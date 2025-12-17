17日に臨時国会が閉幕した。国民民主党の玉木雄一郎代表は会見で「年末ということで今年を漢字1字で表すと？」と聞かれ、まさかの7文字で回答する珍場面があった。【映像】玉木代表の回答記者が「年末ということで2025年を振り返り、どのように総括されるかということと、定例ですけれども漢字1文字で表すと？」と質問。玉木代表は「難しいね、早く言ってよ」と苦笑しながら、「去年10月に衆議院選挙があって議席が4倍になっ