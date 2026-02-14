学歴詐称疑惑を発端に複数の容疑で刑事告発されている静岡県伊東市の田久保真紀前市長をめぐり、警察は2月14日、田久保前市長の自宅に家宅捜索に入りました。 【写真を見る】田久保真紀・前伊東市長の自宅 7時間以上にわたり家宅捜索 段ボール5箱分の資料押収＝静岡県警 ＜伊部桜輔カメラマン＞ 「押収物を持った捜査員が田久保前市長の自宅から出てきました」 7時間以上にわたって行われた家宅捜索。田久保前市長の自