12月20日（土）に放送した「出没！アド街ック天国 クリスマス直前！車で行きたい！関東イルミネーションの名所」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】クリスマス直前！車で行きたい！関東イルミネーションの名所ライトアップされた幻想的な空間＆美味しい名物で身も心もぽっかぽかに！関東のイルミネーション煌めく名所へドライブ♪クリスマス直前の特別企画！BEST10でお届け☆▼富津：千葉“マザー牧場