（金門中央社）海洋委員会海巡署（海上保安庁に相当）は22日、離島・金門周辺海域で中国海警船による干渉が常態化しているとの見解を示した。両岸（台湾と中国）の雰囲気に影響を及ぼし、地域の平和と安定を破壊していると強調し、海警船の動向を厳密に監視し、先手を打って巡視船を配備するとした。金門周辺海域では18日と22日に海警船の編隊が確認された。22日には4隻が、中国船が未許可で進入するのを禁じる「制限水域」に進入