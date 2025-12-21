2026年2月13日（金）に全国公開となる『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』。待望の入場者特典が発表、銀魂⼊プレ争奪キャラクター総選挙、本⽇12⽉21⽇始動、ファン参加型の入プレ企画が開始された。キャラクターフィルムになるのは誰だ！＞＞＞選挙風ポスターを全てチェック！（写真18点）コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、空知英秋により『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で