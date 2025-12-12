ニューオーリンズ・ペリカンズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ日付：2025年12月12日（金）開催地：スムージー・キング・センター（New Orleans）最終スコア：ニューオーリンズ・ペリカンズ 143 - 120 ポートランド・トレイルブレイザーズ NBAのニューオーリンズ・ペリカンズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがスム&#1