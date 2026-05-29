ドウシシャは、コレールブランズジャパンが取り扱う、米国のキッチンブランド「CORELLE（コレール）」のフライパンシリーズ「CORELLEフライパン」から新サイズの「マルチパン22cmガラスふた付き」を、ドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や通販サイト、キッチン雑貨専門店などで5月下旬から順次販売を開始した。●独自の「デュラナノテクノロジー」CORELLEは70年に米国で誕生し、欠け・破損に耐性があるガラ