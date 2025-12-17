「一括査定で100万円と言われたので売却したのに、引き渡したあとで“やっぱり傷があったので10万円減額します”と言われました。車を返してほしいと言ったら“キャンセル料10万円です”とのこと。これって払わなきゃいけないんでしょうか……？」 実は、こういった相談は珍しくありません。私自身、元ディーラー営業マンとして中古車の査定や買取の現場にいましたが、「後から減額」や「キャンセル料」をめぐる