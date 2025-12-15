12月3日、5人組ダンス＆ボーカルグループ・AAA（トリプル・エー）のメンバーである宇野実彩子、與（あたえ）真司郎、末吉秀太の3人が、2026年2月からトークイベント「AAA 20th Anniversary - Always，All Around -」を開催すると発表した。さらに12月14日には、グループの公式Xで、今回のトークイベントのビジュアルが公開され、ファンから歓喜の声がわいている。

「AAAは、今回のイベントに参加できない西島隆弘さんと日郄光啓さんも含めた5人で活動していました。2010年の初出場から2018年まで『NHK紅白歌合戦』に出場するなど、人気グループとして活躍し、その後、2020年末をもって活動休止となりました。今回のイベントは2021年におこなわれた休止ライブ以来、約4年ぶりの再集結となります」（芸能ジャーナリスト）

同日には、メンバーの與が自身のXを更新。《宇野実彩子・與真司郎・未吉秀太の3人によるトークイベント「AAA 20th Anniversary - Always，All Around -」の開催が決定しました!》とイベントについて報告した。続けて《残念ながら今回は全員揃わなかったけど、3人でみんなとたくさん楽しい思い出を作りたいと思ってるので是非会いに来てください。みんなに会えるのホンマに楽しみしてまーす》と、心境をつづっていた。

4年ぶりとなるAAAメンバーの再集結に、X上では喜びの声が広がっている。

《絶対に会いに行きます!》

《今回は3人だけだとしても、こうして会える機会をくれて本当に本当に幸せです》

《素敵な企画を3人だけでも早くやろうって話し合ってくれてありがとう》

今回のイベントに参加するのは3人だが、実際はメンバー5人で話し合いを重ねていたと、前出の芸能ジャーナリストは語る。

「2025年の1月ごろから話し合いが始まったといいます。グループにとっても大きな節目となる20周年に何かできないかと、西島さんや日郄さんも含めて話し合いを重ねていたようです。今回のビジュアルの撮影時、イベントについてのインタビューに答えた3人は、久しぶりのファンとの再会ということで、距離の近い温かなイベントにしたいと意気込んでいました」

そんなメンバーの想いは、公開されたビジュアルにもあらわれていた。

「ビジュアルは宇野さんを中心に、與さんと末吉さんが両端に立ち、ポーズを決めるショットでした。その3人にかぶるようにイベント名が書かれているのですが、5人のメンバーカラーがちりばめられているのです。西島さんのオレンジや、日郄さんの黄色も使われており、不在でもその存在感が見られます。それほど、20周年は5人にとっても特別なものなのでしょう」（同前）

メンバーにとっても、ファンにとっても、思い入れの強いイベントになるに違いない。