熊本の保育所で職員が園児に強制性交か「性的な欲望が我慢できなかった」

  • 熊本県の白川保育園の職員が、園児に性的な行為をしたとして逮捕された
  • 勤務していた2019年夏ごろ、施設内の人気のない場所で性的な行為をした疑い
  • 園児の保護者が「当時は悪いことだと分からなかった」と話していたという
