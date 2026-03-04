昨年、学歴問題によって議会から2度の不信任決議を受け、静岡県・伊東市長を失職した田久保真紀氏（56）。昨年の新語・流行語大賞候補30語に「卒業証書19.2秒」がノミネートされるなど、奔放なキャラクターが話題となっていたが……。2月27日、ついに地方自治法違反で静岡県警に書類送検された。「学歴問題をはじめ複数の容疑について刑事告発されていた田久保氏は、1月21日に静岡県警から任意の事情聴取を求められていたことが一