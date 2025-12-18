佐賀関大規模火災の発生当日、現場を上空から撮影した県警のヘリコプターの操縦士が住宅地全体が燃え、まったく経験したことのない状況だったと当時の様子を説明しました。 【写真を見る】「経験したことの無い状況」上空から見た佐賀関大規模火災県警ヘリ機長が語る未曾有の光景 （県警航空隊・宮副一成副隊長）「あれだけ全体に燃え移っているのを見たのは初めてだったので、おどろいたと同時に状況を正しく伝えないと