ニューストップ > 海外ニュース > 『不時着』俳優、日本語で熱演！ PR企画 Kstyle 『不時着』俳優、日本語で熱演！ 2025年12月26日 15時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと Disney+で『メイド・イン・コリア』が好評配信中 『愛の不時着』でお馴染みのヒョンビンが日本語で熱演 2人の"渋イケメン"が繰り広げる頭脳戦から目が離せない 『メイド・イン・コリア』詳細はこちら／ディズニープラス https://www.disneyplus.com/ja-jp/browse/entity-5acf7909-5d2f-494e-91a9-2fe0555c220f 記事を読む