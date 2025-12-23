今月に入りSNSで話題となったのが、12月1日から始まったしゃぶ葉の「生本ずわい蟹」食べ放題です。16時以降のディナータイム限定で、価格は平日が税込9899円、土日祝日が税込1万119円（一部の都心価格店舗は税込1万229円）となっています。生本ずわい蟹だけでなく、国産牛、九州黒豚、牛みすじなども食べ放題となっています。昨年は約300万本を販売し、今年は600万本を用意したというしゃぶ葉を運営する株式会社すかいらーくホール