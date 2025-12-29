ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 堂本光一が結婚、お相手の女性を痛烈に攻撃する声も？芸能担当記者が… 堂本光一 DOMOTO（KinKi Kids） アイドル 芸能人の結婚 エンタメ・芸能ニュース ゴシップ Smart FLASH 堂本光一が結婚、お相手の女性を痛烈に攻撃する声も？芸能担当記者が語る 2025年12月29日 19時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 28日に結婚を発表した堂本光一について、FLASHが取り上げた 多くのファンは手放しで祝福し、祝福の声とともに過去の「匂わせ」攻撃も 真偽不明のまま名指しで女性への暴言を書き込んでいるポストも多いという 記事を読む おすすめ記事 【続報】男の子（5）が死亡「スキー場のエスカレーターに子どもが挟まれた」北海道小樽市 2025年12月28日 17時10分 新井浩文「犯罪者が戻れる芸能界は甘いとか思ってる方達へ」“たった一言”のメッセージ 2025年12月29日 15時12分 麒麟・川島明 「いいとも」に呼ばれなかった理由を告白「“二度と使わねぇよ”とめっちゃ怒られた」 2025年12月29日 17時26分 【速報】高田馬場の路上で30代女性刺される…男は逃走 2人は面識ある可能性 すれ違いざまに胸など4カ所ほど刺されたか 東京・新宿区 2025年12月29日 13時22分 大谷翔平 二刀流は「最後のチャンスなのかな」 覚悟激白「年齢的にも…現実的でない」 2025年12月28日 22時23分