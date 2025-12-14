14日午前、成田空港で飛行機をけん引しようとしていた車両から出火する火災がありました。けが人はいませんでした。消防などによりますと14日午前10時半ごろ、成田空港でジェットスターの機体を駐機場からけん引しようとしていた車両から発火し、消防車などが出動し、およそ40分後に消し止められたということです。ジェットスター便はオーストラリアのケアンズに向かうため出発の準備中でしたが、機内にいた13人の乗員やトーイング