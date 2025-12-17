2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（3月19日配信記事を再掲。記事は原文ママ）《当社社員が、会社経費を不適切に使用していたほか、スタッフにパワーハラスメントをしていたことが判明し、懲戒処分を行いましたので、お知らせいたします》3月19日、テレビ朝日は社員の処分を公式サイトで発表した。発表文