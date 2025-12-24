週刊新潮」の1月1.8日号に掲載された塩見洋編集長名の謝罪文作家の深沢潮さんが「排外主義を助長する」と抗議し、8月に終了した「週刊新潮」のコラムを巡り、同誌が今週発売の1月1.8日号で、塩見洋編集長名の謝罪文を掲載することが24日、分かった。コラムの著者の意向を過度に尊重するあまり、「人権への配慮やチェック意識を充分に働かせることができなかった」としている。コラムは7月31日号に掲載された作家高山正之さん