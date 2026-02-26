2月14日、静岡県警は約7時間にわたり、伊東市にある田久保真紀前市長の家宅捜索を行った。【写真】「めっちゃ可愛い」の声も出た、イメチェンした田久保前市長6つの容疑と8つの事件で刑事告訴の田久保真紀前市長「2025年5月にあった伊東市の市長選挙で、田久保前市長は“東洋大学を卒業”という虚偽の学歴を報道機関に公表させたことが、公職選挙法違反や有印私文書偽造罪等を含む6つの容疑と8つの事件で刑事告訴されています。