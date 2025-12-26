横浜市の繁華街にあるビルの非常階段で、男性が倒れているのが見つかりその後、死亡しました。【映像】目撃者のコメント目撃者「俺たちが見に行って、あぁやばいなぁって」「意識が全然、目が閉まっている状態で」警察によりますと、25日午後10時前、中区長者町にある飲食店やカラオケ店などが入るビルの非常階段で、30代くらいの日本人とみられる男性が意識の無い状態で見つかり、病院に搬送されましたがその後、死亡しました