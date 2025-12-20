YouTuberのヒカル（34）とともに離婚を発表した実業家の進撃のノア（30）が20日、自身のインスタグラムを更新し、心境をつづった。【写真】キラキラのオーラをまとい…ピースサインで伝えた進撃のノア投稿で、改めて「離婚しました。自分らしくまた幸せの道探します」と、にっこり笑顔の絵文字を添えて報告。続けて「色んな意見があると思いますがこれからも暖かく見守ってくれたら嬉しいです！2025.12.19」と締めくくった。