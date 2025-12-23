スポニチスポニチアネックス

食べ物を吐き出す動画、大食いYouTuberが休養「余裕がなく娘に当たって…」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 食べ物を吐き出す動画が物議を醸したYouTuber・とぎもちが休養を報告した
  • 23日までに更新した動画では「仕事がキャパオーバーで疲れている」と告白
  • 撮影中に娘に当たってしまい、叱責したことなどが休養の決め手だと語った
