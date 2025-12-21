がんの告知で精神が崩壊……がんだけは絶対に嫌だ、という人は多い。今月4日にFRaU webで「ポックリ死より老衰死よりがん死がいい？医者が「私はがんで死にたい」と考える理由」と題した、『私はがんで死にたい』（小野寺時夫著/幻冬舎新書）を紹介する記事を公開した時も、SNSには賛否両論、以下のような様々なコメントが上がった。「長く介護を受けたり、強烈な痛みを受けて突然亡くなるより、がんはいい死に方ともいえます」