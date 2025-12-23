東京・赤坂のサウナ店で夫婦が死亡した火事で、夫婦が閉じ込められたとみられるサウナ室のドアノブが付け替えられた形跡があることがわかりました。この火事は今月15日、港区赤坂のサウナの室内で、美容院経営の松田政也さんと妻の陽子さんが死亡したものです。サウナ室の木製のドアノブは外れていて、2人は閉じ込められたとみられていますが、その後の捜査関係者への取材で、店側によってドアノブが付け替えられた形跡があること