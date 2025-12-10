皇居東御苑の売店で販売される「皇居財布」が、爆発的な人気となっている。開店前から長蛇の列ができ、朝の段階で500人に達する日もあるという。一方で、フリマアプリでの転売が横行し、売店を運営する公益財団法人は対応に苦慮している。●販売再開の9日には400〜500人が列「売れ行きは良いどころか異常です」「皇居財布」と呼ばれている財布は、皇居東御苑の売店で販売される牛革製のものだ。皇室の「菊の御紋」は一般使用が禁止