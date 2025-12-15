news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「田久保氏が市長選落選も『感謝』今後は『まったくの未定』」についてお伝えします。◇◇◇14日、投開票が行われた静岡県の伊東市長選挙。元市議の杉本憲也 氏（43）が初当選。学歴詐称問題で市議会から2度の不信任決議を受け失職した田久保真紀・前市長は落選しました。田久保・前市長(55)は開票終了後に取材に応じる予定でしたが、報道陣が殺到しているとの理由で姿を見