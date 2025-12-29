堂本光一 Smart FLASH

堂本光一が結婚、お相手の女性を痛烈に攻撃する声も？芸能担当記者が語る

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 28日に結婚を発表した堂本光一について、FLASHが取り上げた
  • 多くのファンは手放しで祝福し、祝福の声とともに過去の「匂わせ」攻撃も
  • 真偽不明のまま名指しで女性への暴言を書き込んでいるポストも多いという
記事を読む

おすすめ記事

  • STVニュース北海道
    【続報】男の子（5）が死亡「スキー場のエスカレーターに子どもが挟まれた」北海道小樽市 2025年12月28日 17時10分
  • スポニチ
    新井浩文「犯罪者が戻れる芸能界は甘いとか思ってる方達へ」“たった一言”のメッセージ 2025年12月29日 15時12分
  • スポニチ
    麒麟・川島明　「いいとも」に呼ばれなかった理由を告白「“二度と使わねぇよ”とめっちゃ怒られた」 2025年12月29日 17時26分
  • 【速報】高田馬場の路上で30代女性刺される…男は逃走　2人は面識ある可能性　すれ違いざまに胸など4カ所ほど刺されたか　東京・新宿区
    【速報】高田馬場の路上で30代女性刺される…男は逃走　2人は面識ある可能性　すれ違いざまに胸など4カ所ほど刺されたか　東京・新宿区 2025年12月29日 13時22分
  • スポニチ
    大谷翔平　二刀流は「最後のチャンスなのかな」　覚悟激白「年齢的にも…現実的でない」 2025年12月28日 22時23分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. エスカレーター 5歳男児が死亡
    2. 2. 新井浩文「犯罪者が戻れる芸能界は甘いとか思ってる方達へ」“たった一言”のメッセージ
    3. 3. 川島明 いいともとの確執を告白
    4. 4. 高田馬場で女性刺される 男逃走
    5. 5. 大谷 二刀流「最後の機会かな」
    6. 6. 人気YouTuber2000万円超えの払戻
    7. 7. 芦田愛菜、世界遺産検定1級合格を明かす「私もちょっと頑張ってみようかなと」
    8. 8. 姉の結婚に疑念? 佳子さまに変化
    9. 9. aespa・NINGNING 紅白出演を辞退
    10. 10. 壇蜜とせいや 6年前に人命救助
    1. 11. 36歳母と1歳男児 川の中で死亡
    2. 12. 2人刺殺 被害者の夫が土下座し涙
    3. 13. Snow Man 不二家の「LOOK」卒業
    4. 14. 佳子さま31歳の誕生日迎えられる
    5. 15. 好きな声優ランキング 男性編
    6. 16. 郷ひろみ「NHK紅白歌合戦」卒業
    7. 17. ＝LOVE・佐々木舞香の熱愛判明か
    8. 18. 雅子さま「何人でも産みたい」
    9. 19. たくろう、王者から数日2冠達成
    10. 20. 車が路上にいた男性に衝突し死亡
    1. 1. エスカレーター 5歳男児が死亡
    2. 2. 高田馬場で女性刺される 男逃走
    3. 3. 姉の結婚に疑念? 佳子さまに変化
    4. 4. 36歳母と1歳男児 川の中で死亡
    5. 5. 2人刺殺 被害者の夫が土下座し涙
    6. 6. 佳子さま31歳の誕生日迎えられる
    7. 7. 千葉で車約9台が事故 6人けがか
    8. 8. 撤収作業中に男性転落 意識不明
    9. 9. 大阪のキャンプ場に遺体 母娘か
    10. 10. 高市氏 首相公邸への引っ越し
    1. 11. 【独自】障害年金、医師の判定を破棄　機構職員、ひそかにやり直し
    2. 12. エスカレーター停止せず男児死亡
    3. 13. 高田馬場刺傷 犯人は外国人か
    4. 14. 新生児取り違え 育ての親が死去
    5. 15. 佳子さま結婚を躊躇? 2つの理由
    6. 16. 配送中の男性が刃物で刺される
    7. 17. 栃木県の川の中で親子が死亡
    8. 18. 離婚して「人生マジで楽しい」
    9. 19. 宝くじ2回高額当せん 女性の後悔
    10. 20. 業務上過失致死も視野に捜査へ
    1. 1. 母も解けず検索…小6の面積問題
    2. 2. 23区家庭ごみ有料化案 痛烈皮肉
    3. 3. 新幹線で悪質行為 怒りの声続出
    4. 4. 上野公園トイレ改修「不安です」
    5. 5. 工場で15人重軽傷 いじめ被害か
    6. 6. 朝に体動かず 中1ついに逸脱行動
    7. 7. 高市首相が首相公邸へ 夫も入居
    8. 8. スマホない時代何して過ごした?
    9. 9. 神谷代表「バリア」発言に騒然
    10. 10. 「座席トラブル」なぜ起きる?
    1. 11. 女性向け風俗店 利用者の訴え
    2. 12. 娘が巨額脱税か 父は元参院議員
    3. 13. 米政治を動かす宗教勢力「福音派」の正体、中絶問題を軸に巨大化した政治力とホワイトハウスへの影響力
    4. 14. なぜ? 東京消防庁から悲痛な訴え
    5. 15. 「旦那さん浮気してる」DMで発覚
    6. 16. 堀江氏の「差別主義」発言に異議
    7. 17. ただならぬ空気 ヤクザの火葬
    8. 18. 海外ではNG 日本人のマナー違反
    9. 19. おこめ券 無駄遣いに終わる理由
    10. 20. 親が元気に→子が破産する末路
    1. 1. 台湾北東部でM7.0の地震が発生
    2. 2. 価値の低い労働 韓国で急増か
    3. 3. 若者の深刻な「ニュース離れ」
    4. 4. NYの地下鉄カード 販売終了へ
    5. 5. ロシアからの訪日客が倍増
    6. 6. 米 ヘリ2機が空中衝突、2人死傷
    7. 7. デートでの「性的な欺き」対処法
    8. 8. 若者に有給のギャップイヤー制度
    9. 9. タオ 結婚後に体重約90kgに
    10. 10. 中国が比に圧力かける背景
    1. 11. チョさん巡る韓国の反応に奇怪
    2. 12. 韓国 75歳以上の貧困問題深刻
    3. 13. NewJeans、「完全体復帰」ならず
    4. 14. 韓国俳優と結婚 第2子を流産
    5. 15. ミャンマーで物議 見せかけか
    6. 16. 韓流ドラマ分析 視聴者沸き返る
    7. 17. 7月から出国税を3倍に引き上げ
    8. 18. 財閥2世と紹介 女は詐欺犯だった
    9. 19. 中国軍 台湾周辺で軍事演習へ
    10. 20. 中国 EV業界から新富豪が続出か
    1. 1. 雅子さま「何人でも産みたい」
    2. 2. グランクラス＋1万円の価値ある?
    3. 3. 息子夫婦の帰省を喜べない親
    4. 4. 高収入を狙える? 大企業の課長
    5. 5. おにぎり1000円の時代が到来か
    6. 6. 凡人が副業月収100万達成する術
    7. 7. 京都の混雑状況、150％が100%に
    8. 8. 洗面所でわかる「貯まらない家」
    9. 9. 大阪「負の遺産」複合施設の今
    10. 10. 日本人が「最も重要」と思う図表
    1. 11. 福岡発祥ひよ子 なぜ東京土産?
    2. 12. ガソリン税の暫定税率が廃止へ
    3. 13. 「現金お断り」店と客のトラブル
    4. 14. 「老後2000万円」コロナ禍で変化
    5. 15. 月5000円の投資「意味ある」理由
    6. 16. 「うまいのに伝わらない」問題
    7. 17. 4人家族 2年で約23万円の負担増
    8. 18. 1個1万円超の缶詰が大ヒット
    9. 19. 「住宅ローン控除」の注意点
    10. 20. ローソン クレーンゲーム難しい?
    1. 1. 新iOS 26の便利な機能使い道3つ
    2. 2. CoCo壱「贅沢してないのに割高」
    3. 3. 2025年購入 レトロなレンズ
    4. 4. 最も値上げ率が高い「SDXC」
    5. 5. 柔らかいハイライトが特徴。独自フィルター搭載のハイエンドコンデジ「RICOH GR IV HDF」
    6. 6. PayPay JRAサービスと連携開始
    7. 7. LINEで写真送ると画質粗いを解決
    8. 8. 加湿器はやっぱり、ガシガシ使える実力派がいちばん
    9. 9. メディア業界 2026年の変化
    10. 10. サムスン 公式ストアを開店
    1. 11. 2025年購入のレンズ 1つが正解
    2. 12. フォルダブルスマホ「motorola razr 50 ultra」の日本向けメーカー版にAndroid 16へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新が提供開始
    3. 13. 露サイバー犯罪者に関係か 発見
    4. 14. 次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26 Ultra」が日本で発売へ！メーカー版とNTTドコモ版、au版、SoftBank版、楽天モバイル版が認証通過
    5. 15. 日本語会話にも対応したバイトダンスの最新動画生成AI「Seedance 1.5 Pro」/PixVerseに動画を自由自在に編集できる機能実装【週刊最新AIツール&ニュース】
    6. 16. カラー電子書籍リーダー「Bigme 7″ B751C」を試す！Android搭載でペン入力やAI文字起こし対応で7インチタブレットとして使える【レビュー】
    7. 17. 究極ポータブルオーディオ「FUGAKU」、ティアックのディスクリートDAC兼ヘッドフォンアンプも
    8. 18. 今の気分に合う映画を5つの質問に答えるだけでオススメしてくれる映画推薦サービス「WHILM」
    9. 19. マドラス 岩田敏臣氏「データとAIで業務効率化とファンづくりを両立する」
    10. 20. Apple、ペン入力に対応した新しいタブレット「iPad mini（第5世代）」と「iPad Air（第3世代）」を発表！3月末に発売され、価格は4万9464円からと5万9184円からに
    1. 1. 有馬記念 売上3ケタ億円に騒然
    2. 2. 中国超級リーグの平野美宇を称賛
    3. 3. 電車内の「不快」行為報告 反響
    4. 4. 有馬記念 中継の7文字に絶賛の嵐
    5. 5. 奈良育英が5大会ぶり初戦突破
    6. 6. 日本ハム移籍の有原航平　3年間の感謝と来季のソフトバンク打倒を誓う「倒さないと優勝はない」
    7. 7. ダル 元妻の息子との親子S公開
    8. 8. オリックス・福田周平 引退決断
    9. 9. 中田翔氏海外でまさかの遭遇
    10. 10. 三浦知良 J3福島にレンタル移籍
    1. 11. 置き石マーキング 被害額1350万
    2. 12. ド軍は偉業 大谷ら新事実も
    3. 13. 落選の浅野 W杯にかける思い
    4. 14. 「我々はバルセロナではない」41年ぶりに牙城を崩し、66年ぶりVへ――日本人４選手を擁する絶対王者を抑えて首位、ハーツの考え方。目指すは「19戦２敗」
    5. 15. マー君の苦悩を桑田氏が明かす
    6. 16. パシヤス氏 WBC米代表に本気度
    7. 17. 高校サッカー 部員数人が飲酒
    8. 18. 村上争奪戦にDバックスも参戦か
    9. 19. 落合氏 GG賞に「1票足りない」
    10. 20. 井上尚弥 ピカソに判定で完勝
    1. 1. 新井浩文「犯罪者が戻れる芸能界は甘いとか思ってる方達へ」“たった一言”のメッセージ
    2. 2. 川島明 いいともとの確執を告白
    3. 3. 大谷 二刀流「最後の機会かな」
    4. 4. 人気YouTuber2000万円超えの払戻
    5. 5. 芦田愛菜、世界遺産検定1級合格を明かす「私もちょっと頑張ってみようかなと」
    6. 6. 壇蜜とせいや 6年前に人命救助
    7. 7. aespa・NINGNING 紅白出演を辞退
    8. 8. 好きな声優ランキング 男性編
    9. 9. 郷ひろみ「NHK紅白歌合戦」卒業
    10. 10. Snow Man 不二家の「LOOK」卒業
    1. 11. 車が路上にいた男性に衝突し死亡
    2. 12. たくろう、王者から数日2冠達成
    3. 13. ＝LOVE・佐々木舞香の熱愛判明か
    4. 14. スピード離婚 野菜嫌い巡り指摘
    5. 15. 「30代って女子?」に柏木が苦笑
    6. 16. インフル後遺症で「脳梗塞」寸前
    7. 17. 大原麗子さん 3億円豪邸の現在
    8. 18. 堂本光一 お相手は元女優か
    9. 19. 有吉弘行 生放送でまさかの告白
    10. 20. 津田「鬼レンチャン」ギャラ告白
    1. 1. 年末年始に太らないためのコツ
    2. 2. 老け見え回避 アイシャドウNG例
    3. 3. 50代に向けて手放してよかった品
    4. 4. 声で分かる「接客業のすごい客」
    5. 5. 業スーで買いたい「冷凍食品」
    6. 6. 日本で「燃え尽きる人」が急増中
    7. 7. 軽くてお洒落 しまむら購入品
    8. 8. 100均で長蛇の列 原因は母親か
    9. 9. ローソンの「新作スイーツ」
    10. 10. ガリ勉少女が異色の人気アナに
    1. 11. 伊藤桃々のホリデーランジェリー
    2. 12. そばの乾麺 ひと手間で美味に
    3. 13. オーブン不要 ミニココット
    4. 14. 心くすぐるセリアのキャラポーチ
    5. 15. ハニーズ 即戦力となるコート
    6. 16. 「完璧」と評価される天才外科医
    7. 17. 「オートファジー」の知識とは
    8. 18. DAISO 人気スキンケア商品初展開
    9. 19. 40・50代向け「ハイライトヘア」
    10. 20. しまむらの新作で脱地感コーデ