ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > SASUKE、28年の歴史で「たった1回」で廃止された幻のエリアを公開 SASUKE エンタメ・芸能ニュース オリコンニュース SASUKE、28年の歴史で「たった1回」で廃止された幻のエリアを公開 2025年12月19日 14時39分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと TBSは19日の番組で、人気特番「SASUKE」の幻のエリアを公開した バランスブリッジ、山越え、ロープグライダー、ショルダーウォークなど これらは28年の歴史で「たった1回」で終わったといい、理由も伝えられた 記事を読む おすすめ記事 佐々木朗希、古巣ロッテのYouTube登場 歓喜の声「愛が詰まってる」 トートバッグ話題の高野と野球教室「想像の8000倍仲良し」 2025年12月14日 6時53分 ヴォレアスが12/27・28HGの入退場オペレーションについて案内 2025年12月12日 16時47分 岩橋玄樹、来年2月にメジャーリリースへ 29歳バースデーライブで発表 2025年12月17日 22時0分 ワイドショーはオワコンなのか...フジ「サン！シャイン」1年で打ち切り報道 テレビよりSNSの視聴者 2025年12月13日 11時0分 名古屋アカデミーから22年トップ昇格、22歳FW豊田晃大が現役引退「エンブレムを背負いプレーできたことは一生の財産です」 2025年12月18日 17時40分