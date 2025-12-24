自然体で打って、それで勝てるなら最強だ。「大和証券Mリーグ2025-26」12月23日の第2試合で、KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）が、毎年安定して好成績をあげる強さを象徴するかのようなアガリを披露。ファンから「伊達 is 麻雀」「こねくり回さない強さ」などと好評価を浴びた。【映像】伊達 is 麻雀！あっさりツモるから余計に強そうな親満貫伊達は今年でMリーグは5年目。過去4年、レギュラーシーズンでは全てプラス