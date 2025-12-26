[12.26 ベルギー・リーグ第20節 ゲンク 3-5 クラブ・ブルージュ]ゲンクのFW伊東純也が26日、ベルギー・リーグ第20節のクラブ・ブルージュ戦で怪我からの復帰を果たすと、出場からわずか4分でゴールを奪った。ただチームは3-5と打ち合って敗れた。伊東は日本代表として臨んだ10月14日のブラジル代表戦で2アシストを記録し、3-2の歴史的勝利に貢献。しかし試合中に負傷し、以降は戦列から離れて11月の代表活動も招集されていなか