【北京＝東慶一郎、台北＝園田将嗣】中国軍で台湾を担当する「東部戦区」は２９日、台湾を包囲する形で軍事演習「正義使命―２０２５」を始めたと発表した。陸海空軍や戦略ミサイルを運用する「ロケット軍」が参加し、重要港湾や区域の封鎖を想定した訓練を行う。東部戦区の報道官は「『台湾独立』勢力と外部干渉勢力に対する厳重な警告だ」と強調した。中国軍が台湾本島周辺での大規模演習を公表するのは今年４月以来。３０日