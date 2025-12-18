白いジャケットと明るいグリーンのスカート姿で会場に現れた佳子さま（30）は、笑顔で次のようにスピーチされた。「緑は、私たちにうるおいや安らぎ、季節の移ろいを感じさせてくれます。地球温暖化やヒートアイランド現象を緩和し、さまざまな生き物を育み、防災にも大切な役割を果たしています。緑豊かな街づくりのために努力してこられた方々に、深く敬意を表します」佳子さまがご出席されたのは、12月15日に明治記念館（東京都