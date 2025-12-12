佐賀関大規模火災について、大分市は被災者が地元で恒久的に暮らせる復興住宅の整備を検討していることがわかりました。 【写真を見る】大分市が恒久的な復興住宅整備を本格検討佐賀関大規模火災被災者支援へ 大分市佐賀関で11月18日に発生した大規模火災では住宅など187棟が焼け、1人が死亡しました。 被災者の仮住まいとして大分市は最長2年間無料で暮らせる市営住宅や、みなし仮設となる民間アパートを用意していま