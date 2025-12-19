ヤンキースのクローザー、デビッド・ベッドナー投手（31）が、2026年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、アーロン・ジャッジが主将を務める米国代表のメンバーに選出された。ニューヨークポスト紙が報じている。ベッドナーは、パイレーツに所属していた2023年大会でも米国代表に選ばれ、ブルペンの終盤を担った。決勝で日本に敗れるまで、救援陣の一角として登板している。今回はヤンキースの選手として代表に復帰