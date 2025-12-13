3D¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¡Ö¶²ÉÝ¤Î¿¹¡×¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿Nintendo SwitchÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ö¶²ÉÝ¤Î¿¹ REMAKE¡×¤¬12·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦SEIKIN¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥ÜDLC¡Ö¶²ÉÝ¤Î¿¹ SEIKIN¡×¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û2014Ç¯7·î¤ËPC¸þ¤±¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¡ÖDeathForest¡Á¿¹¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Á¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¿Í¥²¡¼¥àÀ©ºî¼ÔKazz¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¶²ÉÝ¤Î¿¹¡×¡£²ø°Û¤¬Àø¤à