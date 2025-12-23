ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 食べ物を吐き出す動画、大食いYouTuberが休養「余裕がなく娘に当たっ… YouTuber SNS スポニチアネックス 食べ物を吐き出す動画、大食いYouTuberが休養「余裕がなく娘に当たって…」 2025年12月23日 15時37分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 食べ物を吐き出す動画が物議を醸したYouTuber・とぎもちが休養を報告した 23日までに更新した動画では「仕事がキャパオーバーで疲れている」と告白 撮影中に娘に当たってしまい、叱責したことなどが休養の決め手だと語った 記事を読む おすすめ記事 広がる「注射おばさん」関与疑惑 SHINee・キー、パク・ナレと共演のユーチューバーにも波及 2025年12月18日 18時7分 旅行のヒントが盛りだくさん！星野リゾートによる新YouTubeチャンネル『旅からぼたもち』が面白い！（雑学言宇蔵のYouTube雑学） 2025年12月19日 15時0分 “バキ童”ぐんぴぃ「卒業いたしました」YouTubeで恋人が出来たことをサラリ発表 2025年12月20日 9時39分 SNSで万バズのワケを徹底レポ。大掃除前に買いたいSeria『フロアラバーほうき』 2025年12月18日 12時0分 YouTubeがAIで偽の映画予告編を作成していた2つの大手チャンネルScreen CultureとKH Studioを閉鎖、合わせて200万人超の登録者数と10億回の視聴回数を誇る人気チャンネル 2025年12月23日 6時0分