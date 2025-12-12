ニューオーリンズ・ペリカンズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ

日付：2025年12月12日（金）

開催地：スムージー・キング・センター（New Orleans）

最終スコア：ニューオーリンズ・ペリカンズ 143 - 120 ポートランド・トレイルブレイザーズ

NBAのニューオーリンズ・ペリカンズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがスムージー・キング・センター（New Orleans）で行われた。

第1クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズがリードし39-30で終了する。

第2クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが試合を有利に運び70-68で終了する。

第3クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズが試合を有利に運び105-97で終了する。

第4クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズが試合を有利に運び143-120で終了する。

試合はニューオーリンズ・ペリカンズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

