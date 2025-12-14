愛知県岡崎市で住宅が燃える火事が発生し消火活動が続いています。現場の住宅からは1人が救出されたということですが、容体は分かっていません。警察と消防によりますと、火事があったのは岡崎市福岡町にある住宅で、14日午後4時ごろ、「火と煙が出ている」などと隣に住む女性から消防に通報がありました。消防が出動し、消火活動は午後5時半時点でも続いていますが、隣接する建物にも一部延焼しているということです。消