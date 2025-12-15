以前ダイソーで購入した『ひも付きコンパクト手さげポリ袋』。あまりにも使い心地が良く、ついに大きいサイズも購入してしまいました！吊るして省スペースで保管でき、片手で1枚ずつ袋をサッと取り出せて便利。マチ付きのゆったりサイズで、お買い物やゴミ捨てなどに役立ちます！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ひも付きコンパクト手さげポリ袋LLサイズ23枚入価格：￥110（税込）サイズ（約）：29.5cm ×14.5cm ×53