伊東純也がブラジル戦以来の戦列復帰!! 出場4分で衝撃の単騎突破スーパーゴール、今季リーグ3点目
[12.26 ベルギー・リーグ第20節 ゲンク 3-5 クラブ・ブルージュ]
ゲンクのFW伊東純也が26日、ベルギー・リーグ第20節のクラブ・ブルージュ戦で怪我からの復帰を果たすと、出場からわずか4分でゴールを奪った。ただチームは3-5と打ち合って敗れた。
伊東は日本代表として臨んだ10月14日のブラジル代表戦で2アシストを記録し、3-2の歴史的勝利に貢献。しかし試合中に負傷し、以降は戦列から離れて11月の代表活動も招集されていなかった。
それでも26日のクラブ・ブルージュ戦でゲンクでは10月5日以来のメンバー入りを果たし、年内復帰。ベンチスタートではあったが2-3でビハインドの後半27分からピッチに入った。
すると交代出場から4分後の後半32分、左サイドでボールを受けた伊東が中に持ち出してプレスに来た相手選手をかわし、そのまま縦へ前進する。相手に体を寄せられながらもペナルティエリア内まで侵入し、ゴールエリア内まで持ち運ぶ脅威の推進力から右足でトーキック気味にシュート。これがGKをかすめながらもゴールに吸い込まれ、単騎突破のスーパーゴールで試合を振り出しに戻した。
伊東は9月28日のシントトロイデン戦以来となる今季リーグ3点目。ゲンクはその後2失点を喫して3-5で敗れたが、個人としては怪我から復帰するとともに結果を残してウインターブレイクに入ることができた。次戦は1月17日を予定している。
ゲンクのFW伊東純也が26日、ベルギー・リーグ第20節のクラブ・ブルージュ戦で怪我からの復帰を果たすと、出場からわずか4分でゴールを奪った。ただチームは3-5と打ち合って敗れた。
伊東は日本代表として臨んだ10月14日のブラジル代表戦で2アシストを記録し、3-2の歴史的勝利に貢献。しかし試合中に負傷し、以降は戦列から離れて11月の代表活動も招集されていなかった。
すると交代出場から4分後の後半32分、左サイドでボールを受けた伊東が中に持ち出してプレスに来た相手選手をかわし、そのまま縦へ前進する。相手に体を寄せられながらもペナルティエリア内まで侵入し、ゴールエリア内まで持ち運ぶ脅威の推進力から右足でトーキック気味にシュート。これがGKをかすめながらもゴールに吸い込まれ、単騎突破のスーパーゴールで試合を振り出しに戻した。
伊東は9月28日のシントトロイデン戦以来となる今季リーグ3点目。ゲンクはその後2失点を喫して3-5で敗れたが、個人としては怪我から復帰するとともに結果を残してウインターブレイクに入ることができた。次戦は1月17日を予定している。
おかえり、イナズマ弾⚡— DAZN Japan (@DAZN_JPN) December 26, 2025
待望の怪我からの復帰戦で
伊東純也がスーパーゴール‼️
左サイドからドリブルで切り込み
最後はニアをぶち抜くゴラッソ
ベルギーリーグ第20節
ヘンク×クルブ・ブルッヘ
️DAZN ライブ配信 #ベルギーリーグ #だったらDAZN pic.twitter.com/b79Ni3wF6z