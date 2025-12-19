WWE】RAW（12月15日・日本時間16日／ペンシルバニア・ハーシー）【映像】女子レフェリーの髪をつかみ…実際の様子もはや手が付けられない暴れっぷりの日本人女子王者組が暴走。観客席からの驚きの奇襲に加え、制止に入ったレフェリーすら力で排除する凶行に、ファンから「レフェリー暴行」「やりすぎだろ」と大ブーイングが巻き起こった。WWE女子タッグ王者のカブキ・ウォリアーズ（アスカ＆カイリ・セイン）が大暴れした。