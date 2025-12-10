円安の影響もあり、来日する外国人観光客が増加。街の風景も少々変わりつつある。女性セブンの名物ライター"オバ記者"こと野原広子さんが、外国人観光客が増えた東京の街について語る。外国人のキャリーバッグはサイズが違う「なんじゃこりゃ〜！」と叫びたくなるような光景を最寄駅で毎日見ている私。東京・秋葉原に引っ越してきた8年前は、まさかこんなことになるなんて想像もしなかったわよ。そもそもオタクの聖地だから、