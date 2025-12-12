スズキ新型「軽トラ」関西初披露2025年12月5日から7日までインテックス大阪（大阪市住之江区）にて、「Japan Mobility Show Kansai 2025 第13回大阪モーターショー」が開催されました。会場のスズキブースでは、「スーパーキャリイ」の特別仕様車 「Xリミテッド」が大きな注目を集めました。どのようなモデルなのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これがスズキ新型「“軽”トラ」です！ 画像で見る（43枚）キャリイは1961