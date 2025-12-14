年始3が日、正月の定番の楽しみといえば駅伝。TVを点けるとランナーたちの友情やチームワーク、そして根の坂を登る様子や沿道の観客の姿に思わず釘付けになるものです。そして日々ハードなトレーニングを課してきたランナーの相棒と言えば、やっぱり足元を支えるシューズ。駅伝明けには“優勝校はどのメーカーのシューズを履いていたか”が毎年話題となりますよね。国内レースでの勝利や記録更新に貢献してきたアディダスからも