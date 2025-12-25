お笑いコンビ、はんにゃ川島章良（43）の元妻でブロガーの川島菜月さんが25日までにブログを更新。離婚をめぐる思いを明かした。菜月さんは「離婚後、1番多かった質問」と題し、「質問箱やってみて離婚を考えてる方からのメッセージも結構きて中でも多かったのが後悔とか復縁系の質問！！！」と言及。自身に寄せられた「元夫と離婚したこと後悔した日は一日だけでもありましたか？」という質問に「ないです！復縁もなければ後悔