¦¤Ã¤«¤ê¿ì¤Ã¤¿Àª¤¤¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç½Åºá³ÎÄê!?

°ãË¡À½Â¤¤µ¤ì¤¿Âç¿ÍÍÑ¥í¥Þ¥ó¥¹¥í¥¤¥É¤Î¡ÈÉï»Ò¡É¤À¤Ã¤¿!?

Éï»Ò¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¤¢¤«¤Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿§¡¹¤È¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÉï»Ò¤Ë¡¢¤¢¤«¤Í¤ÏËÝÏ®¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤­¡Ä¡Ä¡©

¤ª¤Ò¤È¤êÍÍOL¤È¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¢Æó¿Í¡Ê¡©¡Ë¤Î¥¦¥Õ¥Õ¤ÊÆ±À³À¸³è¥¹¥¿¡¼¥È!!


TV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷³«»ÏÁ°¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¯´°Á´¿·ºîOVA¡ÖÂè9ÏÃ¡×¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¾ÆÆùÄê¿©

´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¥Í¥³B

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¿§ºÌÀß·×¡§·î³¤½¼

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÀÄÅÄ¾÷

»£±Æ´ÆÆÄ¡¦ÊÔ½¸¡§ÎÓÊþ¹¨

²»¶Á´ÆÆÄ¡§Âç»ûÊ¸É§

¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¥Ç¥ì¥®¥å¥é

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Nyan Pollution-¦Ø-

À½ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö

©¾ÆÆùÄê¿©¡¦°ì¿×¼Ò¡¿¥¦¥§¥¤¥Ö

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÄÅÅÄ¤¢¤«¤Í¡§À¶¿åºÌ¹á(¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ)¡¿À¥ÇÈ¤¢¤ª(´°Á´¥Ç¥ì¥®¥å¥éÈÇ)

Éï»Ò¡§ÁáÀ¥è½²Ö(¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ)¡¿ÇòÌÚÍ¼(´°Á´¥Ç¥ì¥®¥å¥éÈÇ)

°ËÆ£¤µ¤ó¡§·ª¶ð¤³¤Þ¤ë(¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»)

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@hanisuka_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤Ï¤Ë¤¹¤« #¤Ï¤Ë¤¹¤«¥¢¥Ë¥á

OP¡§·ª¶ð¤³¤Þ¤ë(¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»)¡Ö¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥Éde¿·»þÂå¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ï·Ð¸³¿Í¿ô¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡©¡×¥á¥¤¥óPV

¢¡¡Ú¥¢¥Ë¥³¥ß¡ÛÀ»½÷¤Ê¤Î¤Ë¹ñ¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Êø²õÀ£Á°¤ÎÎÙ¹ñ¤ØÍè¤Þ¤·¤¿ ¥·¡¼¥º¥ó2



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡§1/9(¶â) 25:13¡Á

¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º¡§1/10(ÅÚ)¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/10(ÅÚ)¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§1/13(²Ð)°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍýÍ³¤ÇÊì¹ñ¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¡¢ÎÙ¹ñ¤Î¹ñ²¦¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿À»½÷¥ê¡¼¥·¥ã¡£Êø²õÀ£Á°¤À¤Ã¤¿ÎÙ¹ñ¤ò¥ê¡¼¥·¥ã¤ÏÀ»¤Ê¤ëÎÏ¤ÇÉü¶½¤µ¤»¡¢¹ñ²¦¥é¥ª¥¦¥Ï¥ë¥È¤È¤âÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤­¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¡¢¥ê¡¼¥·¥ã¤òÄÉÊü¤·¤¿¥Ð¡¼¥º¡¼¥Ç¥ó¹ñ¤Ç¤ÏÀ»¤Ê¤ëÎÏ¤Î¸ú²Ì¤¬ÀÚ¤ìÊø²õ¤Ø¤È¿Ê¤à¡Ä¡Ä


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¥ß¥É¥ê¡¦RTC STUDIO¡¦¤è¤É¤éÊ¸Ä» / Renta¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹

´ÆÆÄ¡§³ëã·°°Ìé

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Æ°³Ú

±ÇÁü´Æ½¤¡§¤«¤Ô»Ò

Æ°²èÀ©ºî¡§ÈÄ¶¶ÃÎ²Â

²»¶Á´ÆÆÄ¡§·´»ÊÅ¯Ìé

À½ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Ô¥ì¥¹

© PAPYLESS

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥ê¡¼¥·¥ã¡§¾®´ä°æ¤³¤È¤ê

¥é¥ª¥¦¥Ï¥ë¥È¡§±ÝÌÚ½ßÌï

¥À¥ë¥¨¥¹¥È¡§¾¾²¬Ä÷¾ç

¥í¡¼¥¨¥ë¡§±óÌî¤Ò¤«¤ë

¥¢¥¨¥ë¡§Àé½Õ

¥°¥ó¥°¥¨¥ë¡§¶áÆ£¹ÀÆÁ

¥¸¥ç¡¼¥¸¡§¹â¶¶¹­¼ù

ÂçËâÆ³»Î¡§ÉðÆâ½ÙÊå

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@renta_anicomi

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥Ë¥³¥ßÀ»½÷ #À»½÷¤Ê¤Î¤Ë

ED¡§¾®´ä°æ¤³¤È¤ê¡Öµ§¤ê¤òÏ¢¤ì¤Æ¡×

¡ÚTVÊüÁ÷ÈÇ¡Û¥¢¥Ë¥³¥ß À»½÷¤Ê¤Î¤Ë¹ñ¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Êø²õÀ£Á°¤ÎÎÙ¹ñ¤ØÍè¤Þ¤·¤¿ ¥·¡¼¥º¥ó2 ¡Ú¥á¥¤¥óPV¡Û

¢¡¥Ø¥ë¥â¡¼¥É ¡Á¤ä¤ê¤³¤ß¹¥¤­¤Î¥²¡¼¥Þ¡¼¤ÏÇÑÀßÄê¤Î°ÛÀ¤³¦¤ÇÌµÁÐ¤¹¤ë¡Á



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX

MBS

BSÆü¥Æ¥ì

ABEMA¡§1/9(¶â) 25:35¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/9(¶â) 25:35¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§1/12(·î) 25:35°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡Ö½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ò¾·ÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£¡×

35ºÐÆÈ¿ÈÈà½÷¤Ê¤·¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦»³ÅÄ·ò°ì¡£

¥Ì¥ë¥²¡¼¤ò·ù¤¤¡¢10Ç¯°Ê¾å¤ä¤ê¤³¤á¤ë¥²¡¼¥à¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÃÏµå¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£

¶öÁ³¸«¤Ä¤±¤¿Ì¾Á°¤ÎÌµ¤¤¥Í¥Ã¥È¥²¡¼¥à¤òºÇ¹âÆñ°×ÅÙ¡Ö¥Ø¥ë¥â¡¼¥É¡×¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿·ò°ì¤Ï¡¢°ÛÀ¤³¦¤ÎÇÀÅÛ¤Î¾¯Ç¯¡¦¥¢¥ì¥ó¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦!!

Í£°ìÌµÆó¤Ë¤·¤ÆÆæÂ¿¤­ºÍÇ½¡Ö¾¤´­»Î¡×¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¥Ì¥ë¤¯¤Ê¤¤°ÛÀ¤³¦¤ÇºÇ¶¯¤Ø¤ÎÆ»¤ò¼êÃµ¤ê¤ÇÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¥¢¥ì¥ó¡£

¤·¤«¤·¡¢¹¶Î¬ËÜ¤ä¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤¬Â¸ºß¤»¤º¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤¨º¤Æñ¤Ê°ÛÀ¤³¦À¸³è¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¡Ö¥Ø¥ë¥â¡¼¥É¡×¤Ç!?

¥Ì¥ë¡Á¤¤°ÛÀ¤³¦À¸³è¤¸¤ãÊªÂ­¤ê¤Ê¤¤¡ª

½øÈ×¤«¤éºÇ¶¯¼ç¿Í¸ø¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤!?

¸µÇÑ¥²¡¼¥Þ¡¼¤¬¹Ô¤¯Ä¶¹âÆñ°×ÅÙ¤Î°ÛÀ¤³¦ËÁ¸±ëý¡¢³«Ëë!!


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

´ÆÆÄ¡§¶ÌÀî¿¿¿Í

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Ã«Â¼Âç»ÍÏº

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÄÅÅç·Ë

²»³Ú¡§ÅÚÅÄÈþºé¡¢¶âºêË¨¡¢ÃæÅè½ã»Ò¡¢º´µ×´ÖÁÕ¡¢°¤ÉôÎè»Ò¡¢ß·ÅÄ²ÂÊâ¡¢¥Ü¥¦¡¦¥Ç¥ß¥¢¥ó¡¢ÅÄÃæÄÅµ×Èþ

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§²£ÉÍ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥Ü

©¥Ï¥àÃË¡¿¥¢¡¼¥¹¡¦¥¹¥¿¡¼ ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¿¥Ø¥ë¥â¡¼¥ÉÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥¢¥ì¥ó¡§ÅÄÂ¼ËÓ¿´

¥¯¥ì¥Ê¡§ÈÓÄÍËã·ë

¥É¥´¥é¡§È«ÃæÍ´

¥»¥·¥ë¡§ÀéËÜÌÚºÌ²Ö

¥í¥À¥ó¡§ÀÐÀî±ÑÏº

¥Æ¥ì¥·¥¢¡§Âç¸¶¤µ¤ä¤«

¥Þ¥Ã¥·¥å¡§¾®»ÔâÃ¶×

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@hellmode_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Ø¥ë¥â¡¼¥É

OP¡§¤¢¤¿¤é¤è¡Ö¥Ï¥¯¡×

ED¡§²ÖÌí¡ÖSanctuary¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ø¥ë¥â¡¼¥É ¡Á¤ä¤ê¹þ¤ß¹¥¤­¤Î¥²¡¼¥Þ¡¼¤ÏÇÑÀßÄê¤Î°ÛÀ¤³¦¤ÇÌµÁÐ¤¹¤ë¡Á¡×Âè1ÃÆPV¡Ã2026Ç¯01·îÊüÁ÷³«»Ï

¢¡±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ »²¥Î¾Ï Âè2¥¯¡¼¥ë



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

MBS¡§1/9(¶â) 25:53¡Á

TBS¡§1/9(¶â) 25:53¡Á

CBC¡§1/9(¶â) 25:53¡Á

BS-TBS¡§1/9(¶â) 25:53¡Á

AT-X¡§1/12(·î) 21:00¡Á

Netflix¡§1/9(¶â)¡Á¡ÚÆÈÀêÇÛ¿®¡Û

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

±ê¤¬Æ³¤¯¼ÞÇ®¤Î¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºÇ½ª¾Ï»ÏÆ°¨¡¨¡

¡ÖÃì¡×¤ò½ä¤ë·ãÀï¤ä­àÃÏ²¼(¥Í¥¶¡¼)­áÄ´ºººîÀï¤ò·Ð¤Æ¡¢À¤³¦¤ÎÂç¤¤¤Ê¤ëÈëÌ©¤Ø¤È¶á¤Å¤¤¤¿¥·¥ó¥é¤¿¤Á¡£

Èà¤é¤ÎÊ³Æ®¤Ë±þ¤¨¡¢Â¾¤ÎÆÃ¼ì¾ÃËÉÂâ¤â¶¨ÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÆÃ¼ì¾ÃËÉÂâ¤ÏÂçºÒ³²¤òÁË»ß¤¹¤Ù¤¯1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£

º£¡¢À¤³¦¤ò¼é¤ë­à¥·¥ó¥é¡Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ë­á¤È¾ÃËÉ´±¤¿¤Á¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§Âçµ×ÊÝÆÆ

´ÆÆÄ¡§ÆîÀîÃ£ÇÏ

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§°¡ÅÄ°æ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¼é²¬±Ñ¹Ô

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³ËÜÈþ²Â

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§µÈ²¬²Â¹­¡¢µ×ÊÝçýè½»Ò

¿§ºÌÀß·×¡§º´Æ£Ä¾»Ò

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ËÙ±ÛÍ³Èþ

Èþ½ÑÀßÄê¡§Å·ÅÄ½Óµ®

CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¾®»û¹Ý»Ö

VFX¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§Âç¶¶ÎË

»£±Æ´ÆÆÄ¡§Éð°æ²Æ¼ù

ÊÔ½¸¡§×¢À¥À¶»Ö

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î

²»¶Á¸ú²Ì¡§¾®»³¶³Àµ

²»³Ú¡§Ëö×¢·ò°ìÏº

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§david production

©Âçµ×ÊÝÆÆ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿ÆÃ¼ì¾ÃËÉÂâÆ°²è¹­ÊóÂè»²²Ý

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¿¹ÍåÆü²¼Éô¡§³á¸¶³Ù¿Í

¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥Ü¥¤¥ë¡§¾®ÎÓÍµ²ð

½©Ã®ºùÈ÷¡§Ãæ°æÏÂºÈ

Éðµ×²ÐÆì¡§ÎëÂ¼·ò°ì

çý´õÈøÀ¥¡§¾åÛêº»·Ã»Ò

¥¢¥¤¥ê¥¹¡§M¡¦A¡¦O

´Ä¸ÅÃ£¡§ÍªÌÚÊË

¥ô¥¡¥ë¥«¥ó¡¦¥¸¥ç¥¼¥Õ¡§È¬ÂåÂó

¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥ê¥Ò¥È¡§ºå¸ýÂç½õ

¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¡§ÆïÂçÅµ

¥«¥ê¥à¡¦¥Õ¥é¥à¡§¶½ÄÅÏÂ¹¬

¥Õ¥©¥¤¥§¥ó¡¦¥ê¥£¡§ÆüÌîÁï

¥ª¥Ë¥ã¥ó¥´¡§Êõµµ¹î¼÷

¥°¥¹¥¿¥ÕËÜÅÄ¡§ÅÚ»Õ¹§Ìé

°¡ÌçÃÆÌÚ¡§Ä»³¤¹ÀÊå

ÉðÇ½ÅÐ¡§¾®À¾¹î¹¬

Áó°ìÏº¡¦¥¢¡¼¥°¡§¥Á¥ç¡¼

¥Ñ¡¼¥È¡¦¥³¡¦¥Ñ¡¼¥ó¡§¾®ÌîÂçÊå

¥ª¥°¥ó¡¦¥â¥ó¥´¥á¥ê¡§¸ÅÀî¿µ

²ÐÎÚº´¡¹ÌÚ¡§ºäÅÄ¾­¸ã

¥×¥ê¥ó¥»¥¹²Ð²Ú¡§Lynn

¥È¥ª¥ë´ßÍý¡§²ÏÀ¾·ò¸ã

²ÐÂå»Ò²«¡§Âç¸¶¤µ¤ä¤«

¥¢¥µ¥³¡¦¥¢¡¼¥°¡§¶â¸µ¼÷»Ò

¿·Ìç¹È´Ý¡§µÜÌî¿¿¼é

ÁêÌÏ²°º°Ï§¡§Á°ÌîÃÒ¾¼

¥Ò¥«¥²&¥Ò¥Ê¥¿¡§ÀÖÈø¤Ò¤«¤ë

¾ÝÆü²¼Éô¡§ºäËÜ¿¿°½

¥¢¥í¡¼¡§Æâ»³Í¼¼Â

¥Ï¥¦¥á¥¢¡§Å£µÜÍý·Ã

¥«¥í¥ó¡§°Â¸µÍÎµ®

°ø²Ì½ÕÆüÃ«¡§ÅçÂÞÈþÍ³Íø

¥ê¥Ä¡§Âçµ×ÊÝÎÜÈþ

¥·¥¹¥¿¡¼ÃºÎì¡§½ê²Ï¤Ò¤È¤ß

¥´¡¼¥ë¥É¡§Æü³ÞÍÛ»Ò

¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡§ÀîÅÄ¿Â»Ê

¥Õ¥é¥¯¥Á¥å¡§¾¾É÷²íÌé

¥É¥é¥´¥ó¡§ÁêÂô¤Þ¤µ¤­

¥¢¥µ¥ë¥È¡§¾®ÎÓ¿Æ¹°

¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¡§»°ÉÓÍ³ÉÛ»Ò

¥è¥Ê¡§¾¾²¬Ä÷¾ç

¥Õ¥ì¥¤¥ë¡§ÇµÂ¼·ò¼¡

¥ß¥é¡¼¥¸¥å¡§ÀéÍÕ¿ÊÊâ

Dr.¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë¡§ÀÄ»³¾÷

Îõ²ÐÀ±µÜ¡§´ØÃÒ°ì

¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº

Í¥°ìÏº¹õÌî¡§Ý¯°æ¹§¹¨

Âç¹õ¡§ÀÐÅÄ¾´

¥Ê¥¿¥¯Â¹¡§ÅÄÂ¼ËÓ¿´

¥é¥Õ¥ë¥¹»°À¤¡§ÅçÅÄÉÒ

¥ê¥µµùÊÕ¡§Ä«°æºÌ²Ã

¥æ¥¦¡§ÀéÍÕæÆÌé

ÂìµÁÈøÀ¥¡§¾®ÌîÍ§¼ù

¥¹¥³¥Ã¥×¡§°ËÆ£·òÂÀÏº

¥ä¡¼¥¿¡§Â®¿å¾©

¿·Ìç²ÐÈ­¡§ÂçÄÍË§Ãé

ËüÎ¤Æü²¼Éô¡§ÀîÀ¡°½»Ò

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@FireForce_PR

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ #FireForce

OP¡§À¾Àîµ®¶µ¡ÖIgnis -¥¤¥°¥Ë¥¹-¡×

ED¡§Survive Said The Prophet¡ÖSpeak of the Devil¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ »²¥Î¾Ï¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¥á¥¤¥óPV¡Ã2026Ç¯1·î9ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡ª

¢¡¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡Á¥µ¥ó²¦¹ñ¤È¹õ¤Û¤Ã¤ÚÃÄ¤ÎÈëÌ©¡Á



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

»³ÍüÊüÁ÷¡§1/10(ÅÚ) 5:00¡Á

¥Á¥Ð¥Æ¥ì¡§1/10(ÅÚ) 7¡§30¡Á

¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¡§1/10(ÅÚ) 8:30¡Á

¥Æ¥ì¶Ì¡§1/11(Æü) 7:00¡Á

BSÆü¥Æ¥ì¡§1/12(·î) 24:00¡Á

À¾ÆüËÜÊüÁ÷¡§1/13(²Ð) 25:59¡Á

ËÌ³¤Æ»Ê¸²½ÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 24:55¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/10(ÅÚ) 5:30¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§1/15(ÌÚ) 5:30¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿À¤³¦¡¢¥µ¥ó²¦¹ñ¡£

¤½¤³¤Ø¸½¤ì¤¿¡È¤¬¤ó¤½¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡É¤Ï¡¢µ­²±¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¡ÖÌÂ»Ò¡×¤Î¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡£

°ìÊý¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¡£

OL¤ÎÊâ¡¹(¤Û¤Û)¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î»Å»ö¤ÈÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¼º¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤Î¡ÖÌÂ»Ò¡×¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£

¤É¤³¤«¤Ç²¿¤«¤¬¤¹¤ì°ã¤¤¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÊª¸ì¤¬ÀÅ¤«¤ËÆ°¤­¤Ï¤¸¤á¤ë¡½¡½

¥µ¥ó²¦¹ñ¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¡¢ÆÇ¤Î¤¢¤ë¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬¡Ö¥«¥ï¥¤¤¯¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢²¦¹ñ¤ò¼é¤ë¡È¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡É¤Ë¤¬¤ó¤½¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¤â²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£

¥µ¥ó²¦¹ñ¤ÎÉü³è¤ò¤á¤°¤ë¡¢¥Ñ¥é¥ì¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¥µ¥óÊõÀÐ

¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¸¶°Æ¡§¥µ¥ó²¦¹ñ¤Î¤Ê¤«¤Þ¤¿¤Á

´ÆÆÄ¡§¤Ê¤Ù¤·¤²

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Gurin.¡¢Àî¸ý¥¤¥Ã¥µ

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÊÆÆâ»³ÍÛ»Ò

µÓËÜ¡§ÊÆÆâ»³ÍÛ»Ò¡¢±ÊÌî¤¿¤«¤Ò¤í¡¢¾®¿¹¤µ¤¸

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃæÅÄ±ÑÊå

CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¥Ý¥ó¥Ý¥³P

²»³Ú¡§¥¨¥ë¥¢¥ó¥É¥¨¥ë¡¦¥Ó¥¯¥¿¡¼¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢²È¤ÎÎ¢¤Ç¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤¬»à¤ó¤Ç¤ëP

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥È¥¥¡¼¥ó¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ï¡¼¥¯¥¹

À½ºî¡§¥µ¥óÊõÀÐ¡¿¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

©¥µ¥óÊõÀÐ¡¿¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¤¬¤ó¤½¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡§µ×½»ÎÖ

¤ª¤Ï¤Ê¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡§ÁÒ»ýµþ»Ò¡Ê¤¢¤ß¤å¤É¤ë¡Ë

¥¹¥¿¡¼¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡§ÂëÂ¼ºÌ²Ö

¥á¥¬¥Í¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡§¤ß¤µ¤È¤é¤ó¡Ê¤¢¤ß¤å¤É¤ë¡Ë

¥Ï¡¼¥È¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡§°ËÆ£ºÌº»

¥Æ¥£¥¢¥é¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡§ÅÄÃæ²»½ï

Êâ¡¹¡Êº´Æ£Êâ¡¹¡Ë¡§Sachi

¹õ¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡§¾®ºä°æÍ´è½³¨

°Ç¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡§Âç°ªÍü±û

ÆÇ¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡§ÂçÀÐÎø¡¹ºÚ

²¦ÍÍ¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡§¶áÆ£Íº²ð

¼¹»ö¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡§Éª²¬ÂóÏ¯

²»¡¹¡Êº´Æ£²»¡¹¡Ë¡§¼ÆÅÄÍ®ÇÃ

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@hoppechan_pj

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó #¥¢¥Ë¤Û¤Ú

¡ÚPVÂè1ÃÆ¡Û¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó ¡Á¥µ¥ó²¦¹ñ¤È¹õ¤Û¤Ã¤ÚÃÄ¤ÎÈëÌ©¡Á¡×

¢¡¥«¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É Divinez ¸¸¿¿À±ÀïÊÔ



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¦¥Æ¥ìÅì·ÏÎó6¶É¥Í¥Ã¥È¡§1/10(ÅÚ) 8:00¡Á

BSÆü¥Æ¥ì¡§1/10(ÅÚ) 23:30¡Á

ÇÛ¿®¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¥¢¥­¥ÊÃ£¤Î½»¤à²Ã²ìÔ¢¶âß·¤Ç¡¢°Û¾ï¸½¾Ý¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£

Ç»Ì¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë³¹¡¢æà¤¨Î©¤ÄÅã¡£¤½¤ì¤Ï¸¸À¤³¦¡£

¡½¡½³Ò¤­·î¤Î¾º¤ëÌë¡¢Èà¤é¤Ï"¸¸±Æ"¤È¤Ê¤ë¡£

¸¸¤ò¾Ã¤·µî¤ë¤«¡¢¿¿¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ë¤«¡£

À¤³¦¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢¥¢¥­¥Ê¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

À½ºîÁí»Ø´ø¡¦¸¶°Æ¡§ÌÚÃ«¹âÌÀ

¸¶ºî¡§¥Ö¥·¥í¡¼¥É¡¢°ËÆ£¾´

´ÆÆÄ¡§»³ÅÄÂî

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¡§CLAMP

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¹»Ûê½Õ¡¢ÂçÀ¾Íº¿Î

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§±ÊºîÍ§¹î¡¢óîÅÄÇîÇ·

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§±ÊºîÍ§¹î¡¢PARK Gayoung

¥æ¥Ë¥Ã¥Èºî²è´ÆÆÄ¡§¾®·ª´²»Ò

¥«¡¼¥É±é½Ð¡§°æ¾åÍºÂÀ

¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹âÁÒÉð»Ë

¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§³ùÅÄÀ¿

Èþ½ÑÀßÄê¡§ÀÐ¿¹Ï¢

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Íû½Õ

3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§À¾ÌîÈ»¿Í

¿§ºÌÀß·×¡§¾®µÜ¤Ò¤«¤ê

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÂçÍ§»ÖÍ¥

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î

²»¶Á¸ú²Ì¡§ÇÏ¾ìÕò¼Â

ÊÔ½¸¡§¹õß·²íÇ·

²»³Ú¡§·¬ÌîÀ»

Æþ¾ì¶Ê²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§»³ÅÄ¸øÊ¿¡¢Æ£°æÎ¼ÂÀ

À©ºîÃ´Åö¡§±ÛÀÐ±Ñ°ì

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Kinema citrus

¤®¤Õ¤È¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óSTUDIO JEMI

À½ºî¡§¥Ö¥·¥í¡¼¥É

©VANGUARD Divinez¡¡Character Design ©2021-2026 CLAMP¡¦ST

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÌÀÆ³¥¢¥­¥Ê¡§µÜÅÄ½ÓºÈ

¥¬¥Ö¥¨¥ê¥¦¥¹(¸¸±Æ)¡§Ê¡»³½á

ÀÐÀî¥«¥Ê¥ß¡§²ÆµÈ¤æ¤¦¤³

ÀÐÀî¥¯¥ë¥ß¡§Ä¹Ã«Àî°éÈþ

Éú¸«¥ê¥å¥¦¥¬¡§²¬ËÜ¿®É§

¥ô¥§¥¤¥º¥ë¡¼¥°(¥¹¥Þ¥Û)¡§»Ò°ÂÉð¿Í

È¬±À¥«¥²¥Ä¡§ÂçÄÍ¹ä±û

°÷ÊÛ¥Ê¥ª¡§À¾ÈøÍ¼¹á

À¾Åã¥ß¥³¥È¡§´äÅÄÍÛ°ª

²ö´Ö¥ß¥Á¥ë¡§º´µ×´ÖÂç²ð

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@cfvanguard_PR

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É

OP¡§V.W.P¡Ö¸¸³¦¡×

ED¡§RealRomantic¡Ö¥®¥é¥®¥é¡×

¡ÚPV¡ÛTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥«¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É Divinez ¸¸¿¿À±ÀïÊÔ¡×

¢¡¥é¥Ö¥ë¡õ¥¯¥ë¡¼



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ìÅì·Ï6¶É¥Í¥Ã¥È¡§1/10(ÅÚ) 9:45¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¥Ñ¥¦¡¦¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥é¥Ö¥ë¤¿¤Á¤Î¤ªÏÃ¡£

¹©»ö¤¬Âç¹¥¤­¤Ê¡¢¥é¥Ö¥ë¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡Ö¥é¥Ö¥ë¡õ¥¯¥ë¡¼¡×¤¬¥Ó¥ë¥À¡¼¡¦¥¿¥¦¥ó¤ÇÂç³èÌö¡ª

¤ªÅ¹¤ä¶¶¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤âºî¤Ã¤Æ³¹¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤è¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¥¹¥Ô¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼

À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥Ë¥³¥í¥Ç¥ª¥ó

ÆüËÜ¸ìÀ½ºî¡§¥é¥Ö¥ë¡õ¥¯¥ë¡¼À½ºî°Ñ°÷²ñ

©2025 Spin Master Ltd. RUBBLE & CREW, PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd.

Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥é¥Ö¥ë¡§¾¾ÅÄñ¥¿å

¥ß¥Ã¥¯¥¹¡§Á°Ç÷°¦¼ë²Â

¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¡§ÅÏÃ«ÈþÈÁ

¥¦¥£¡¼¥é¡¼¡§Å·²»¤æ¤«¤ê

¥â¡¼¥¿¡¼¡§°æ¾å¤Û¤Î²Ö

¥¯¥ì¡¼¥ó¤ª¤Ð¤µ¤ó¡§Ìð¸ý¥¢¥µ¥ß

¥°¥é¥Ù¥ë¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡§¸¶ÅÄ¹¸

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@pawpatrol_jp

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Ñ¥¦¥Ñ¥È #¥é¥Ö¥¯¥ë

¥Ñ¥¦¡¦¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë | ¥é¥Ö¥ë¡õ¥¯¥ë¡¼ | TV¥¢¥Ë¥áÈÖÀë | ¥Æ¥ìÅì·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È | ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ

¢¡Å¾À¸¤·¤¿¤é¥É¥é¥´¥ó¤ÎÍñ¤À¤Ã¤¿



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

AT-X¡§1/10(ÅÚ) 21:30¡Á

TOKYO MX¡§1/10(ÅÚ) 22:30¡Á

¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§1/10(ÅÚ) 23:30¡Á(Âè2²ó°Ê¹ß¤Ï23:00¡Á)

BS11¡§1/11(Æü) 24:00¡Á

HTBËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥Ó¡§1/12(·î) 26:10¡Á

¿·³ã¥Æ¥ì¥Ó21¡§1/15(ÌÚ) 25:55¡Á

ËÌÎ¦Ä«ÆüÊüÁ÷¡§1/15(ÌÚ) 26:00¡Á

Amazon Prime Video¡§1/10(ÅÚ) 22:00¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§1/15(ÌÚ) 22:00°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ï¸«ÃÎ¤é¤Ì¿¹¤À¤Ã¤¿¡£

¤É¤¦¤ä¤é¤³¤³¤Ï²¶¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼À¤³¦¤é¤·¤¤¡£

¼þ°Ï¤ò¸«ÅÏ¤»¤Ð¡¢¤ª¤Ã¤«¤Ê¤¤°Û·Á¤ÎËâ½Ã¤À¤é¤±¡£¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥¤!

²¶¡¢Íñ¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤è¤Ã!?

¿Ê²½Àè¤Ë¥É¥é¥´¥ó¤È¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤â¤½¤âÍñ¤«¤éÕÛ¤ë¤Ë¤ÏËâ½Ã¤ò¼í¤Ã¤ÆLv¤ò¾å¤²¤Ê¤­¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Ý¤¤¡£

Àï¤¦¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐÌµÍý! ¤À¤Ã¤Æ²¶¡¢Íñ¤¸¤ã¤¢¤¢¤¡¤¢¤¢¤¡¤¡¤ó!!!

¤Ê¤ó¤È¤«¿Ê²½¤Ï¤Ç¤­¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤»¤Ã¤«¤¯½Ð²ñ¤¨¤¿¿Í´Ö¤«¤é¤Ï¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Ç§Äê¡É¤µ¤ì¤ë»ÏËö¡£²¶¤Ï¤¿¤À¡¢¿Í´Ö¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤è¤©¤©¤©¤©¤ª!!

¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÀäÂÎÀäÌ¿¡ª¥É¥é¥´¥ó¤ÎÍñ¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ô¥¤¥ë¥·¥¢¡Õ¤ÎÆóÅ¾»°Å¾¡¢¤³¤í¤³¤íÅ¾¤¬¤ëËÁ¸±¤ÎÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë!!


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§Ç­»Ò¡¦NAJIÌøÅÄ

´ÆÆÄ¡§¹âÂ¼ÍºÂÀ

Éû´ÆÆÄ¡§¿·°æÀë·½

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§±ºÈªÃ£É§

¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾®ÅÄÍµ¹¯

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾®ÌîÅÄ¾­¿Í

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¹â¶¶¹ä

²»³Ú¡§ÂçÃ«¹¬

²»³ÚÀ©ºî¡§IMAGINE

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§²è¶¸¡ßFelix Film

À½ºî¡§¥É¥é¤¿¤ÞÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

©Ç­»Ò¡¦NAJIÌøÅÄ¡¿SQUARE ENIX¡¦¥É¥é¤¿¤ÞÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥¤¥ë¥·¥¢¡§ÅÚ´ôÈ»°ì

¿À¤ÎÀ¼¡§¾®À¶¿å°¡Èþ

¥ß¥ê¥¢¡§°ËÆ£ÈþÍè

¥Þ¥ê¥¨¥ë¡§Å£µÜÍý·Ã

¹õéòéî¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@doratama_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥É¥é¤¿¤Þ

OP¡§Sizuk¡ÖGliding Claw¡×

ED¡§Æ³Ñà & ºó¿ý¡ÖSky Clipper¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥É¥é¥´¥ó¤ÎÍñ¤À¤Ã¤¿¡Ù¥á¥¤¥óPV¡¿2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)ÊüÁ÷³«»Ï

¢¡¤ªÁ°¤Ï¤Þ¤À¥°¥ó¥Þ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÁÎáÏÂÈÇ¡Á



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

Å´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§1/10(ÅÚ) 21:30¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/10(ÅÚ) 22:00¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§1/15(ÌÚ)°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¥Á¥Ð¸©¤«¤é¥°¥ó¥Þ¸©¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¿À·î¡£°ú¤Ã±Û¤·Àè¤Î°ÜÆ°Ãæ¡¢¥°¥ó¥Þ¸©ºß½»¤Î¿ÆÍ§¡¢¹ì¤ØÏ¢Íí¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö¡ÄÍè¤ë¤Ê¡¢¥°¥ó¥Þ¤ËÍè¤ÆÀ¸¤­¤Æµ¢¤Ã¤¿¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ìÂÎ¥°¥ó¥Þ¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÃÏ¤Ê¤Î¤«¡©Èà¤Î¿È¤Ë²¿¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©°µÅÝÅªÇ®ÎÌ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡Ö¥°¥ó¥Þ¤Î¿¿¼Â¡×¤È¤Ï¡Ä


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§°æÅÄ¥Ò¥í¥È

´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¾öÃ«Å¯Ìé

µÓËÜ¡§ã·Æ£±ÉÈþ¡¦Ãæ»³¹äÊ¿

²»³Ú¡§Áý°æÏ¯¿Í

²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°±ºÌ¯»Ò

À©ºîÅý³ç¡§¹â¶¶ÏÂÌé

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Imagica Infos¡¿Imageworks Studio

À½ºî¡§¡Ö¤ª¤Þ¥°¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

©°æÅÄ¥Ò¥í¥È¡¿¿·Ä¬¼Ò¡¿¡Ö¤ª¤Þ¥°¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¿À·îµª¡§³á¸¶³Ù¿Í

¹ìÆóÌð¡§³Þ´Ö½ß

¼Ä²¬µþ¡§ÆâÅÄºÌ

²È¾ë±ÍÆî¡§¾®ÁÒÍ£

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@TetsudoCh_sub

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤ª¤Þ¥°¥óÎáÏÂÈÇ

ED¡§½Ð¸ý²íÇ·¡Ö¾åÌÓ¤«¤ë¤¿¡ÁÎáÏÂÈÇ¡×

¡Ø¤ªÁ°¤Ï¤Þ¤À¥°¥ó¥Þ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÁÎáÏÂÈÇ¡Á¡ÙÂè2ÃÆ¥Æ¥£¥¶¡¼PV

¢¡TRIGUN STARGAZE



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¡§1/10(ÅÚ) 23:00¡Á

ÇÛ¿®¡§1/10(ÅÚ) 23:30°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

À¤³¦¤ò´¬¤­¹þ¤ß¡¢³¹¤Ò¤È¤Ä¤ò¤Þ¤ë¤´¤È²õÌÇ¾õÂÖ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡Ò¥í¥¹¥È¡¦¥¸¥å¥é¥¤¡Ó¤«¤é2Ç¯È¾¡£ÀèÇÚµ­¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥ê¥ë¤Ï¡¢¸åÇÚ¡¦¥ß¥ê¥£¤È¤È¤â¤Ë¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¤ÎÁÜº÷¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¥Ë¥³¥é¥¹¤ÈºÆ²ñ¡£ºÆ¤ÓÈ¯À¸¤·»Ï¤á¤¿¥×¥é¥ó¥È¶¯Ã¥»ö·ï¤Ë¡¢¥ß¥ê¥ª¥ó¥º¡¦¥Ê¥¤¥ô¥º°ìÇÉ¤Î±Æ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£

°ìÊý¡¢ÊÕ¶­¤ÎÄ®¤Ç¥¨¥ê¥¯¥¹¤ÈÌ¾¤òÊÑ¤¨Ì©¤ä¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ø»°ÈÖ´Ï¡È¥Û¡¼¥à¡É¤ÎSOS¤ò¹ð¤²¤ë¾¯½÷¡¦¥¸¥§¥·¥«¤¬¸½¤ì¤ë¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¡¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢°ø±ï¤òÃÇ¤Ä¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¡½¡½

¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±¿Ì¿¤¬³ú¤ß¹ç¤¤ºÆ¤ÓÊª¸ì¤¬Æ°¤­½Ð¤·¤¿»þ¡¢±§Ãè¤ÎÈàÊý¤«¤éÄÌ¿®¤¬¹ß¤êÃí¤°¡£¡Ö²æ¡¹¤ÏÃÏµå¤«¤é¤Î°ÜÌ±Á¥ÃÄ¡£´õË¾¼Ô¤Ï¡¢²æ¡¹¤È¶¦¤Ë¿·Å·ÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡½¡½¡£¡×´¬¤­µ¯¤³¤ë´¿´î¤È¶½Ê³¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤ò¤¢¤¶¾Ð¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÉ¤Ã¤¿ÊÒÍã¤ÎÅ·»È¤¬ÀäË¾¤È¶²ÉÝ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¶¸Íð¤Î¤ë¤Ä¤Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿ÏÇÀ±¤Ç¡¢±¿Ì¿¤Ï¿ë¤Ë·èÃå¤¹¤ë¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÆâÆ£ÂÙ¹°

´ÆÆÄ¡§º´Æ£²í»Ò

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§É®°Â°ì¹¬

¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¸¶°Æ¡§¥ª¥­¥·¥¿¥±¥Ò¥³

¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¡¼¥È¡¦¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§ÅÄÅç¸÷Æó

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²¡»³À¶¹â

¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÌøÀ¥·ÉÇ·¡¢ÊÒ³­Ê¸ÍÎ

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ä¹Ã«ÀîÃÝ¸÷

CG¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§°æÌî¸µ±ÑÆó

CG¥ê¡¼¥É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§ÅÔÅÄ¿òÇ·

CG¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§ÅÄÃæÅ¯Ïº

CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÃÓÆâÎ´°ì¡¢ÀÄÌÚ½Ó²ð

¿§ºÌÀß·×¡§¶¶ËÜ¸­

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃæÅçÍý

»£±Æ´ÆÆÄ¡§Â¼»³¶×¼Â

ÊÔ½¸¡§º£°æÂç²ð

¥µ¥¦¥ó¥É¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡§¾¡Ëó¤Þ¤µ¤È¤·

²»³Ú¡§²ÃÆ£Ã£Ìé

À©ºî¡§¥ª¥ì¥ó¥¸

© 2026 ÆâÆ£ÂÙ¹°¡¦¾¯Ç¯²èÊó¼Ò¡¿¡ÖTRIGUN STARGAZE¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¡¦¥¶¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ô¡¼¥É¡§¾¾²¬Ä÷¾ç

¥á¥ê¥ë¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥Õ¡§¤¢¤ó¤É¤¦¤µ¤¯¤é

¥Ë¥³¥é¥¹¡¦D¡¦¥¦¥ë¥Õ¥¦¥Ã¥É¡§ºÙÃ«²ÂÀµ

¥ß¥ê¥£¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡§°½¿¹Àé²Æ

¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¥É¡¦¥¶¡¦¥¬¥ó¥È¥ì¥Ã¥È¡§Éð¸×

¥ì¥ª¥Î¥Õ¡¦¥¶¡¦¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼¡§¥Á¥ç¡¼

¥ß¥Ã¥É¥Ð¥ì¥¤¡¦¥¶¡¦¥Û¡¼¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¯¡§»°ÌÚâÃ°ìÏº

¥ì¥¬¡¼¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥µ¥Þ¡¼¥º¡§Æâ»³¹·µ±

¥¨¥ì¥ó¥Ç¥£¥é¡¦¥¶¡¦¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¥Í¥¤¥ë¡§Â¼À¥Êâ

¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥³¥ó¥é¥Ã¥É¡§ÃæÈøÎ´À»

¥¶¥¸¡¦¥¶¡¦¥Ó¡¼¥¹¥È¡§TARAKO

¥ß¥ê¥ª¥ó¥º¡¦¥Ê¥¤¥ô¥º¡§º´Æ£Î®»Ê

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@trigun_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#TRIGUN

OP¡§ano¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×

ED¡§FOMARE¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ØTRIGUN STARGAZE¡ÙËÜÍ½¹ð¡Ã2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë23»þ¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ª

¢¡¥Ç¥Ã¥É¥¢¥«¥¦¥ó¥È



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¡§1/10(ÅÚ) 23:30¡Á

Lemino¡§1/10(ÅÚ) 24:00¡Á

U-NEXT¡§1/10(ÅÚ) 24:00¡Á

¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º¡§1/10(ÅÚ) 24:00¡Á

¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§1/10(ÅÚ) 24:00¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§1/13(²Ð) 24:00°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

»à¼Ô¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡©

Ì¤Îý¤ò»Ä¤·¤¿Ë´¼Ô¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È(¥Ç¥Ã¥É¥¢¥«¥¦¥ó¥È)¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÍ©Îî¡½¡½²½¤±¹¤¤È¤·¤Æ¸½À¤¤ØÁÉ¤ë¡Ä¡Ä¡£

±ï¾ëÁóÍù¤Ï¡¢Ëå¡¦ÈìÎ¤¤Î¼£ÎÅÈñ¤ò²Ô¤°¤¿¤á¡¢±ê¾å·ÏÇÛ¿®¼Ô¡ØÀú¤ê¤ó¤´¡Ù¤È¤·¤ÆÆü¡¹ÇÛ¿®³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢¤È¤¢¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤ÇÅÅÇ½¤Ë³«´ã¤·¤¿±ï¾ë¤Ï¡¢²ø¤·¤¤±½¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¡ØÌïÅÅ(¤ß¤Ç¤ó)³Ø±à¡Ù¤Ø¤ÈÏ¢¤ì¤é¤ì¤ë¡£

¤½¤³¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÉáµÚ¤È¶¦¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Í©Îî¤òã±¤¦¡¢¿·»þÂå¤ÎÎîÇÞ»Õ¤ò°é¤Æ¤ë³Ø±à¤À¤Ã¤¿¡ª

Ç³¤ä¤·¤ÆÃ¡¤¤¤Æã±¤¦¡¢¸½Âå¼°½üÎî¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó³«Ëë¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÅÏÊÕÀÅ

´ÆÆÄ¡§óîÆ£·¼Ìé

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¹­ÅÄ¸÷µ£

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Æ£°æÀ±²Æ¡¦»³º¬º¸ÈÁ(ÁðÆå)

»£±Æ´ÆÆÄ¡§¶ÜÂôÍÛ¹á(°°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó)

¿§ºÌÀß·×¡§°¤Ìî±ÉÂÀÏº

ÊÔ½¸¡§¾åÌîÍ¦Êå(ÌøÊÔ½¸¼¼)

²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ç¼Ã«Î½²ð

²»³Ú¡§°æÆâ·¼Æó

²»³ÚÀ©ºî¡§ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢

À©ºî¡§SynergySP

©ÅÏÊÕÀÅ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

±ï¾ëÁóÍù¡§²¬ËÜ¿®É§

²âÎ®³ç¡§Æâ»³¹·µ±

¼¿À´Àî´õ±Ó¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤

±©½»Ï¡Íý¡§²Ö¹¾²Æ¼ù

³¥Åç¤Ò¤è¤ê¡§Machico

ÊÁËÜÀ®É§¡§ÎëÌÚÖÅÂÁ

áÜÌÚ¾¬´Ý¡§º´Æ£ÂóÌé

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@DDAC_WM

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Ç¥Ã¥É¥¢¥«¥¦¥ó¥È #¥Ç¥É¥¢¥«

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÙPVÂè2ÃÆ¡Ã¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¡ÈIMAnimation¡ÉÏÈ¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î¤è¤êËè½µÅÚÍËÌë11»þ30Ê¬¡ÁÊüÁ÷³«»Ï!!

¢¡¿Í³°¶µ¼¼¤Î¿Í´Ö·ù¤¤¶µ»Õ



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

AT-X¡§1/10(ÅÚ) 24:00¡Á

ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎóÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¡§1/10(ÅÚ) 26:00¡Á

ABEMA¡§1/10(ÅÚ) 26:30¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/10(ÅÚ) 26:30¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§1/15(ÌÚ) 26:30°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡½¡½¥Ë¥ó¥²¥ó¤Ê¤ó¤Æ·ù¤¤¤À¡£

¤È¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¥È¥é¥¦¥Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸µ¶µ»Õ¤Î¥¢¥é¥µ¡¼¥Ë¡¼¥È¡¦¿Í´ÖÎí¡£

¡ÈÀ¸ÅÌÁÛ¤¤¤ÎÀèÀ¸¡É¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£

¤â¤¦¶µ»Õ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿Èà¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µá¿Í¥µ¥¤¥È¤Î¸ÀÍÕ¤ËÆ³¤«¤ìÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë±þÊç¡£¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤ËÌÌÀÜ¤òÄÌ²á¤·¡¢»³Ãæ¤Ë¤¢¤ë¼«Á³Ë­¤«¤Ê³Ø¹»¤Ø¶Ð¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£

¤·¤«¤·¤½¤³¤Ï¡¢¿Í³°¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î³Ø¹»¤Ç¡½¡½!?

Èà¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÍµûÂ²¤Ë¿ÍÏµ¡¢¥¦¥µ¥®¡¢Ä»¡Ä¡Ä¡£

¤Ê¤¼Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡¡Èà¤Î·ù¤¤¤Ê¿Í´Ö¤Î¤É¤³¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤«¡©

¤³¤ì¤Ï¡¢°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ç¤â¡¢¿ÍÀ¸¤ä¤êÄ¾¤·Å¾À¸¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£

¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿³Ø¹»¤Ç¡¢°ì¿Í¤Î¶µ»Õ¤¬¿Í´Ö¤ËÆ´¤ì¤ë¿Í³°½÷»Ò¤¿¤Á¤ÈÁ÷¤ë³Ø±à¡È¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡É¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡½¡½


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÍèÀ´²Æ²ê

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§ÀôºÌ¡¢ÍèÀ´²Æ²ê

´ÆÆÄ¡§´ä±Ê¾´

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¹â»³¥«¥Ä¥Ò¥³

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²¬ÅÄËü°á»Ò

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ê¿»³±Ñ»Ì¡¢ÅÏÊÕ²ÂÆà»Ò¡¢¾®ÅçÃÒ²Ã

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Æ£ß·ÍÛ

¿§ºÌÀß·×¡§±öÅÄÃÒÀ»

¥×¥í¥Ã¥×ÀßÄê¡§¸¶Í³ÏÂ

Èþ½ÑÀßÄê¡§Ä¹ß·½ç»Ò

3D¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§Ä¹²¬ÍºÂÀ

»£±Æ´ÆÆÄ¡§Éð¸¶·òÆó

ÊÔ½¸¡§°ËÆ£½á°ì

²»¶Á´ÆÆÄ¡§È¬ÌÚ¾ÂÃÒÉ§

²»¶Á¸ú²Ì¡§Ãæ¸¶Î´ÂÀ

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥¶¥Ã¥¯¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó

²»³Ú¡§µÜºêÀ¿

²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ý¥Ë¡¼¥­¥ã¥Ë¥ª¥ó

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§asread.

©ÍèÀ´²Æ²ê¡¿KADOKAWA¡¿ÉÔÃÎ²Ð¹â¹»À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¿Í´ÖÎí¡§ÁýÅÄ½Ó¼ù

¿å·î¶À²Ö¡§±«µÜÅ·

Èø¡¹¼é°ìºé¡§ÂçÀ¾º»¿¥

±¦º¸Èþ×Â¡§Ä¹Æì¤Þ¤ê¤¢

±©º¬ÅÄ¥È¥Ð¥ê¡§ÅÄÊÕÎ±°Í

Î¶ºê¥«¥ê¥ó¡§¾ÂÁÒ°¦Èþ

º¬ÄÅËüÃÒ¡§Ê¡Ô¤ÈþÎ¤

¹õß·Ç«¡¹»Ò¡§¾åÅÄÎïÆà

¼ãÍÕ°ª¡§ÀÐÀîÍ³°Í

¾®º¡µ´¥Þ¥­¡§ËÙ¹¾Í³°á

½ÕÌ¾Ì¤Íè¡§°æ¾å¤Û¤Î²Ö

±¨´Ý»ÍÏº¡§°æ¾åÏÂÉ§

À±Ìî¸ç¡§ÀÐ°æ¿¿

Áá²µ½÷Àã¡§³ýÌî°¦°á

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@jingaikyoshitsu

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¿Í³°¶µ¼¼

OP¡§¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡Ö¥Ë¥ó¥²¥ó¡×

ED¡§¿å·î¶À²Ö(CV.±«µÜÅ·), Èø¡¹¼é°ìºé(CV.ÂçÀ¾º»¿¥), ±¦º¸Èþ×Â(CV.Ä¹Æì¤Þ¤ê¤¢), ±©º¬ÅÄ¥È¥Ð¥ê(CV.ÅÄÊÕÎ±°Í)¡Ö¿Í´Ö¥«¥à¥È¥¥¥ë¡¼¡ª¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Í³°¶µ¼¼¤Î¿Í´Ö·ù¤¤¶µ»Õ¡Ù¥á¥¤¥óPV ¡Ú2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»Ï¡ª¡Û

¢¡Í¦¼Ô¤Î¥¯¥º



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡§1/10(ÅÚ) 24:55¡Á

ÀÄ¿¹ÊüÁ÷¡§1/10(ÅÚ) 24:55¡Á

¥Æ¥ì¥Ó´ä¼ê¡§1/10(ÅÚ) 24:55¡Á

»³·ÁÊüÁ÷¡§1/10(ÅÚ) 24:55¡Á

»³ÍüÊüÁ÷¡§1/10(ÅÚ) 24:55¡Á

¹­Åç¥Æ¥ì¥Ó¡§1/10(ÅÚ) 25:25¡Á

Æî³¤ÊüÁ÷¡§1/10(ÅÚ) 25:25¡Á(1/24(ÅÚ)°Ê¹ß¤Ï24:55¡Á)

ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó¡§1/10(ÅÚ) 25:50¡Á

¥Æ¥ì¥ÓµÜºê¡§1/10(ÅÚ) 25:50¡Á

Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡§1/10(ÅÚ) 25:55¡Á

»Í¹ñÊüÁ÷¡§1/10(ÅÚ) 25:55¡Á

À¾ÆüËÜÊüÁ÷¡§1/11(Æü) 25:25¡Á

Ê¡²¬ÊüÁ÷¡§1/12(·î) 25:59¡Á

¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥Ó¡§1/13(²Ð) 25:29¡Á

Ä¹ºê¹ñºÝ¥Æ¥ì¥Ó¡§1/13(²Ð) 25:29¡Á

ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡§1/13(²Ð) 25:59¡Á

¹âÃÎÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 25:24¡Á

¼¯»ùÅçì¦ìÎ¥Æ¥ì¥Ó¡§1/14(¿å) 25:34¡Á

»¥ËÚ¥Æ¥ì¥Ó¡§1/14(¿å) 25:50¡Á

ËÌÆüËÜÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 25:59¡Á

¥Æ¥ì¥ÓÂçÊ¬¡§1/15(ÌÚ) 24:59¡Á

½©ÅÄÊüÁ÷¡§1/15(ÌÚ) 25:24¡Á

¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã¡§1/15(ÌÚ) 25:29¡Á

·§ËÜ¸©Ì±¥Æ¥ì¥Ó¡§1/15(ÌÚ) 25:29¡Á

¥Æ¥ì¥Ó¶âÂô¡§1/15(ÌÚ) 25:35¡Á

¥Æ¥ì¥Ó¿®½£¡§1/15(ÌÚ) 25:44¡Á

»³¸ýÊüÁ÷¡§1/15(ÌÚ) 25:54¡Á

ÆüËÜ³¤¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡§1/15(ÌÚ) 26:00¡Á

Ê¡°æÊüÁ÷¡§1/16(¶â) 24:30¡Á

Ê¡ÅçÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡§1/16(¶â) 25:56¡Á

AT-X¡§1/18(Æü) 23:00¡Á

Hulu¡§1/10(ÅÚ) 25:30¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/10(ÅÚ) 25:30¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§1/15(ÌÚ) 25:30°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡ÖÍ¦¼Ô¤Ê¤ó¤Æ¡¢ºÇÄã¤Î¥¯¥º¤¬¤ä¤ë¾¦Çä¤À¡×

21À¤µª¤Ê¤«¤Ð¡¢Åìµþ¤ÎÎ¢¼Ò²ñ¤Ï¡¢¥¨¡¼¥Æ¥ë¡ÊËâÎÏ¡Ë¶¯²½¼ê½Ñ¤Ç¡ÔËâ²¦¡Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥Õ¥£¥¢¤¿¤Á¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¤³¤ÎËâ²¦¤¿¤Á¤òÅÝ¤¹¾Þ¶â²Ô¤®¨¡¨¡¤½¤ì¤¬¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÔÍ¦¼Ô¡Õ¤Ç¤¢¤ë¡ª

Í¦¼Ô¤Ï¡¢¡ÔE3¡Õ(¥¤¡¼¥¹¥ê¡¼)¤È¤¤¤¦ÌôºÞ¤Ç¥¨¡¼¥Æ¥ëÇ½ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤ÆËâ²¦¤ËÂÐ¹³¡£

¤½¤Î»¦½ý¹Ô°Ù¤Ï¹çË¡²½¤µ¤ì¡¢Í¦¼Ô¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡É¿Í»¦¤·¡É¤Î¿¦¶È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÍ¦¼Ô¡Ô»à¿À¡Õ¥ä¥·¥í¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¼«¾Î¡ÖÄï»Ò¡×¤¬²¡¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£

¤½¤ì¤Ï¡¢Í¦¼Ô¸«½¬¤¤¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¦¾ë¥öÊö¡£

¤·¤Ö¤·¤ÖÈà½÷¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¥ä¥·¥í¤Ï¡¢¥í¥¯¤Ç¤â¤Ê¤¤»ö·ï¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡ª

¥¯¥º¤Î¡Ö»Õ¾¢¡×¤È¼«¾Î¡ÖÄï»Ò¡×¡¡×¸µé¸½Âå°ÛÇ½¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎËë¤¬³«¤¯¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¥í¥±¥Ã¥È¾¦²ñ

Ì¡²è¡§¥Ê¥«¥·¥Þ723

´ÆÆÄ¡§¥¦¥·¥í¥·¥ó¥¸

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§²ÃÆ£ÍÛ°ì

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Â¼¾åÍû¹á

¿§ºÌÀß·×¡§¶áÆ£Ä¾ÅÐ

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§°æ¾å°ì¹¨

»£±Æ´ÆÆÄ¡§¹¾´Ö¾ï¹â

ÊÔ½¸¡§ÅÏÊÕÄ¾¼ù

²»¶Á´ÆÆÄ:¤¨¤Î¤â¤È¤¿¤«¤Ò¤í

²»³Ú¡§Ëö×¢·ò°ìÏº

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§OLM

©¥Ê¥«¥·¥Þ723¡¿¥í¥±¥Ã¥È¾¦²ñ¡¿¥ê¥¤¥É¼Ò¡¦À½ºî°Ñ°÷²ñ¤Î¥¯¥º

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¡Ô»à¿À¡Õ¥ä¥·¥í¡§ÎëÌÚÖÅÂÁ

¾ë¥öÊö°¡´õ¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤

°õÆ²Àã²»¡§½Õ³¤É´Çµ

¥»¡¼¥é¡¦¥«¥·¥ï¥®¡¦¥Ú¥ó¥É¥é¥´¥ó¡§²Ö¼é¤æ¤ß¤ê

¡Ô¥½¥ë¥È¡Õ¥¸¥ç¡¼¡§ÅÄ½êÍÛ¸þ

¡Ô²»³Ú²°¡Õ¥¤¥·¥Î¥ª¡§Ê¿ÀîÂçÊå

¡Ô¤â¤°¤ê¡Õ¤Î¥Þ¥ë¥¿¡§¹â¸ÍÌ÷¹­

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@yushanokuzu

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Í¦¼Ô¤Î¥¯¥º

OP¡§TOOBOE¡ÖGUN POWDER¡×

ED¡§»çº£¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥ì¥ó¥¿¥ë¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô¤Î¥¯¥º¡ÙPVÂè1ÃÆ / 1·î10Æü(ÅÚ)Ëè½µÅÚÍË24:55¡Á¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆÏ¢Â³2¥¯¡¼¥ë¤Ç½ç¼¡Á´¹ñÊüÁ÷³«»Ï¡ª

¢¡¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TBS·Ï28¶É¥Í¥Ã¥È¡§1/11(Æü) 16:30¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎÂì¸ý¾¬¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Æ´¤ì¤ëÂ¸ºß¡£À°¤Ã¤¿ÍÆ»Ñ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¿´¡£¡È¤ªÉ±ÍÍ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤«²¦»Ò¤¬¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤ë¡É¡Ä¡Ä¼«Ê¬¤â¡¢¼þ°Ï¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¡Ö¹¥¤­¤Ç²¦»Ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×

¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö²¦»Ò¡×¡£Æ±¤¸³Ø¹»¤ÎÀèÇÚ¡¦»ÔÂ¼àèàá¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿°ì¸À¤¬¡¢¾¬¤ÎÀ¤³¦¤òÍÉ¤é¤·»Ï¤á¤ë¡£

¡Ö¡Ä¡Ä¤¢¤ó¤¿¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¤·¤¤¤Ê¡×

²êÀ¸¤¨»Ï¤á¤ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÂç¤­¤¯¤Æ¶¯¤¤¤³¤Î¸ÝÆ°¤Ï¡Ä¡Ä¡£

¤È¤â¤Ë¡Ö²¦»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃË½÷¤¬ËÂ¤°¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎÀÄ½Õ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¤ä¤Þ¤â¤ê»°¹á

´ÆÆÄ¡§´Ý»³Íµ²ð

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§µ×ÈøÊâ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ê¡ÅÄÍµ¼ù

²»³Ú¡§°ËÆ£Íã

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¤¡¼¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢¥¢¥È¥ê¥¨¥×¥×¥ê¥¨

©¤ä¤Þ¤â¤ê»°¹á¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·îÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

Âì¸ý¾¬¡§°ìµÜÎï

»ÔÂ¼àèàá¡§ÎëÌÚÖÅÂÁ

Íøº¬¤Î¤Ð¤é¡§»³º¬åº

ÆüÈæÃ«¼÷¡§À¥¸ÍÅí»Ò

°«ÀçÂÀÏº¡§ÍÕ»³æÆÂÀ

·¬Èª½Õ¡§·§Ã«·òÂÀÏº

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@uruwashi_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î

OP¡§UNISON SQUARE GARDEN¡Ö¤¦¤ë¤ï¤·¡×

ED¡§UNISON SQUARE GARDEN¡Ö¥¢¥¶¥ì¥¢¤ÎÉ÷¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡ÙÂè2ÃÆPV¨¢2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êTBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË¤´¤´4»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï

¢¡ÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

MBS¡¿TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¡§1/11(Æü) 17:00¡Á

AT-X¡§1/16(¶â) 22:00¡Á

ABEMA¡§1/11(Æü) 17:30¡Á

Amazon Prime Video¡§1/11(Æü) 17:30¡Á

Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤±¤É¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷»Ò¡¦ÎëÌÚ¤È¡¢ÊªÀÅ¤«¤À¤±¤É¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸À¤¨¤ëÃË»Ò¡¦Ã«¡£

ÀµÈ¿ÂÐ¤ÊÆó¿Í¤¬¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤È¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤È¤Î³Ø¹»À¸³è¤òÉÁ¤¯¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§°¤²ìÂô¹ÈÃã

´ÆÆÄ¡§Ä¹Í§¹§ÏÂ

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æâ³¤¾È»Ò

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤ß¤ä¤³¤Þ¤³

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§¾®±àºÚÊæ

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ùõËÜ¤µ¤æ¤ê¡¢ÁáÀî²Ã¼÷»Ò

¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§Á°¸¶Î¤·Ã¡¢°Ëß·¼îÈþ

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃæÂ¼Àé·Ã»Ò

¿§ºÌÀß·×¡§½©¸µÍ³µª

»£±Æ´ÆÆÄ¡§±öÀîÃÒ¹¬

3D¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§±ÛÅÄÍ´»Ë

ÊÔ½¸¡§¹õß·²íÇ·

2D¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ï¡¼¥¯¥¹¡§±ÛºåÉô¥ï¥¿¥ë

²»³Ú¡§tofubeats

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÚÂ¼³¨Íý»Ò

²»¶Á¸ú²Ì¡§°ÂÆ£Í³°á

Ï¿²»Ä´À°¡§ÂÀÅÄÂÙÌÀ

Áª¶Ê¡§¹çÅÄËã°á»Ò

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥é¥Ñ¥ó¥È¥é¥Ã¥¯

À½ºî´´»ö¡§¾¾ÃÝ¥¢¥Ë¥á»ö¶ÈÉô

©°¤²ìÂô¹ÈÃã¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡ÖÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÎëÌÚ¡§ÎëÂå¼ÓµÝ

Ã«¡§ºäÅÄ¾­¸ã

ÅÏÊÕ¡§Ã«¸ýÌ´Æà

º´Æ£¡§Ê¿ÎÓ¸ê²Æ

»³ÅÄ¡§´äÅÄ¥¢¥ó¥¸

Åì¡§ÅçÂÞÈþÍ³Íø

Ê¿¡§²ÃÆ£¾Ä

À¾¡§Âç¿¹¤³¤³¤í

ËÜÅÄ¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@seihantai_x

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ

OP¡§Çµ»ç¡Ö¥á¥¬¥Í¤ò³°¤·¤Æ¡×

ED¡§PAS TASTA¡Ö¥Ô¥å¥¢ feat. ¶¶ËÜ³¨è½»Ò¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡×PVÂè4ÃÆ

¢¡¥«¥ä¤Á¤ã¤ó¤Ï¥³¥ï¤¯¤Ê¤¤



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ìÅì·ÏÎó6¶É¥Í¥Ã¥È¡§1/11(Æü) 17:30¡Á

AT-X¡§1/11(Æü) 21:00¡Á

WOWOW¡§1/13(²Ð) 24:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

²ÖÇþÍÄÃÕ±à¤ËÄÌ¤¦¥«¥ä¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¶¯¤¤ÎîÇ½ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¡£

¿ÍÃÎ¤ì¤ºÍ§Ã£¤ä²ÈÂ²¤ËÇ¦¤Ó´ó¤ë¡Ø¤ª¤Ð¤±¡Ù¤ò¥Ü¥³¥¹¥«¤È¤ä¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸ÀÆ°¤òÍý²ò¤µ¤ì¤º¡¢ÌäÂê»ù°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¤·¤«¤·¡¢Ã´Ç¤¤Î¥Á¥¨ÀèÀ¸¤¬¤½¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥«¥ä¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÄÃÕ±à¥é¥¤¥Õ¤ËÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì»Ï¤á¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£

¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤ëÉÔµ¤Ì£¤Ç¶§°­¤Ê²ø°Û¤¿¤Á¤Ë¡¢º£Æü¤â¥«¥ä¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬ßÚÎö¤¹¤ë¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§É´¹çÂÀÏº

´ÆÆÄ¡§Çî»ËÃÓÈ«

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Â¼±ÛÈË

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³ÅÄÂÀÏº¡¢¿¹¸ý¹°Ç·

Èþ½ÑÀßÄê¡¦Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§º´Æ£Êâ

¿§ºÌÀß·×¡§²ÎÀîÎ§»Ò

»£±Æ´ÆÆÄ¡§µÈß·ºÚ·î

ÊÔ½¸¡§Äê¾¾¹ä

²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ä¹ºê¹ÔÃË

²»¶Á¸ú²Ì¡§ÁÒ¶¶Íµ½¡

²»³Ú¡§KOHTA YAMAMOTO¡¢À®ÅÄ½Ü

²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ý¥Ë¡¼¥­¥ã¥Ë¥ª¥ó

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¤¡¼¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¸¥ª

© É´¹çÂÀÏº¡¦¿·Ä¬¼Ò¡¿¥«¥ä¥³¥ïÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥«¥ä¤Á¤ã¤ó¡§µÌ°Éºé

¥Á¥¨ÀèÀ¸¡§ÆâÅÄ¿¿Îé

¥Ê¥à¡§³áÍµµ®

¥â¥Ö¥ª¡§Íî¹çÊ¡»Ì

¥¢¥­¥éÀèÀ¸¡§ÅÄ½ê¤¢¤º¤µ

¥Á¥Ò¥íÀèÀ¸¡§°æß·»í¿¥

¥«¥ä¥Ñ¥Ñ¡§¿¹ÀîÃÒÇ·

¥«¥ä¥Þ¥Þ¡§Ç½ÅÐËãÈþ»Ò

¥Ê¥Ê¡§¸Í¾¾ÍÚ

¥à¥Ä¡§ºç¸¶ÎÉ»Ò

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@kayakowa

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥«¥ä¥³¥ï

OP¡§¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¡Ö¤Þ¤Ü¤í¤·¤Î¹ÔÊý¡×

ED¡§ºó¿ý & Æ³Ñà¡ÖPlaymour feat. ¥«¥ä¤Á¤ã¤ó¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥«¥ä¤Á¤ã¤ó¤Ï¥³¥ï¤¯¤Ê¤¤¡ÙPV­¢¡Ã2026Ç¯1·î11Æü17¡§30¡Á¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¡¢AT-X¡¢WOWOW¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ª

¢¡°­ÌòÎá¾î¤ÏÎÙ¹ñ¤Î²¦ÂÀ»Ò¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤ë



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/11(Æü) 23:00¡Á

KBSµþÅÔ¡§1/12(·î) 23:00¡Á

¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§1/12(·î) 23:30¡Á

BSÆü¥Æ¥ì¡§1/12(·î) 23:30¡Á

d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1/11(Æü) 23:30¡Á

U-NEXT¡§1/11(Æü) 23:30¡Á

¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§1/11(Æü) 23:30¡Á

Â¾ÇÛ¿®¤¢¤ê

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤ï¤¿¤¯¤·¤Ï¡¢¥Æ¥£¥¢¥é¥í¡¼¥º¡¦¥é¥Ô¥¹¡¦¥¯¥é¥á¥ó¥Æ¥£¡¼¥ë¡£

ÌÀÆü¤ÎÂ´¶È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î¸å¡¢²Ö²Ç½¤¶È¤ò·Ð¤Æ¥é¥Ô¥¹¥é¥º¥ê²¦¹ñ¤Î²¦ÂÀ»Ò¡¦¥Ï¥ë¥È¥Ê¥¤¥ÄÅÂ²¼¤È·ëº§¤·²¦ÈÞ¤È¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¡£

¥Æ¥£¥¢¥é¥í¡¼¥º¤Ï»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£

²µ½÷¥²¡¼¥à¡Ø¥é¥Ô¥¹¥é¥º¥ê¤Î»ØÎØ¡Ù¤ËÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¡¢Á°À¤¤Î¼«Ê¬¤ò¡£

¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤ËÅ¾À¸¤·¡¢·ùÌ£¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¼ÙËâ¤ò¤¹¤ë­à°­ÌòÎá¾î­á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤·¤¿¡£

¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¥Ï¥ë¥È¥Ê¥¤¥Ä¤Î¹¶Î¬¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ê¤é¥Æ¥£¥¢¥é¥í¡¼¥º¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¶þ¿«¤ÎÃÇºá¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ß¡£

¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢ÎÙ¹ñ¤Î²¦ÂÀ»Ò¥¢¥¯¥¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¤¬ñ¥ÁÖ¤È¤¢¤é¤ï¤ì¨¡¨¡¡£

¡Ö¥Æ¥£¥¢¥é¥í¡¼¥º¾î¡¢»ä¤ÎÈÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×

¤¤¤­¤Ê¤êµáº§!?

¤·¤«¤â¥¢¥¯¥¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¤Ï¡¢Á°À¤¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿Â³ÊÔ¥²¡¼¥à¤Î¥á¥¤¥ó¹¶Î¬¥­¥ã¥é¤Ç¡Ä¡Ä¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¥Æ¥£¥¢¥é¥í¡¼¥º¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¡©

²¦Æ»Å®°¦·Ï­à°­ÌòÎá¾î­á¥ë¡¼¥È¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¨¡¨¡¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¤×¤Ë¤Á¤ã¤ó

¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§À®À¥¤¢¤±¤Î

´ÆÆÄ¡§ÉÍÌ¾¹§¹Ô

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§À®ÅÄÎÉÈþ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤Þ¤¸¤í

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¹Ó°æÏÂ¹À

¿§ºÌÀß·×¡§ÃæÀî¿ð´õ

CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÂçÅè¿µ²ð

»£±Æ´ÆÆÄ¡§¥¸¥ã¥é¥³¡¼¥ó ¥¦¥©¡¼¥é¥Ý¥ó

ÊÔ½¸¡§¾®Ìî»û·Ë»Ò

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¿û¸¶»°Êæ

²»¶Á¸ú²Ì¡§¾®»³¶³Àµ

Ï¿²»¡§»³¸ýÅí

²»¶ÁÀ©ºî¡§HALF H¡¦P STUDIO

²»³Ú¡§ÊõÌîÁï»Ë¡¢ÃæÌî¹áÍü

²»³ÚÀ©ºî¡§AQUA ARIS

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ç¥£¡¼¥ó

À½ºî¡§¡Ö°­ÌòÎá¾î¤ÏÎÙ¹ñ¤Î²¦ÂÀ»Ò¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

©¤×¤Ë¤Á¤ã¤ó¡¦À®À¥¤¢¤±¤Î¡¿KADOKAWA¡¿¡Ö°­ÌòÎá¾î¤ÏÎÙ¹ñ¤Î²¦ÂÀ»Ò¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥Æ¥£¥¢¥é¥í¡¼¥º¡§Þ¼¾åÉñ

¥¢¥¯¥¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¡§Çß¸¶Íµ°ìÏº

¥Ï¥ë¥È¥Ê¥¤¥Ä¡§º´Æ£ÂóÌé

¥¢¥«¥ê¡§²Ö¼é¤æ¤ß¤ê

¥¢¥¤¥·¥é¡§»³ÅÄËãè½Æà

¥­¡¼¥¹¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì

¥¯¥ì¥¤¥ë¡§ÎÐÀî¸÷

¥Ñ¡¼¥ë¡§¹ßÈ¨°¦

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@akudeki_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#°­ÌòÎá¾î¤ÏÎÙ¹ñ¤Î²¦ÂÀ»Ò¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤ë #¤¢¤¯¤Ç¤­¥¢¥Ë¥á

OP¡§¹â³ÀºÌÍÛ feat. ¾ëÅÄÍ¥¡Ö°¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×

ED¡§¹â³ÀºÌÍÛ feat. ¾ëÅÄÍ¥¡ÖËâË¡¤Î²»¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö°­ÌòÎá¾î¤ÏÎÙ¹ñ¤Î²¦ÂÀ»Ò¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤ë¡×¥á¥¤¥óPV¡Ú2026Ç¯1·î11Æü(Æü)ÊüÁ÷³«»Ï⊹˚.¡Û

¢¡²Ð¶ôÄ»



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

CBC¡¦TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¡§1/11(Æü) 23:30¡Á

AT-X¡§1/13(²Ð) 20:00¡Á

U-NEXT¡§1/11(Æü) 25:00¡Á

¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§1/11(Æü) 25:00¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§1/14(¿å) 24:00°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤½¤ÎÂç²Ð¤ò¤¯¤¤¤È¤á¤¿²Ð¾Ã»ø¤ò¿Í¤Ï¤³¤¦¸Æ¤ó¤À¡¼¡¼¡¼¡¼²Ð¶ôÄ»

¤«¤Ä¤Æ¡Ö²Ð¶ôÄ»¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¹¾¸Í¿ï°ì¤Î²Ð¾Ã»ø¡¦¾¾±Ê¸»¸ã¡£

Ìõ¤¢¤Ã¤Æ²Ð¾Ã¤ò¼­¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÍÁ³¿·¾±ÈÍ¤«¤é»Å´±¤ÎÍ¶¤¤¤¬Íè¤ë¡£

¿·¾±ÈÍ¤Î²Ð¾ÃÁÈ¤Ï¡¢¶â¤âÌµ¤¯¡¢¿Íºà¤â¤ª¤é¤º¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤µ¤²¤¹¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

ºÊ¡¦¿¼Àã¤Î¸å²¡¤·¤â¤¢¤ê¡¢¸»¸ã¤ÏÆ¬¼è¤È¤·¤ÆÊø²õ¤·¤¿²Ð¾ÃÁÈ¤òºÆ·ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£

°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ëÃç´Ö¤ò½¸¤á¡¢¡ã¤Ü¤íÆÐ¡ä¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤É¤ó¤ÊÌ¿¤âµß¤¦¤Î¤À¡×¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¸»¸ãÃ£¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢

¹¾¸Í¤Ç¤Ï¡Ö¸Ñ²Ð¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤ÎÏ¢Â³ÉÔ¿³²Ð¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£

Ç÷¤ê¤¯¤ëºÒ¤¤¤Ë¡¢Äü¤á¤Î°­¤¤²Ð¾ÃÃ£¤¬ËÛÁö¤¹¤ë¡¢¥¨¥ó¥¿¥á³è·à¤¬³«Ëë¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§º£Â¼æÆ¸ã

´ÆÆÄ¡§È¬¶ù¹¨

´ÆÆÄ¤Î¸æÆ¬¡§µµ³À°ì

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¿¹Î¶²ð

µÓËÜ¡§¿¹Î¶²ð¡¢Ê¡ÅÄ¾½Ê¿¡¢ÉÚÅÄÍê»Ò¡¢À¾Â¼¹ÌÊ¿

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§BILBA

CG´ÆÆÄ¡§âÃÅÄÃÝ»Ö

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÅÄÃæ¾Ï´î

²»³Ú¡§¹âÍü¹¯¼£

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§SynergySP

©º£Â¼æÆ¸ã¡¿¾ÍÅÁ¼Ò¡¿¤Ü¤íÆÐÁÈ°ìÆ±

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¾¾±Ê¸»¸ã¡§Çß¸¶Íµ°ìÏº

Ä»±Û¿·Ç·½õ¡§ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯

ÆÒ¼¡Ïº¡§ÌÚÂ¼Úå

É§Ìï¡§Åçùõ¿®Ä¹

²Ã»ýÀ±½½Ïº¡§¾®Ìî¸­¾Ï

¿¼Àã¡§»°µÈºÌ²Ö

ÀÞ²¼º¸Ìç¡§Í·º´¹ÀÆó

ËÌ¾òÏ»±¦±ÒÌç¡§ÆâÅÄÄ¾ºÈ

½©Âå¡§µ×Àî°½

Âç²»´ª¶åÏº¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì

¶â¸ÞÏº¡§ÄÔ¿·È¬

Îú¼¡¡§¤¿¤¯¤ßÌ÷ÌÀ

¿Ó½õ¡§°ËÅì·ò¿Í

Ä¹Ã«ÀîÊ¿Â¢µ¹Íº¡§¾®Â¼Å¯À¸

Ã£¥ö´Ø¿¹±¦¥¨Ìç¡§ÇÒ¿¿Ç·²ð

¤ª²Æ¡§¡©¡©

¤ªÎë¡§»Ô¥ÎÀ¥²ÃÌí

Æ£¸ÞÏº¡§»°ÌÚâÃ°ìÏº

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@hikuidori_pj

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#²Ð¶ôÄ» #¤Ü¤íÆÐ

OP¡§¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡Ö¤Ï¤ß¤À¤·¸æÌÈ¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ö²Ð¶ôÄ»¡×ÂèÆóÃÆPV

¢¡ÃÏ¹ö³Ú ÂèÆó´ü



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ìÅì·×6¶É¥Í¥Ã¥È¡§1/11(Æü) 23:45¡Á

AT-X¡§1/17(ÅÚ) 22:00¡Á

·§ËÜ¸©Ì±¥Æ¥ì¥Ó¡§1/22(ÌÚ) 24:59¡Á

¥Æ¥ì¥Ó¥æ¡¼Ê¡Åç¡§1/23(¶â) 25:23¡Á

Amazon Prime Video¡§1/11(Æü) 24:15¡Á

Netflix¡§1/11(Æü) 24:15¡Á

Lemino¡§1/11(Æü) 24:15¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

ÀçÌô¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤òµá¤á¡¢Åç¤òÅý¤Ù¤ë²½Êª"Å·Àç"¤Îµï¾ë¤ËÃå¤¤¤¿°ì¹Ô¡£

Åç¤«¤é¤ÎÀ¸´Ô¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä»àºá¿Í¤â¼¹¹Ô¿Í¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿¡£

°ìÊý¤Ç¡¢ËëÉÜ¤Ï¡È»³ÅÄÀõ¥§Ìç¼ì¸½¡É¤òÉ®Æ¬¤Ë¿ÀÀç¶¿¤Ø¤ÎÄÉ²Ã¾åÎ¦¤òÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£

¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢²èÈý´Ý¤È°ø±ï¤Î¤¢¤ëÀÐ±£¤ì½°¤Î»Ñ¤â¡£

°ì¹ï¤âÁá¤¯ÀçÌô¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÅç¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë²èÈý´Ý¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÁ°¤ËÅ·Àç¤¿¤Á¤¬Î©¤ÁºÉ¤¬¤ë¡£

ÀçÌô¤ò½ä¤ëÀï¤¤¤Ï¡È¿Í´Ö¡É¤È¡ÈÅ·Àç¡É¤ÎÁ´ÌÌÂÐ·è¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë--!!


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§²ìÍè¤æ¤¦¤¸

´ÆÆÄ¡§ËÒÅÄ²Â¿¥

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¶âÅÄ°ìÌÀ

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µ×ÌÚ¹¸»Ì

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Åì½á°ì

¿§ºÌÀß·×¡§Ëö±Ê°¼»Ò

»£±Æ´ÆÆÄ¡§½½ÅÄÃÎ¹á

²»³Ú¡§½Ð±©ÎÉ¾´

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Àî±Û¹±

À©ºî¡§MAPPA

´ë²è¡§¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó

¸¶ºî¶¨ÎÏ¡§¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡ÜÊÔ½¸Éô

©²ìÍè¤æ¤¦¤¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦MAPPA

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

²èÈý´Ý¡§¾®ÎÓÀé¹¸

»³ÅÄÀõ¥§Ìçº´ÀÚ¡§²Ö¼é¤æ¤ß¤ê

°¡º¸Ä¤Ê¼±Ò¡§ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿

»³ÅÄÀõ¥§Ìç¶ÍÇÏ¡§¾®Ìî¸­¾Ï

Ûº¡§¹â¶¶Íû°Í

»³ÅÄÀõ¥§Ìç»Î±ó¡§¾®ÎÓ¿Æ¹°

¥Ì¥ë¥¬¥¤¡§¾®»ÔâÃ¶×

Ì±Ã«´àÅ´ºØ¡§°ðÅÄÅ°

»³ÅÄÀõ¥§ÌçÉÕÃÎ¡§»ÔÀîÁó

»³ÅÄÀõ¥§Ìç¼ì¸½¡§ÎëÌÚÖÅÂÁ

»³ÅÄÀõ¥§Ìç½½²Ó¡§Í·º´¹ÀÆó

»³ÅÄÀõ¥§ÌçÀ¶´Ý¡§ÆâÅÄ¿¿Îé

»³ÅÄÀõ¥§Ìç°ÒÎë¡§Âç¸¶¤µ¤ä¤«

¥á¥¤¡§¾®¸¶¹¥Èþ

Å·Àç¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì¡¿¹ÃÈåÅÄÍµ»Ò

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@jplus_jigokurak

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÃÏ¹ö³Ú

OP¡§¥­¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä feat. BABYMETAL¡Ö¤«¤¹¤«¤Ê¤Ï¤Ê¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹ö³Ú¡ÙÂèÆó´ü ÂèÆóÃÆPV¡ÃOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤«¤¹¤«¤Ê¤Ï¤Ê¡×¥­¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä feat. BABYMETAL

¢¡É±ÍÍ¡È¹éÌä¡É¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹ Âè2´ü



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/12(·î) 23:30¡Á

BS11¡§1/12(·î) 23:30¡Á

¥«¥ó¥Æ¥ì¡§1/18(Æü) 26:24¡Á

AT-X¡§1/13(²Ð) 23:30¡Á

¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡§1/15(ÌÚ) 26:00¡Á

ABEMA¡§1/12(·î) 23:30¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§1/15(ÌÚ) 24:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¹ñ²¦·³¤ÈËâ²¦·³¤¬¾×ÆÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´öÇ¯·î¡£

²¦½÷¤Ë¤·¤Æ¡¢¹ñ²¦·³Âè»°µ³»ÎÃÄ¡Èµ³»ÎÃÄÄ¹¡É¤Ç¤¢¤ëÉ±¤Ï¡¢Ëâ²¦·³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ü¤ï¤ì¤Î¿È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¡ÖÉ±ÍÍ¡È¹éÌä¡É¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡×

´Æ¶Ø¤µ¤ì¤¿É±¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÈÌå¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¹éÌä¡É¤Î¿ô¡¹¡Ä¡Ä¡£

¤Û¤ï¤Û¤ï¤Î¾Æ¤­¤¿¤Æ¥È¡¼¥¹¥È¡ª

Åòµ¤¤¬¤¿¤Á¤Î¤Ü¤ë¿¼Ìë¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡ª

°¦¤¯¤ë¤·¤¤Æ°Êª¤¿¤Á¤ÈÍ·¤Ö»þ´Ö¡ª

ÈþÌ£¤·¤¤¿©»ö¡õ³Ú¤·¤¤Í·¤Ó¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÆÍ¤­¤Ä¤±¤é¤ì¤¿É±¤Ï¡¢¡È¹éÌä¡É¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Á²¦¹ñ¤ÎÈëÌ©¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¡ª¡©

Ã¯¤â¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ëÀ¤³¦°ì¤ä¤µ¤·¤¤¡È¹éÌä¡É¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¢¥Ë¥á³«Ëë¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§½Õ¸¶¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡¦¤Ò¤é¤±¤¤

´ÆÆÄ¡§¶â¿¹ÍÛ»Ò

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÂçÃÎ·Ä°ìÏº

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²ÏÌîÉÒÌï

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Âì»³¿¿Å¯¡¦²ÆÌÚÍÎ

ÎÁÍý¡¦¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÄÂ¼¶³Êæ¡¦Í­ÅÄ¼þÊ¿¡¦¶áÆ£ÌÀÌé·½¡¦¤ªÊÆ¤×¤ó

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡¦Èþ½ÑÀßÄê¡§Æ«»³¼Ó´õ

¿§ºÌÀß·×¡§º£ÌîÀ®Èþ

ÊÔ½¸¡§ºäËÜµ×Èþ»Ò

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÎëÌÚËãÍ½

²»³Ú¡§²£»³¹î

²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î

²»¶Á¸ú²Ì¡§°ÂÆ£Í³°á

²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§PINE JAM

©½Õ¸¶¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡¦¤Ò¤é¤±¤¤¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¹ñ²¦·³Âè»°µ³»ÎÃÄ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

É±¡§ÇòÀÐÀ²¹á

¥¨¥¯¥¹¡§¾®ÎÓ¿Æ¹°

¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥È¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¡§°ËÆ£ÀÅ

ÍÛµ´¡§±ÊÀ¥¥¢¥ó¥Ê

±¢µ´¡§°æ¾å¤Û¤Î²Ö

¥¯¥í¥ë¡§»³º¬åº

¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡§³ýÌî°¦°á

¥Þ¥ª¥Þ¥ª¤Á¤ã¤ó¡§Æü¹âÎ¤ºÚ

¥ë¥ë¥ó¡§Ãæ¸¶Ëã°á

¥®¥ë¥¬¡§ÀéËÜÌÚºÌ²Ö

¥Ð¥Ë¥é¡¦¥Ú¥·¥å¥Ã¥Ä¡§ÉÙÅÄÈþÍ«

¥«¥Ê¥Ã¥¸¡§Ê¡Åç½á

¥¸¥â¥Á¡§ÂçÄÍË§Ãé

Ëâ²¦¡§¸¼ÅÄÅ¯¾Ï

¥µ¥¯¥é¡¦¥Ï¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡§ÅÄÂ¼ËÓ¿´

¥Ï¥à¤Á¤ã¤ó¡§ÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê

¥Ú¥óÂÀ¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@himesama_goumon

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#É±ÍÍ¹éÌä¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹ #¤Ò¤á¤´¤¦

OP¡§ILLIT¡ÖSunday Morning¡×

ED¡§¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡ØÉ±ÍÍ¡È¹éÌä¡É¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡ÙÂè2´ü 30ÉÃÈÖÀë±ÇÁü¨¢¢ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×

¢¡¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛÂè3´ü



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

TOKYO MX¡§1/14(¿å) 23:00¡Á

¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§1/14(¿å) 24:00¡Á

KBSµþÅÔ¡§

¥Æ¥ì¥ÓÏÂ²Î»³¡§

ÆàÎÉ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡§

¤Ó¤ï¸ÐÊüÁ÷¡§

´ôÉìÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 24:10¡Á

AAB½©ÅÄÄ«ÆüÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 24:15¡Á

»°½Å¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 24:20¡Á

TSK¤µ¤ó¤¤¤óÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡§1/14(¿å) 24:45¡Á

·§ËÜÄ«ÆüÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 24:50¡Á

NBCÄ¹ºêÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 24:56¡Á

¥Æ¥ì¥Ó¥æ¡¼Ê¡Åç¡§1/14(¿å) 24:58¡Á

FBCÊ¡°æÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 24:59¡Á

BS11¡§1/14(¿å) 25:00¡Á

¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§1/14(¿å) 25:00¡Á

¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡§1/14(¿å) 25:00¡Á

tbcÅìËÌÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 25:00¡Á

tvk¡§1/14(¿å) 25:00¡Á

·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡§1/14(¿å) 25:00¡Á

¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§1/14(¿å) 25:00¡Á

¥Æ¥ì¥Ó°¦É²¡§1/14(¿å) 25:15¡Á

KSBÀ¥¸ÍÆâ³¤ÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 25:20¡Á

KKB¼¯»ùÅçÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 25:20¡Á

RCCÃæ¹ñÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 25:25¡Á

IBC´ä¼êÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 25:28¡Á

¥Á¥Ð¥Æ¥ì¡§1/14(¿å) 25:30¡Á

¥Æ¥ì¶Ì¡§1/14(¿å) 25:30¡Á

TVQ¶å½£ÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 25:30¡Á

MROËÌÎ¦ÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 25:30¡Á

NST¿·³ãÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡§1/14(¿å) 25:40¡Á

UMK¥Æ¥ì¥ÓµÜºê¡§1/14(¿å) 25:54¡Á

abn Ä¹ÌîÄ«ÆüÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 25:55¡Á

SBSÀÅ²¬ÊüÁ÷¡§1/14(¿å) 26:00¡Á

UTY¥Æ¥ì¥Ó»³Íü¡§1/14(¿å) 26:30¡Á

AT-X¡§1/15(ÌÚ) 22:00¡Á

ABEMA¡§1/14(¿å) 23:00¡Á

Â¾ÇÛ¿®¡§1/15(ÌÚ) 23:00°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

Êª¸ì¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¨¡¨¡

¡ØPOP IN £²¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤éÈ¾Ç¯¡£

£Í£Å£Í¤Á¤ç¤Î¿ÔÎÏ¤Î¹ÃÈå¤â¤¢¤ê¡¢º£¤äB¾®Ä®¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯À£Á°¡£

¥¢¥¯¥¢¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¤¢¤«¤Í¤Ï¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¤ÎÆ»¤ò½çÄ´¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

°ìÊý¤Ç¡¢¤«¤Ê¤Ï°ÊÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¤È¥´¥í¡¼¤Î»à¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢¥ë¥Ó¡¼¤Ï·ÝÇ½³¦¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¡£

¨¡¨¡¨¡¨¡±³¤ò¡¢Éð´ï¤Ë¤·¤Æ¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§ÀÖºä¥¢¥«¡ß²£Áä¥á¥ó¥´

´ÆÆÄ¡§Ê¿ËÒÂçÊå

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÅÄÃæ¿Î

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ê¿»³´²ºÚ

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§Ê¿»³´²ºÚ¡¢¼¼²ìºÌ²Ö¡¢¿åÌî¸ø¾´¡¢¼ëÎ¤¡¢¿¹ÅÄè½Æà¡¢°ð¼êÍÚ¹á¡¢¶Ó´²Çµ

¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§ÂôÅÄ¸¤Æó

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§±§º´ÈþÅ¯Ìé(¥¹¥¿¥¸¥ª¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼)

Èþ½ÑÀßÄê¡§¿åËÜ¹ÀÂÀ(¥¹¥¿¥¸¥ª¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼)

¿§ºÌÀß·×¡§°²¸¶ÌÀ²»

»£±Æ´ÆÆÄ¡§úÉÌîµ®Ê¸

ÊÔ½¸¡§ÄÚº¬·òÂÀÏº

²»³Ú¡§°Ë²ìÂóÏº

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¹â»û¤¿¤±¤·

²»¶Á¸ú²Ì¡§ÀîÅÄÀ¶µ®

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Æ°²è¹©Ë¼

©ÀÖºä¥¢¥«¡ß²£Áä¥á¥ó¥´¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥¢¥¯¥¢¡§ÂçÄÍ¹ä±û

¥ë¥Ó¡¼¡§°Ë¶ð¤æ¤ê¤¨

Í­ÇÏ¤«¤Ê:ß¯¤á¤°¤ß

¹õÀî¤¢¤«¤Í¡§ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á

MEM¤Á¤ç¡§Âçµ×ÊÝÎÜÈþ

¥¢¥¤¡§¹â¶¶Íû°Í

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@anime_oshinoko

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¿ä¤·¤Î»Ò

ED¡§¤Ê¤È¤ê¡Ö¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç¡×

¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛÂè3´ü Âè1ÃÆPV¡Ú2026Ç¯1·î14Æü(¿å)¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡Û

¢¡¥×¥ê¥º¥àÎØÉñ¶Ê



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

Netflix¡§1/15(ÌÚ)¡Á¡ÚÆÈÀêÇÛ¿®¡Û

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¤Î¿ÀÈøÍÕ»Ò¤¬¸¶ºî¡¦¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¡ØB: The Beginning¡Ù¤ÎÃæß·°ìÅÐ¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡£1900Ç¯Âå½éÆ¬¤Î¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÈþ½Ñ³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢³¨²è¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿°ì¾ò±¡¤ê¤ê¤¬·Ð¸³¤¹¤ëÌ´¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÆü¡¹¤òÉÁ¤¯¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡¦¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¿ÀÈøÍÕ»Ò

¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§Ãæß·°ìÅÐ

2nd¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§üâ¶¶Å¯Ìé

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹â¶¶Ì÷»Ò

¥µ¥Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§äÂÎØ°¦»Ò

Áíºî²è´ÆÆÄ¡§¹â¶¶Ì÷»Ò¡¢äÂÎØ°¦»Ò

¿§ºÌÀß·×¡§ÅÄÃæ²ÖÆà¼Â

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃÝÅÄÍª²ð¡ÊBamboo¡Ë

»£±Æ´ÆÆÄ¡§Ìîß··½Êå

ÊÔ½¸¡§ÀÐ°æÃÎ

²»³Ú¡§ÀéÍÕ"naotyu-"Ä¾¼ù

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¾â¹¾Å°

²»¶Á¸ú²Ì¡§ÁÒ¶¶Íµ½¡

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§µÈ¿®·ÄÂÀ

À©ºî¡§WIT STUDIO

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

°ì¾ò±¡¤ê¤ê¡§¼ïºêÆØÈþ

¥­¥Ã¥È¡¦¥Á¥ã¡¼¥Á¡§Æâ»³¹·µ±

¾®ÁáÀî¿·Ç·½õ¡§³áÍµµ®

¾®ÁáÀî¤µ¤¯¤é¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤

¥É¥í¥·¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡§ß¯¤á¤°¤ß

¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡§ºäÅÄ¾­¸ã

¥¸¥ç¥Õ¥ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¡§°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿

¥­¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥¢¥¹¥¿¡¼¡§¾åºä¤¹¤ß¤ì

°ì¾ò±¡¤¿¤±¡§¹ÃÈåÅÄÍµ»Ò

¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Á¥ã¡¼¥Á¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì

¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¡§ÂçÄÍË§Ãé

OP¡§Chilli Beans.¡Östar flower¡×

¡Ö¥×¥ê¥º¥àÎØÉñ¶Ê¡×Í½¹ðÊÔ - Netflix

¢¡ÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó Âè2´ü



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ30¶É¥Í¥Ã¥È¡§1/16(¶â) 23:00¡Á

ÇÛ¿®¡§1/16(¶â) 24:00°Ê¹ß½ç¼¡

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

Í¦¼Ô¥Ò¥ó¥á¥ë°ì¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆËâ²¦¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤¿À¤³¦¡£¥Ò¥ó¥á¥ë¤é¤È¶¦¤ËÊ¿ÏÂ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿ÀéÇ¯°Ê¾åÀ¸¤­¤ë¥¨¥ë¥Õ¤ÎËâË¡»È¤¤¡¦¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤Ï¡¢¼÷Ì¿¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ò¥ó¥á¥ë¤Î»à¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÎÞ¤È¤½¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¡È¿Í¤Î¿´¤òÃÎ¤ëÎ¹¡É¤Ë½Ð¤ë¡£Æ»Ãæ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¥Ï¥¤¥¿¡¼¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿ËâË¡»È¤¤¥Õ¥§¥ë¥ó¡¢Æ±¤¸¤¯Ãç´Ö¤Î¥¢¥¤¥¼¥ó¤ÎÄï»Ò¤Ç¤¢¤ëÀï»Î¥·¥å¥¿¥ë¥¯¤È¶¦¤Ë¡¢º²¤ÎÌ²¤ëÃÏ¡Ô¥ª¥ì¥ª¡¼¥ë¡Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡£Î¹¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤È¤Î¸òÎ®¡¢àÄàÑ¤ÊËâÂ²¤äËâÊª¤È¤ÎÀï¤¤¡£»þ¤Ë²º¤ä¤«¤Ë¡¢»þ¤Ë¤¯¤À¤é¤Ê¤¯¡¢»þ¤Ë·ã¤·¤¯¡¢»þ¤Ë¶»¤ËÇ÷¤ë¡Ä¡£¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬¡¢¤½¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤¬¡¢3¿Í¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÎ¹¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡½¡½¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§»³ÅÄ¾â¿Í¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ

´ÆÆÄ¡§ËÌÀîÊþºÈ

Éû´ÆÆÄ¡§¸¶²ÊÂç¼ù

´ÆÆÄ¶¨ÎÏ¡§ºØÆ£·½°ìÏº

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÎëÌÚÃÒ¿Ò

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹âÀ¥´Ý¡¢¾®Åè·ÄÍ´¡¢Æ£ÃæÍ§Î¤

¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¡¼¥È¡§µÈ²¬À¿»Ò

¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ï¡¼¥¯¥¹¡§¾®¶¶¹°ÐÒ¡¢¸¶ÌîÎÜÆà¡¢À¥¸ýÀô¡¢¸¶²ÊÂç¼ù

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¹âÌÚº´ÏÂ»Ò

Èþ½ÑÀßÄê¡§¿ù»³¿¸»Ë

¿§ºÌÀß·×¡§ÂçÌî½Õ·Ã

3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§º£³À²ÂÆà

»£±Æ´ÆÆÄ¡§Éú¸¶¤¢¤«¤Í

ÊÔ½¸¡§ÌÚÂ¼²Â»Ë»Ò

²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤Ï¤¿¤·¤ç¤¦Æó

²»³Ú¡§Evan Call

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Þ¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹

©»³ÅÄ¾â¿Í¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡¿¾®³Ø´Û¡¿¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡§¼ïùõÆØÈþ

¥Õ¥§¥ë¥ó¡§»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá

¥·¥å¥¿¥ë¥¯¡§¾®ÎÓÀé¹¸

¥Ò¥ó¥á¥ë¡§²¬ËÜ¿®É§

¥Ï¥¤¥¿¡¼¡§ÅìÃÏ¹¨¼ù

¥¢¥¤¥¼¥ó¡§¾åÅÄà¢»Ê

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@Anime_Frieren/

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó #frieren

ED¡§milet¡ÖThe Story of Us¡×

¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´ü PVÂè2ÃÆ¡¿ED¥Æ¡¼¥Þ¡§¡ÖThe Story of Us¡×milet¡¿2026Ç¯1·î16Æü(¶â)ÊüÁ÷³«»Ï¡¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï

¢¡¥á¥À¥ê¥¹¥È Âè2´ü



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¡§1/24(ÅÚ) 25:30¡Á

¥Æ¥ìÄ«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1¡§1/25(Æü) 21:00¡Á

BSÄ«Æü¡§1/25(Æü) 23:30¡Á

¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹ ¥¹¥¿¡¼¡§1/24(ÅÚ) 26:00¡Á

YouTube¡§1/24(ÅÚ) 26:00¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ø¤Î¶¯¤¤Ì´¤òÊú¤­¡¢¡ÖÁª¼ê¤È¥³¡¼¥Á¡×¤È¤·¤Æ½ä¤ê²ñ¤Ã¤¿·ëÂ«¤¤¤Î¤ê¤ÈÌÀ±ºÏ©»Ê¡£

±É¸÷¤Î¡È¥á¥À¥ê¥¹¥È¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¤¤¤Î¤ê¤ÏÌ¾¹ÁÇÕ¤ÈÀ¾ÆüËÜ¾®Ãæ³ØÀ¸Âç²ñ¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¡¢¥Ð¥Ã¥¸¥Æ¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÖÅ·ºÍ¾¯½÷¡×ÏµÖ¿¸÷¤ÈÆ±¤¸¥é¥ó¥¯¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦»ñ³Ê¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£

¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿ÃæÉô¥Ö¥í¥Ã¥¯Âç²ñ¡£

¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤Î¤ê¤Ï¼«¤é¤¬°ìÈÖ¤Ëµ±¤±¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¨¡¨¡¡ª


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§¤Ä¤ë¤Þ¤¤¤«¤À

´ÆÆÄ¡§»³ËÜÌ÷µ®

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§²ÖÅÄ½½µ±

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§µµ»³Àé²Æ

¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¿¶ÉÕ¡§ÎëÌÚÌÀ»Ò

¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È´ÆÆÄ¡¦3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¤³¤¦¤¸

3DCG¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¸ÍÅÄµ®Ç·

3DCG¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§ËÙÀµÂÀÏº

3DCG¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÈÓÅçÅ¯

¿§ºÌÀß·×¡§»³¾å°¦»Ò

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃæÂ¼ÍÕ·î

»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÇðÌÚ·òÂÀÏº

ÊÔ½¸¡§Ä¹ºäÃÒ¼ù

²»³Ú¡§ÎÓ¤æ¤¦¤­

²»¶Á´ÆÆÄ¡§º£ÀôÍº°ì

²»¶Á¸ú²Ì¡§¾®»³·òÆó

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§»°±º¹§½ã

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§ENGI

©¤Ä¤ë¤Þ¤¤¤«¤À¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¥á¥À¥ê¥¹¥ÈÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

·ëÂ«¤¤¤Î¤ê¡§½ÕÀ¥¤Ê¤Ä¤ß

ÌÀ±ºÏ©»Ê¡§ÂçÄÍ¹ä±û

ÏµÖ¿¸÷¡§»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá

ÌëÂë½ã¡§ÆâÅÄÍºÇÏ

鴗Ä»ÍýÑà¡§¾®»ÔâÃ¶×

鴗Ä»¿µ°ìÏº¡§ºäÂÙÅÍ

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@medalist_PR

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥á¥À¥ê¥¹¥È #medalist

OP¡§HANA¡ÖCold Night¡×

ED¡§Conton Candy¡ÖRookies¡×

TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡ÙÂè2´üPVÂè2ÃÆ¡ÃED¼çÂê²Î¡§Conton Candy¡ÖRookies¡×

¢¡Ä¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡§2/15(Æü) 9:30¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

1975Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡ÖPROJECT R.E.D.(Records of Extraordinary Dimensions)¡×¤¬»ÏÆ°¡£Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡ÖÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖPROJECT R.E.D.¡×¤ÎÌ¾¾ÎÄÌ¤ê¡¢ÀÖ¤¤¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬³èÌö¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢º£¸åÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤¬¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë±ü¹Ô¤­¤ò¤â¤¿¤»¤ë¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÌÌÅª¤ÊÅ¸³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¥¼¥Í¥é¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÂçÀîÉð¹¨¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë

¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§µ×»üÎï¿Í¡ÊÅì±Ç¡Ë

¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¼Ç¹â·¼²ð¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡¢üâ¶¶ÎÊÊ¿¡¢ÅÏÉôÂó¿Í¡ÊÅì±Ç¡Ë¡¢Ä¹¶¶¾æÆó¡¢¾®³Þ¸¶ÛÙºÚ¡ÊÅì±Ç¥¨¡¼¥¸¥¨¥ó¥·¡¼¡Ë

µÓËÜ¡§ÉÚ²¬½ß¹­¡¢¤Û¤«

´ÆÆÄ¡§Ê¡ÂôÇîÊ¸¡¢¤Û¤«

ÆÃ»£´ÆÆÄ¡§ÐÇÅÄÍÎ¡ÊÆÃ»£¸¦µæ½ê¡Ë

²»³Ú¡§±àÅÄ·òÂÀÏº¡¢ÆàÎÉÍª¼ù

À©ºî¡§¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢Åì±Ç¡¢Åì±Ç¥¨¡¼¥¸¥¨¥ó¥·¡¼

© ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦Åì±ÇAG¡¦Åì±Ç

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@ProjectRED_Toei

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈRED #Ä¶¥®¥ã¥Ð¥ó #ProjectRED #GAVAN #GavanInfinity

¡ÚPROJECT R.E.D.¡Û¡ÖÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡×Ä¶Í½¹ð­¶

¢¡»þ¸÷ÂåÍý¿Í -LINK CLICK- ±ÑÅÔÊÓ



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

2026Ç¯2·î¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¥È¥­¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤¬¼Ì¤Ã¤¿°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤¬¡Ö»þ¸÷¼Ì¿¿´Û¡×¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¡£

¿¿Áê¤òÆÍ¤­»ß¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥Ò¥«¥ë¤ÏÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ä¤Ä¥È¥­¤È¶¦¤Ë±ÑÅÔ¤Ø¸þ¤«¤¦¡£

¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÌÜÅª¤òÈë¤á¤¿¿ÍÊª¤¿¤Á¤òÁ°¤Ë¡¢¥Ò¥«¥ë¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Äê¤á¤é¤ì¤¿»à¤Î±¿Ì¿¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡£


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

Áí´ÆÆÄ¡§Haolin¡Ê¥ê¡¦¥Ï¥ª¥ê¥ó¡Ë

´ÆÆÄ¡§Ï¥¸µ¸µ

µÓËÜ¡§Haolin¡Ê¥ê¡¦¥Ï¥ª¥ê¥ó¡Ë¡¢Ï¥¸µ¸µ¡¢Çò·§¡¢êÏÌé

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¡§INPLICK

¿§ºÌÀß·×¡§¤Î¤Ü¤ê¤Ï¤ë¤³

²»³Ú¡§Å·Ìç¡¢yuma yamaguchi¡¢Kent watari¡¢¸¤ÍÜÁÕ¡¢À¶ÃÝ¿¿ÆàÈþ

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§CMC MEDIA¡¢¾å³¤ÜèÆÃÕ¨Æ°²èÀ©ºîÍ­¸Â责Ç¤¸ø»Ê¡¢STUDIO EEK¡¢¾å³¤喵¼Ò³¨Ê¸²½ÅÁÇÅÍ­¸Â¸ø»Ê¡¢½Å·Ä¸åÀ¸Æ°²èÅÅ±ÆÍ­¸Â¸ø»Ê

ÆüËÜÈÇÀ½ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹

©bilibili/BeDream

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

Äø¾®»þ(¥Á¥ç¥ó¡¦¥·¥ã¥ª¥·¡¼)¡¿¥È¥­¡§Ë­±ÊÍø¹Ô

Î¦¸÷(¥ë¡¼Ž¥¥°¥¢¥ó)¡¿¥Ò¥«¥ë¡§Ý¯°æ¹§¹¨

¶¬Îê(¥Á¥ã¥ªŽ¥¥ê¥ó)¡¿¥ê¥ó¡§¸Å²ì°ª

Î­Ûæ¡Ê¥ê¥¦¡¦¥·¥ã¥ª¡Ë¡§²Ö¹¾²Æ¼ù

¼çÍ×¸ø¼°SNS¡§@linkclick_anime

¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#»þ¸÷ÂåÍý¿Í

¥¢¥Ë¥á¡Ø»þ¸÷ÂåÍý¿Í -LINK CLICK- ±ÑÅÔÊÓ¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼PVÂè2ÃÆ¡ÃÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤¬2026Ç¯2·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï

¢¡Ì¾ÃµÄå¥×¥ê¥­¥å¥¢¡ª



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

2026Ç¯2·î¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

¡Ö¥×¥ê¥­¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè23ÃÆ¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

©ABC-A¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó

¢¡°Ç¼Çµï ½½Ï»´ü



¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó

¥Æ¥ìÅì¡§1/11(Æü) 26:20¡Á

¡¦ºîÉÊ¾ðÊó

ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤òÂêºà¤È¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè16ºîÌÜ¡£

¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§»³ÀîÅµÉ×¡¢´äùõÂóÌð¡¢Á¥ÅÄ¹¸

±é½Ð¡§Á¥ÅÄ¹¸

µÓËÜ¡§·§ËÜ¹ÀÉð¡¢º´¡¹ÌÚ½¼³Ô¡¢ÀÐ¾å²ÃÆà»Ò

ºî²è¡§ÃÝÃ«ÏÂ¿¿¡¢³¤Ï·¸¶Í¥¡¢ÆüÊëÅí²Ö¡¢¤Ë¤·¤ä¤Þ¤Ò¤í¤·¡õ¤ê¤¨¡¢ÈÓÄÍµ®»Î¡¢»³ÀîÅµÉ×¡¢Â¾

³¨¥³¥ó¥Æ¡§ÉðÆ£À»ÇÏ¡¢µÈÀîÃûÆó¡¢ÃÝÃ«ÏÂ¿¿

À©ºî¶¨ÎÏ¡§ILCASHIPS¡¢LEON STUDIO

À©ºî¡§ILCA

À½ºî¡§¡Ö°Ç¼Çµï¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ

©YAM

¡¦¥­¥ã¥¹¥È

ÄÅÅÄ´²¼£

Ê¿ÌîÎÉ

À±ÌîÍ¦ÂÀ

À¶¿åÍ¥

ÅÚ²°ºéÅÐ»Ò

ÂçÀÐ¤È¤â¤³

¾®Àô¤è¤¦¡Ê±«ÌÏÍÍ¤Î¥½¥é¥ê¥¹¡Ë

¿Ü³øÎÑÂÀÏº

²¬ÅÄ±§°É

ÏÂÅÄ°ÍÐÔ

ED¡§yosugala¡Ö¥Þ¥¹¥«¥ì¥¤¥É¥Ê¥¤¥È¡×

