12月27日（土）18時30分より、『名探偵コナン』30周年特別企画、「30周年の情報解禁（ヘッドライン）〜2026年が楽しみすぎてバーローSP〜」が公式Youtubeにて生配信される。片寄涼太、影山優佳、あいなぷぅが30周年の最新情報を一挙に公開する。『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は