ＴＢＳ「ラヴィット！」が２３日、放送され、ニュースコーナーでハプニングがあり、当事者の野村彩也子アナウンサーがＳＮＳで「これはなんだろう？」と驚きをつづった。野村アナが「この時間の最新のニュースです…」とニュースを読み始めようとした瞬間、画面に縦に赤と青の太いセロファンのような色がのっかり、野村アナの顔が赤い太い線で隠れるハプニング。すぐに修正され、通常の画面に戻ったが、ニュースを読み終えた後